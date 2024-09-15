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Проживание. Будем жить в отеле Paradise Borjomi Hotel в Боржоми и Bella Cassa в Тбилиси, 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание.

Питание. В стоимость включены завтраки, 1 пикник и 5 ужинов, а также кулинарные мастер-классы.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус Mercedes-Benz.

Дети. Участие возможно с 5 лет.