Описание тура
Представьте себе: Вы просыпаетесь под щебет птиц в виноградной долине, вдыхаете аромат свежей выпечки, дикой мяты и утреннего горного воздуха. Открываете окно — а там величественные горы. За этим ощущением жизни, в каждом моменте, и создан наш тур.
Кахетия. Горы и вино — это не просто путешествие, это семь дней в стиле насладиться моментом, где каждый день наполнен вкусами, ароматами и настоящими открытиями. Мы чередуем активные трекинги в горах с неспешными прогулками по древним монастырям, посещением лучших виноделен, разговорами до глубокой ночи под открытым небом и глотками молодого Саперави у костра в высокогорной Тушетии.
Это путешествие для тех, кто ценит аутентичность, красоту момента, живое общение и природу. Для тех, кто хочет увидеть настоящую Грузию — не туристическую открытку, а душу страны.
Поехали вместе — за вином, горами и новыми впечатлениями!
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Грузию
Наше путешествие начинается с прикосновения к настоящей грузинской сказке. Мы встречаемся в 12:00 в Тбилиси, где воздух уже наполнен ароматом хинкали, свежего хлеба и горного ветра. После короткой остановки в столице — за ритуальным утренним кофе и хрустящим хачапури — мы отправляемся в Кахетию.
Дорога к Сигнахи петляет сквозь виноградники, словно вино само указывает путь. Мы делаем остановки у смотровых площадок, дышим воздухом Алазанской долины, фотографируемся у древних чинар и пробуем местные фрукты прямо с прилавка у дороги.
Заедем в монастырь Бодбе. Здесь покоятся мощи, самой почитаемой в Грузии, святой Нино. Недалеко от монастыря находится город Сигнахи, это грузинская Тоскана. Узкие мощёные улочки, красные черепичные крыши, старинные балконы, увитые виноградной лозой. Мы гуляем по городу, поднимаемся на крепостную стену, открывающую панорамный вид на бескрайние виноградные поля. Узнаем почему Сигнахи называют Город влюблённых. Заходим в лавки ремесленников, дегустируем первое вино — янтарное, терпкое, настоящее.
Ужин в семейной винодельне. Стол ломится от грузинских блюд, хозяин поднимает тост за новое знакомство, в бокале — домашний саперави, а за окном — мягкий свет заката и поющая тишина.
Маршрут: Тбилиси Сигнахи (110 км, 2 часа пути)
Тайны Лагодехского леса
После завтрака отправимся в Лагодехи — заповедник, в котором природа сохранила свою первозданную силу. Это место словно из сказки: густые леса, прозрачные реки, шумные водопады, которые внезапно возникают среди чащи.
Сегодня нас ждёт настоящий природный шедевр — трекинг к водопаду Нинос хеви. Это одна из самых атмосферных троп региона: по мере того как мы углубляемся в густой, влажный лес, солнечные лучи всё реже пробиваются сквозь листву. Влажный мох стелется по камням, повсюду звенит вода, а деревья покрыты пушистым ковром из лишайника и папоротников.
Тропа ведёт вдоль речки, петляя между корней и камней. Чем дальше — тем тише и прохладнее. Кажется, что мы шаг за шагом проникаем в тайный мир природы. Финальной точкой становится мощный 40-метровый водопад, срывающийся с отвесной скалы.
Здесь устраиваем пикник: хачапури, сулугуни, свежие овощи, травяной чай и фрукты. Возвращение — спокойное, с запахом влажной травы и мятного ветра.
Дорога в Телави.
Маршрут на авто: Сигнахи (50 км, 1 час пути) Лагодехи(80 км, 1,5 часа пути) Телави
Длина пешего маршрута 14 км, набор высоты 500 метров
Вино, ремёсла и древние монастыри
Утро начнём с прогулки по рынку Телави, где цветы и специи щедро высыпаны прямо на прилавки. Вы почувствуете, что такое грузинская щедрость: здесь улыбаются глазами и угощают даже тех, кто ничего не покупает.
Дорога к монастырю Алаверди (святилище тишины).
Здесь вино зреет в земле, а молитвы растворяются в каменных стенах. Мы заглянем в винный подвал, погрузимся в таинственный процесс зарождения вина, прислушаемся к его шепоту в глиняных кувшинах квеври (технология считается древнейшей и охраняется Юнеско).
Затем поместье Цинандали, где делают янтарное вино по древним рецептам. Дегустация сопровождается рассказами о семье Чавчавадзе, традициях и любви, с которой здесь делают каждый глоток вина.
Обед будет проходить в формате мастер-класса: мы сами приготовим хинкали и чурчхелу, поймём, почему грузинская еда — это не просто еда, а целая культура
Ужин на террасе с живой музыкой, танцами, тостами и ароматом жареных баклажанов.
Ночь в Телави.
Туда, где начинается небо
Сегодня начинается настоящее приключение. Мы садимся в мощные внедорожники и едем туда, где заканчиваются асфальт и сотовая связь, и начинается первозданная Грузия. Дорога на перевал Абано — это как путь в иное измерение: серпантины, туманы, от которых мурашки по коже, ревущие горные реки и водопады, срывающиеся с отвесных скал.
На перевале — остановка. Стоим на высоте более 2800 метров. Тишина. Ветер. Здесь хочется просто сделать глубокий вдох, помолчать и смотреть вокруг.
После спуск в Тушетию, страну пастухов и сторожевых башен. По прибытии в Омало нас ждёт прогулка по селу, где башни глядят в небо, а дома как будто вышиты временем.
Ужин — на свежем воздухе, под свет керосиновой лампы. Домашняя еда, травяной чай, вино, истории о духах гор и древних обрядах.
Маршрут: Телави Омало (100км, 4 часа пути)
Ночь в гестхаусе в Омало
Шенако и Дикло
Сегодня идём пешком — туда, где ещё живет старинная Грузия. Тропа ведёт через хвойные перелески, мимо пастбищ и цветов, где пчёлы поют свои песни, а воздух настолько чист, что кружится голова.
Первым на пути Шенако - одно из немногих сёл, где ещё звучит древний тушинский диалект. Мы посещаем церковь Святого Георгия — скромную снаружи, но полную света и уюта внутри. За ней открывается вид на ущелье, которое будто уносит взгляд в вечность.
Далее Дикло — таинственное село у самой границы. Здесь стоят развалины крепости, хранящей дух древних воинов, а стены шепчут ветру о тех временах, когда этот край был неприступной твердыней.
Пикник у крепости — на камнях, согретых солнцем, с видом на безбрежные хребты. Здесь хочется остаться подольше, а мы и не спешим.
Вечером — костер, звёзды, глинтвейн из лесных ягод и ощущение, что ты — часть чего-то большого и вечного, на душе покой.
Ночь в Омало
Длина пешего маршрута 16 км, набор высоты 440 метров
Винные тоннели Кварели
Утром ещё один кофе с видом на горы Тушетии. Внедорожники готовы, и мы отправляемся в путь по дороге, которая ещё долго будет сниться: перевал Абано, туманы, скалы, ветра.
К середине дня мы приезжаем в Кварели — город, где вино течёт по жилам, а горы отражаются в глади озера. Здесь, на берегу озера Кварели, нас ждёт заслуженный отдых: обед в ресторане с видом на воду и зелёные холмы. Можно неспешно прогуляться вдоль воды, устроиться на террасе и почувствовать, как воздух становится мягче, а сердце — легче.
Винодельня Хареба — одна из самых необычных в регионе. Здесь вино хранится в длинных туннелях, высеченных в скале, где оптимальная температура и влажность создают идеальные условия для выдержки вина. Мы спускаемся в прохладу подземных залов, нас ждёт экскурсия, рассказы о кахетинской технологии и, конечно, дегустация — терпкие, медовые, насыщенные вина, наполненные историей.
Вечером гуляем по центру Кварели: заглянем в маленький городской парк, пройдём по аллее с фонтанами, посмотрим на старинную крепость, посидим в винном баре под открытым небом.
Ночь — в отеле в Кварели.
Маршрут: Омало Кварели (110км, 4 часа пути)
Финальный аккорд: Тбилиси
После завтрака возвращаемся в Тбилиси. Мы едем обратно туда, откуда всё началось, но уже другими — наполненными, замедленными, с багажом впечатлений, историй, вкусов и запахов.
В Тбилиси вернёмся около 12-13 часов, поэтому рекомендуем планировать обратный вылет не раньше 15.
До новых встреч!
Маршрут: Кварели Тбилиси (150 км, 2,5 часа пути)
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы и переезды
- Заброска в горный регион на джипах
- Проживание (6 ночей в уютных гостевых домах и отелях)
- 2 трекинг-маршрута (с профессиональным сопровождением)
- 2 винные дегустации
- Завтраки и перекусы на маршруте
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Перелёт до Тбилиси и обратно
- Одноместное размещение при необходимости и по желанию 24 000 рублей
- Все обеды и ужины
- Входные билеты, в дополнительные достопримечательности, не указанные в маршруте
- Медицинская страховка
- Личные расходы (сувениры, алкоголь вне программы)
О чём нужно знать до поездки
Проживание и подселение в турах:
Мы заботимся о комфорте участников и стараемся организовать максимально удобные условия. В наших турах предусмотрено размещение в гостиницах в двухместных номерах.
Если вы путешествуете один/одна, мы стараемся подобрать для вас соседа по принципу одного пола. Подселение осуществляется по мере формирования группы.
Важно:
Если вы готовы к подселению с участником противоположного пола, пожалуйста, сообщите нам об этом при бронировании.
Если на момент формирования группы не окажется другого участника вашего пола для подселения, мы заранее уведомим вас. В этом случае потребуется доплата за одноместное размещение.
Пожелания к путешественнику
Маршрут с высокой активностью, не требует навыков альпинизма, но требует хорошую физическую подготовку и способность проходить до 25 км в день по горному рельефу, с набором высоты до 1500 метров в день.
Визы
Не требуется для граждан рф