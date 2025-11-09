После завтрака в отеле отправляемся на экскурсию, которая позволит нам прочувствовать дух Тбилиси и окунуться в историю древней Мцхеты.

Мы начнём с осмотра величественного храма Метехи, расположенного на холме, у подножия которого стоит памятник основателю города — царю Вахтангу Горгасали. Отсюда открывается великолепная панорама Старого города. Затем посетим дворец царицы Дареджан, откуда можно полюбоваться захватывающими видами на гору Мтацминда.

Прогуливаясь по современному парку Рике, мы поднимемся на канатной дороге, чтобы увидеть Тбилиси с высоты. Затем пройдём к крепости Нарикала, поприветствуем статую Матери Грузии и насладимся красотой Ботанического сада. По винтовой лестнице спустимся в Инжирное ущелье, где перед нами предстанет водопад среди живописных скал.

Далее посетим квартал серных бань, где мы узнаем, почему эти места так вдохновляли Пушкина и Дюма. Здесь же нас ждёт символический мост Любви, где можно загадать заветное желание.

Затем пройдём по площади Вахтанга Горгасали (она же Мейдан), заглянем к театру кукол Габриадзе, увидим самые маленькие часы Тбилиси и сделаем незабываемые фото на знаменитом Мосту Мира.

После этого отправимся в Мцхету — древнюю столицу Грузии. Здесь посетим собор Светицховели, в основании которого, по преданию, покоится Хитон Господень. Затем поднимемся к монастырю Джвари, откуда открывается потрясающий вид на слияние рек Куры и Арагви. Это место, воспетое в «Мцыри», наполнено силой и величием.

Завершением дня станет традиционный грузинский обед в уютном ресторане с местными угощениями и вином. Вернёмся в Тбилиси.