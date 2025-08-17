Путешествие в Кахетию - это возможность прикоснуться к многовековой истории грузинского виноделия.Участники экскурсии посетят село Манави, где смогут попробовать домашние вина и чачу, насладиться горячим шоти и сырами в Бадиаури.

В Бодбийском монастыре, окружённом зеленью и цветами, туристы ощутят атмосферу святости. Сигнахи удивит архитектурой и видами на Алазанскую долину. В Телави можно увидеть места съёмок фильма «Мимино» и попробовать местные вина. Завершится поездка на Гомборском перевале с захватывающими видами

Описание экскурсии

Манави и Бадиаури — чача и тандыр

Первая остановка — село Манави, где вы попробуете домашние вина, чачу и знаменитую чурчхелу. Выпили — надо закусить! Что может быть лучше горячего кахетинского шоти прямо из тандыра с ассорти горных сыров? В соседнем селе Бадиаури всё это вас ждёт!

Бодбийский монастырь — уголок святости

Красивый и ухоженный, здесь много зелени и цветов. Новый храм Святой Нино, старый храм Святого Георгия, колокольня, святой источник — интересно и душевно.

Сигнахи — почти Лас-Вегас и крепостная стена

Его архитектура напоминает средневековую Италию или Швейцарию, а ещё здесь есть дом бракосочетания 24/7 — прямо как в Лас-Вегасе. Прогуляемся по узким улицам и поднимемся на крепостную стену, откуда открывается великолепный вид на Алазанскую долину и Главный Кавказский хребет.

Телави — столица Кахетии, вино и «Мимино»

Здесь снимали легендарный фильм «Мимино», в котором запечатлён памятник Ираклию II — остановимся для памятного фото. Потом пойдём в винный погреб — вы осмотрите производство и попробуете местные вино, чачу и бренди. А после по желанию пообедаете в традиционном грузинском стиле.

Дорога в Тбилиси и Гомборский перевал

На обратном пути остановимся на вершине перевала, чтобы вы насладились видами на Кахетию и ощутили полноту впечатлений, полученных за день.

