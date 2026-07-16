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Конная прогулка в горах Грузии - с трансфером из Тбилиси

Верхом по горным тропам - к красивым видам и новым впечатлениям
Всего в часе езды от Тбилиси вас ждёт отдых в окружении горных пейзажей, лесов и чистого воздуха.

Вы познакомитесь с жизнью фермы, а после отправитесь на двухчасовую конную прогулку по живописным маршрутам. Программа подходит как для тех, кто уверенно держится в седле, так и для новичков.
Конная прогулка в горах Грузии - с трансфером из Тбилиси
Конная прогулка в горах Грузии - с трансфером из Тбилиси
Конная прогулка в горах Грузии - с трансфером из Тбилиси

Описание трансфер

Встреча с лошадьми

Перед прогулкой вы познакомитесь с лошадьми, пройдёте необходимый инструктаж и получите экипировку. Даже если вы никогда раньше не ездили верхом, инструкторы помогут почувствовать себя уверенно.

Конная прогулка по лесным и горным тропам

Главная часть путешествия — двухчасовой маршрут по живописным тропам через лес и горные склоны. Вас ждут красивые панорамы, свежий воздух и возможность полностью погрузиться в атмосферу природы.

Отдых на ферме

После прогулки можно прогуляться по территории, заглянуть в этнодеревню, посетить местные кафе (питание оплачивается отдельно) или просто отдохнуть, наслаждаясь видами на горы.

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер из Тбилиси и обратно, 2-часовая конная прогулка
  • Дорога от центра Тбилиси занимает около 40–50 мин
  • Катание для ребёнка обговаривается и оплачивается отдельно — от $20
  • С вами будут гид-водитель из нашей команды и инструктор

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Живу в Тбилиси с 2021 года. Влюбилась в грузина, стала мамой. Люблю природу Грузии, культуру, язык. В свободное время путешествуем и изучаем Грузию. Молодой человек —сертифицированный гид в Грузии. Так как уже 4 года бок о бок влюбляемся в Грузию, захотелось поделиться этой влюблённостью с другими. Сейчас основная тема: путешествие с детьми, выезды на природу, достопримечательности Грузии.

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