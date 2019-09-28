6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Монументальный комплекс «История Грузии»

На берегу Тбилисского моря, на вершине холма, вы посетите величественный мемориал Сакартвело Матиани, который также называют грузинским Стоунхенджем. Памятник, посвященный 3000-летию государственности, строился почти 40 лет, а его главным автором стал легендарный Зураб Церетели. Осматривая грандиозные колонны, вы познакомитесь с главными вехами страны, правителями, сыгравшими ключевую роль в истории Грузии, и знаменитыми династиями. На примере изображений бытовых эпизодов узнаете, из чего складывалась традиционная культура народа. А также увидите скульптуры Ассирийских отцов, особо почитаемых грузинами за вклад в развитие христианства.

Живописные горные храмы в заповеднике Мамкода

На единственном некогда пути между Мцхетой и Кахетией находятся старинные храмы со своей судьбой. Они не так известны, как другие культовые сооружения, но посетить их стоит, если вы цените умиротворенные и красивые места, где ничто не нарушает атмосферы духовности и древности. В монастырском комплексе на вершине холма вы осмотрите церковь Св. Георгия и Рождества Богоматери. Я расскажу об исторической дороге, которой часто пользовались грузинские правители, и объясню, почему название обители переводится как «боль сердца». Поговорим о событиях из жизни царей Ираклия и Давида Агмашенебели, связанных с Мамкодой, а также о происхождении монастыря.

Легенды о царе Арчиле в монастыре Надокра

Далее вы отправитесь в село Эрцо, в монастырь Надокра святого мученика, царя Грузии Арчила I, где покоятся его мощи. В церкви 8 века рассмотрите усыпальницу и услышите предания о могущественном правителе. Будут рассказы о мести эмира Асима, суровых законах династической борьбы и персидских сокровищах византийского императора Ираклия. А также легенды о казни Арчила и его тайном погребении в храме на склоне горы, где всегда царит глубокая тишина и воздух наполнен особой чистотой.

Бурые медведи тианетских лесов и пикник

По пути к монастырю вы увидите Сабадури — один из лучших дендрологических лесов мира с грабовыми и дубовыми зарослями. Заедете в питомник, чтобы «пообщаться» с бурыми медведями. А в завершение устроим пикник на природе, с костром, шашлыками и традиционными грузинскими тостами.