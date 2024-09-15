Путешествие в Боржоми: старинные крепости, термы, мастер-классы и каньон Мартвили

Устроить пикник у водопада, посетить дворец Дадиани и искупаться в горячей минеральной воде
В одном туре собрали всё самое интересное: главные достопримечательности Боржоми и окрестностей, дегустации вина и кулинарные мастер-классы.

Вы побываете в зелёном монастыре Мцване и средневековой крепости Ахалцихе, за стенами которой находится
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город в городе.

Насладимся видами в Мартвильском каньоне: с шумными водопадами, покрытыми мхом скалами и бирюзовой речкой.

А ещё будем много и вкусно есть и даже откроем секреты национальной кухни — научим готовить традиционные блюда.

Путешествие в Боржоми: старинные крепости, термы, мастер-классы и каньон Мартвили
Путешествие в Боржоми: старинные крепости, термы, мастер-классы и каньон Мартвили
Путешествие в Боржоми: старинные крепости, термы, мастер-классы и каньон Мартвили

Описание тура

Организационные детали

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Проживание. Будем жить в отеле Paradise Borjomi Hotel в Боржоми и Bella Cassa в Тбилиси, 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание.

Питание. В стоимость включены завтраки, 1 пикник и 5 ужинов, а также кулинарные мастер-классы.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус Mercedes-Benz.

Дети. Участие возможно с 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Грузию

Встретим вас в аэропорту Владикавказа и по живописной Военно-Грузинской дороге отправимся в Тбилиси. На ужин остановимся в посёлке Пасанаури. Насладимся традиционной кухней и познакомимся.

Прибудем в Боржоми и заселимся в гостиницу.

Добро пожаловать в ГрузиюДобро пожаловать в ГрузиюДобро пожаловать в ГрузиюДобро пожаловать в ГрузиюДобро пожаловать в ГрузиюДобро пожаловать в ГрузиюДобро пожаловать в Грузию
2 день

Монастырь Мцване и крепость Ахалцихе

После завтрака отправимся в монастырь Мцване, который прозвали «зелёным» за то, что он спрятан среди густых лесов и кустарников, а его камни местами покрылись мхом. Следующая остановка — средневековая крепость Ахалцихе. После масштабной реконструкции цитадель превратилась в настоящий город в городе. За крепостными стенами находятся церковь, мечеть и синагога, есть парк, музей, гостиница и даже ЗАГС.

Вечером вас ждёт вкусный ужин в ресторане и весёлая программа с грузинскими танцами.

Монастырь Мцване и крепость АхалцихеМонастырь Мцване и крепость АхалцихеМонастырь Мцване и крепость АхалцихеМонастырь Мцване и крепость Ахалцихе
3 день

Национальный парк «Боржоми Харагаули» и термы

Позавтракаем и пойдём гулять в национальный парк «Боржоми Харагаули». Затем по канатной дороге прокатимся на вершину горы, откуда открывается захватывающий вид на окрестности.

Обязательно посетим термальные источники. Считается, что купание в горячих минеральных водах не только расслабляет, но и улучшает иммунитет и состояние кожи.

Вечером пожарим шашлык, а ещё научим вас готовить чакапули — мясо, тушённое с зеленью.

Национальный парк «Боржоми Харагаули» и термыНациональный парк «Боржоми Харагаули» и термыНациональный парк «Боржоми Харагаули» и термыНациональный парк «Боржоми Харагаули» и термыНациональный парк «Боржоми Харагаули» и термыНациональный парк «Боржоми Харагаули» и термы
4 день

Пикник у водопада, дегустация вина и мастер-класс

После завтрака поедем в каньон Мартвили. В ущелье высокая влажность, поэтому отвесные скалы живописно покрыты мхом, а между ними медленно течёт бирюзовая лента-река. Прогуляемся до водопада Кагу и устроим пикник.

Искупаемся в горячих источниках, а затем вас ждут дегустация вина и кулинарный мастер-класс. За ужином снова будем наслаждаться грузинскими танцами.

Пикник у водопада, дегустация вина и мастер-классПикник у водопада, дегустация вина и мастер-классПикник у водопада, дегустация вина и мастер-классПикник у водопада, дегустация вина и мастер-классПикник у водопада, дегустация вина и мастер-класс
5 день

Дворец Дадиани и Мартвильский монастырь

Позавтракаем и отправимся во дворец Дадиани — резиденцию мегрельских правителей. Вы увидите роскошный замок, будто сказочный, с башенками и живописным садом. Посетим церковь Цачхуру, куда приезжают бездетные пары просить о ребёнке.

Полюбуемся водопадом Огуеш, а затем побываем в Мартвильском монастыре 7 века. Вечером устроим прощальный ужин.

Дворец Дадиани и Мартвильский монастырьДворец Дадиани и Мартвильский монастырьДворец Дадиани и Мартвильский монастырьДворец Дадиани и Мартвильский монастырь
6 день

Переезд в Тбилиси

После завтрака переедем в Тбилиси. Прибудем в столицу к вечеру — у вас будет свободное время, чтобы самостоятельно погулять.

Переезд в ТбилисиПереезд в ТбилисиПереезд в ТбилисиПереезд в ТбилисиПереезд в ТбилисиПереезд в ТбилисиПереезд в Тбилиси
7 день

Отъезд

Позавтракаем и поедем в аэропорт Владикавказа.

ОтъездОтъездОтъезд

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение85 000 ₽
1-местное размещение95 000 ₽
Ребёнок до 12 лет68 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Трансферы по маршруту
  • Кулинарные мастер-классы
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
  • Билеты до Тбилиси и обратно
  • Питание вне программы
  • Стоимость тура при 1-местном размещении - 95 000 руб
  • Скидка 20% для детей до 12 лет
Место начала и завершения?
Аэропорт Владикавказа, утро
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Тбилиси

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