Вы побываете в зелёном монастыре Мцване и средневековой крепости Ахалцихе, за стенами которой находится
Описание тура
Организационные детали
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Проживание. Будем жить в отеле Paradise Borjomi Hotel в Боржоми и Bella Cassa в Тбилиси, 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание.
Питание. В стоимость включены завтраки, 1 пикник и 5 ужинов, а также кулинарные мастер-классы.
Транспорт. Комфортабельный микроавтобус Mercedes-Benz.
Дети. Участие возможно с 5 лет.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Грузию
Встретим вас в аэропорту Владикавказа и по живописной Военно-Грузинской дороге отправимся в Тбилиси. На ужин остановимся в посёлке Пасанаури. Насладимся традиционной кухней и познакомимся.
Прибудем в Боржоми и заселимся в гостиницу.
Монастырь Мцване и крепость Ахалцихе
После завтрака отправимся в монастырь Мцване, который прозвали «зелёным» за то, что он спрятан среди густых лесов и кустарников, а его камни местами покрылись мхом. Следующая остановка — средневековая крепость Ахалцихе. После масштабной реконструкции цитадель превратилась в настоящий город в городе. За крепостными стенами находятся церковь, мечеть и синагога, есть парк, музей, гостиница и даже ЗАГС.
Вечером вас ждёт вкусный ужин в ресторане и весёлая программа с грузинскими танцами.
Национальный парк «Боржоми Харагаули» и термы
Позавтракаем и пойдём гулять в национальный парк «Боржоми Харагаули». Затем по канатной дороге прокатимся на вершину горы, откуда открывается захватывающий вид на окрестности.
Обязательно посетим термальные источники. Считается, что купание в горячих минеральных водах не только расслабляет, но и улучшает иммунитет и состояние кожи.
Вечером пожарим шашлык, а ещё научим вас готовить чакапули — мясо, тушённое с зеленью.
Пикник у водопада, дегустация вина и мастер-класс
После завтрака поедем в каньон Мартвили. В ущелье высокая влажность, поэтому отвесные скалы живописно покрыты мхом, а между ними медленно течёт бирюзовая лента-река. Прогуляемся до водопада Кагу и устроим пикник.
Искупаемся в горячих источниках, а затем вас ждут дегустация вина и кулинарный мастер-класс. За ужином снова будем наслаждаться грузинскими танцами.
Дворец Дадиани и Мартвильский монастырь
Позавтракаем и отправимся во дворец Дадиани — резиденцию мегрельских правителей. Вы увидите роскошный замок, будто сказочный, с башенками и живописным садом. Посетим церковь Цачхуру, куда приезжают бездетные пары просить о ребёнке.
Полюбуемся водопадом Огуеш, а затем побываем в Мартвильском монастыре 7 века. Вечером устроим прощальный ужин.
Переезд в Тбилиси
После завтрака переедем в Тбилиси. Прибудем в столицу к вечеру — у вас будет свободное время, чтобы самостоятельно погулять.
Отъезд
Позавтракаем и поедем в аэропорт Владикавказа.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|85 000 ₽
|1-местное размещение
|95 000 ₽
|Ребёнок до 12 лет
|68 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Трансфер из/в аэропорт
- Трансферы по маршруту
- Кулинарные мастер-классы
- Экскурсии по программе
- Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
- Билеты до Тбилиси и обратно
- Питание вне программы
- Стоимость тура при 1-местном размещении - 95 000 руб
- Скидка 20% для детей до 12 лет