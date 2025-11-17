Прогуляемся по узким улочкам Сигнахи — самого романтичного города Кахетии —
Возьмите с собой обувь, подходящую для длительных прогулок.
Питание. В стоимость включены завтраки в отеле. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.
Транспорт. До 4 человек — Toyota Prius, до 10 человек — Mercedes Minivan (кондиционер, Wi-Fi).
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Виза. Гражданам РФ не нужна.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Проведение тура возможно ежедневно, вы можете выбрать любые удобные даты.
Знакомство с Тбилиси
Встречаемся и едем в отель. После размещения вы немного отдохнёте, и мы начнём знакомство с достопримечательностями грузинской столицы. Посетим храм Метехи 13 века на высоком берегу реки Куры. Когда-то он был частью крепости, а с его смотровой площадки открывается великолепный вид на старый город.
Затем мы отправимся к крепости Нарикала. Средневековая цитадель, основанная ещё в 4 веке, долгое время была защитным сооружением, а теперь служит отличной обзорной точкой. Заглянем в Сионский собор — главную православную святыню Грузии, в которой хранится крест святой Нины, принесшей христианство на эти земли.
Завершим экскурсию вкусным обедом традиционными блюдами и дегустацией местного вина (за доплату). После трапезы поднимемся на гору Мтацминда и полюбуемся Тбилиси в вечерних огнях.
Кахетия, Алазанская долина, кулинарный мастер-класс
Сегодня отправимся в Кахетию, знаменитый винодельческий регион Грузии. Первая остановка — село Манави, где вы попробуете домашнее вино, чурчхелу и местные специи, используемые в грузинской кухне.
Затем заглянем в село Бадиури. Здесь вас ждёт мастер-класс по выпеканию традиционного грузинского хлеба и дегустация нескольких сортов сыра. После посетим Бодбийский монастырь, посвящённый святой Нине — покровительнице Грузии. Этот древний комплекс окружён живописными садами, а на его территории, по преданию, покоится сама святая.
Далее наш путь лежит в Алазанскую долину, одно из самых живописных мест региона, где раскинулись виноградники и уютные городки. Мы побываем в Сигнахи, известном своей романтической атмосферой, мощёными улочками и крепостными стенами, с которых открывается чарующий вид на долину.
Последняя остановка — город Телави, столица Кахетии. Здесь вы сможете насладиться аутентичной архитектурой.
Монастыри Мцхеты
В этот день едем в Мцхету — древнюю столицу Грузии, считающуюся духовным центром страны. По прибытии посетим монастырь Джвари, построенный в 6 веке на вершине холма. Отсюда открывается завораживающий вид на Мцхету и место слияния рек Куры и Арагви.
Побываем в Светицховели — величественном соборе 11 века, который считается одним из главных православных храмов Грузии. По преданию, именно здесь хранится хитон Иисуса Христа. Завершим экскурсию в монастыре Самтавро. Этот монастырский комплекс включает церковь Преображения и женскую обитель святой Нины, где покоятся царь Мириан III и его супруга Нана — правители, принявшие христианство в 6 веке. После вернёмся в Тбилиси. У вас останется время для самостоятельных прогулок и отдыха.
Свободное время, отъезд
Сегодня свободный день. Вы можете прогуляться по уютным улочкам, купить сувениры или заглянуть в традиционные кафе, чтобы попробовать ещё больше местных блюд и напитков. В удобное для вас время мы организуем трансфер в аэропорт.
|Тип билета
|Стоимость
|С проживанием
|$450
|Без проживания
|$300
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отеле
- Трансфер с гидом-водителем
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Тбилиси и обратно
- Обеды и ужины ~$30 в день
- Возможно бронирование тура без проживания. В этом случае стоимость тура составит $300