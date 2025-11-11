Мои заказы

Индивидуальный VIP-тур по Грузии с услугами персонального менеджера, фотографа и мастер-классами

Насладиться комфортом, сервисом и гасторономическими удовольствиями в путешествии по топовым местам
Наш эксклюзивный тур сочетает индивидуальный подход и глубокое погружение в культуру и природу Грузии.

Программа включает лучшие достопримечательности страны, знакомство с гастрономическими традициями и персональный сервис на высшем уровне.

Вы прогуляетесь по
узким улочкам Сигнахи, полюбуетесь панорамой Алазанской долины и продегустируете лучшие вина у частных виноделов Кахетии. В древней Мцхете прикоснётесь к истории, посетив монастыри Джвари и Светицховели.

Погрузитесь в аутентичный вайб столицы на лодочной прогулке и поучаствуете в кулинарных мастер-классах.

В путешествии по Военно-Грузинской дороге вас ждут крепость Ананури, величественный Казбек и подъём к храму Святой Троицы на джипах. Вас будет сопровождать гид-фотограф, создавая атмосферные снимки и видео.

Мы также предусмотрели услугу тревел-консьержа: помощь в бронировании ресторанов, развлекательных программ, спа и других мероприятий, рекомендации по шопингу, трансферам и досугу. Подарите себе праздник!

Ближайшие даты:
17
ноя24
ноя1
дек8
дек15
дек22
дек29
дек
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

По вашему желанию мы организуем профессиональную фотосъёмку во время экскурсий, чтобы запечатлеть лучшие моменты вашего пребывания. Профессиональный фотограф с камерой Canon проведёт часовую фотосессию в живописных локациях города.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, свободное время

Вас встретит наш водитель и организует комфортный трансфер до вашего отеля или апартаментов. В зависимости от места прибытия — аэропорта, железнодорожного или автовокзала Тбилиси, Кутаиси или Батуми — мы подстроим трансфер под ваше расписание.

После заселения у вас будет свободное время: можно отправиться на прогулку по столице, попробовать грузинскую кухню в одном из ресторанов (мы предоставим список проверенных мест), расслабиться в знаменитых серных банях или посетить спа. Для тех, кто предпочитает шопинг, подойдут современные торговые центры.

2 день

Кахетия: винзавод, Сигнахи, Бодбе и дегустации напитков

Сегодня утром отправляемся в путешествие по Кахетии — региону с многовековыми традициями виноделия. Первой остановкой станет крупнейший завод Грузии, где можно наблюдать весь процесс создания вина — от сбора винограда до выдержки в бочках. По дороге, если пожелаете, организуем пикник с хрустящим шоти-пури, ароматным сыром и домашним вином.

В городе любви Сигнахи прогуляемся по мощёным улочкам, посетим знаменитый круглосуточный ЗАГС и поднимемся на старинную крепостную стену, откуда открывается потрясающий вид на Алазанскую долину. Далее направимся в монастырь Бодбе — святыню, где покоятся мощи Святой Нино. Здесь же нас ждёт смотровая площадка с захватывающей панорамой Кавказских гор.

После обеда в ресторане с великолепным видом на долину отправимся на дегустацию грузинских вин, чачи и бренди у частного винодела. На обратном пути остановимся в живописных местах для фото и к вечеру вернёмся в Тбилиси.

3 день

Мцхета и традиционное застолье с тбилисской семьёй

В этот день отправимся в древнюю столицу Грузии — Мцхету — с великолепными храмами и памятниками, внесёнными в список наследия ЮНЕСКО. Начнём с посещения Тбилисского моря, на берегу которого возвышается величественный монумент «Хроники Грузии», часто называемый грузинским Стоунхенджем. Каменные колонны высотой 35 метров украшены барельефами, рассказывающими о грузинских царях и библейских сюжетах.

Затем посетим монастырь Джвари, расположенный на скале у слияния Арагви и Куры. Это место вдохновило М. Ю. Лермонтова на строки поэмы «Мцыри» и считается символом обращения Грузии в христианство. Продолжим экскурсию в кафедральном соборе Светицховели, где, по преданию, хранится хитон Господень.

Завершим экскурсию посещением монастыря Шиомгвиме, скрытого среди скал, а после вас ждёт традиционное застолье — грузинская супра с национальными блюдами, песнями и танцами в тёплой атмосфере тбилисской семьи.

4 день

Прогулка на катере, развлечение на выбор, мастер-класс и профессиональная фотосессия

Сегодня вас ждёт знакомство с Тбилиси через увлекательные активности. Начнём с прогулки на катере по реке Куре, после чего отправимся на чайную церемонию или дегустацию кофе в одной из лучших кофеен города.

Далее выберем одно из двух развлечений: поездку на фуникулёре или по канатной дороге к панорамной площадке с видом на Старый город или дегустацию вин или игристого в уютной винодельне.

Следующая часть программы — мастер-класс на выбор: приготовление хачапури и хинкали в сопровождении шеф-повара или создание керамических изделий в гончарной мастерской.

В течение дня мы будем гулять по знаковым местам Тбилиси и его укромным уголкам. А на час к нам присоединится профессиональный фотограф, чтобы запечатлеть атмосферные моменты. По завершении экскурсии можно посетить театр марионеток Габриадзе, студию йоги или бар — в зависимости от ваших предпочтений.

5 день

Достопримечательности Военно-Грузинской дороги, на джипах к Гергетской церкви, Степанцминда

Отправляемся в путешествие по знаменитой Военно-Грузинской дороге, соединяющей Тбилиси с Казбеги. Первая остановка — крепость Ананури на берегу Жинвальского водохранилища, когда-то служившая стратегическим оборонительным пунктом. Здесь можно сделать невероятные фотографии на фоне лазурной глади воды. Затем направимся в Пасанаури, где вы посмотрите на слияние рек Чёрной и Белой Арагви.

Далее нас ждёт курорт Гудаури и арка Дружбы народов, откуда открывается завораживающий вид на ущелье. Пересядем на внедорожники и поднимемся к храму Святой Троицы в Гергети, расположенному на высоте 2100 метров. Этот монастырь на фоне Казбека — один из самых узнаваемых символов Грузии.

После небольшой прогулки к водопаду отправимся в Степанцминду, где можно насладиться панорамными видами гор с террасы отеля и выпить чашечку кофе. В Тбилиси вернёмся к вечеру.

6 день

Отъезд

В удобное для вас время организуем трансфер в аэропорт, на железнодорожный или автовокзал Тбилиси, Кутаиси или Батуми.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€2250
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из/в аэропорт, ж/д и автовокзал
  • Услуги гида и трансфер во время городских и загородных экскурсий
  • Услуга тревел-консьержа 24/7 на время вашего пребывания
  • Услуги гида-фотографа во время всех загородных и выездных экскурсий (в результате вы получите: 10-12 обработанных фотографий от профессионального фотографа, 5-7 обработанных фото и короткие видео после каждой экскурсии)
  • Профессиональная фотосессия на 1 час во время экскурсии по Тбилиси
  • Прогулка на катере во время экскурсии по Тбилиси
  • Дегустация вина или игристого
  • Чайная церемония или дегустация кофе в Тбилиси
  • Мастер-класс по приготовлению хинкали и хачапури или мастер-класс по лепке глины
  • Дегустация вина и сыра у частного винодела
  • Поездка на внедорожниках к водопаду и к храму в Гергети
  • Входные билеты на фуникулёр и канатную дорогу
  • Пикник
Что не входит в цену
  • Перелёт
  • Проживание
  • Питание, посещение ресторанов и баров
  • Посещение театра марионеток Габриадзе, йога-студии
  • Внимание: стоимость тура указана при трансферах на автомобилях класса «комфорт» (группа до 3 человек)
  • Тур на автомобиле класса «премиум» (Mercedes-Benz S-Class, Mercedes-Benz Maybach) будет стоить €4000 с человека
  • Тур на автомобиле класса «бизнес» (Mercedes-Benz E-Class, Mercedes-Benz G-Class Brabus, BMW 5 Series, Audi A6, Lexus ES, Tesla) будет стоить €2600 с человека
  • Тур на минивэне класса «бизнес» (Mercedes-Benz V-Class, Mercedes-Benz Sprinter) будет стоить €3000 с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси/Кутаиси/Батуми, под ваш рейс (любое удобное время)
Завершение: Тбилиси/Кутаиси/Батуми под ваш рейс (любое удобное время)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий
Валерий — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 729 туристов
Приветствую, уважаемый гость! Меня зовут Валерий, и я родом из солнечного Тбилиси, Грузия. С раннего возраста я был увлечён географией и мечтал о путешествиях по разным уголкам планеты. Сегодня за
моими плечами — посещение 18 стран и свободное владение семью языками. Я представляю команду профессиональных гидов и экспертов, занимающихся организацией туристических мероприятий, VIP-туров, а также предоставлением юридических и миграционных услуг в Грузии, Армении, Израиле и странах ЕС. Благодаря многолетнему опыту путешествий по разным странам наша команда разработала более 50 уникальных экскурсий, которые получили признание и популярность среди наших путешественников. С радостью поделимся с вами накопленными знаниями и поможем сделать ваше путешествие комфортным и незабываемым. До скорой встречи!

Задать вопрос

