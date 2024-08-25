Большое путешествие – туры в Тбилиси

Найдено 4 тура в категории «Большое путешествие» в Тбилиси, цены от $603, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
8 городов Грузии: от Тбилиси до Батуми
На машине
скидка
20%
3 отзыва
8 дней
8 городов Грузии: от Тбилиси до Батуми
Узнать секреты виноделия, увидеть древние храмы и крепости и отдохнуть на побережье Чёрного моря
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
1 сен в 08:00
8 сен в 08:00
955$764 за человека
Всё для вас: гольф-комплекс 5*, дегустации и лучшие природные локации
На автобусе
скидка
10%
8 дней
Всё для вас: гольф-комплекс 5*, дегустации и лучшие природные локации
Роскошно отдохнуть в крае виноделия, погулять по Тбилиси и Боржоми и насладиться вкусами
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
1 сен в 08:00
8 сен в 08:00
670$603 за человека
Среди гор и святынь: путешествие по Грузии и Армении
10 дней
Среди гор и святынь: путешествие по Грузии и Армении
Попробовать грузинское вино, продегустировать армянский коньяк и погулять по колоритным столицам
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего ...
9 сен в 10:00
23 сен в 10:00
$910 за человека
В компании вина, моря и гор: экскурсии по Тбилиси, Боржоми и пляжный отдых в Батуми
На машине
12 дней
В компании вина, моря и гор: экскурсии по Тбилиси, Боржоми и пляжный отдых в Батуми
Побывать в пещерном городе, увидеть древние крепости и расслабиться на морском побережье
Начало: Аэропорт Тбилиси, 14:00. Можем встретить вас в аэр...
7 сен в 14:00
21 сен в 14:00
84 800 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    25 августа 2024
    8 городов Грузии: от Тбилиси до Батуми
    Добрый день! Прекрасный подбор замечательных мест Грузии. За это время мы посетили 8 городов, достопримечательности. Все гиды на маршрутах были великолепны.
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    Предоставленные отели в городах были очень комфортные, с включёнными завтраками. Организаторы тура всегда были на связи. С вечера приходила информация об экскурсии следующего дня. Особенно хочется отблагодарить профессиональных водителей. Уровень их мастерства на высоте. Рекомендую.

  • Т
    Татьяна
    18 августа 2024
    8 городов Грузии: от Тбилиси до Батуми
    Всем привет! Неделю назад вернулась с Грузии, впечатлений море, очень насыщенная программа))) 🤩💃 Море вина, хачапури 😆и грузинских песен) 🙃Собственно
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    они и подтолкнули меня на это путешествие) ☺Безумно красивые пейзажи! 🏞 Особенно Бархатные Горы в Аджарии. 💚💙💛 Там такой сюрприз)) уххх, самая эмоциональная вспышка😅😆👏🤩 Есть некоторые рекомендации к туру) 1. Формировать группу от начала и до конца тура -одну, мы так привыкаем друг к другу, спевка происходит)))и тут вдруг расставание и перетасовка людей) 2. Проводник пусть будет на день у группы, но на месте брать экскурсию от местных экскурсоводов, они больше погружают в атмосферу локации. А так всё отлично! Спасибо Вам! Ещё хочу вернуться и посмотреть Грузию осенью собрать урожай винограда😂))) 💫💫💫

    Всем привет! Неделю назад вернулась с Грузии, впечатлений море, очень насыщенная программа))) 🤩💃 Море вина, хачапуриВсем привет! Неделю назад вернулась с Грузии, впечатлений море, очень насыщенная программа))) 🤩💃 Море вина, хачапуриВсем привет! Неделю назад вернулась с Грузии, впечатлений море, очень насыщенная программа))) 🤩💃 Море вина, хачапуриВсем привет! Неделю назад вернулась с Грузии, впечатлений море, очень насыщенная программа))) 🤩💃 Море вина, хачапуриВсем привет! Неделю назад вернулась с Грузии, впечатлений море, очень насыщенная программа))) 🤩💃 Море вина, хачапуриВсем привет! Неделю назад вернулась с Грузии, впечатлений море, очень насыщенная программа))) 🤩💃 Море вина, хачапуриВсем привет! Неделю назад вернулась с Грузии, впечатлений море, очень насыщенная программа))) 🤩💃 Море вина, хачапури
  • Н
    Наталья
    5 апреля 2024
    8 городов Грузии: от Тбилиси до Батуми
    Очень классный тур и организация. Ездили с 24 по 31 марта. Остались позитивные впечатления и куча красивых фотографий))) Гиды в Тбилиси
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    (Элла) и Батуми (Виолетта) прекрасные, очень интересно рассказывают. Машины комфортные и хорошие. Отели были хорошие, нам даже сделали апгрейд до 4* в Тбилиси и Батуми. По содержанию сами экскурсии тоже были насыщенные. На свободный день брали экскурсию по горной Аджарии и вообще не пожалели: увидели красивые водопады, поездили по горам и был классный обед с аджарскими танцами))) Еще у нас была экскурсия в Казбеги - с потрясающими видами на горы, вкуснейшим обедом и мастер-классом по горным хинкали - оооочень было интересно посмотреть на процесс) Тур - отличный вариант, чтобы впервые познакомиться с Грузией, но потом однозначно нужно вернуться, потому что как оказалось, есть очень много что посмотреть и куда поездить)) везде очень красиво, душевно, гостеприимно и вкусно. В Боржоми не пожалели, что согласились всей группой еще на местной машине поехать наверх, где нам водитель показал два монастыря и дорожку, по которой спуститься вниз пешком через заповедник. В Батуми большое количество казино - для тех, кого такой отдых тоже интересует. В Уплисцихе и в горах очень сильно дуют ветры, так что куртка с капюшоном это маст-хэв) Еще совет тем, кто поедет из Владикавказа - оценить риски закрытия границы из-за погодных условий, в марте-апреле по-прежнему бывают снега и риски схода лавин. Поэтому можно застрять на пару дней во Владикавказе. Но сама дорога из Владика в Тбилиси, конечно, красивая и колоритная, незабываемый опыт) И предупреждение для тех, кто любит собак: в Грузии они на улицах вездеее, и хочется их всех погладить, почесать и поняшить)))) при этом они все чипированные, привитые, неагрессивные и оччень милые) Отдельно хочется сказать большое человеческое спасибо координатору тура Владлене, она была все время на связи и помогала нам решить все вопросы и проблемы. Очень приятно такое внимательное и душевное отношение к гостям!:)

    Очень классный тур и организация. Ездили с 24 по 31 марта. Остались позитивные впечатления и куча красивых фотографий)))Очень классный тур и организация. Ездили с 24 по 31 марта. Остались позитивные впечатления и куча красивых фотографий)))Очень классный тур и организация. Ездили с 24 по 31 марта. Остались позитивные впечатления и куча красивых фотографий)))Очень классный тур и организация. Ездили с 24 по 31 марта. Остались позитивные впечатления и куча красивых фотографий)))Очень классный тур и организация. Ездили с 24 по 31 марта. Остались позитивные впечатления и куча красивых фотографий)))Очень классный тур и организация. Ездили с 24 по 31 марта. Остались позитивные впечатления и куча красивых фотографий)))Очень классный тур и организация. Ездили с 24 по 31 марта. Остались позитивные впечатления и куча красивых фотографий)))Очень классный тур и организация. Ездили с 24 по 31 марта. Остались позитивные впечатления и куча красивых фотографий)))Очень классный тур и организация. Ездили с 24 по 31 марта. Остались позитивные впечатления и куча красивых фотографий)))

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Большое путешествие»

Самые популярные туры этой рубрики в Тбилиси
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. 8 городов Грузии: от Тбилиси до Батуми
  2. Всё для вас: гольф-комплекс 5*, дегустации и лучшие природные локации
  3. Среди гор и святынь: путешествие по Грузии и Армении
  4. В компании вина, моря и гор: экскурсии по Тбилиси, Боржоми и пляжный отдых в Батуми
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Кахетия
  2. Сигнахи
  3. Боржоми
  4. Казбеги
  5. Уплисцихе
  6. Гудаури
  7. Серные бани
  8. Крепость Ананури
  9. Алазанская долина
  10. Монастырь Джвари
Сколько стоит тур в Тбилиси в августе 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Большое путешествие" можно забронировать 4 тура от 603 до 84 800 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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