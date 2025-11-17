Встречаемся и едем в отель. После размещения вы немного отдохнёте, и мы начнём знакомство с достопримечательностями грузинской столицы. Посетим храм Метехи 13 века на высоком берегу реки Куры. Когда-то он был частью крепости, а с его смотровой площадки открывается великолепный вид на старый город.

Затем мы отправимся к крепости Нарикала. Средневековая цитадель, основанная ещё в 4 веке, долгое время была защитным сооружением, а теперь служит отличной обзорной точкой. Заглянем в Сионский собор — главную православную святыню Грузии, в которой хранится крест святой Нины, принесшей христианство на эти земли.

Завершим экскурсию вкусным обедом традиционными блюдами и дегустацией местного вина (за доплату). После трапезы поднимемся на гору Мтацминда и полюбуемся Тбилиси в вечерних огнях.