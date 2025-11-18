После завтрака на люксовых внедорожниках отправимся в Кахетию. Посетим монастырь Бодбе и насладимся прогулкой по Сигнахи — городу любви с уютными улочками и видами на Алазанскую долину. Затем вас ждёт эксклюзивная винная дегустация на винодельне Chateau Meichtry, Schuchmann Wines или Marani.

Будем общаться с виноделами, знакомиться с традициями и открывать новые вкусы. Поужинаем на винодельне с живой музыкой, а затем заселимся в отель в Телави.

Также нас ждёт пикник на виноградниках у подножия горы (спецобслуживание от ресторана Shumi). Шеф повар накроет особый стол специально для нас. Будет возможность утроить вертикальную дегустацию био-вин. Доберёмся до этих красивых мест на джипах по горной дороге.