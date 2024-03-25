читать дальше Тати работать всегда. Очень люблю эту женщину. И кстати, я сотрудничаю с ней. Доверяю своих клиентов только ей, моей дорогой. Всегда о них заботиться. Она нам там и свадьбу организовала!

Тати потрясающая, очень умная, знающая все на свете. Экскурсии были супер. Все прошло легко и круто. Все подружились. Буду с