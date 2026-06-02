Описание тура
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Время без дедлайнов, созвонов и списка дел. Я делаю не путешествия, а каникулы для взрослых — с красивыми маршрутами, новыми знакомствами, атмосферой летнего лагеря, заботой о каждом участнике и воспоминаниями, которые остаются гораздо дольше отпуска. В основе лежит мой многолетний опыт работы в HR, корпоративного организатора, фотографа, путешественницы и человека, который любит приключения и умеет вовлекать людей в совместные.
Пять дней среди гор Большого Кавказа. Здесь будет всё: водопады и альпийские луга, ледники и сверкающие вершины, горная прохлада, мягкий свет заходящего солнца и рассветный Казбек, окутанный огнём первых лучей.
Мы будем жить все дни в Степанцминде, поэтому путешествие получится комфортным — без постоянных переездов, сборов чемоданов и смены отелей. Нас ждут красивые треки средней сложности, живописные дороги, уютные вечера в горах и возможность увидеть самые красивые места региона в спокойном темпе.
Нашу экспедицию мы начнем с изучения Джуты — крохотной высокогорной деревне на высоте более 2100 метров, затерянной среди величественных вершин Казбекского региона. Летом здесь воздух наполнен ароматами трав и цветов, рядом шумит ледяная горная река, а над долиной возвышается массив Чаухи — один из самых красивых горных массивов Грузии, который часто называют грузинскими Доломитами. Мы будем гулять по зелёным долинам среди цветущих лугов, подниматься к водопадам, наслаждаться видами суровых скальных вершин и встретим закат в окружении гор.
После Джуты нас ждёт Степанцминда и окрестности — сердце Казбеги и один из самых живописных горных посёлков Кавказа. Именно отсюда открываются знаменитые виды на Казбек — одну из самых высоких вершин региона. Согласно древнему преданию, именно на этих склонах был прикован Прометей за то, что подарил людям огонь. Мы поднимемся к церкви Святой Троицы в Гергети — символу Грузии, увидим ледники Казбека, отправимся к мощному Гвелетскому водопаду, исследуем заброшенные деревни Трусовского ущелья и прогуляемся по панорамным тропам над долиной Терека.
- Зачем ехать в Казбеги?
- Горы Кавказа, великие и необъятные
- Церковь Гергети, ледники и виды на Казбек
- Альпийские луга и закат в сосновом лесу над Степанцминдой
- Долина Чаухи и высокогорная деревня Джута
- Заброшенные деревни и минеральные источники долины Трусо
- Самая красивая часть Военно-Грузинской дороги
- Вкусная еда: хинкали, хачапури, фрукты, овощи, лаваш, сулугуни
- Атмосфера, чувство лёгкости и свободы, рассветы и закаты
Программа тура по дням
Казбеги и прогулка на лошадях
Включено: приветственный обед или ужин (в зависимости от времени прибытия)
За день: около 50 км
1. Начало путешествия. Наше путешествие начинается в сердце Большого Кавказа — Степанцминде (Казбеги). Удобнее всего прилететь в Тбилиси или Владикавказ накануне (доп ночь не входит в программу) или в первой половине дня до 11:00, чтобы уже после обеда оказаться среди величественных гор и не терять драгоценное время. Дорога в Казбеги сама по себе станет частью путешествия: серпантины, ущелья, перевалы и первые панорамы Кавказских гор.
2. Заселение и знакомство. Размещаемся в уютном отеле с панорамным видом на Казбек — именно отсюда каждое утро начинается с чашки кофе и вида на один из самых красивых пятитысячников Кавказа. За приветственным обедом познакомимся друг с другом, обсудим предстоящие приключения и немного замедлимся после дороги.
3. Прогулка на лошадях. Вечером нас ждёт неспешная конная прогулка к церкви Ильи Пророка. Тропа проходит через сосновый лес, выходит на просторные альпийские луга, где свободно пасутся лошади и коровы, а над всем этим возвышается величественный Казбек. Даже если вы никогда не сидели в седле — маршрут спокойный и подходит новичкам. Это идеальное первое знакомство с атмосферой Казбеги.
Водопады массива Чаухи
Завтрак включен. Переезд около 20 км в одну сторону
1. Джута — самая красивая деревня Грузии. После завтрака отправляемся в Джуту — крошечную высокогорную деревню, окружённую альпийскими лугами и острыми вершинами массива Чаухи. По пути остановимся в селе Сно, где увидим старинную башню и знаменитые каменные головы выдающихся деятелей Грузии.
2. Хайкинг к водопадам. Отправляемся по одному из самых красивых маршрутов региона. Нас ждут бескрайние зелёные долины, бурные горные ручьи, цветущие поляны, водопады и невероятные панорамы Кавказа. Мы будем идти без спешки, наслаждаясь каждым километром пути. Маршрут средней сложности занимает около 3–4 часов и не требует специальной подготовки.
3. Обед с лучшим видом в Грузии. После прогулки отправимся в знаменитое кафе Fifth Season. Пообедаем на террасе с видом на массив Чаухи — многие считают эту панораму одной из самых красивых во всей стране. Ближе к вечеру возвращаемся в Казбеги отдыхать и встречать закат.
Гергети - ледники Казбека - водопад Гвелети
Завтрак включён
1. Встреча с Казбеком. Сегодня нас ждёт главный символ региона. Рано утром, когда вероятность увидеть вершину Казбека без облаков максимальна, отправляемся пешком к знаменитой церкви Святой Троицы в Гергети. Подъём проходит через цветущие луга, горные тропы и пастбища с лошадьми и овцами. Уже отсюда открываются виды, ради которых люди приезжают в Казбеги со всего мира.
2. В сторону ледников. После отдыха продолжаем путь выше — в сторону ледников Казбека. Наша цель не рекорды и километры, а удовольствие от прогулки. Мы идём в комфортном темпе, делаем остановки, устраиваем небольшой пикник с видом на горы и наслаждаемся настоящим высокогорьем. Спустимся в Степанцминду мы уже по другой тропе с совершенно другими видами. После спуска очень вкусный и сытный грузинский ужин.
Вечером возвращаемся в отель отдыхать после самого насыщенного дня путешествия.
Трусо - Аршинские водопады - Гвелети
Завтрак включён
Утро начнем с небольшого хайкинга к Гвелетскому водопаду. Сначала нас ждёт короткий трансфер к началу тропы в деревне Гвелети. Оттуда всего 15–20 минут прогулки по очень живописной тропе — и перед нами один из самых красивых водопадов региона, спрятанный среди отвесных скал. Будьте готовы промокнуть, если решитесь подойти к нему близко)
Дальше отправляемся исследовать одно из самых удивительных мест Кавказа — долину Трусо. Это огромная, широкая, красивая, уединенная высокогорная долина, где почти не встретишь толп туристов. Здесь время словно остановилось. На внедорожнике проедем по одному из самых живописных и неизведанных маршрутов региона. По пути нас ждут разноцветные минеральные источники, травертиновые террасы, бурные реки, древние башни, заброшенные горные деревни и бескрайние альпийские просторы. На обратном пути остановимся у Аршинских водопадов и природного бассейна с минеральной водой. При желании можно искупаться.
Этот день — про свободу, простор и ощущение настоящей экспедиции.
Военно-грузинская дорога и завершение тура
Завтрак включён.
После завтрака неспешно собираемся и отправляемся по военно-грузинской дороге в сторону Гудаури (в направлении Тбилиси). Наша цель на сегодня - знаменитая Арка Дружбы Народов — одной из лучших панорамных площадок Кавказа, невероятные виды на горы Кавказа. Прогуляемся, желающие могут полетать на параплане (не входит в программу). И далее группа может разделиться. Кто будет вылетать из Тбилиси, на трансфере будут отправлены туда. Для участников, возвращающихся через Владикавказ, поможем организовать трансфер до границы.
За эти пять дней мы увидим сразу две совершенно разные стороны Казбеги: открыточные виды с Казбеком и нетронутые высокогорные долины, где почти не бывает туристов. Нас ждут комфортный отель, красивые хайкинги средней сложности без спортивных подвигов, обеды с панорамными видами, вечера в горах и то самое чувство свободы, за которым сюда хочется возвращаться снова и снова.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Комфортный трансфер на протяжении всего маршрута
- Проживание 4 ночи в Казбеги в уютном отеле с видом на Казбек (2х или 3х местное размещение)
- Завтраки в отелях
- Приветственный обед или ужин в Rooms Kazbegi
- Прогулка на лошадях 1,5 часа
- Бонус от автора и организатора - фото всех участников по итогам тура
- Сопровождение организатором по всему маршруту, решение в моменте любых вопросов группы
Что не входит в цену
- Авиа в Тбилиси и обратные из Тбилиси (или другой город)
- Питание: обеды все и ужины (кроме первого дня)
- Сувениры, экскурсии, не включенные в программу тура, дополнительные услуги в отеле
О чём нужно знать до поездки
Ваш комфорт и безопасность - наш приоритет!
На протяжении всего путешествия вас будет сопровождать:
Турлидер - сопровождает группу от начала и до окончания тура - поможет решить любые вопросы и подскажет лучшие места.
Местный водитель - опытные водители, которым известны все нюансы горных дорог.
Важная информация: Программа может быть скорректирована в зависимости от:
— Погодных условий
— Дорожной обстановки
— Других объективных обстоятельств
Мы сделаем всё возможное, чтобы ваш тур прошёл максимально комфортно и интересно, сохранив все ключевые локации программы!
Пожелания к путешественнику
Памятка по документам и страховке
1. Страхование. С 1 января 2026 года для въезда в Грузию иностранцам обязательно наличие медицинской страховки, покрывающей весь период пребывания. Отсутствие полиса влечет штраф в 300 лари (8 500 р), а также возможен отказ в посадке на рейс. Сделать можно онлайн, через сравниру или приложение вашего банка, стоимость небольшая, от 300 рублей в зависимости от страховой.
2. Загранпаспорт и проверка ограничений. Для пересечения границы вам потребуется действующий загранпаспорт - срок его действия должен составлять не менее 3 месяцев на момент поездки. Заранее убедитесь в отсутствии задолженностей перед Фссп и иных ограничений на выезд из Рф. Проверить актуальную информацию можно на сайте Федеральной службы судебных приставов.
Важно! Организатор не несёт ответственности за отказ в пересечении границы, связанный с ограничениями фссп, проблемами с документами или иными обстоятельствами, возникшими по вашей вине. Пожалуйста, отнеситесь к этому ответственно, чтобы ничего не омрачило ваше путешествие.