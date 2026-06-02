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Описание тура

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Время без дедлайнов, созвонов и списка дел. Я делаю не путешествия, а каникулы для взрослых — с красивыми маршрутами, новыми знакомствами, атмосферой летнего лагеря, заботой о каждом участнике и воспоминаниями, которые остаются гораздо дольше отпуска. В основе лежит мой многолетний опыт работы в HR, корпоративного организатора, фотографа, путешественницы и человека, который любит приключения и умеет вовлекать людей в совместные.

Пять дней среди гор Большого Кавказа. Здесь будет всё: водопады и альпийские луга, ледники и сверкающие вершины, горная прохлада, мягкий свет заходящего солнца и рассветный Казбек, окутанный огнём первых лучей.

Мы будем жить все дни в Степанцминде, поэтому путешествие получится комфортным — без постоянных переездов, сборов чемоданов и смены отелей. Нас ждут красивые треки средней сложности, живописные дороги, уютные вечера в горах и возможность увидеть самые красивые места региона в спокойном темпе.

Нашу экспедицию мы начнем с изучения Джуты — крохотной высокогорной деревне на высоте более 2100 метров, затерянной среди величественных вершин Казбекского региона. Летом здесь воздух наполнен ароматами трав и цветов, рядом шумит ледяная горная река, а над долиной возвышается массив Чаухи — один из самых красивых горных массивов Грузии, который часто называют грузинскими Доломитами. Мы будем гулять по зелёным долинам среди цветущих лугов, подниматься к водопадам, наслаждаться видами суровых скальных вершин и встретим закат в окружении гор.

После Джуты нас ждёт Степанцминда и окрестности — сердце Казбеги и один из самых живописных горных посёлков Кавказа. Именно отсюда открываются знаменитые виды на Казбек — одну из самых высоких вершин региона. Согласно древнему преданию, именно на этих склонах был прикован Прометей за то, что подарил людям огонь. Мы поднимемся к церкви Святой Троицы в Гергети — символу Грузии, увидим ледники Казбека, отправимся к мощному Гвелетскому водопаду, исследуем заброшенные деревни Трусовского ущелья и прогуляемся по панорамным тропам над долиной Терека.