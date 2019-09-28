6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Легенды древних монастырей, монумент «Летопись Грузии», медвежий питомник и дружеский пикник

Андро
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Андро – представитель гидов
Всего в 80 километрах от Тбилиси находится район, исторически принадлежавший Кахетии.

На фоне культовых памятников Мцхеты и эногастрономического опыта на родине виноделия, Тианети скромно стоит в стороне от туристических маршрутов.

А между тем, здесь растет один из 10 лучших дендрологических лесов мира; в живописных храмах дремлют легенды об эмирах и грузинских царях; а в местном питомнике живут прекрасные бурые медведи.

Приглашаю вас отвлечься от хоженых троп и отправиться на встречу с неизведанными местами Грузии!
55 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча в районе площади Мейдан
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У этой экскурсии6 отзывов
5
Тианети: открыть малоизвестную Грузию
Тианети: открыть малоизвестную Грузию

Что вас ожидает

Монументальный комплекс «История Грузии»
На берегу Тбилисского моря, на вершине холма, вы посетите величественный мемориал Сакартвело Матиани, который также называют грузинским Стоунхенджем. Памятник, посвященный 3000-летию государственности, строился почти 40 лет, а его главным автором стал легендарный Зураб Церетели. Осматривая грандиозные колонны, вы познакомитесь с главными вехами страны, правителями, сыгравшими ключевую роль в истории Грузии, и знаменитыми династиями. На примере изображений бытовых эпизодов узнаете, из чего складывалась традиционная культура народа. А также увидите скульптуры Ассирийских отцов, особо почитаемых грузинами за вклад в развитие христианства.

Живописные горные храмы в заповеднике Мамкода
На единственном некогда пути между Мцхетой и Кахетией находятся старинные храмы со своей судьбой. Они не так известны, как другие культовые сооружения, но посетить их стоит, если вы цените умиротворенные и красивые места, где ничто не нарушает атмосферы духовности и древности. В монастырском комплексе на вершине холма вы осмотрите церковь Св. Георгия и Рождества Богоматери. Я расскажу об исторической дороге, которой часто пользовались грузинские правители, и объясню, почему название обители переводится как «боль сердца». Поговорим о событиях из жизни царей Ираклия и Давида Агмашенебели, связанных с Мамкодой, а также о происхождении монастыря.

Легенды о царе Арчиле в монастыре Надокра
Далее вы отправитесь в село Эрцо, в монастырь Надокра святого мученика, царя Грузии Арчила I, где покоятся его мощи. В церкви 8 века рассмотрите усыпальницу и услышите предания о могущественном правителе. Будут рассказы о мести эмира Асима, суровых законах династической борьбы и персидских сокровищах византийского императора Ираклия. А также легенды о казни Арчила и его тайном погребении в храме на склоне горы, где всегда царит глубокая тишина и воздух наполнен особой чистотой.

Бурые медведи тианетских лесов и пикник
По пути к монастырю вы увидите Сабадури — один из лучших дендрологических лесов мира с грабовыми и дубовыми зарослями. Заедете в питомник, чтобы «пообщаться» с бурыми медведями. А в завершение устроим пикник на природе, с костром, шашлыками и традиционными грузинскими тостами.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Тбилиси.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды.
  • Дополнительных расходов по пути не предусмотрено.
Тианети: открыть малоизвестную Грузию
Тианети: открыть малоизвестную Грузию
Тианети: открыть малоизвестную Грузию
Тианети: открыть малоизвестную Грузию
Тианети: открыть малоизвестную Грузию
Тианети: открыть малоизвестную Грузию
Тианети: открыть малоизвестную Грузию
Тианети: открыть малоизвестную Грузию
Тианети: открыть малоизвестную Грузию
Тианети: открыть малоизвестную Грузию
Тианети: открыть малоизвестную Грузию

Экскурсия проводится ежедневно в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе площади Мейдан.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Андро
Андро
Приветствую, друзья! Я работаю в команде профессиональных гидов — мы проводим экскурсии по всей Грузии. С нами всегда весело и познавательно, ведь в каждом маршруте у нас припасен целый сундук историй и легенд о древней, яркой, любимой Грузии, с которой мы с удовольствием знакомим наших гостей. С нетерпением ждем на нашей земле!
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

28 сентября 2019
Гид Мамука очень внимательный , чуткий, ответственный и надежный . Даже длинные поездки с ним проходят легко и оставляют ощущение дружеского общения.
21 июня 2019
Когда вы посетите все популярные достопримечательности в окрестностях Тбилиси, нагуляетесь по Старому городу, немного устанете от столичного шума и беспокойных толп туристов, отправляйтесь на экскурсию в Тианети. В этой поездке Грузия покажет вам свое настоящее лицо, совсем непохожее на то, что вы видели на рекламных фото. Здесь в храмах и монастырях царит спокойствие и умиротворение, здесь не нужно ждать очередь, чтобы войти внутрь, а служители церкви выходят поприветствовать своих гостей, побеседовать и рассказать об истории. Здесь своенравные реки сами решают, кому показать скрытую на другом берегу красоту, а кто еще не готов ее увидеть, а густой лес заманивает в чащу сладким и свежим дыханием под песню зеленой листвы.
На этом лирическая часть отзыва закончена, далее факты и благодарности. Содержание экскурсии полностью соответствует заявленному плану, время на посещение достопримечательностей рассчитано точно. Программа насыщенная, но неутомительная. Гиды очень профессионально, интересно и с любовью к своей стране рассказывают о ее истории, с удовольствием отвечают на вопросы. Кроме того, аккуратно и уверенно водят машину и прекрасно готовят шашлык.
Спасибо Мамуке и Георгию за теплую встречу и душевную компанию. Спасибо Андро за спонтанную пешую прогулку и интересную беседу. Большое спасибо за необычную экскурсию и прекрасный день!
8 июня 2019
Спасибо большое Андро и Мамуке за чудесную экскурсию. Мы побывали в великолепных местах увидели красоты Грузии, узнали много нового и интересного. Материал подавался легко и понятно. Время пролетело не заметно.Отдельное спасибо за барбекю и караоке на обратной дороге. Смело рекомендуем эту экскурсию для тех ,кто хочет побывать в необычных местах и узнать что-то новое. Еще раз спасибо и удачи.
19 мая 2019
Для тех кто не хочет бывать на избитых маршрутах, толкаясь с толпами других туристов. Красивые виды, посещение древнего монастыря и маленькое приключение вот что мы получили. И в финале пикник с вкуснейшим шашлыком и традиционными тостами. Спасибо ребетам Андро и Мамуке за отличный день и прекрасное настроение!!!
12 мая 2019
8 мая ездили на экскурсию с Мамукой и Ираклием по Тианети. Этот тур не входил в наши планы, поездка получилась спонтанной, (предварительная договорённость о позднем выезде с квартиры сорвалась и даже где-нибудь оставить вещи до вылета не получалось), и в свете такой ситуации ничего интересного от этой поездки мы не ожидали. Но, как частенько бывает, именно этот тур оказался самым запоминающимся, веселым и самым душевным. Мы на самом деле побывали в «нетуристических» «настоящих» монастырях, к сожалению, пообщаться с монахами не удалось, ну на то он и настоящий монастырь. А какая там атмосфера! Мы свободно заходили в пустые старинные церкви, в которых вместо замков просто щеколда, которые чаще всего посещают только монахи, и где свечи не продают, а лежат просто так, бери сколько душа просит.
Рассказ, как мы добирались до монастыря требует отдельного внимания. Монастырь находится на горе, у подножья горы обычная для Грузии горная река, мелкая, но быстрая и разлита довольно широко. Для местных гидов вроде обычное дело, но не в этот раз, впереди идущая машина забуксовала и вырыла на дне реки огромную яму, из которой ее вытаскивал уже эвакуатор. Было вполне очевидно, что мы не сможем проехать, в яму мы попадём неминуемо, надо либо отказываться от поездки либо идти в гору пешком 3,5 км. А попасть туда ну очень хотелось, так как ребята по дороге рассказывали много интересного о монастыре. И тут Мамука решает, что он не сможет лишить нас такого интересного места. Произведя какие-то подсчеты траектории, перекидав кучу камней, он каким то немыслимым образом буквально перелетел реку!! Мы были в восторге и шоке! Обратный путь оказался ещё сложнее, ребятам пришлось сглаживать излишне крутой берег лопатами. Но наши победили! Ура! А ведь вполне могли отказаться от поездки, повод поберечь машину и нервы, и мы бы даже не возражали, форс-мажор, что тут скажешь.
Ещё мы в первый раз были в заповеднике в грабовом лесу, это очень красиво, такое необычное яркое зрелище, лес как будто нарисованный.
Напоследок у нас был замечательный пикник возле горной реки. Все очень вкусно, много домашней еды и отличное вино. Место вполне приличное. Все обустроено цивилизовано. А ещё было много разговоров, о Грузии, о наших народах, о жизни....
Наверное, мы ещё долго бы сидели, если бы не наш самолёт. Доставили нас в аэропорт точно в срок. Улетать не хотелось.
Спасибо вам , ребята, огромное, для нас вы олицетворение настоящей гостеприимной, сильно и смелой Грузии!
11 марта 2019
Отличная Экскурсия для веселой компании. Вас провезут по очень красивым местам’, заедете в старинный монастырь, пообщаетесь со служителем. И наконец принимаете участие в пикнике на природе с богатым грузинским столом! Невероятно вкусные шашлыки, овощи, соленья, свежие лаваши и конечно домашнее вино! Всё это в компании приятного гида-водителя. Если вы любите природу и пикники, то вам сюда, Этот тур скорее развлекательный, чем исторический. Поэтому если вы хотите просто отдохнуть на красотах Грузинской природы с хорошей огрнизацией, то этот тур для вас.

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