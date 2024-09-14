Вы полюбуетесь заснеженными пиками гор, продегустируете вина и знаменитую минеральную воду, рассмотрите старинные крепости, монастыри и пещерный город. Насладитесь солнцем, завораживающими видами и гостеприимством местных жителей!
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 8 лет.
Программа не имеет категории сложности. На протяжении всего маршрута мы перемещаемся либо на транспорте, либо пешком. Возможны изменения маршрута из-за погоды или состояния группы. Решения, принимаемые гидом, окончательны и обсуждению не подлежат.
Во время путешествия в течение 5 дней (с 3-го по 7-й дни) мы будем перемещаться на арендованном микроавтобусе. По нашему маршруту хорошие асфальтированные дороги.
Из России добраться до Грузии можно самолётом до Тбилиси через Ереван, Минск, Стамбул; самолётом до Владикавказа, затем на такси до Тбилиси; самолётом до Еревана, затем на такси или маршрутке до Тбилиси.
Обратно: самолётом из Батуми — рейсы с отправлением после 15:00; самолётом из Тбилиси — вечерние (после 22:00) или ночные рейсы. До Тбилиси вы можете добраться на скоростном поезде или автобусе; самолётом из Владикавказа — рейсы после 17:00-18:00 на следующий день после окончания тура. Путь от Тбилиси до аэропорта Владикавказа на такси займёт 4-6 часов с учётом прохождения границы, но время задержки на границе непредсказуемо, лучше оставить в запасе побольше времени. Такси из Тбилиси выходят обычно рано утром.
Для граждан России, Белоруссии и Украины виза не нужна. Необходим только действующий загранпаспорт.
С собой можно везти любую валюту (рубли, доллары, евро). По прилёте обменяем деньги на лари. В Москве ничего менять не нужно. Ориентировочный курс 1 лари = 22 рубля.
Проживание. В гостиницах уровня 3*, в 2-3-местных номерах с удобствами — 2 ночи в Тбилиси и 2 ночи в Батуми. В мини-гостиницах уровня 2-3*, в 2-3-местных комнатах с удобствами — 4 ночи: 2 ночи в Телави, 1 ночь в Боржоми и 1 ночь в Ахалцихе. Важно: в Грузии даже в хороших отелях ванные комнаты часто оборудованы душем-лейкой без душевой кабины и бортиков. Это стандартный вариант планировки, нужно быть к этому готовым. Для вашего комфорта рекомендуем захватить с собой резиновые сланцы
Везде будет сотовая связь и Wi-Fi.
Если вы путешествуете один/одна, мы можем забронировать для вас одноместное размещение либо постараться подобрать пару для проживания среди наших туристов.
Питание. В стоимость тура включены завтраки. Обеды и ужины — в кафе за свой счёт.
Программа тура по дням
Прогулка по Тбилиси
Встречаемся в Тбилиси. Пообедав, соберёмся в отеле, немного отдохнём и пойдём гулять по центру столицы. Пройдёмся по колоритным улочкам, рассмотрим характерную архитектуру и ощутим гостеприимную атмосферу города, освещённого уютными вечерними огнями.
Обзорная экскурсия, крепость Нарикала
Сегодня продолжим знакомство с Тбилиси. После завтрака отправимся на экскурсию по городу: осмотрим храмы, мосты, старинные дома центральных кварталов и полюбуемся гармоничным сочетанием современной и традиционной архитектуры.
Затем по канатной дороге «взлетим» к крепости Нарикала и с высоты насладимся видом вечерней иллюминации столицы.
Вечером желающие посетят серные бани, восхищавшие Пушкина (за доплату). Горячие источники благоприятно влияют на здоровье.
Кахетия: монастырь Бодбе, Сигнахи, Телави и посещение винодельни
В этот день едем в Кахетию, окружённую горами и виноградниками. По пути посетим древний Бодбийский монастырь, где жила Святая Нино, приведшая Грузию к православию. Здесь же захоронены её мощи и хранится чудотворная Иверская икона Божией Матери.
Затем отправимся в Сигнахи, из любой точки которого открываются панорамные виды на равнины и горные хребты. Вы узнаете, почему этот живописный уголок называют «Городом любви». Заглянем в окружающую его крепость и зайдём в башни.
Далее нас ждёт столица Кахетии — Телави. Побываем на традиционной винодельне, где вы послушаете увлекательную лекцию о приготовлении вина и продегустируете «напиток богов». Вечером разместимся в гостинице Телави. У вас останется свободное время, чтобы самостоятельно пройтись по городу.
Телави, Алазанская долина, дегустация
Утром познакомимся с Телави детальнее: осмотрим дворец Ираклия II и крепость Батонис-цихе, увидим самое старое дерево в стране, посетим краеведческий музей. Затем отправимся в знаменитую Алазанскую долину. В Цинандали зайдём в дом-музей Александра Чавчавадзе, где впервые начали производить грузинское вино в промышленных масштабах — элегантную усадьбу 19 века в окружении английских садов.
Потом отправимся в замок Греми. Монументальный замок-крепость возвышается на горе над Алазанской долиной, а в 16 веке здесь находилась столица Кахетинского царства.
Посетим Кварельский тоннель, где хранится примерно 25 тысяч бутылок вина, и винный завод «Гранели» — продегустируем молодые и выдержанные напитки. На ночь вернёмся в гостиницу в Телави.
Алаверди, Гори, Ахалцихе
После завтрака побываем в монастыре Алаверди, который до возведения собора Святой Троицы в Тбилиси был самым высоким в Грузии. Затем отправимся в Гори. Проедем через Гомборский перевал, а по прибытии прогуляемся по старейшему городу страны и посмотрим на средневековую крепость Горисцихе на холме.
После вдоль реки Кура доедем до Ахалцихе, где разместимся в гостинице. Вечером будет время пройтись по городу и полюбоваться его символом — крепостью Рабат в свете вечерних огней.
Крепости Рабат и Хертвиси, пещерный комплекс, прогулка по Боржоми
Начнём день с экскурсии по крепости Рабат, на территории которой осмотрим мечеть, замок, бани и подземные тоннели. Нагуляемся по крепостным стенам и отправимся в горы. Доедем до крепости Хертвиси и полюбуемся завораживающими видами. Затем побываем в пещерном комплексе Вардзия, в стенах которого расположился один из древнейших мужских монастырей Грузии. Пройдём по запутанным ходам, рассмотрим сохранившиеся фрески и послушаем рассказ гида об истории этих мест.
К вечеру доберёмся до Боржоми, где после размещения в гостинице совершим небольшой обзорный променад.
Боржоми, термальные бассейны, переезд в Батуми
Позавтракав, прогуляемся по парку Боржоми — главной достопримечательности города. Вы попробуете знаменитую минеральную воду, будет время купить сувениры. Затем по лесной тропинке дойдём до термальных бассейнов с серной водой. При желании в них можно будет искупаться (за доплату).
Во второй половине дня отправляемся в Батуми. Часть пути лежит вдоль Чёрного моря — вы сможете полюбоваться видами из окна. По приезде разместимся в гостинице. Перед сном останется время для самостоятельной прогулки.
Ботанический сад, экскурсия по Батуми
Сегодня целый день посвятим Батуми — быстро развивающемуся курорту с оживлёнными торговлей и движением, морским портом и коктейлем из архитектурных стилей: изящная старинная архитектура 19 века соседствует здесь со стеклянными новостройками оригинальных форм. Прогуляемся по тенистым аллеям Ботанического сада, насладимся ароматами цветущих деревьев. А какой вид отсюда открывается на бирюзовую морскую гладь и на батумские небоскрёбы! В коллекции сада более 5000 растений со всего мира.
После прогулки выйдем на уединённый пляж, отдохнём, слушая успокаивающим шуршанием волн, позагораем. Во второй половине дня ещё походим по городу и вечером пойдём любоваться подсвеченными многочисленными разноцветными огнями фонтанами, пальмами и небоскрёбами.
Отъезд
После завтрака будет время, чтобы прогуляться до морского порта и напоследок подышать морским воздухом. Желающие прокатятся по канатной дороге (за доплату).
После 13:00 — самостоятельный переезд в аэропорт Батуми или в Тбилиси.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€870
Ответы на вопросы
Что включено
- Работа гида-инструктора
- Все экскурсии с гидом (по Тбилиси, Сигнахи, Телави, Гори, Боржоми, Батуми, в монастыри Бодбе и Алаверди)
- Проживание
- Завтраки, начиная со 2-го дня
- Переезды на арендованном микроавтобусе по маршруту
- Билеты на канатную дорогу до крепости Нарикала
- Дегустации: в частной винодельне, на заводе «Гранели»
- Входные билеты на экскурсии с экскурсоводом в крепость Рабат, краеведческий музей в Телави, усадьбу Цинандали, традиционную винодельню, Кварельский тоннель, Вардзию
- Входные билеты в достопримечательности по программе
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Тбилиси и из Батуми
- Трансфер из аэропорта Тбилиси в 1-й день и в аэропорт Батуми в 9-й день
- Обеды и ужины - 100-150 евро с человека за всё путешествие
- Доплата за одноместное размещение
- Тбилисские серные бани и другие дополнительные активности
- Медицинская страховка
- Окончательная стоимость тура может отличаться в зависимости от курса валюты на момент подачи заявки