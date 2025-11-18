Вы прогуляетесь по уютным улочкам Тбилиси,
Описание тура
Организационные детали
.
Программа тура по дням
Прогулка по Тбилиси и ужин в ресторане Funicular
Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. После заселения — приветственный напиток и отдых. Затем вас ждёт экскурсия по столице. Вы погуляете по Старому городу и историческому району Метехи, полюбуетесь крепостью Нарикала и мостом Мира, осмотрите знаменитые Серные бани. Пройдётесь по проспекту Руставели и авангардному району Сололаки.
Поужинаем в ресторане авторской кухни Shumi с панорамным видом на город и полюбуемся национальным песенно-танцевальным шоу. Затем — трансфер в отель.
Кахетия: город любви Сигнахи, дегустация и ужин на винодельне
После завтрака на люксовых внедорожниках отправимся в Кахетию. Посетим монастырь Бодбе и насладимся прогулкой по Сигнахи — городу любви с уютными улочками и видами на Алазанскую долину. Затем вас ждёт эксклюзивная винная дегустация на винодельне Chateau Meichtry, Schuchmann Wines или Marani.
Будем общаться с виноделами, знакомиться с традициями и открывать новые вкусы. Поужинаем на винодельне с живой музыкой, а затем заселимся в отель в Телави.
Также нас ждёт пикник на виноградниках у подножия горы (спецобслуживание от ресторана Shumi). Шеф повар накроет особый стол специально для нас. Будет возможность утроить вертикальную дегустацию био-вин. Доберёмся до этих красивых мест на джипах по горной дороге.
Путешествие по Военно-Грузинской дороге: крепость Ананури, Троицкая церковь и пикник в горах
Отправляемся в путешествие по Военно-Грузинской дороге на джипах. Сделаем остановку у Жинвальского водохранилища, полюбуемся крепостью Ананури и видами в Гудаури. Сделаем фотографии у Арки Дружбы, а затем на внедорожниках поднимемся к Троицкой церкви в Гергети.
Вас ждёт роскошный пикник в горах. А после — свободное время для дополнительных активностей по желанию. Разместимся в отеле в Казбеги и поужинаем с видом на белоснежные вершины.
Релакс в спа-комплексе, прогулка по Мцхете и гала-ужин
После завтрака вы сможете насладиться спа-процедурами, а затем мы поедем обратно в Тбилиси. По пути остановимся в Мцхете — первой столице Грузии, пройдём по мощёным улочкам, осмотрим древние храмы и увидим слияние Куры и Арагви.
По возвращении у вас будет свободное время для прогулок или шопинга. Вечером вас ждёт гала-ужин в ресторане Barbarestan или Kartuli Sakhli.
Свободный день на курорте Биоли
Сегодня у вас будет возможность поиграть в гольф, расслабиться в спа-центре и поужинать блюдами от известного шеф-повара. Не будем никуда торопиться, только наслаждаться.
Ночь проведём в Тбилиси.
Отъезд
Наш тур завершён. Отвезём вас в аэропорт ко времени вашего вылета. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€3600
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле 5
- Питание
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Дегустации
- Экскурсии и активности по программе
Что не входит в цену
- Билеты до Тбилиси и обратно
- Обеды
- Вертолёт до кавказских гор Сванетии, Хевсурети и Тушети (в лётную погоду, по желанию) - от $2500, зависит от направления