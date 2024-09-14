Держим курс на Черноморское побережье Батуми! Познакомимся с Кахетией и её виноградниками, прогуляемся по колоритному Тбилиси и романтичному Сигнахи, посмотрим на Телави, где снимали эпизоды «Мимино». Вы полюбуетесь заснеженными пиками гор, продегустируете вина и знаменитую минеральную воду, рассмотрите старинные крепости, монастыри и пещерный город. Насладитесь солнцем, завораживающими видами и гостеприимством местных жителей!

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 8 лет.

Программа не имеет категории сложности. На протяжении всего маршрута мы перемещаемся либо на транспорте, либо пешком. Возможны изменения маршрута из-за погоды или состояния группы. Решения, принимаемые гидом, окончательны и обсуждению не подлежат.

Во время путешествия в течение 5 дней (с 3-го по 7-й дни) мы будем перемещаться на арендованном микроавтобусе. По нашему маршруту хорошие асфальтированные дороги.

Из России добраться до Грузии можно самолётом до Тбилиси через Ереван, Минск, Стамбул; самолётом до Владикавказа, затем на такси до Тбилиси; самолётом до Еревана, затем на такси или маршрутке до Тбилиси.

Обратно: самолётом из Батуми — рейсы с отправлением после 15:00; самолётом из Тбилиси — вечерние (после 22:00) или ночные рейсы. До Тбилиси вы можете добраться на скоростном поезде или автобусе; самолётом из Владикавказа — рейсы после 17:00-18:00 на следующий день после окончания тура. Путь от Тбилиси до аэропорта Владикавказа на такси займёт 4-6 часов с учётом прохождения границы, но время задержки на границе непредсказуемо, лучше оставить в запасе побольше времени. Такси из Тбилиси выходят обычно рано утром.

Для граждан России, Белоруссии и Украины виза не нужна. Необходим только действующий загранпаспорт.

С собой можно везти любую валюту (рубли, доллары, евро). По прилёте обменяем деньги на лари. В Москве ничего менять не нужно. Ориентировочный курс 1 лари = 22 рубля.