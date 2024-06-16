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15%
Авторский тур
8 дней
Грузия для гурманов: дегустации, кулинарный мастер-класс и местные изыски
Ощутить вкусовой колорит страны, выпить вина с видом на Тбилиси и пообедать у подножия Казбека
Начало: Тбилиси, в течение дня
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
675$574 за человека
Авторский тур
7 дней
В Грузию на ноябрьские праздники: знакомство с виноделием, мастер-классы и знаковые локации
Погулять по Тбилиси и Кутаиси, заглянуть в пещеры и каньоны и научиться готовить чурчхелу
Начало: Тбилиси, аэропорт, время - по договорённости
1 ноя в 11:45
$810 за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Новый год и Рождество в краю вина с кулинарными мастер-классами и дегустацией
Приготовить кахетинский хлеб, отпраздновать День судьбы и увидеть новогодний Тбилиси
Начало: Аэропорт Тбилиси, время встречи зависит от ваших р...
29 дек в 08:00
800$720 за человека
Авторский тур
6 дней
В Грузию на шопинг: девичник с фотосессией, дегустациями, мастер-классами и SPA
Познакомиться со стилистами и дизайнером, принять ванну с саперави и сделать серебряное украшение
Начало: аэропорт Тбилиси, до 15:00
14 сен в 08:00
$1 500 за человека
Авторский тур
6 дней
Время только для себя: женский тур с медитациями, цветочным мастер-классом и практиками
Побывать на традиционном застолье, создать букет своими руками и научиться готовить хинкали
Начало: Тбилиси, площадь Свободы, утро
12 июля в 10:00
26 июля в 08:00
$1 600 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Мастер-классы»
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- Грузия для гурманов: дегустации, кулинарный мастер-класс и местные изыски
- В Грузию на ноябрьские праздники: знакомство с виноделием, мастер-классы и знаковые локации
- Новый год и Рождество в краю вина с кулинарными мастер-классами и дегустацией
- В Грузию на шопинг: девичник с фотосессией, дегустациями, мастер-классами и SPA
- Время только для себя: женский тур с медитациями, цветочным мастер-классом и практиками
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