Военно-Грузинская дорога вдохновляла величайших русских писателей и поэтов. Здесь проезжали Александр Пушкин, Михаил Лермонтов и Лев Толстой, оставив в своих произведениях живые описания этих мест. Во время нашего путешествия вы сможете познакомиться с достопримечательностями и прикоснуться к атмосфере, которая захватывала гениев прошлого.

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Описание трансфер

В этом путешествии вы не просто с комфортом доберётесь из точки «А» в точку «Б», но и увидите знаковые достопримечательности Военно-Грузинской дороги, познакомитесь с культурой и историей приграничных регионов. Гид расскажет вам древние легенды и предания, покажет священные места. Итак, в программе:

Военно-Грузинская дорога. Легендарная магистраль, соединяющая Грузию и Россию. Она извивается между горными вершинами, а виды меняются за каждым поворотом. Во время поездки вы сможете почувствовать себя частью истории и представить, как эти земли пересекали караваны и путешественники разных эпох.

Монастырь Джвари. Этот древний храм 6 века построен на высоком холме над слиянием рек Арагви и Куры и символизирует силу и стойкость христианства в регионе.

Крепость Ананури. Историческое наследие и жемчужина региона. Вы осмотрите старинные башни и храмы, полюбуетесь видами на живописное Жинвальское водохранилище. Место наполнено атмосферой тайн и легенд, которые гид охотно расскажет.

Крестовый перевал. Один из самых известных перевалов Кавказа, расположенный на высоте 2379 метров. Здесь можно ощутить мощь и величие Кавказского хребта, вдохнуть свежий горный воздух и насладиться головокружительными видами.

Гергетская Троицкая церковь 16 века. Находится в Степанцминде на высоте более 2100 метров. Церковь, окружённая заснеженными вершинами, словно парит над землёй. Отсюда открывается панорама на гору Казбек.

Долина Дарьял. На границе с Россией вы увидите одно из самых известных мест Кавказа, воспетое в литературе. Оно поражает первозданной красотой. Вы почувствуете себя в настоящем природном театре, созданном из скал, рек и вечнозелёных лесов.

Организационные детали