Мои заказы

Экспресс-тур по Грузии: Тбилиси, Кахетия, Мцхета и кулинарный мастер-класс

Осмотреть древние монастыри, полюбоваться видами и научиться печь традиционный грузинский хлеб
За 4 дня я покажу вам Грузию во всей красе! Мы поднимемся к древней крепости Нарикала и насладимся панорамой столицы.

Прогуляемся по узким улочкам Сигнахи — самого романтичного города Кахетии —
читать дальше

и атмосферного Телави и полюбуемся живописной Алазанской долиной.

В Мцхете посетим знаменитый собор Светицховели, где, по преданию, хранится хитон Христа, и побываем у монастыря Джвари на вершине холма, откуда открывается завораживающий вид на город и место слияния рек Куры и Арагви.

У вас будет возможность попробовать ароматное вино и домашний сыр в винодельческих сёлах и традиционные грузинские блюда. Страна тёплых традиций и гостеприимства ждёт вас!

Экспресс-тур по Грузии: Тбилиси, Кахетия, Мцхета и кулинарный мастер-класс
Ближайшие даты:
13
ноя20
ноя27
ноя4
дек11
дек18
дек25
дек
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой обувь, подходящую для длительных прогулок.

Питание. В стоимость включены завтраки в отеле. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. До 4 человек — Toyota Prius, до 10 человек — Mercedes Minivan (кондиционер, Wi-Fi).

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Виза. Гражданам РФ не нужна.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Проведение тура возможно ежедневно, вы можете выбрать любые удобные даты.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Тбилиси

Встречаемся и едем в отель. После размещения вы немного отдохнёте, и мы начнём знакомство с достопримечательностями грузинской столицы. Посетим храм Метехи 13 века на высоком берегу реки Куры. Когда-то он был частью крепости, а с его смотровой площадки открывается великолепный вид на старый город.

Затем мы отправимся к крепости Нарикала. Средневековая цитадель, основанная ещё в 4 веке, долгое время была защитным сооружением, а теперь служит отличной обзорной точкой. Заглянем в Сионский собор — главную православную святыню Грузии, в которой хранится крест святой Нины, принесшей христианство на эти земли.

Завершим экскурсию вкусным обедом традиционными блюдами и дегустацией местного вина (за доплату). После трапезы поднимемся на гору Мтацминда и полюбуемся Тбилиси в вечерних огнях.

Знакомство с ТбилисиЗнакомство с ТбилисиЗнакомство с ТбилисиЗнакомство с ТбилисиЗнакомство с ТбилисиЗнакомство с ТбилисиЗнакомство с Тбилиси
2 день

Кахетия, Алазанская долина, кулинарный мастер-класс

Сегодня отправимся в Кахетию, знаменитый винодельческий регион Грузии. Первая остановка — село Манави, где вы попробуете домашнее вино, чурчхелу и местные специи, используемые в грузинской кухне.

Затем заглянем в село Бадиури. Здесь вас ждёт мастер-класс по выпеканию традиционного грузинского хлеба и дегустация нескольких сортов сыра. После посетим Бодбийский монастырь, посвящённый святой Нине — покровительнице Грузии. Этот древний комплекс окружён живописными садами, а на его территории, по преданию, покоится сама святая.

Далее наш путь лежит в Алазанскую долину, одно из самых живописных мест региона, где раскинулись виноградники и уютные городки. Мы побываем в Сигнахи, известном своей романтической атмосферой, мощёными улочками и крепостными стенами, с которых открывается чарующий вид на долину.

Последняя остановка — город Телави, столица Кахетии. Здесь вы сможете насладиться аутентичной архитектурой.

Кахетия, Алазанская долина, кулинарный мастер-классКахетия, Алазанская долина, кулинарный мастер-классКахетия, Алазанская долина, кулинарный мастер-классКахетия, Алазанская долина, кулинарный мастер-классКахетия, Алазанская долина, кулинарный мастер-классКахетия, Алазанская долина, кулинарный мастер-классКахетия, Алазанская долина, кулинарный мастер-класс
3 день

Монастыри Мцхеты

В этот день едем в Мцхету — древнюю столицу Грузии, считающуюся духовным центром страны. По прибытии посетим монастырь Джвари, построенный в 6 веке на вершине холма. Отсюда открывается завораживающий вид на Мцхету и место слияния рек Куры и Арагви.

Побываем в Светицховели — величественном соборе 11 века, который считается одним из главных православных храмов Грузии. По преданию, именно здесь хранится хитон Иисуса Христа. Завершим экскурсию в монастыре Самтавро. Этот монастырский комплекс включает церковь Преображения и женскую обитель святой Нины, где покоятся царь Мириан III и его супруга Нана — правители, принявшие христианство в 6 веке. После вернёмся в Тбилиси. У вас останется время для самостоятельных прогулок и отдыха.

Монастыри МцхетыМонастыри МцхетыМонастыри МцхетыМонастыри МцхетыМонастыри МцхетыМонастыри Мцхеты
4 день

Свободное время, отъезд

Сегодня свободный день. Вы можете прогуляться по уютным улочкам, купить сувениры или заглянуть в традиционные кафе, чтобы попробовать ещё больше местных блюд и напитков. В удобное для вас время мы организуем трансфер в аэропорт.

Свободное время, отъездСвободное время, отъездСвободное время, отъездСвободное время, отъезд

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
С проживанием$450
Без проживания$300
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отеле
  • Трансфер с гидом-водителем
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Тбилиси и обратно
  • Обеды и ужины ~$30 в день
  • Возможно бронирование тура без проживания. В этом случае стоимость тура составит $300
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, аэропорт, утро, точное время по договорённости
Завершение: Тбилиси, аэропорт, любое удобное время
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард
Эдуард — Организатор в Тбилиси
Провёл экскурсии для 3053 туристов
Организуем авторские экскурсии по Грузии и Армении — яркие, душевные, безопасные. Вас ждут как хиты вроде Сигнахи и Казбеги, так и секретные места, которые знают только местные. Будут дегустации вин
читать дальше

на семейных винодельнях, настоящие грузинские застолья и кулинарные мастер-классы. Все наши гиды — лицензированные, опытные, с блестящим знанием истории и живой любовью к своей культуре. Если хотите открыть настоящую Грузию — начнём это путешествие вместе!

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Тбилиси

Похожие туры из Тбилиси

Неделя в Грузии с выездом из Владикавказа: Тбилиси, Кахетия, Боржоми
На машине
7 дней
1 отзыв
Неделя в Грузии с выездом из Владикавказа: Тбилиси, Кахетия, Боржоми
Продегустировать местное вино, насладиться видами Казбека и посетить древние монастыри
Начало: Владикавказ, аэропорт или ж/д вокзал, точное время...
17 ноя в 10:00
24 ноя в 10:00
€640 за человека
Тур по Грузии только для вас с выездом из Владикавказа
На машине
4 дня
2 отзыва
Тур по Грузии только для вас с выездом из Владикавказа
Посетить Тбилиси, Кахетию, Мцхету и увидеть знаковые места Военно-Грузинской дороги
Начало: Владикавказ, место по договорённости, 6:00
20 ноя в 06:00
27 ноя в 06:00
50 000 ₽ за человека
Мини-тур по Грузии: Тбилиси, Мцхета, Гори, Кахетия
На машине
4 дня
-
40%
3 отзыва
Мини-тур по Грузии: Тбилиси, Мцхета, Гори, Кахетия
Приготовить шоти, побывать на родине Иосифа Сталина и заглянуть в пещерный Уплисцихе
Начало: Тбилиси, Котэ Абхази, 32. Время оговаривается инди...
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€282€470 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Тбилиси
Все туры из Тбилиси