В Тбилиси есть множество мест куда можно пойти погулять 👣 с ребёнком, например, на природу можно подняться к озеру Лиси, в парк 🌳 развлечений Мтацминда на горе в который можно попасть на старинном, но обновлённом ж/д фуникулёре, в аквапарк 🌳 у "Тбилисского моря" и много куда ещё

Планируете поездку с детьми в Тбилиси, и не знаете чем заняться? В этой статье ХорошоТАМ собрали самые интересные места и увлекательные развлечения для ваших детей.

И начнем мы наш список с аттракционов и развлекательных центров.

Парк развлечений Мтацминда

© Светлана Иванова Кира, любуется видом на город с фуникулера © Светлана Иванова Мультяшные персонажи в парке Мтацминда

Парк развлечений Мтацминда станет отличным местом для детей, если они устали от посещения красивых церквей и посещения грузинских музеев. Это очень популярное место не только у туристов, но и у местных жителей.

Если вы посмотрите на гору на Грузинскую Эйфелеву башню (Тбилисскую телебашню), вы можете увидеть рядом с ней колесо обозрения. Да, именно там находится парк, прямо наверху. К счастью, вы можете легко добраться туда, поднявшись на фуникулере из Старого города на вершину, откуда открывается потрясающий вид на город.

Или, если у вас есть такой ребенок, который категорически отказывается ездить на фуникулере. Лучше воспользуйтесь такси, которое отвезёт вас по извилистой дороге ко входу в парк.

Если вам посчастливится подняться на фуникулере на вершину, вы увидите потрясающие виды и окажетесь на вершине мира.

Во-первых, найдите время, чтобы насладиться видом на город и показать все места, которые вы посетили с детьми. Для них, это очень увлекательный процесс.

Сам парк аттракционов разделен на несколько зон:

Развлечения для малышей , тут разнообразные машинки, карусельки и лодочки;

, тут разнообразные машинки, карусельки и лодочки; для всей семьи , отлично подойдёт колесо обозрения, контактный зоопарк и видеоигры;

, отлично подойдёт колесо обозрения, контактный зоопарк и видеоигры; экстремалы оценят аттракционы «высокий бросок», американские горки и другие.

Стоит понимать, что это не Диснейленд и всё выглядит довольно скромно, но детям всё равно здесь нравится.

С детьми которые любят пешие прогулки, можно прогуляться до Черепашьего озера, тропа несложная, но по пути будут встречаться спуски и подъемы, в общем маршрут занимает примерно 3 часа.

Аквапарк Gino Paradise

© Gino Paradise Аквааэробика для детей © Gino Paradise Бассейн с волнами в аквапарке Gino Paradise

В жаркий летний день в Тбилиси, рекомендуем отправиться в аквапарк Gino Paradase, где вы и ваши дети можете охладиться в бассейнах и от души повеселится. Аквапарк расположен между районами Варкетили и Темка), он располагает несколькими бассейнами, водными горками, площадками для игр, а также площадками для пляжных и водных видов спорта. Аквапарк расположен неподалёку от так называемого Тбилисского моря (водохранилище).

Аквапарк работает круглогодично, есть открытая летняя зона (тут самые большие горки), также имеется всесезонная, в которой находится бассейн с волнами, зона для малышей, ещё один бассейн и водная горка Тобогган.

В аквапарке имеется спа-зона, но туда вход с детьми воспрещен, и совместить детский и взрослый отдых будет сложно. Также на территории Gino Paradase есть детская школа плавания, что наиболее актуально для тех кто переехал в столицу Грузии. Ещё здесь можно заказать и отпраздновать детский день рождения.

В городе есть ещё один аквапарк, называется Europark, но работает он только в летний сезон.

Focus Mokus

© Светлана Иванова Развлекательный центр «Magic city» © Светлана Иванова Карета для маленьких принцесс в «Magic city» © Светлана Иванова Развлекательный центр Focus Mokus © Светлана Иванова В Focus Mokus ваших детей ждет масса интересных аттракционов © Светлана Иванова Наш ребёнок был в полном восторге от Fokus Mokus © Светлана Иванова Кстати взрослые тоже могут развлечься в Fokus Mokus, есть например вот такая башня и игровые автоматы, где можно выиграть tickets и обменять их на подарки детям

Крупнейший детский развлекательный центр в Тбилиси и Грузии в целом. На его территории расположены: большой лабиринт, множество аттракционов для разных возрастов, а также более 60 игровых автоматов. Название «Фокус Мокус» не случайно, оказавшись внутри вы увидите, что весь интерьер выполнен в стиле цирка. Этот центр отлично подойдёт для проведения детских праздников.

Ещё похожий развлекательный центр под названием «Magic city» находится в ТЦ «City Mall» район Сабуртало, по-соседству расположен боулинг и поле для мини-гольфа.

Дальше речь пойдёт о парка с детскими площадками, в Тбилиси почти в каждом районе есть парки они небольшие, но детям нравится. При выборе мы основывались на отзывы родителей.

Озеро Лиси и парк

© Светлана Иванова Озеро Лиси, Тбилиси © Светлана Иванова В парке много магазинчиков с мороженным, быстрой едой и сладостями на любой вкус © Светлана Иванова Бесплатная площадка с качелями и горками © Светлана Иванова Lisi kids – закрытая площадка, где вы можете оставить ребенка под присмотром

Расположено озеро на холме на северо-западе Тбилиси. Добраться до него можно легко либо на общественном транспорте, либо на такси. Его можно назвать самым спокойным местом в городе, а ещё это идеальное место для семей с детьми, так здесь есть игровая площадка, где есть возможность оставить детей под присмотром. Детям тут очень нравится, так как тут есть песочница (сразу, скажем о том, что в Тбилиси их почти нигде нет), горки, гамаки и много качелей. Посещение обойдется вам в 10 лари за час (цена действительна на октябрь 2022 года).

В целом, это прекрасное место с озером, в котором жарким летом многие купаются, дно в озере илистое, а пляж галечный. Рядом с озером много магазинчиков и ларьков, где можно перекусить и выпить кофе. Также вокруг озера есть пешеходная тропа и велодорожки. Прокат велосипедов тоже имеется. Для любителей скалолазания, есть специальная большая стенка, но работает она в будни только с 18:00 до 22:00, а в выходные с 16:00 до 00:00. Лиси, отлично место для времяпровождения с детьми.

Деда Эна парк

© Светлана Иванова Наши маленькие путешественники в парке Дэда Эна у магазина с мороженным © Светлана Иванова Скейт-парк для любителей экстремального вида спорта

Этот парк находится в районе Мтацминда и считается одним из самых привлекательных и современных в городе, работы по его реставрации были закончены летом 2021 года.

Самой популярной точкой в парке, особенно жаркие летние дни, считается фонтан, где дети, да и порой взрослые резвятся между брызгами воды. Также в парке есть небольшая детская площадка для детей разных возрастов.

Не пропустите скейт-парк, он особенно популярен среди детей постарше. Единственный минут, тут не проката, поэтому приходите со своим скейтом. Пока дети резвятся, у родителей есть возможность устроить пикник на лужайке. В парке есть магазинчики с пончиками, кофе и мороженным.

Ваке парк

© Светлана Иванова Парк Ваке © Светлана Иванова Бесплатная детская площадка на территории парка © Светлана Иванова В Ваке также есть небольшой парк развлечений с аттракционами © Светлана Иванова Парк развлечений на территории парка Ваке © Светлана Иванова Каждый ребенок найдёт для себя развлечение по вкусу © Светлана Иванова Наша малышка оценила персонажей из известных мультфильмов

Этот парк расположен в районе Ваке, он считается самым большим по площади. Парк находился на реконструкции, и как раз сейчас работы почти завершились, закрыта пока только зона с фонтаном, остальная часть полностью доступна для прогулок и активного отдыха.

Для детей помладше, есть аттракционы и детские площадки, тем кто постарше будут интересны спортивные площадки, футбольное и баскетбольное поля, теннисные корты, теннисные столы и зона для воркаута. Самые бесстрашные могут прокатиться на зиплайне (есть ограничения по росту не ниже 140 см).

Кстати, у входа в парк есть канатная дорога, которая позволяет подняться до Черепашьего озера, это будет отличным развлечением для всей семьи. Вид кабинок такой же, как был в советские времена, но механизм конечно был заменен на современный. Сотрудники канатной дороги, очень дружелюбны и иногда даже рассказывают детям механизм работы данного транспорта. Рядом с озером есть спортивные площадки, несколько ресторанов, а ещё у вас будет возможность совершить прогулку на катамаранах.

Парк Мзиури

Рельефный парк Мзиури находится в районе Ваке. Это популярное место отдыха в Тбилиси. Вход расположен на самом верху, где вас встречают статуи героев Нодара Думбадзе (известный грузинский писатель, именно он предложил создать парк).

Гуляя по парку вы постоянно будете спускаться вниз, а по пути вам встретятся множество прогулочны тропинок, пруд, образовательный центр, сцена, детские площадки, скейт-парк, спортивная площадка и теннисные корты, зона для йоги и зеленые лужайки идеально подходящие для пикника. Перекусить здесь тоже можно, например в кафе «Мзиури», оно наполнено приятной и весёлой атмосферой, кстати кафе – социальное, то есть получаемый доход тратят на нужды парка.

Туманный лесопарк и многочисленные объекты парка создают приятную атмосферу для всей семьи. Не поленитесь и отыщите памятник бегемоту Беги, который так любят дети. Скульптура была создана в память о страшном наводнении, которое произошло 2015 году, тогда стихия почти полностью разрушила тбилисский зоопарк, а бегемот Беги смог вырваться из вольера и гулял по улицам города.

Чтобы уехать необязательно снова пониматься вверх, можно вызвать такси к нижней части (шоссе Ч. Амиреджиби).

Парк Рике

© Светлана Иванова Мы посещали парк Рике, когда на его территории праздновали Тбилисобу (праздник урожая) © Светлана Иванова Фонтан в парке Рике © Светлана Иванова Выступления артистов, для маленьких гостей © Светлана Иванова Мост Мира, по которому вы можете попасть в парк

Этот парк отличное место для вечерних прогулок с детьми. Когда вы думаете о том, чем заняться в Тбилиси с детьми, это отличное место для посещения. После того как вы сфотографируетесь на Мосту Мира, спускайтесь в парк Рике.

Для детей есть хорошая игровая площадка с качелями, игровой структурой и даже гигантской шахматной доской.

Конечно же, это не все парки Тбилиси, есть и другие. И если вы окажитесь с ними рядом или может быть даже живёте неподалёку, обязательно посетите их:

Ботанический сад – прекрасное место для длительных прогулок, на территории есть детская площадка. Вход для дошкольников бесплатный, взрослый билет стоит 4 лари. Находится сад в районе Мтацминда.

– прекрасное место для длительных прогулок, на территории есть детская площадка. Вход для дошкольников бесплатный, взрослый билет стоит 4 лари. Находится сад в районе Мтацминда. Парк Вере – среднестатистический парк, в котором есть детская площадка, теннисные корты и фонтан, находится парк в районе Вера.

– среднестатистический парк, в котором есть детская площадка, теннисные корты и фонтан, находится парк в районе Вера. Парк Роз – очень маленький, но при этом очень уютный парк в районе Чугурети.

– очень маленький, но при этом очень уютный парк в районе Чугурети. Киквидзе парк – небольшой парк расположенный в районе Надзаладеви, в котором есть детская площадка, скейт-парк и теннисные корты.

– небольшой парк расположенный в районе Надзаладеви, в котором есть детская площадка, скейт-парк и теннисные корты. Парк Муштаид находится в районе Дидубе, для маленьких посетителей здесь есть аттракционы, и особенно привлекательным моментом является то, что в парке есть детская железная дорога.

находится в районе Дидубе, для маленьких посетителей здесь есть аттракционы, и особенно привлекательным моментом является то, что в парке есть детская железная дорога. Парк 9 апреля и парк Леонидзе находятся в районе Мтацминда, они плавно перетекают друг в друга. Для детей есть площадки с горками.

находятся в районе Мтацминда, они плавно перетекают друг в друга. Для детей есть площадки с горками. Парк Артура Лейста – маленький парк, который был не так давно отреставрирован, для детей из развлечений имеется небольшая детская площадка.

Теперь очередь за музеями, которые на наш взгляд понравятся детской аудитории.

Музей иллюзий

Этот музей расположен в районе Мтацминда по адресу ул. Бетлеми 10. Музей отлично подойдёт для детей, которых интересуют всевозможные головоломки, ребусы и загадки, здесь можно провести однозначно полдня. Музей занимает три этажа, где собрано больше 80 экспонатов, которые при помощи оптических иллюзий, перевернутых и зеркальных комнат, а также голограмм покажут вам другую реальность.

Это место будет интересно не только детям, но и родителям, особенно запоминающимся объектом будет мост, когда вы будет по нему идти, будет создаваться впечатление, что он начинает падать. Не менее захватывающими являются живые картины знаменитого художника Грузии – Пиросмани.

Эксперименториум

Источник фото Иллюзия стола Источник фото Дети просто в восторге от Эксперименториума

Хотите посмотреть как наглядно работают законы физики, тогда вам стоит посетить интерактивный музей-лабораторию – эксперименториум. Он расположен в районе Мтацминда на улице Павла Ингороквы, 17.

Опираясь на отзывы родителей, которые проживают в Тбилиси, этот музей занимает наивысшую оценку у детей. Почему же он так нравится детям, секрет в том, что здесь они могут всё потрогать, вертеть и крутить, а также поучаствовать в опытах. Огромный плюс этому музею, за доступность экскурсий на разных языках (грузинский, английский, русский). Обязательно бронируйте место заранее, так как посетителей всегда много и готовьтесь провести здесь не менее 2 часов.

Этнографический музей

Этот музей под открытым небом расположен в районе Ваке, по адресу Мераба Бердзинишвили, 25. Этнографический музей повествует о быте жителей разных регионов Грузии. На территории музея находится дома, в которые вы можете зайти и осмотреть предметы быта.

Кстати, можно воспользоваться услугами гида, который проведет вас по всем уголкам Грузии, а также расскажет, какие балконы строили в Кахетии, чем дом мегрела отличается от дома свана и другие интересные факты. Зимой некоторые объекты могут быть закрыты, но вы можете просто прогуляться по территории, это не менее интересно.

Музей оловянных солдатиков

Источник фото Композиция с оловянными солдатиками в музее Yota Royal Gallery

Музей расположен в районе Сололаке, по адресу Ш. Дадиани, 7, здесь представлена значительная коллекция различных оловянных солдатиков ручной работы. Это не просто солдатики, они представляют разные личности, станы и эпохи. Вы можете воспользоваться услугами гида, он расскажет вам о создании статуэток и историю, которую они несут.

А ещё ХорошоТАМ расскажет вам о местах, где ваши дети могут поучаствовать в мастер-классах и послушать лекции.

Sami Residence

Это пространство в котором иногда проводятся занятия для детей. Например, ребята могут послушать лекции Ильи Колмановского (биолог, автор детских книг и ведущий детских научных шоу), о биологии и науке в целом. У ребят есть телеграм-канал (events 🥳 SAMI residence), где вы можете следить за анонсами. Кстати, есть очень много хороших лекций для взрослых. Находится пространство в районе Вера, по адресу ул. Акакия Шанидзе.

Auditoria

Auditoria — проводит занятия, лекции, а также кружки для детей и подростков. Афиша детских мероприятий представлена в телеграм-канале Auditoria for kids.

Дети могут посетить занятия: по валянию из шерсти, кружок рукоделия, книжный клуб и созданию поделок. Детки постарше могут посетить лекции, например «Тайны анатомии» или «Почему оно работает», пройти интерактивный курс «Архитектура и мир» или «Логика для детей».

А ещё ваши дети могут здесь научиться играть в шахматы. Большинство кружков рассчитаны на детей от 6 лет, но есть некоторые занятия от 4 лет, лучше уточнять. Находится Auditoria в районе Вера на улице ул. Симона Джанашия, 26.