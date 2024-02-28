Эта земля богата историей: в пещерной Вардзии росла будущая царица Тамара, в Боржоми по
Описание тура
Организационные детали
Из-за погодных условий в марте, апреле и октябре экскурсионный маршрут четвёртого дня может выглядеть следующим образом: Музей Иосифа Сталина в Гори — пещерный город Вардзиа — город Ахалцихе.
Проживание. Двухместное, в Тбилиси — в отеле «Garden House» категории 2* (или аналогичном), в Ахалцихе — «Almi», в Кутаиси — «Magnolia».
Питание. Включены завтраки, остальное — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа тура по дням
Встреча
Мы встретим вас в аэропорту, познакомимся и отвезём в отель — сегодня вы отдыхаете от перелёта и готовитесь к предстоящему путешествию.
Обзорная экскурсия по Тбилиси
Позавтракав, отправимся осматривать достопримечательности столицы: вы оцените рельеф города, увидите символы Тбилиси — старинную крепость Нарикала и монумент Мать Грузии, пройдётесь по живописному кварталу серных бань. Колоритный Тбилиси влюбляет в себя довольно быстро — этот самобытный город имеет свой характер и умеет принимать путешественников.
Вы также посмотрите на более новые постройки, ставшие важной частью облика столицы — площадь Свободы и футуристический Мост мира, причудливо контрастирующий с традиционной архитектурой старой части Тбилиси и отвоевавший у жителей право на звание украшения города.
Во второй половине дня у вас останется время на самостоятельную прогулку.
Монастырь Джвари, Мцхета и дегустация
Утром отправимся изучать окрестности. Вы поднимитесь к монастырю Джвари — первому объекту в Грузии, получившему охранный статус ЮНЕСКО. С горы, на которой находится древняя обитель, открывается чудесный вид на синеющие вдали горы, слияние рек Куры и Арагви и городок внизу.
Полюбовавшись окрестностями, отправимся гулять по узким средневековым улочкам очаровательной Мцхеты — первой столицы Грузии, основанной в середине 1 тысячелетия до н. э. Здесь вы посетите величественный кафедральный собор Светицховели, по легенде возведённый над хитоном Иисуса.
После заглянем в винный погреб, где вас ждёт дегустация ароматных местных вин. Во второй половине дня — возвращение в Тбилиси.
Озеро Паравани, женский монастырь в селе Пока и пещерная Вардзиа
Рано утром выезжаем в южный регион — Самцхэ-Джавахети. Вы увидите озеро Паравани, вокруг которого раскинулись альпийские луга — по преданию, именно здесь святая Нино в 4 веке перешла в Грузию, неся с собой крест из виноградной лозы и христианскую веру.
Неподалёку в селе Пока посетим монастырь, посвящённый любимице страны — вы познакомитесь с несколькими монахинями, которые восстанавливают здесь культуру сыроделия, делают иконы в технике перегородчатой эмали и византийской мозаики.
Далее отправимся в поражающий воображение пещерный город-монастырь Вардзиа — вы увидите трапезные, кладовые, тайные ходы и подземное озеро. Древняя обитель не раз служила защитой для жителей от нападений с юга. На ночь остановимся в гостеприимном семейном отеле в городе Ахалцихе.
Турецкое наследие Ахалцихе и поездка в Боржоми
Позавтракав, идём гулять по Ахалцихе. Вы узнаете о «великой туретчине»: три столетия эта территория принадлежала Османской империи. Об этом времени напоминает крепость Рабат в центре города, в которой за последние годы скрупулёзно восстановлена архитектура того периода.
Затем отправимся в курортный Боржоми, где добывают известную на весь мир минеральную воду — вы прогуляетесь по городскому парку и попробуете её прямо из источника.
Во второй половине дня возьмём курс на Имеретию — разместимся на ночлег в Кутаиси в небольшом городском отеле.
Гелатский монастырь и пещеры Прометея
В первой половине дня осмотрим объект, который считается символом Золотого века Грузии — Гелатский монастырь, где похоронен великий грузинский царь Давид Строитель.
Запад страны также славится природными объектами — вы посетите крупнейшие в Грузии карстовые пещеры, где подземные реки сформировали причудливые тоннели со сталактитами и сталагмитами. Название объекта связано с мифом о непокорном грузинском богатыре и о том, как он, подобно Прометею, помогал людям.
Во второй половине дня вернёмся в Тбилиси.
Отъезд
После завтрака вас ждёт трансфер в аэропорт — как бы ни хотелось остаться в солнечной Грузии, пора возвращаться домой.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель 2*
|$523
|Отель 3*
|$580
|Отель 4*
|$637
|Отель 4+*
|$732
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер до/из аэропорта
- Проживание в 2-местном номере
- Завтраки в отеле
- Транспорт - Mercedes Vito либо Mercedes Sprinter
- Услуги гида
- Входные билеты на объекты
- Дегустация вин
Что не входит в цену
- Авиаперелёт
- Обеды и ужины
- За доплату возможно повышение категории отеля в Тбилиси. При размещении в отелях "Kopala" или "Penthouse" категории 3* стоимость составит 610 $ за человека. При размещении в отелях "Citrus" или "Radius" категории 4* стоимость составит 670 $ за человека. При размещении в отелях "Mercure" или "Tiflis Palace" категории 4+* стоимость составит 770 $ за человека
- Из-за погодных условий в марте, апреле и октябре экскурсионный маршрут четвёртого дня может выглядеть следующим образом: Музей Иосифа Сталина в Гори - пещерный город Вардзиа - город Ахалцихе