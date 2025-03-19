Из Тбилиси - во Владикавказ: трансфер с экскурсией

Познакомиться с жемчужинами Военно-Грузинской дороги по пути из Грузии в Россию (или обратно)
Военно-Грузинская дорога вдохновляла величайших русских писателей и поэтов.

Здесь проезжали Александр Пушкин, Михаил Лермонтов и Лев Толстой, оставив в своих произведениях живые описания этих мест.

Во время нашего путешествия вы сможете познакомиться с достопримечательностями и прикоснуться к атмосфере, которая захватывала гениев прошлого.
Из Тбилиси - во Владикавказ: трансфер с экскурсией
Из Тбилиси - во Владикавказ: трансфер с экскурсией
Из Тбилиси - во Владикавказ: трансфер с экскурсией
Ближайшие даты:
19
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мар
Время начала: 08:30

Описание трансфер

В этом путешествии вы не просто с комфортом доберётесь из точки «А» в точку «Б», но и увидите знаковые достопримечательности Военно-Грузинской дороги, познакомитесь с культурой и историей приграничных регионов. Гид расскажет вам древние легенды и предания, покажет священные места. Итак, в программе:

Военно-Грузинская дорога. Легендарная магистраль, соединяющая Грузию и Россию. Она извивается между горными вершинами, а виды меняются за каждым поворотом. Во время поездки вы сможете почувствовать себя частью истории и представить, как эти земли пересекали караваны и путешественники разных эпох.

Монастырь Джвари. Этот древний храм 6 века построен на высоком холме над слиянием рек Арагви и Куры и символизирует силу и стойкость христианства в регионе.

Крепость Ананури. Историческое наследие и жемчужина региона. Вы осмотрите старинные башни и храмы, полюбуетесь видами на живописное Жинвальское водохранилище. Место наполнено атмосферой тайн и легенд, которые гид охотно расскажет.

Крестовый перевал. Один из самых известных перевалов Кавказа, расположенный на высоте 2379 метров. Здесь можно ощутить мощь и величие Кавказского хребта, вдохнуть свежий горный воздух и насладиться головокружительными видами.

Гергетская Троицкая церковь 16 века. Находится в Степанцминде на высоте более 2100 метров. Церковь, окружённая заснеженными вершинами, словно парит над землёй. Отсюда открывается панорама на гору Казбек.

Долина Дарьял. На границе с Россией вы увидите одно из самых известных мест Кавказа, воспетое в литературе. Оно поражает первозданной красотой. Вы почувствуете себя в настоящем природном театре, созданном из скал, рек и вечнозелёных лесов.

Организационные детали

  • Поедем на автомобиле Toyota Prius C. Детского кресла нет
  • Предусмотрена остановка на обед — оплачивается отдельно
  • Возможен трансфер в обратную сторону
  • С вами поеду я или другой гид-водитель из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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