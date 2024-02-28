Окрестности Тбилиси, Имеретия и жемчужины «южных ворот» Грузии

Полюбоваться озером Паравани, попробовать монастырский сыр и прогуляться по турецкой крепости
Вы исследуете улочки Тбилиси, продегустируете вино в мцхетском погребке и отправитесь на юг страны, в регион Самцхэ-Джавахети.

Эта земля богата историей: в пещерной Вардзии росла будущая царица Тамара, в Боржоми по
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сей день добывают минеральную воду, а Ахалцихе помнит турецких владык.

Вас ждут альпийские луга Паравани, эффектные пещеры Прометея и самобытные грузинские монастыри — в одном из них монахини делают сыр, который продают в модных тбилисских лавочках.

5
2 отзыва
Окрестности Тбилиси, Имеретия и жемчужины «южных ворот» Грузии
Окрестности Тбилиси, Имеретия и жемчужины «южных ворот» Грузии
Окрестности Тбилиси, Имеретия и жемчужины «южных ворот» Грузии
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Из-за погодных условий в марте, апреле и октябре экскурсионный маршрут четвёртого дня может выглядеть следующим образом: Музей Иосифа Сталина в Гори — пещерный город Вардзиа — город Ахалцихе.

Проживание. Двухместное, в Тбилиси — в отеле «Garden House» категории 2* (или аналогичном), в Ахалцихе — «Almi», в Кутаиси — «Magnolia».

Питание. Включены завтраки, остальное — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча

Мы встретим вас в аэропорту, познакомимся и отвезём в отель — сегодня вы отдыхаете от перелёта и готовитесь к предстоящему путешествию.

ВстречаВстречаВстречаВстреча
2 день

Обзорная экскурсия по Тбилиси

Позавтракав, отправимся осматривать достопримечательности столицы: вы оцените рельеф города, увидите символы Тбилиси — старинную крепость Нарикала и монумент Мать Грузии, пройдётесь по живописному кварталу серных бань. Колоритный Тбилиси влюбляет в себя довольно быстро — этот самобытный город имеет свой характер и умеет принимать путешественников.

Вы также посмотрите на более новые постройки, ставшие важной частью облика столицы — площадь Свободы и футуристический Мост мира, причудливо контрастирующий с традиционной архитектурой старой части Тбилиси и отвоевавший у жителей право на звание украшения города.

Во второй половине дня у вас останется время на самостоятельную прогулку.

Обзорная экскурсия по ТбилисиОбзорная экскурсия по ТбилисиОбзорная экскурсия по ТбилисиОбзорная экскурсия по ТбилисиОбзорная экскурсия по ТбилисиОбзорная экскурсия по ТбилисиОбзорная экскурсия по Тбилиси
3 день

Монастырь Джвари, Мцхета и дегустация

Утром отправимся изучать окрестности. Вы поднимитесь к монастырю Джвари — первому объекту в Грузии, получившему охранный статус ЮНЕСКО. С горы, на которой находится древняя обитель, открывается чудесный вид на синеющие вдали горы, слияние рек Куры и Арагви и городок внизу.

Полюбовавшись окрестностями, отправимся гулять по узким средневековым улочкам очаровательной Мцхеты — первой столицы Грузии, основанной в середине 1 тысячелетия до н. э. Здесь вы посетите величественный кафедральный собор Светицховели, по легенде возведённый над хитоном Иисуса.

После заглянем в винный погреб, где вас ждёт дегустация ароматных местных вин. Во второй половине дня — возвращение в Тбилиси.

Монастырь Джвари, Мцхета и дегустацияМонастырь Джвари, Мцхета и дегустацияМонастырь Джвари, Мцхета и дегустацияМонастырь Джвари, Мцхета и дегустацияМонастырь Джвари, Мцхета и дегустацияМонастырь Джвари, Мцхета и дегустация
4 день

Озеро Паравани, женский монастырь в селе Пока и пещерная Вардзиа

Рано утром выезжаем в южный регион — Самцхэ-Джавахети. Вы увидите озеро Паравани, вокруг которого раскинулись альпийские луга — по преданию, именно здесь святая Нино в 4 веке перешла в Грузию, неся с собой крест из виноградной лозы и христианскую веру.

Неподалёку в селе Пока посетим монастырь, посвящённый любимице страны — вы познакомитесь с несколькими монахинями, которые восстанавливают здесь культуру сыроделия, делают иконы в технике перегородчатой эмали и византийской мозаики.

Далее отправимся в поражающий воображение пещерный город-монастырь Вардзиа — вы увидите трапезные, кладовые, тайные ходы и подземное озеро. Древняя обитель не раз служила защитой для жителей от нападений с юга. На ночь остановимся в гостеприимном семейном отеле в городе Ахалцихе.

Озеро Паравани, женский монастырь в селе Пока и пещерная ВардзиаОзеро Паравани, женский монастырь в селе Пока и пещерная ВардзиаОзеро Паравани, женский монастырь в селе Пока и пещерная ВардзиаОзеро Паравани, женский монастырь в селе Пока и пещерная ВардзиаОзеро Паравани, женский монастырь в селе Пока и пещерная ВардзиаОзеро Паравани, женский монастырь в селе Пока и пещерная ВардзиаОзеро Паравани, женский монастырь в селе Пока и пещерная ВардзиаОзеро Паравани, женский монастырь в селе Пока и пещерная ВардзиаОзеро Паравани, женский монастырь в селе Пока и пещерная Вардзиа
5 день

Турецкое наследие Ахалцихе и поездка в Боржоми

Позавтракав, идём гулять по Ахалцихе. Вы узнаете о «великой туретчине»: три столетия эта территория принадлежала Османской империи. Об этом времени напоминает крепость Рабат в центре города, в которой за последние годы скрупулёзно восстановлена архитектура того периода.

Затем отправимся в курортный Боржоми, где добывают известную на весь мир минеральную воду — вы прогуляетесь по городскому парку и попробуете её прямо из источника.

Во второй половине дня возьмём курс на Имеретию — разместимся на ночлег в Кутаиси в небольшом городском отеле.

Турецкое наследие Ахалцихе и поездка в БоржомиТурецкое наследие Ахалцихе и поездка в БоржомиТурецкое наследие Ахалцихе и поездка в БоржомиТурецкое наследие Ахалцихе и поездка в БоржомиТурецкое наследие Ахалцихе и поездка в БоржомиТурецкое наследие Ахалцихе и поездка в БоржомиТурецкое наследие Ахалцихе и поездка в Боржоми
6 день

Гелатский монастырь и пещеры Прометея

В первой половине дня осмотрим объект, который считается символом Золотого века Грузии — Гелатский монастырь, где похоронен великий грузинский царь Давид Строитель.

Запад страны также славится природными объектами — вы посетите крупнейшие в Грузии карстовые пещеры, где подземные реки сформировали причудливые тоннели со сталактитами и сталагмитами. Название объекта связано с мифом о непокорном грузинском богатыре и о том, как он, подобно Прометею, помогал людям.

Во второй половине дня вернёмся в Тбилиси.

Гелатский монастырь и пещеры ПрометеяГелатский монастырь и пещеры ПрометеяГелатский монастырь и пещеры ПрометеяГелатский монастырь и пещеры ПрометеяГелатский монастырь и пещеры Прометея
7 день

Отъезд

После завтрака вас ждёт трансфер в аэропорт — как бы ни хотелось остаться в солнечной Грузии, пора возвращаться домой.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Отель 2*$523
Отель 3*$580
Отель 4*$637
Отель 4+*$732
Для бронирования достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер до/из аэропорта
  • Проживание в 2-местном номере
  • Завтраки в отеле
  • Транспорт - Mercedes Vito либо Mercedes Sprinter
  • Услуги гида
  • Входные билеты на объекты
  • Дегустация вин
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт
  • Обеды и ужины
  • За доплату возможно повышение категории отеля в Тбилиси. При размещении в отелях "Kopala" или "Penthouse" категории 3* стоимость составит 610 $ за человека. При размещении в отелях "Citrus" или "Radius" категории 4* стоимость составит 670 $ за человека. При размещении в отелях "Mercure" или "Tiflis Palace" категории 4+* стоимость составит 770 $ за человека
  • Из-за погодных условий в марте, апреле и октябре экскурсионный маршрут четвёртого дня может выглядеть следующим образом: Музей Иосифа Сталина в Гори - пещерный город Вардзиа - город Ахалцихе
Место начала и завершения?
Тбилиси, аэропорт, любое время
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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1
И
28 фев 2024
Сегодня вернулась из путешествия по Грузии. Очень понравилось, но особенно хочу выразить свою искреннюю благодарность и восхищение гиду Ираклию. Разносторонне образованный, воспитанный, приятный молодой человек так тонко и ненавязчиво влюбляет
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в свою страну, что кажется, здесь ждали только меня. Великолепное чувство вкуса, юмора, разносторонние знания, как в рамках тура, так и в смежных вопросах, умение легко и незаметно разрулить любую внештатную ситуацию Ираклием вне всяких оценок!!!! Выражаю вам искрению благодарность за организацию этого тура!

М
15 фев 2024
Третий раз путешествую с этим организатором, и тур как всегда прошел отлично. Я очень доволен. Ведь впечатления от тура складываются не только от посещения достопримечательностей, но и от разных мелочей,
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таких как короткая остановка посреди длинного переезда поесть свежеиспеченного лаваша с сыром, а водитель еще и своей чачи наливает. Гид Ольга, носилась с нами как с детьми и развлекала изо всех сил. Кому-то надо заехать в места его молодости, ибо ностальгия, а кому-то надо что-то особенное найти для сувениров. Отличная работа. Спасибо и жду с нетерпением следующего отдыха с вами.

Тур входит в следующие категории Тбилиси

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