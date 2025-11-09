Мои заказы

Исследуем Грузию от топовых достопримечательностей до неизведанных уголков

Посетить знаковые города, приготовить национальные блюда, полюбоваться озером Паравани
Окунитесь в сказку, где древние крепости соседствуют с виноградниками, величественные горы отражаются в лазурных озёрах, а шумные улицы Тбилиси сменяются уютом винных погребков.

Вас ждёт захватывающее путешествие: прогулки по старинным улочкам
Сигнахи, грандиозные виды с крепости Нарикала и Казбеги и монастыри Мцхеты.

Вы пройдёте по стеклянному мосту над каньоном Цалка, вдохнёте свежий горный воздух в Дашбаши, насладитесь пейзажами Алазанской долины и попробуете лучшие грузинские вина там, где их создают с любовью. Живые традиции и тёплое гостеприимство Грузии сделают ваш отдых незабываемым!

Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Дети от 0 до 5 лет — бесплатно, без места в автобусе (если родитель готов разместить ребёнка на руках), потребность дополнительной кровати в отеле обсуждается отдельно. Для детей от 6 до 12 лет стоимость рассчитывается индивидуально.

Если вы путешествуете один, уточняйте про подселение у организатора: если подселения нет, нужно доплатить за 1-местное размещение.

Питание. В стоимость входят завтраки в отеле, обеды в 2-й и 7-й день, а также винные дегустации и кулинарный мастер-класс. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Mercedes Sprinter.

Возраст участников. 0+. До 5 лет — бесплатно, без места в автобусе (если родитель готов разместить ребёнка на руках), потребность дополнительной кровати в отеле обсуждается отдельно. Для детей от 6 до 12 лет стоимость рассчитывается индивидуально.

Уровень сложности. Программа не требует особой физической подготовки, но предусматривает пешие прогулки.

Виза. Не нужна для граждан РФ.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Тбилиси

После встречи в аэропорту вас ждёт трансфер в отель и заселение. Остаток дня можно посвятить самостоятельным прогулкам по городу, знакомству с его атмосферой или просто отдыху после дороги.

Прибытие в ТбилисиПрибытие в ТбилисиПрибытие в Тбилиси
2 день

Две столицы: знакомство с Тбилиси и Мцхетой

После завтрака в отеле отправляемся на экскурсию, которая позволит нам прочувствовать дух Тбилиси и окунуться в историю древней Мцхеты.

Мы начнём с осмотра величественного храма Метехи, расположенного на холме, у подножия которого стоит памятник основателю города — царю Вахтангу Горгасали. Отсюда открывается великолепная панорама Старого города. Затем посетим дворец царицы Дареджан, откуда можно полюбоваться захватывающими видами на гору Мтацминда.

Прогуливаясь по современному парку Рике, мы поднимемся на канатной дороге, чтобы увидеть Тбилиси с высоты. Затем пройдём к крепости Нарикала, поприветствуем статую Матери Грузии и насладимся красотой Ботанического сада. По винтовой лестнице спустимся в Инжирное ущелье, где перед нами предстанет водопад среди живописных скал.

Далее посетим квартал серных бань, где мы узнаем, почему эти места так вдохновляли Пушкина и Дюма. Здесь же нас ждёт символический мост Любви, где можно загадать заветное желание.

Затем пройдём по площади Вахтанга Горгасали (она же Мейдан), заглянем к театру кукол Габриадзе, увидим самые маленькие часы Тбилиси и сделаем незабываемые фото на знаменитом Мосту Мира.

После этого отправимся в Мцхету — древнюю столицу Грузии. Здесь посетим собор Светицховели, в основании которого, по преданию, покоится Хитон Господень. Затем поднимемся к монастырю Джвари, откуда открывается потрясающий вид на слияние рек Куры и Арагви. Это место, воспетое в «Мцыри», наполнено силой и величием.

Завершением дня станет традиционный грузинский обед в уютном ресторане с местными угощениями и вином. Вернёмся в Тбилиси.

Две столицы: знакомство с Тбилиси и МцхетойДве столицы: знакомство с Тбилиси и МцхетойДве столицы: знакомство с Тбилиси и МцхетойДве столицы: знакомство с Тбилиси и МцхетойДве столицы: знакомство с Тбилиси и Мцхетой
3 день

Каньон Цалка, водопад Дашбаши и озеро Паравани

Сегодня мы отправляемся в регион Квемо-Картли, чтобы увидеть одно из самых захватывающих природных чудес Грузии.

Рано утром выезжаем в сторону Каньона Цалка. Здесь нас ждёт прогулка по уникальному стеклянному мосту, который был открыт в 2022 году. Высота каньона — 1100–1500 м, а его длина — 8 км. Внизу, среди скал, бурлит река, создавая потрясающие панорамы.

Затем мы спустимся по тропе к водопаду Дашбаши, который стекает множеством потоков, образуя «Плачущую стену».

Продолжим путешествие вдоль озёр Цалка и Паравани — самого большого высокогорного озера Грузии. Здесь, среди суровых пейзажей Джавахетии, посетим монастырь Пока, где монахини изготавливают сыр, шоколад, варенье и мёд.

Возвращение в Тбилиси.

Каньон Цалка, водопад Дашбаши и озеро ПараваниКаньон Цалка, водопад Дашбаши и озеро Паравани
4 день

Кахетия: монастырь Святой Нино, Сигнахи и винная дегустация

После завтрака мы отправляемся в Кахетию — сердце грузинского виноделия.

Наш путь пройдёт через знаменитую Алазанскую долину, окружённую виноградниками. Первой остановкой станет монастырь Святой Нино в Бодбе, откуда открывается потрясающий вид на долину и Кавказские горы.

Затем приедем в Сигнахи — город любви, который очаровывает своими узкими улочками и живописной архитектурой. Здесь нас ждёт дегустация кахетинских вин, знакомство с традициями виноделия и вкусный обед с домашним вином.

На обратном пути заглянем на Кахетинский винный завод, где узнаем секреты производства местных вин и попробуем несколько сортов прямо из бочек.

Возвращение в Тбилиси.

Кахетия: монастырь Святой Нино, Сигнахи и винная дегустацияКахетия: монастырь Святой Нино, Сигнахи и винная дегустацияКахетия: монастырь Святой Нино, Сигнахи и винная дегустацияКахетия: монастырь Святой Нино, Сигнахи и винная дегустацияКахетия: монастырь Святой Нино, Сигнахи и винная дегустацияКахетия: монастырь Святой Нино, Сигнахи и винная дегустацияКахетия: монастырь Святой Нино, Сигнахи и винная дегустация
5 день

Свободный день

Свободный день для отдыха и самостоятельных прогулок. Факультативно можно выбрать дополнительные экскурсии: шопинг-тур по Тбилиси, поездка в Гори и Музей Сталина, посещение Вардзии и Рабата, винный тур в Кварели, прогулка по каньону Мартвили, фотосессия в живописных местах Тбилиси, прогулка по вечернему Тбилиси.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
6 день

Боржоми и Уплисцихе (доп. экскурсия за доплату и по желанию)

Сегодня нас ждёт поездка в Боржоми и древний пещерный город Уплисцихе.

Сначала мы посетим Боржоми, где попробуем знаменитую минеральную воду и поднимемся на канатной дороге, чтобы полюбоваться живописными видами. После обеда отправимся в Уплисцихе — город, высеченный в скалах, где сохранились древние храмы, театры и тронные залы.

Возвращение в Тбилиси.

Боржоми и Уплисцихе (доп. экскурсия за доплату и по желанию)Боржоми и Уплисцихе (доп. экскурсия за доплату и по желанию)
7 день

Казбеги и кулинарный мастер-класс

Едем любоваться кавказскими горами в Казбеги. По пути мы остановимся у крепости Ананури на берегу Жинвальского водохранилища, затем увидим место слияния Чёрной и Белой Арагви и поднимемся на смотровую площадку в Гудаури. В Степанцминде нас ждёт величественная церковь Святой Троицы в Гергети. Желающие смогут подняться к ней на джипах.

Завершением дня станет обед в горах, где нас научат готовить традиционные грузинские блюда — хинкали и хабизгини.

Возвращение в Тбилиси.

Казбеги и кулинарный мастер-классКазбеги и кулинарный мастер-классКазбеги и кулинарный мастер-классКазбеги и кулинарный мастер-классКазбеги и кулинарный мастер-классКазбеги и кулинарный мастер-классКазбеги и кулинарный мастер-класс
8 день

Окончание тура

Завтрак в отеле, трансфер в аэропорт. До новых встреч, Грузия!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$680
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обеды в 2-й и 7-й дни
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты (кроме Дашбаши)
  • Винные дегустации
  • Кулинарный мастер-класс
  • Полёт над Тбилиси
Что не входит в цену
  • Перелёт до Тбилиси и обратно
  • Остальное питание
  • Подъём к Гергети на джипе - $5-10
  • Экскурсия в Боржоми и Уплисцихе (по желанию)
  • Доплата за 1-местное размещение - $178
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени прибытия (любое время)
Завершение: Аэропорт Тбилиси, трансфер после завтрака или в другое время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мераби
Мераби — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 768 туристов
Меня зовут Мераби. Я представитель команды гидов в Тбилиси и Батуми. Наша команда работает в туризме с 2011 года и предлагает незабываемый отдых на Кавказе. Мы специализируемся на групповых и индивидуальных
турах, выбираем нестандартные маршруты и самые топовые места. Наша команда состоит из коренных жителей, и мы точно знаем, чем дышит каждый уголок в нашей любимой Сакартвело. Грузия — особая магия, в которую просто невозможно не влюбиться. Туризм — это наша жизнь, и вы убедитесь в этом лично!

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Тбилиси

