Всего в часе езды от Тбилиси вас ждёт отдых в окружении горных пейзажей, лесов и чистого воздуха.
Вы познакомитесь с жизнью фермы, а после отправитесь на двухчасовую конную прогулку по живописным маршрутам. Программа подходит как для тех, кто уверенно держится в седле, так и для новичков.
Вы познакомитесь с жизнью фермы, а после отправитесь на двухчасовую конную прогулку по живописным маршрутам. Программа подходит как для тех, кто уверенно держится в седле, так и для новичков.
Описание трансфер
Встреча с лошадьми
Перед прогулкой вы познакомитесь с лошадьми, пройдёте необходимый инструктаж и получите экипировку. Даже если вы никогда раньше не ездили верхом, инструкторы помогут почувствовать себя уверенно.
Конная прогулка по лесным и горным тропам
Главная часть путешествия — двухчасовой маршрут по живописным тропам через лес и горные склоны. Вас ждут красивые панорамы, свежий воздух и возможность полностью погрузиться в атмосферу природы.
Отдых на ферме
После прогулки можно прогуляться по территории, заглянуть в этнодеревню, посетить местные кафе (питание оплачивается отдельно) или просто отдохнуть, наслаждаясь видами на горы.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер из Тбилиси и обратно, 2-часовая конная прогулка
- Дорога от центра Тбилиси занимает около 40–50 мин
- Катание для ребёнка обговаривается и оплачивается отдельно — от $20
- С вами будут гид-водитель из нашей команды и инструктор
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Живу в Тбилиси с 2021 года. Влюбилась в грузина, стала мамой. Люблю природу Грузии, культуру, язык. В свободное время путешествуем и изучаем Грузию. Молодой человек —сертифицированный гид в Грузии. Так как уже 4 года бок о бок влюбляемся в Грузию, захотелось поделиться этой влюблённостью с другими. Сейчас основная тема: путешествие с детьми, выезды на природу, достопримечательности Грузии.
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