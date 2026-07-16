Всего в часе езды от Тбилиси вас ждёт отдых в окружении горных пейзажей, лесов и чистого воздуха. Вы познакомитесь с жизнью фермы, а после отправитесь на двухчасовую конную прогулку по живописным маршрутам. Программа подходит как для тех, кто уверенно держится в седле, так и для новичков.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание трансфер

Встреча с лошадьми

Перед прогулкой вы познакомитесь с лошадьми, пройдёте необходимый инструктаж и получите экипировку. Даже если вы никогда раньше не ездили верхом, инструкторы помогут почувствовать себя уверенно.

Конная прогулка по лесным и горным тропам

Главная часть путешествия — двухчасовой маршрут по живописным тропам через лес и горные склоны. Вас ждут красивые панорамы, свежий воздух и возможность полностью погрузиться в атмосферу природы.

Отдых на ферме

После прогулки можно прогуляться по территории, заглянуть в этнодеревню, посетить местные кафе (питание оплачивается отдельно) или просто отдохнуть, наслаждаясь видами на горы.

Организационные детали