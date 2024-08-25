скидка
20%
8 дней
8 городов Грузии: от Тбилиси до Батуми
Узнать секреты виноделия, увидеть древние храмы и крепости и отдохнуть на побережье Чёрного моря
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
1 сен в 08:00
8 сен в 08:00
955$764 за человека
скидка
10%
8 дней
Всё для вас: гольф-комплекс 5*, дегустации и лучшие природные локации
Роскошно отдохнуть в крае виноделия, погулять по Тбилиси и Боржоми и насладиться вкусами
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
1 сен в 08:00
8 сен в 08:00
670$603 за человека
10 дней
Среди гор и святынь: путешествие по Грузии и Армении
Попробовать грузинское вино, продегустировать армянский коньяк и погулять по колоритным столицам
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего ...
9 сен в 10:00
23 сен в 10:00
$910 за человека
12 дней
В компании вина, моря и гор: экскурсии по Тбилиси, Боржоми и пляжный отдых в Батуми
Побывать в пещерном городе, увидеть древние крепости и расслабиться на морском побережье
Начало: Аэропорт Тбилиси, 14:00. Можем встретить вас в аэр...
7 сен в 14:00
21 сен в 14:00
84 800₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина25 августа 2024Добрый день! Прекрасный подбор замечательных мест Грузии. За это время мы посетили 8 городов, достопримечательности. Все гиды на маршрутах были великолепны.
- ТТатьяна18 августа 2024Всем привет! Неделю назад вернулась с Грузии, впечатлений море, очень насыщенная программа))) 🤩💃 Море вина, хачапури 😆и грузинских песен) 🙃Собственно
- ННаталья5 апреля 2024Очень классный тур и организация. Ездили с 24 по 31 марта. Остались позитивные впечатления и куча красивых фотографий))) Гиды в Тбилиси
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Большое путешествие»
Самые популярные туры этой рубрики в Тбилиси
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит тур в Тбилиси в августе 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Большое путешествие" можно забронировать 4 тура от 603 до 84 800 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Забронируйте тур в Тбилиси на 2024 год по теме «Большое путешествие», 3 ⭐ отзыва, цены от $603. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь