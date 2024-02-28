Позавтракав, отправимся осматривать достопримечательности столицы: вы оцените рельеф города, увидите символы Тбилиси — старинную крепость Нарикала и монумент Мать Грузии, пройдётесь по живописному кварталу серных бань. Колоритный Тбилиси влюбляет в себя довольно быстро — этот самобытный город имеет свой характер и умеет принимать путешественников.

Вы также посмотрите на более новые постройки, ставшие важной частью облика столицы — площадь Свободы и футуристический Мост мира, причудливо контрастирующий с традиционной архитектурой старой части Тбилиси и отвоевавший у жителей право на звание украшения города.

Во второй половине дня у вас останется время на самостоятельную прогулку.