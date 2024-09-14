Через всю Грузию: виноградные долины, горы, море и «Боржом»

Проехать сквозь всю страну, насладиться знаменитой кухней и отдохнуть на безлюдном пляже
Держим курс на Черноморское побережье Батуми! Познакомимся с Кахетией и её виноградниками, прогуляемся по колоритному Тбилиси и романтичному Сигнахи, посмотрим на Телави, где снимали эпизоды «Мимино».

Вы полюбуетесь заснеженными пиками гор, продегустируете вина и знаменитую минеральную воду, рассмотрите старинные крепости, монастыри и пещерный город. Насладитесь солнцем, завораживающими видами и гостеприимством местных жителей!
Через всю Грузию: виноградные долины, горы, море и «Боржом»
Через всю Грузию: виноградные долины, горы, море и «Боржом»
Через всю Грузию: виноградные долины, горы, море и «Боржом»
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 8 лет.
Программа не имеет категории сложности. На протяжении всего маршрута мы перемещаемся либо на транспорте, либо пешком. Возможны изменения маршрута из-за погоды или состояния группы. Решения, принимаемые гидом, окончательны и обсуждению не подлежат.
Во время путешествия в течение 5 дней (с 3-го по 7-й дни) мы будем перемещаться на арендованном микроавтобусе. По нашему маршруту хорошие асфальтированные дороги.
Из России добраться до Грузии можно самолётом до Тбилиси через Ереван, Минск, Стамбул; самолётом до Владикавказа, затем на такси до Тбилиси; самолётом до Еревана, затем на такси или маршрутке до Тбилиси.
Обратно: самолётом из Батуми — рейсы с отправлением после 15:00; самолётом из Тбилиси — вечерние (после 22:00) или ночные рейсы. До Тбилиси вы можете добраться на скоростном поезде или автобусе; самолётом из Владикавказа — рейсы после 17:00-18:00 на следующий день после окончания тура. Путь от Тбилиси до аэропорта Владикавказа на такси займёт 4-6 часов с учётом прохождения границы, но время задержки на границе непредсказуемо, лучше оставить в запасе побольше времени. Такси из Тбилиси выходят обычно рано утром.
Для граждан России, Белоруссии и Украины виза не нужна. Необходим только действующий загранпаспорт.
С собой можно везти любую валюту (рубли, доллары, евро). По прилёте обменяем деньги на лари. В Москве ничего менять не нужно. Ориентировочный курс 1 лари = 22 рубля.

Проживание. В гостиницах уровня 3*, в 2-3-местных номерах с удобствами — 2 ночи в Тбилиси и 2 ночи в Батуми. В мини-гостиницах уровня 2-3*, в 2-3-местных комнатах с удобствами — 4 ночи: 2 ночи в Телави, 1 ночь в Боржоми и 1 ночь в Ахалцихе. Важно: в Грузии даже в хороших отелях ванные комнаты часто оборудованы душем-лейкой без душевой кабины и бортиков. Это стандартный вариант планировки, нужно быть к этому готовым. Для вашего комфорта рекомендуем захватить с собой резиновые сланцы
Везде будет сотовая связь и Wi-Fi.
Если вы путешествуете один/одна, мы можем забронировать для вас одноместное размещение либо постараться подобрать пару для проживания среди наших туристов.

Питание. В стоимость тура включены завтраки. Обеды и ужины — в кафе за свой счёт.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Тбилиси

Встречаемся в Тбилиси. Пообедав, соберёмся в отеле, немного отдохнём и пойдём гулять по центру столицы. Пройдёмся по колоритным улочкам, рассмотрим характерную архитектуру и ощутим гостеприимную атмосферу города, освещённого уютными вечерними огнями.

Прогулка по ТбилисиПрогулка по ТбилисиПрогулка по Тбилиси
2 день

Обзорная экскурсия, крепость Нарикала

Сегодня продолжим знакомство с Тбилиси. После завтрака отправимся на экскурсию по городу: осмотрим храмы, мосты, старинные дома центральных кварталов и полюбуемся гармоничным сочетанием современной и традиционной архитектуры.
Затем по канатной дороге «взлетим» к крепости Нарикала и с высоты насладимся видом вечерней иллюминации столицы.
Вечером желающие посетят серные бани, восхищавшие Пушкина (за доплату). Горячие источники благоприятно влияют на здоровье.

Обзорная экскурсия, крепость НарикалаОбзорная экскурсия, крепость НарикалаОбзорная экскурсия, крепость Нарикала
3 день

Кахетия: монастырь Бодбе, Сигнахи, Телави и посещение винодельни

В этот день едем в Кахетию, окружённую горами и виноградниками. По пути посетим древний Бодбийский монастырь, где жила Святая Нино, приведшая Грузию к православию. Здесь же захоронены её мощи и хранится чудотворная Иверская икона Божией Матери.
Затем отправимся в Сигнахи, из любой точки которого открываются панорамные виды на равнины и горные хребты. Вы узнаете, почему этот живописный уголок называют «Городом любви». Заглянем в окружающую его крепость и зайдём в башни.
Далее нас ждёт столица Кахетии — Телави. Побываем на традиционной винодельне, где вы послушаете увлекательную лекцию о приготовлении вина и продегустируете «напиток богов». Вечером разместимся в гостинице Телави. У вас останется свободное время, чтобы самостоятельно пройтись по городу.

Кахетия: монастырь Бодбе, Сигнахи, Телави и посещение винодельниКахетия: монастырь Бодбе, Сигнахи, Телави и посещение винодельниКахетия: монастырь Бодбе, Сигнахи, Телави и посещение винодельни
4 день

Телави, Алазанская долина, дегустация

Утром познакомимся с Телави детальнее: осмотрим дворец Ираклия II и крепость Батонис-цихе, увидим самое старое дерево в стране, посетим краеведческий музей. Затем отправимся в знаменитую Алазанскую долину. В Цинандали зайдём в дом-музей Александра Чавчавадзе, где впервые начали производить грузинское вино в промышленных масштабах — элегантную усадьбу 19 века в окружении английских садов.
Потом отправимся в замок Греми. Монументальный замок-крепость возвышается на горе над Алазанской долиной, а в 16 веке здесь находилась столица Кахетинского царства.
Посетим Кварельский тоннель, где хранится примерно 25 тысяч бутылок вина, и винный завод «Гранели» — продегустируем молодые и выдержанные напитки. На ночь вернёмся в гостиницу в Телави.

Телави, Алазанская долина, дегустацияТелави, Алазанская долина, дегустацияТелави, Алазанская долина, дегустация
5 день

Алаверди, Гори, Ахалцихе

После завтрака побываем в монастыре Алаверди, который до возведения собора Святой Троицы в Тбилиси был самым высоким в Грузии. Затем отправимся в Гори. Проедем через Гомборский перевал, а по прибытии прогуляемся по старейшему городу страны и посмотрим на средневековую крепость Горисцихе на холме.
После вдоль реки Кура доедем до Ахалцихе, где разместимся в гостинице. Вечером будет время пройтись по городу и полюбоваться его символом — крепостью Рабат в свете вечерних огней.

Алаверди, Гори, АхалцихеАлаверди, Гори, АхалцихеАлаверди, Гори, Ахалцихе
6 день

Крепости Рабат и Хертвиси, пещерный комплекс, прогулка по Боржоми

Начнём день с экскурсии по крепости Рабат, на территории которой осмотрим мечеть, замок, бани и подземные тоннели. Нагуляемся по крепостным стенам и отправимся в горы. Доедем до крепости Хертвиси и полюбуемся завораживающими видами. Затем побываем в пещерном комплексе Вардзия, в стенах которого расположился один из древнейших мужских монастырей Грузии. Пройдём по запутанным ходам, рассмотрим сохранившиеся фрески и послушаем рассказ гида об истории этих мест.
К вечеру доберёмся до Боржоми, где после размещения в гостинице совершим небольшой обзорный променад.

Крепости Рабат и Хертвиси, пещерный комплекс, прогулка по БоржомиКрепости Рабат и Хертвиси, пещерный комплекс, прогулка по БоржомиКрепости Рабат и Хертвиси, пещерный комплекс, прогулка по Боржоми
7 день

Боржоми, термальные бассейны, переезд в Батуми

Позавтракав, прогуляемся по парку Боржоми — главной достопримечательности города. Вы попробуете знаменитую минеральную воду, будет время купить сувениры. Затем по лесной тропинке дойдём до термальных бассейнов с серной водой. При желании в них можно будет искупаться (за доплату).
Во второй половине дня отправляемся в Батуми. Часть пути лежит вдоль Чёрного моря — вы сможете полюбоваться видами из окна. По приезде разместимся в гостинице. Перед сном останется время для самостоятельной прогулки.

Боржоми, термальные бассейны, переезд в БатумиБоржоми, термальные бассейны, переезд в БатумиБоржоми, термальные бассейны, переезд в Батуми
8 день

Ботанический сад, экскурсия по Батуми

Сегодня целый день посвятим Батуми — быстро развивающемуся курорту с оживлёнными торговлей и движением, морским портом и коктейлем из архитектурных стилей: изящная старинная архитектура 19 века соседствует здесь со стеклянными новостройками оригинальных форм. Прогуляемся по тенистым аллеям Ботанического сада, насладимся ароматами цветущих деревьев. А какой вид отсюда открывается на бирюзовую морскую гладь и на батумские небоскрёбы! В коллекции сада более 5000 растений со всего мира.

После прогулки выйдем на уединённый пляж, отдохнём, слушая успокаивающим шуршанием волн, позагораем. Во второй половине дня ещё походим по городу и вечером пойдём любоваться подсвеченными многочисленными разноцветными огнями фонтанами, пальмами и небоскрёбами.

Ботанический сад, экскурсия по БатумиБотанический сад, экскурсия по БатумиБотанический сад, экскурсия по Батуми
9 день

Отъезд

После завтрака будет время, чтобы прогуляться до морского порта и напоследок подышать морским воздухом. Желающие прокатятся по канатной дороге (за доплату).
После 13:00 — самостоятельный переезд в аэропорт Батуми или в Тбилиси.

ОтъездОтъезд

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€870
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа гида-инструктора
  • Все экскурсии с гидом (по Тбилиси, Сигнахи, Телави, Гори, Боржоми, Батуми, в монастыри Бодбе и Алаверди)
  • Проживание
  • Завтраки, начиная со 2-го дня
  • Переезды на арендованном микроавтобусе по маршруту
  • Билеты на канатную дорогу до крепости Нарикала
  • Дегустации: в частной винодельне, на заводе «Гранели»
  • Входные билеты на экскурсии с экскурсоводом в крепость Рабат, краеведческий музей в Телави, усадьбу Цинандали, традиционную винодельню, Кварельский тоннель, Вардзию
  • Входные билеты в достопримечательности по программе
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Тбилиси и из Батуми
  • Трансфер из аэропорта Тбилиси в 1-й день и в аэропорт Батуми в 9-й день
  • Обеды и ужины - 100-150 евро с человека за всё путешествие
  • Доплата за одноместное размещение
  • Тбилисские серные бани и другие дополнительные активности
  • Медицинская страховка
  • Окончательная стоимость тура может отличаться в зависимости от курса валюты на момент подачи заявки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, 16:00. Точное место и время встречи с гидом будет сообщено дополнительно
Завершение: Батуми, 13:00. Вы можете вылетать из Батуми или вернуться в Тбилиси самостоятельно скоростным поездом или автобусом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Тбилиси

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВсе турыПрирода и пейзажиГорыГастрономическиеПляжи

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