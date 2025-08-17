Мои заказы

Из Тбилиси - в Кахетию: винная история и не только

Отправляйтесь в Кахетию, чтобы насладиться вином, пейзажами и историей. Побывайте в Манави, Сигнахи и Телави, попробуйте местные деликатесы
Путешествие в Кахетию - это возможность прикоснуться к многовековой истории грузинского виноделия.

Участники экскурсии посетят село Манави, где смогут попробовать домашние вина и чачу, насладиться горячим шоти и сырами в Бадиаури.
В Бодбийском монастыре, окружённом зеленью и цветами, туристы ощутят атмосферу святости. Сигнахи удивит архитектурой и видами на Алазанскую долину. В Телави можно увидеть места съёмок фильма «Мимино» и попробовать местные вина. Завершится поездка на Гомборском перевале с захватывающими видами

3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Дегустация грузинских вин и чачи
  • 🏞 Восхитительные горные пейзажи
  • 🏛 Посещение исторических монастырей
  • 🌿 Атмосфера грузинской деревни
  • 📸 Незабываемые фото на фоне природы
Ближайшие даты:
Время начала: 08:45

Что можно увидеть

  • Бодбийский монастырь
  • Крепостная стена Сигнахи
  • Памятник Ираклию II

Описание экскурсии

Манави и Бадиаури — чача и тандыр

Первая остановка — село Манави, где вы попробуете домашние вина, чачу и знаменитую чурчхелу. Выпили — надо закусить! Что может быть лучше горячего кахетинского шоти прямо из тандыра с ассорти горных сыров? В соседнем селе Бадиаури всё это вас ждёт!

Бодбийский монастырь — уголок святости

Красивый и ухоженный, здесь много зелени и цветов. Новый храм Святой Нино, старый храм Святого Георгия, колокольня, святой источник — интересно и душевно.

Сигнахи — почти Лас-Вегас и крепостная стена

Его архитектура напоминает средневековую Италию или Швейцарию, а ещё здесь есть дом бракосочетания 24/7 — прямо как в Лас-Вегасе. Прогуляемся по узким улицам и поднимемся на крепостную стену, откуда открывается великолепный вид на Алазанскую долину и Главный Кавказский хребет.

Телави — столица Кахетии, вино и «Мимино»

Здесь снимали легендарный фильм «Мимино», в котором запечатлён памятник Ираклию II — остановимся для памятного фото. Потом пойдём в винный погреб — вы осмотрите производство и попробуете местные вино, чачу и бренди. А после по желанию пообедаете в традиционном грузинском стиле.

Дорога в Тбилиси и Гомборский перевал

На обратном пути остановимся на вершине перевала, чтобы вы насладились видами на Кахетию и ощутили полноту впечатлений, полученных за день.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, дегустации
  • Дополнительные расходы: обед — $10 за чел.
  • С вами будут водитель и гид из нашей команды
  • Поездка подойдёт взрослым и детям от 6 лет

ежедневно в 08:45

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€16
Дети до 18 лет€14
Студенты€14
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Ованеса Туманяна
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:45
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 208 туристов
Я Михаил. Неисправимый весельчак и оптимист;) Окончил исторический факультет Тбилисского государственного университета. Прекрасно владею 4 языками (русский, грузинский, английский, турецкий). Как отмечают все мои гости, на моих групповых экскурсиях пропадает ощущение времени — и часы пролетают с удовольствием, улыбками и смехом. В моей группе только лучшие и опытные гиды — вам непременно понравится путешествовать с нами!
Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
3
руслан
17 авг 2025
Экскурсия оставила очень положительные эмоции, прекрасное вино, особенно понравилось Киндзмараули в винном погребе у Эдишера. Гид Роберт профессионал своего дела, форма подачи материала очень приятно.

спасибо Михаилу за организацию экскурсии.
Циклаури
9 авг 2025
Очень понравилась экскурсия, живописные места, великолепные виды на красивейшие окрестности Кахетии, гид Диана содержательно и объемно рассказала о посещаемых местах, об истории Грузии, о виноделии, на дегустации вин много узнали
нового о виноделии, значимости тостов в Грузии. Михаил - организатор данного тура, очень отзывчивый, внимательный, оказал нам помощь при проведении самостоятельной экскурсии на Пантеон. Рекомендую данное агенство при путешествии в Тбилиси

Марина
7 апр 2025
Сегодня посетили Кахетию-винный край Грузии. Увидели как готовиться кахетинский шоти(хлеб) и пробовали домашние сыры. Побывали на крепостной стене,с которой открывался просто великолепный вид на долину.
Гидом был Давид,с ним экскурсия прошла весело и интересно. Поделился интересными фактами виноделия,ну и просто с ним было душевно)
Михаилу,как всегда,спасибо за организацию:)
