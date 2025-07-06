Описание тура
Проедем по знаменитому Крестовому перевалу, увидим средневековую цитадель и древние храмы и заглянем в Гудаури, где находится популярный горнолыжный курорт. Отправимся на 2 дегустации вин в Кахетию, заедем на завод и попробуем блюда национальной кухни. Специально выделен один день, чтобы вы смогли выбрать занятие на свой вкус — посетить пещерный город, каньон, музей или отправиться на фотосессию на улочках Тбилиси.
Программа тура по дням
Тбилиси
Прибытие в город света - красавец Тбилиси, трансфер и размещение в отеле.
Свободное время.
Ночь в отеле.
Обзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в Мцхета
Завтрак в отеле.
Сегодня нас ожидает знакомство с чарующим Тбилиси и завораживающими красотами Мцхеты:
Продолжительность экскурсии 7-8часов
Авторский тур по столице Грузии: экскурсия начнётся у памятника его основателю — царя Вахтанга Горгасали, у возвышающегося на холме храма Метехи. Вы полюбуетесь панорамой Старого города и узнаете о невероятных подвигах полководца.
Далее мы проследуем к единственному дворцу в Тбилиси, принадлежащему царице Дареджан. Тут мы сделаем красочные фото с панорамными видами на Мтацминда.
После неспешной прогулки по футуристическому современному парку Рике, прокатимся на канатной дороге, чтобы взглянуть на город с высоты птичьего полета, прогуляемся по аллее вдоль крепостной стены Нарикала и скажем привет Матери Грузии, которая встретит нас с вином и кинжалом. Полюбуемся красивейшим ботаническим садом Тбилиси. Прогуляемся по винтовой лестнице, которая приведет нас к Инжирному ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом.
А затем отправитесь к серным баням, где узнаете о Пушкине, Дюма, Хануме и смотринах в этих самых банях.
Тут же у вас будет шанс сделать ритуал на исполнение мечты — на символичном мосту Любви.
Мы будем прогуливаться по знаменитой площади Вахтанга Горгасали (она же Мейдан или Майдан) — старейший шопинг-центр Тбилиси.
Увидим знаменитый театр кукол Габриадзе, мы покажем вам самые маленькие часы в Тбилиси и сделаем умопомрачительные фото на Мосту Мира.
Далее выезд во Мцхета.
Там, где, сливаясь, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагви и Куры,
Был монастырь
Таким увидел Лермонтов Мцхета, таким его увидите и вы.
В Мцхета вас ждет приятный сюрприз: традиционный грузинский обед в национальном ресторане, где вы будете наслаждаться не только вкуснейшими национальными блюдами, но и самой колоритной атмосферой, под бокальчик белого или красного вина. Обед не более часа!
Мцхета древнейший город, первая столица Грузии, душа этой удивительной страны. Здесь у Вас будет возможность ознакомиться с:
Кафедральным собором Светицховели (Xi в). Он же, собор 12-ти апостолов. В основании его покоится Хитон Господень. Благодаря этой святыне Мцхета называют вторым Иерусалимом. По легенде, этот храм был воздвигнут над источавшим благовонное масло (миро) пнём того кедра, под которым молилась просветительница Грузии Святая Нино.
Поднимемся в Монастырский храм Джвари (V в), откуда открывается прекрасная панорама древней столицы. Джвари стоит у самого края высокого утеса и чудесным образом гармонирует с окружающей суровой, но чрезвычайно живописной природой этого края. Внизу у подножия шумят Кура и Арагви две самые известные реки в Грузии. А напротив расстилается обширная панорама Мцхеты. На ветреных склонах у Джвари растет дерево Желаний, на который паломники завязывают ленточки, загадывая желания. Столь же гармонично и внутреннее пространство Джвари: чистая, полновесная и завершенная классика чарует своим совершенством.
Храм Джвари, увековеченный в литературе Михаилом Лермонтовым (поэма Мцыри). Здесь место невероятной силы и красоты, готовьтесь к мега фотоссесии.
Возвращение в отель Тбилиси. Свободное время. Ночь в отеле.
Кахетия и грузинское виноделие
Сегодня вы узнаете все о родине грузинского виноделия и гостеприимства.
Продолжительность экскурсии 8 часов
На востоке Грузии уютно расположилась Кахетия.
По дороге равнинные пейзажи сменятся уходящими вдаль виноградниками — вас встретит знаменитая Алазанская долина. В пути гид поведает вам о традициях Сакартвело, грузинские крылатые фразы, тосты и полезные советы — например, о том, как выбрать самые вкусные местные продукты.
Далее нас ожидает невероятная дегустация на знаменитом Кахетинском заводе вин, где нам проведут экскурсию по заводу и поделятся секретиками производства вина данного производства. Вы узнаете, как вино наливают в цистерны и продегустируете несколько сортов божественного напитка прямо из цистерн
После мы отправимся в женский действующий монастырь св. Нино Бодбе. Именно здесь покоится просветительница, стараниями которой Грузия стала христианской страной в 4-м веке. С территории монастыря открывается чарующий своей красотой вид на Алазанскую долину и заснеженные вершины Кавказских гор.
Далее остановимся в Сигнахи - городе любви. Этот уютный город прекрасно соединил в себе элементы южно-итальянского и грузинского архитектурных тонкостей.
Прибытие в Сигнахи. Посещение винного Vip марани и ресторанного кахетинского комплекса, где вы узнаете о виноградной культуре нашей страны и секретах грузинского виноделия, продегустируете несколько сортов напитка-символа Грузии.
!!!Здесь же вас ждет вкуснейший кахетинский обед с домашним вином, оплата на месте.
Время для обеда не более часа.
После мы прогуляемся по улицам самого красивого и живописного городка Грузии Сигнахи, который называют городом любви, а улочки его очень схожи с итальянскими двориками. Затем прогулка вдоль крепостной стены города, которая считается самой длинной в Европе (снова умопомрачительные виды, заряжайте телф, фотопауза неизбежна).
Возращение в Тбилиси.
Ночь в отеле.
День в вашем распоряжении
Завтрак в отеле. Можно рассмотреть такие факультативные экскурсии, как:
1. Боржоми и Уплисцихе пещерный город
2. Каньон Дашбаши
3. Гори, Крепость Горисцихе, Музей Сталина, Атенское ущелье и храм Атенский Сион
4. Варзиа и Рабат
5. Каньон Мартвили
6. Шопинг тур в Тбилиси
Ночь в отеле в Тбилиси.
Экскурсия в Казбеги - сердце кавказских гор
Продолжительность экскурсии 10-11 часов Завтрак в отеле. Грузия с открытки!
По дороге будут остановки в Ананури и Гудаури.
Проедем мимо водопадов, минеральных источников и слияний рек. Узнаете об историях, легендах и обычаях горной Грузии. А главное — испытаете чувство восторга от встречи с великолепными Кавказскими горами!
Итак, сегодня мы повторим маршрут А. С. Пушкина и по военно-грузинской дороге поднимемся к крепости и монастырю Ананури, которые красуются на берегу бирюзовых зеркальных вод Жинвальского водохранилища. Здесь вы полюбуетесь его лазурными водами, где услышите истории арагвских князей и страшный сюжет о Непокорной башне. После заедем в посёлок Пасанаури, где вы посмотрите на слияние чёрной и белой рек, а также побываете у целебного родника Слёзы соловья.
Мы обязательно остановимся на панорамной смотровой площадке советского периода Дружба Народов, откуда открывается живописный вид на глубокое ущелье Кавказского хребта, здесь неизменно получаются восхитительные кадры и можно над ущельем полетать на параплане.
Увидим два сказочных поселения в горах Кавказа, которые приобрели славу известных горнолыжных курортов Грузии - Гудаури, расположенный на высоте 2195м и Степацминда.
И вот мы здесь! Казбек: красивейшие картины Грузии вы увидите необыкновенную красоту легендарного поднебесного старинного храма Святой Троицы в Гергети. И не только полюбуетесь им снизу, но и подниметесь на джипе на смотровую площадку на высоте 2170 метров, где сможете насладиться видами долины Терека, которыми когда-то восхищались Лермонтов и Грибоедов. Вы увидите покрытый вечными снегами, потухший вулкан, который считается одним из самых высоких пиков Кавказа. Казбек ниже Эльбруса, но, тем не менее, также является пятитысячником — его высота составляет 5047 метров над уровнем моря.
Желающие подняться на гору Гергети могут воспользоваться услугами джипов, оплата на месте ориентировочно 5-8 долл/чел.
Факультативно! Доплата 1 чел 35долл! Кульминацией дня, будет мастер класс с обедом в горах - Пальчики Оближешь!
После у нас будет остановка на обед. В горном селе, нас ждет гостеприимная местная семья, где нас научат готовить настоящие горные хинкали, которые по вкусу и размеру отличаются от обычного, нам покажут, как рубить специальными кинжалами фарш, лепить грузинские пельмени и конечно же отведать горной грузинской кухни. Она очень отличается от столичной кухни, и вашему восторгу не будет предела! А так же вас порадуют хабизгини, это одна из разновидностей хачапури, которые готовят только в этой горной местности.
Вечером возвращение в Тбилиси.
Ночь в отеле.
Важно! В Зимний Период! При непогоде и перекрытой дороге, маршрут сокращается, но по возвращению в Тбилиси, добавляем пару красивых локаций.
Отъезд
Завтрак в отеле. Освобождение номеров до 11-12:00.
Трансфер в аэропорт Тбилиси.
Завершение обслуживания. Возвращение на Родину
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча и проводы в аэропорт
- Весь трансфер в период тура
- Сбор туристов на экскурсии с разных отелей
- Проживание в 2-местном номере в отеле 3 - 5 ночей (одна большая кровать если вы пара, или 2 раздельные кровати - если вы друзья! Так же если вы путешествуете 1, тогда при бронировании уточните у организатора, если нет подселения, нужно будет учесть доплату за одноместное размещение)
- Стоимость указанных в туре экскурсий Тбилиси, Мцхета, Сигнахи, Ананури, Гудаури, Казбек
- Обслуживание гида
- Входные билеты
- Полет над Тбилиси (Парк Рике Нарикала)
- Дегустация вина + снеки в винном погребе в Сигнахи
- Экскурсия и дегустация вина прямо из цистерн на винном традиционном кахетинском заводе
- Подарочный обед в день экскурсии Тбилиси + Мцхета
- Весь трансфер в период тура
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Карманные расходы
- Подъём на джипах к храму в 5-й день - около 10 долларов
- Факультативные экскурсии на 4 день
О чём нужно знать до поездки
Можно с детьми. Возможно участие с детьми любого возраста. Стоимость для детей и возможные скидки обсуждаются индивидуально с организатором. Дети с 12 лет оплачиваются как взрослые, либо условия обсуждаются с организатором.
Проживание. В 3-звёздочных отелях в Тбилиси. Размещение 2-местное в номере с двуспальной кроватью или двумя раздельными. Если вы путешествуете втроем, вам будет предоставлен трехместный номер. Так же возможно 1-местное размещение, доплата за одноместное размещение указана на сайте, если вы хотите подселение, уточняйте у организатора, так как возможно именно на ваши даты подселения нет.
Если вы путешествуете один, то уточняйте про подселение у организатора, если подселения нет, то надо будет доплатить про одноместное размещение
Основная стоимость тура указана на 1 чел. при 2-местном размещении.
Возможно повышение категории отеля за доплату.
Питание. Каждый день завтраки в отеле, традиционный грузинский обед, 2 дегустации вин в Кахетии. Каждый день сможем пробовать блюда национальной кухни.
Важная информация:
Если вам не подошли даты тура, напишите нам, и мы по возможности откорректируем для вас даты.
Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) — доплата 32 доллара с человека 2 дороги (Кутаиси -Тбилиси/Батуми-Кутаиси)
За дополнительную плату организовываем трансфер из аэропорта Владикавказа в Грузию по любому маршруту;
P.S. В Зимний Период!
При плохих погодных условиях или перекрытой дороге, для удобства и безопасности туристов, Экскурсия в Казбеги будет заменена на альтернативную: Боржоми- Бакуриани или Боржоми и Уплисцихе с доплатой 10$ 1 чел за входные билеты
Обратите внимание, что последовательность экскурсий может варьироваться в зависимости от дат вашего путешествия, однако программа тура остается без изменений
1 января 2026 года экскурсии отменяются. Если по программе ваша экскурсия совпадает с этим днем, она будет перенесена на другой. Все экскурсии состоятся, но в связи с праздниками, выходными и графиками работы локаций, возможны изменения в расписании.
При бронировании тура с заездом 28.12 или 31.12 возможна замена экскурсии в Казбеги на экскурсию в Боржоми и Уплисцихе. Точная информация будет предоставлена ближе к дате заезда.
Пожелания к путешественнику
- Для посещения храмов, желательно иметь платок или шарф, чтоб покрыть голову, также комфортная соответствующая таким мероприятиям форма одежды.
- Удобная обувь для пешеходной прогулки
- Одежда по погоде и сезону
- Хорошее настроение и позитивный настрой!