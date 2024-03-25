Туры по каньонам

Найдено 4 тура в категории «Каньоны» в Тбилиси, цены от 400 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Многогранная Грузия в тёплой компании: море и виноградники, пещеры и города
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Многогранная Грузия в тёплой компании: море и виноградники, пещеры и города
Встретить закат на Казбеке, побывать на родине хинкали и прокатиться на лодке по изумрудному каньону
Начало: Владикавказ, аэропорт, до 15:00 или Тбилиси, любое...
«Полюбуемся Казбеком и погуляем по живописному Мартвильскому каньону, заглянем в пещеры Прометея и познакомимся с винным регионом — Кахетией»
17 июня в 15:00
15 июля в 15:00
79 200 за человека
Автопутешествие по лучшим уголкам Грузии с гидом-виноделом
🚗 На машине
скидка
25%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Автопутешествие по лучшим уголкам Грузии с гидом-виноделом
Отправиться в гости к мастеру, насладиться прохладой у каньона и прогуляться по Тбилиси и Батуми
Начало: Тбилиси/Батуми/Кутаиси, в течение дня
«Поднимемся повыше в горы, чтобы восхититься пейзажами каньона, водопадов и отдохнуть в гостевом доме у реки»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
9011067 583 за человека
В Грузию на ноябрьские праздники: знакомство с виноделием, мастер-классы и знаковые локации
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
В Грузию на ноябрьские праздники: знакомство с виноделием, мастер-классы и знаковые локации
Погулять по Тбилиси и Кутаиси, заглянуть в пещеры и каньоны и научиться готовить чурчхелу
Начало: Тбилиси, аэропорт, время - по договорённости
«После побываем в живописном Мартвильском каньоне — полюбуемся изумрудным цветом воды и отвесными скалами»
1 ноя в 11:45
$810 за человека
Выходные в окружении природных и архитектурных чудес Грузии: Тбилиси, Боржоми и Ахалцихе
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Выходные в окружении природных и архитектурных чудес Грузии: Тбилиси, Боржоми и Ахалцихе
Насладиться вкусом «Боржоми» и пройтись над каньоном Дашбаши по мосту-бриллианту
Начало: Тбилиси, место вашего проживания, 07:30
«Добавим в путешествие щепотку экстрима и пройдём прямо над грандиозным каньоном по стеклянному мосту — фотографии отсюда получаются невероятные»
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
400 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на туры

  • С
    Сергей
    25 марта 2024
    Автопутешествие по лучшим уголкам Грузии с гидом-виноделом
    Этой осенью были с ней целую неделю поездили везде где только успели. Прекрасный гид и программа. Очень понравилось. Буду рекомендовать всем знакомым 🔥
  • Д
    Диляра
    2 февраля 2024
    Автопутешествие по лучшим уголкам Грузии с гидом-виноделом
    Мы были на в потрясающем трипе, и наши экскурсии проводила Тати. Очень жизнерадостная, весёлая, начитанная, интеллектуальная и компанейская! Составлены маршруту очень грамотно. Мы приехали из Казани и остались довольны! Приедем ещё!
  • Е
    Екатерина
    24 января 2024
    Автопутешествие по лучшим уголкам Грузии с гидом-виноделом
    Тати потрясающая, очень умная, знающая все на свете. Экскурсии были супер. Все прошло легко и круто. Все подружились. Буду с
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    Тати работать всегда. Очень люблю эту женщину. И кстати, я сотрудничаю с ней. Доверяю своих клиентов только ей, моей дорогой. Всегда о них заботиться. Она нам там и свадьбу организовала!

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  • О
    Оксана
    12 сентября 2023
    Многогранная Грузия в тёплой компании: море и виноградники, пещеры и города
    Замечательное путешествие, продуманный маршрут, комфорт, море впечатлений. Организатор тура, Александра, всем уделяла внимание, адаптировала тур с учётом пожелания, всегда была
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    рядом, тихо решала все вопросы, не нарушая нашего комфорта. Прокатились по всей Грузии, побывали в горах, пещерах, каньонах, на море, посидели теплой компанией в ресторанах, отлично провели время! Рекомендую!!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Каньоны»

Самые популярные туры этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Многогранная Грузия в тёплой компании: море и виноградники, пещеры и города
  2. Автопутешествие по лучшим уголкам Грузии с гидом-виноделом
  3. В Грузию на ноябрьские праздники: знакомство с виноделием, мастер-классы и знаковые локации
  4. Выходные в окружении природных и архитектурных чудес Грузии: Тбилиси, Боржоми и Ахалцихе
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кахетия
  2. Сигнахи
  3. Казбеги
  4. Боржоми
  5. Уплисцихе
  6. Гудаури
  7. Серные бани
  8. Алазанская долина
  9. Крепость Ананури
  10. Арка дружбы
Сколько стоит тур в Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Каньоны" можно забронировать 4 тура от 400 до 79 200 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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