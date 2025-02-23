Грузия — это удивительная страна, посещая которую каждый раз можно открыть для себя что-то новое.
Древние храмы и крепости, каньоны и водопады, старинные улочки и современные проспекты — все это ждет
Древние храмы и крепости, каньоны и водопады, старинные улочки и современные проспекты — все это ждет
Описание тура
Программа тура: 1 день. Прибытие в Грузию. Прибытие в город-красавец Тбилиси, трансфер и размещение в отеле. Свободное время. Ночь в отеле. 2 день. Авторский тур по двум столицам Грузии — Тбилиси и Мцхета. Сегодня вас ждет авторский тур по столице Грузии: экскурсия начнётся у памятника его основателю — царя Вахтанга Горгасали. Вы полюбуетесь панорамой Старого города и узнаете о невероятных подвигах полководца. Далее мы проследуем к единственному дворцу в Тбилиси, принадлежащему царице Дареджан. Тут мы сделаем красочные фото с панорамными видами на Мтацминда. После неспешной прогулки по футуристическому современному парку Рике, прокатимся на канатной дороге, чтобы взглянуть на город с высоты птичьего полета, прогуляемся по аллее вдоль крепостной стены Нарикала и скажем привет Матери Грузии, которая встретит нас с вином и кинжалом. Полюбуемся красивейшим ботаническим садом Тбилиси. Прогуляемся по винтовой лестнице, которая приведет нас к Инжировому ущелью, затем отправимся к серным баням. Здесь на символичном мосту Любви у вас будет шанс сделать ритуал на исполнение мечты. Мы будем прогуливаться по знаменитой площади Вахтанга Горгасали, увидим знаменитый театр кукол Габриадзе, самые маленькие часы в Тбилиси и сделаем умопомрачительные фото на Мосту Мира! Далее выезд во Мцхета. Мцхета — древнейший город, первая столица Грузии, душа этой удивительной страны. Здесь у вас будет возможность ознакомиться с:
Кафедральным собором Светицховели (XI в). Он же, собор 12-ти апостолов. В основании его покоится Хитон Господень. Благодаря этой святыне Мцхета называют «вторым Иерусалимом».
Поднимемся в Монастырский храм «Джвари» (V в), откуда открывается прекрасная панорама древней столицы. Внизу у подножия шумят Кура и Арагви — две самые известные реки в Грузии. А напротив расстилается обширная панорама Мцхеты. Кульминацией сегодняшнего дня будет приятный сюрприз: традиционный грузинский обед в национальном ресторане, где вы будете наслаждаться не только вкуснейшими национальными блюдами, но и самой колоритной атмосферой, под бокальчик белого или красного вина. 3 день. Выезд в Батуми. Освобождение номеров. Трансфер на ж/д вокзал. Выезд в Батуми. Прибытие и трансфер в отель. Размещение. Свободное время. Факультативно предлагаем посетить дополнительные экскурсии по Аджарии:.
Поднимемся в Монастырский храм «Джвари» (V в), откуда открывается прекрасная панорама древней столицы. Внизу у подножия шумят Кура и Арагви — две самые известные реки в Грузии. А напротив расстилается обширная панорама Мцхеты. Кульминацией сегодняшнего дня будет приятный сюрприз: традиционный грузинский обед в национальном ресторане, где вы будете наслаждаться не только вкуснейшими национальными блюдами, но и самой колоритной атмосферой, под бокальчик белого или красного вина. 3 день. Выезд в Батуми. Освобождение номеров. Трансфер на ж/д вокзал. Выезд в Батуми. Прибытие и трансфер в отель. Размещение. Свободное время. Факультативно предлагаем посетить дополнительные экскурсии по Аджарии:.
• Поднимемся в Монастырский храм «Джвари» (V в), откуда открывается прекрасная панорама древней столицы. Внизу у подножия шумят Кура и Арагви — две самые известные реки в Грузии. А напротив расстилается обширная панорама Мцхеты. Кульминацией сегодняшнего дня будет приятный сюрприз: традиционный грузинский обед в национальном ресторане, где вы будете наслаждаться не только вкуснейшими национальными блюдами, но и самой колоритной атмосферой, под бокальчик белого или красного вина. 3 день. Выезд в Батуми. Освобождение номеров. Трансфер на ж/д вокзал. Выезд в Батуми. Прибытие и трансфер в отель. Размещение. Свободное время. Факультативно предлагаем посетить дополнительные экскурсии по Аджарии:
- Фототур с прогулкой на яхте — девичник / романтик.
- Фототур в горах Аджарии — девичник.
- Шопинг-тур в Турцию, Трабзон.
- Морская прогулка на яхте/ теплоходе/ катере.
- Сказка Батуми — 4 совершенно разных парка за 1 день.
- Полет на парашюте в Батуми. Парасейлинг Батуми.
- Винный тур по Аджарии. 4 день. Свободный день. Завтрак в отеле. Экскурсия в каньон Мартвили и Разноцветную пещеру (факультативно!). Вас ждет насыщенное путешествие по двум грузинским регионам — Имерети и Самегрело! Нашей главной целью станут их природные красоты: горы, реки, пещеры и водопады. По пути гид расскажет вам много интересных фактов об этих регионах, их истории, традициях и кухне. Вас ждет одно из красивейших мест Грузии — Мартвильский каньон, где провел детство великий царь объединенной Грузии Давид Строитель. Тысячи лет вода проделывала путь в мягкой известняковой породе, чтобы создать это природное чудо, которое перенесет вас в сказочный мир вдали от цивилизации. Вы проплывете на лодке вдоль отвесных скал, увидите подземную реку, которая на выходе из каньона превращается в водопад, а также осмотрите окаменелости, сохранившиеся в глубине каньона. Разноцветная пещера Прометей — одна из изюминок всего Имеретинского края. Для путешественников открыта лишь десятая часть пещеры, но прогулка по ней длится целый час. Здесь вас ждёт лодка, на которой вы отправитесь в плавание по подземным рекам, где в вышине кружат летучие мыши. Вы рассмотрите витиеватые своды пещеры, узнаете о подземном мире региона и разнице между сталактитами и сталагмитами. Пещерное приключение сопровождается классической музыкой и подсветкой жидкокристаллических ламп, которая создаёт удивительно волшебную атмосферу. 5 день. Свободное время, обзорный тур по Батуми. Завтрак в отеле. Свободное время. Во второй половине дня предлагаем отправиться в один из лучших ресторанов Батуми, где вас ждет вкуснейший национальный поздний обед/ранний ужин и знаменитое грузинское вино. Теплая приятная атмосфера, безумно вкусная грузинская кухня и бокал вина — лучшее начало знакомства с местным колоритом (оплата на месте). Батуми — солнечный, доброжелательный и очень колоритный город на берегу Черного моря. Вы пройдете по его ухоженной современной набережной, заглянете в турецкий квартал, увидите старинные мечети и церкви. Знакомство с городом мы начнем со Старого города с его мощеными улочками и малоэтажными постройками, пройдем по трем батумским площадям — Европы, Театральной и кусочке Италии — Пьяцца. После заглянем в турецкий квартал с пестрыми магазинчиками и характерным восточными колоритом, увидим мечеть Орта Джаме, построенную в 1866 году. А на улице Руставели — главной артерии города — вы понаблюдаете за батумскими контрастами, когда высотные здания соседствуют с уютными двориками, а европейская архитектура — с османскими постройками. Далее мы прогуляемся по живописной набережной, отыщем бамбуковую рощу, японский уголок и Летний театр. Насладимся лазерным шоу поющих фонтанов. После посетим местный символ любви — статую Али и Нино. Статуя представляет собой фигуры женщины и мужчины. Они стремятся друг к другу, в течение 8-10 минут они двигаются очень оригинально и красиво. А в конце они сливаются так, что как будто одно целое — бесподобно красивое зрелище! 6 день. Горная Аджария. Путешествие в горную Аджарию — это постоянное наслаждение видами! Сегодня вы полюбуетесь реликтовыми лесами, горными ущельями и бурными реками, а также слиянием двух рек Чорохи и Аджарисцкали, надышитесь чистым воздухом. И среди красот природы перед вами предстанут арочный мост времен царицы Тамары — Махо и Махунцети. Мы расскажем, как этот и другие подобные мосты Аджарии не разрушаются веками, и расскажем о правлении великой женщины, о «Золотом веке» грузинской истории. Также мы побываем у живописного 48-метрового водопада Махунцети. Кроме того, вас ждет Национальный парк Мачахела с удивительной природой: вы полюбуетесь ступенчатым водопадом Чхутунети, пройдете по Мачахельскому ущелью и посмотрите на него с высоты смотровой площадки. Кульминацией насыщенного тура по Грузии станет супер-шоу. Что вас ждет? Мега увлекательное национальное шоу грузинских танцев, вкуснейший обед из бесподобно-вкусных горных продуктов вприкуску с вином или чачей. А также вы сможете принять участие в этом шоу, и попробовать научиться азам грузинских танцев. Бонусом вас ждет фотосессия в национальной грузинской одежде. 7 день. Ботанический сад и крепость Петра. Готовьте телефоны и камеры — сегодня вас ждет масса умопомрачительных мест для фото/видео/рилс, вы просто сойдете с ума от красоты, которая вас ждет! Начнется экскурсия с живописного Ботанического сада, который разместился неподалеку от жемчужины черноморского моря, города Батуми. В этом потрясающем райском уголке собраны образцы самых редких и красивых растений со всего мира. На огромной территории сада (свыше 110 гектаров) разместилась коллекция из более чем двух тысяч единиц древесных пород. Весь парк поделен на 21 зону: от жгучей Мексики и Южной Америки, до суровых Гималаев. Все растения высажены на разных высотах, так как при организации парка садоводы, дизайнеры и ботаники, решили превратить его в подобие садов Семирамиды. Поэтому приготовьтесь постоянно подниматься и спускаться по лестницам и зеленым тропинкам. Далее мы отправимся туда, где вы окунетесь в прошлое Аджарии! Крепость-замок Петра — это сказочное место, с огромным утопающим в зелени пляжем, потрясающим шумом морских волн и голубым небом, оставляющим незабываемые впечатления у посетителей. Город-крепость расположен на высоте 440 метров над уровнем моря, в 9 км. от Кобулети и 15 км. от Батуми. «Петра» — византийское название города-крепости, по-грузински он называется «Замок Каджети». Существует мнение, что Петра является той самой Каджской крепостью, которая многократно упоминается в поэме Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». 8 день. Окончание программы. Завершение программы. Возвращение домой.
Каждое воскресенье с 21.04 по 20.10.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель 3* (двухместный номер)
|$655
|Отель 3* (трехместный номер)
|$635
|Отель 3* (одноместный номер)
|$877
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник Вахтангу Горгасали
- Храм Метехи
- Парк Рике
- Инжировое ущелье
- Серные бани
- Театр кукол Габриадзе
- Мост Мира
- Мцхета
- Кафедральный собор Светицховели
- Монастырский храм «Джвари»
- Батуми
- Старый город
- Площади Европы, Театральная и Пьяцца
- Турецкий квартал
- Улица Руставелли
- Статуя Али и Нино
- Горная Аджария
- Слияние рек Чорохи и Аджарисцкали
- Махо
- Махунцети
- Мирвети
- Национальный парк Мачахела
- Водопад Чхутунети
- Мачахельское ущелье
- Ботанический сад
- Крепость Петра
Что включено
- Групповые трансферы из/в аэропорты под все авиа рейсы в дни начала и окончания тура
- Трансфер на ж/д вокзал Тбилиси и с ж/д вокзала Батуми
- Проживание в отелях Тбилиси и Батуми
- Питание: ежедневно завтраки в отеле
- Все экскурсии по программе
- Услуги квалифицированного гида
- Все входные билеты по программе
- Ж/д билеты на поезд Тбилиси-Батуми
- Канатная дорога (Парк Рике - Нарикала)
- Мастер-класс национальных аджарских танцев
- Вкуснейший обед в горах Аджарии с вином //чачей
- Национальное аджарское шоу на природе в горах Аджарии
- Фотосессия в горах в национальных костюмах
- Подарочный обед в день экскурсии Тбилиси + Мцхета
- Утренний групповой сбор туристов из разных отелей
- Вечерняя групповая развозка туристов по отелям
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси
Завершение: Аэропорт Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: Каждое воскресенье с 21.04 по 20.10.
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Важная информация
- Если вам не подошли даты тура, напишите нам, и мы по возможности изменим для вас даты
- Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) - доплата 32 доллара с человека 2 дороги (Кутаиси - Тбилиси / Батуми - Кутаиси)
- За дополнительную плату организовываем трансфер из аэропорта Владикавказа в Грузию по любому маршруту
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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