1 чел.
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Авторский тур
7 дней
Многогранная Грузия в тёплой компании: море и виноградники, пещеры и города
Встретить закат на Казбеке, побывать на родине хинкали и прокатиться на лодке по изумрудному каньону
Начало: Владикавказ, аэропорт, до 15:00 или Тбилиси, любое...
«Полюбуемся Казбеком и погуляем по живописному Мартвильскому каньону, заглянем в пещеры Прометея и познакомимся с винным регионом — Кахетией»
17 июня в 15:00
15 июля в 15:00
79 200₽ за человека
скидка
25%
Авторский тур
7 дней
Автопутешествие по лучшим уголкам Грузии с гидом-виноделом
Отправиться в гости к мастеру, насладиться прохладой у каньона и прогуляться по Тбилиси и Батуми
Начало: Тбилиси/Батуми/Кутаиси, в течение дня
«Поднимемся повыше в горы, чтобы восхититься пейзажами каньона, водопадов и отдохнуть в гостевом доме у реки»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
9011067 583₽ за человека
Авторский тур
7 дней
В Грузию на ноябрьские праздники: знакомство с виноделием, мастер-классы и знаковые локации
Погулять по Тбилиси и Кутаиси, заглянуть в пещеры и каньоны и научиться готовить чурчхелу
Начало: Тбилиси, аэропорт, время - по договорённости
«После побываем в живописном Мартвильском каньоне — полюбуемся изумрудным цветом воды и отвесными скалами»
1 ноя в 11:45
$810 за человека
Авторский тур
2 дня
Выходные в окружении природных и архитектурных чудес Грузии: Тбилиси, Боржоми и Ахалцихе
Насладиться вкусом «Боржоми» и пройтись над каньоном Дашбаши по мосту-бриллианту
Начало: Тбилиси, место вашего проживания, 07:30
«Добавим в путешествие щепотку экстрима и пройдём прямо над грандиозным каньоном по стеклянному мосту — фотографии отсюда получаются невероятные»
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€400 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на туры
- ССергей25 марта 2024Этой осенью были с ней целую неделю поездили везде где только успели. Прекрасный гид и программа. Очень понравилось. Буду рекомендовать всем знакомым 🔥
- ДДиляра2 февраля 2024Мы были на в потрясающем трипе, и наши экскурсии проводила Тати. Очень жизнерадостная, весёлая, начитанная, интеллектуальная и компанейская! Составлены маршруту очень грамотно. Мы приехали из Казани и остались довольны! Приедем ещё!
- ЕЕкатерина24 января 2024Тати потрясающая, очень умная, знающая все на свете. Экскурсии были супер. Все прошло легко и круто. Все подружились. Буду с
- ООксана12 сентября 2023Замечательное путешествие, продуманный маршрут, комфорт, море впечатлений. Организатор тура, Александра, всем уделяла внимание, адаптировала тур с учётом пожелания, всегда была
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Каньоны»
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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
- Многогранная Грузия в тёплой компании: море и виноградники, пещеры и города
- Автопутешествие по лучшим уголкам Грузии с гидом-виноделом
- В Грузию на ноябрьские праздники: знакомство с виноделием, мастер-классы и знаковые локации
- Выходные в окружении природных и архитектурных чудес Грузии: Тбилиси, Боржоми и Ахалцихе
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