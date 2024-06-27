Возможна организация трансфера при предварительной договорённости.

Проживание. На усмотрение путешественников — мы поможем с бронью в регионах Тушетия и Сванетия, в остальных локациях нужно будет выбрать жильё самостоятельно.

Питание. Не включено.

Дети. Возможно участие в туре с детьми старше 12 лет.