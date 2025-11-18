Мои заказы

VIP-тур в Грузию только для вас: экскурсии, роскошные отели, дегустации и гастрономия

Отведать эксклюзивного вина, насладиться пикником в горах и исследовать Тбилиси, Сигнахи и Мцхету
Приглашаем в роскошное путешествие: мы подобрали 5-звёздочные отели, лучшие рестораны и люксовый транспорт, подготовили увлекательную программу и разработали маршрут с невероятными видами и интересными местами.

Вы прогуляетесь по уютным улочкам Тбилиси,
побываете в городе любви Сигнахи, осмотрите древние монастыри и церкви.

А ещё пообщаетесь с виноделами, познакомитесь с традициями создания главного грузинского напитка и откроете для себя новые вкусы во время дегустации. Насладитесь блюдами традиционной и авторской кухни и пикником с видом на горы. Тур подойдёт для корпоративных поездок и тимбилдинга.

Описание тура

Организационные детали

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Тбилиси и ужин в ресторане Funicular

Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. После заселения — приветственный напиток и отдых. Затем вас ждёт экскурсия по столице. Вы погуляете по Старому городу и историческому району Метехи, полюбуетесь крепостью Нарикала и мостом Мира, осмотрите знаменитые Серные бани. Пройдётесь по проспекту Руставели и авангардному району Сололаки.

Поужинаем в ресторане авторской кухни Shumi с панорамным видом на город и полюбуемся национальным песенно-танцевальным шоу. Затем — трансфер в отель.

2 день

Кахетия: город любви Сигнахи, дегустация и ужин на винодельне

После завтрака на люксовых внедорожниках отправимся в Кахетию. Посетим монастырь Бодбе и насладимся прогулкой по Сигнахи — городу любви с уютными улочками и видами на Алазанскую долину. Затем вас ждёт эксклюзивная винная дегустация на винодельне Chateau Meichtry, Schuchmann Wines или Marani.

Будем общаться с виноделами, знакомиться с традициями и открывать новые вкусы. Поужинаем на винодельне с живой музыкой, а затем заселимся в отель в Телави.

Также нас ждёт пикник на виноградниках у подножия горы (спецобслуживание от ресторана Shumi). Шеф повар накроет особый стол специально для нас. Будет возможность утроить вертикальную дегустацию био-вин. Доберёмся до этих красивых мест на джипах по горной дороге.

3 день

Путешествие по Военно-Грузинской дороге: крепость Ананури, Троицкая церковь и пикник в горах

Отправляемся в путешествие по Военно-Грузинской дороге на джипах. Сделаем остановку у Жинвальского водохранилища, полюбуемся крепостью Ананури и видами в Гудаури. Сделаем фотографии у Арки Дружбы, а затем на внедорожниках поднимемся к Троицкой церкви в Гергети.

Вас ждёт роскошный пикник в горах. А после — свободное время для дополнительных активностей по желанию. Разместимся в отеле в Казбеги и поужинаем с видом на белоснежные вершины.

4 день

Релакс в спа-комплексе, прогулка по Мцхете и гала-ужин

После завтрака вы сможете насладиться спа-процедурами, а затем мы поедем обратно в Тбилиси. По пути остановимся в Мцхете — первой столице Грузии, пройдём по мощёным улочкам, осмотрим древние храмы и увидим слияние Куры и Арагви.

По возвращении у вас будет свободное время для прогулок или шопинга. Вечером вас ждёт гала-ужин в ресторане Barbarestan или Kartuli Sakhli.

5 день

Свободный день на курорте Биоли

Сегодня у вас будет возможность поиграть в гольф, расслабиться в спа-центре и поужинать блюдами от известного шеф-повара. Не будем никуда торопиться, только наслаждаться.

Ночь проведём в Тбилиси.

6 день

Отъезд

Наш тур завершён. Отвезём вас в аэропорт ко времени вашего вылета. До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€3600
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле 5
  • Питание
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Дегустации
  • Экскурсии и активности по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Тбилиси и обратно
  • Обеды
  • Вертолёт до кавказских гор Сванетии, Хевсурети и Тушети (в лётную погоду, по желанию) - от $2500, зависит от направления
Место начала и завершения?
Аэропорт Тбилиси, время вашего рейса
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тата
Тата — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 407 туристов
Я родилась и выросла в Грузии, в Кахетии. Получила педагогическое образование, проработала в школе 5 лет, обучала детей географии Грузии, потом решила стать профессиональным турменеджером, а потом поняла, что личное
общение с туристами меня куда больше вдохновляет, и получила сертификат гида. Наша команда гидов прекрасно знает географию и историю Грузии и с гордостью показывает гостям уникальные памятники страны, древние города и храмы, знакомит с традициями и культурой нашего народа!

Тур входит в следующие категории Тбилиси

