Программа включает лучшие достопримечательности страны, знакомство с гастрономическими традициями и персональный сервис на высшем уровне.
Вы прогуляетесь по
Описание тура
Организационные детали
По вашему желанию мы организуем профессиональную фотосъёмку во время экскурсий, чтобы запечатлеть лучшие моменты вашего пребывания. Профессиональный фотограф с камерой Canon проведёт часовую фотосессию в живописных локациях города.
Программа тура по дням
Встреча, свободное время
Вас встретит наш водитель и организует комфортный трансфер до вашего отеля или апартаментов. В зависимости от места прибытия — аэропорта, железнодорожного или автовокзала Тбилиси, Кутаиси или Батуми — мы подстроим трансфер под ваше расписание.
После заселения у вас будет свободное время: можно отправиться на прогулку по столице, попробовать грузинскую кухню в одном из ресторанов (мы предоставим список проверенных мест), расслабиться в знаменитых серных банях или посетить спа. Для тех, кто предпочитает шопинг, подойдут современные торговые центры.
Кахетия: винзавод, Сигнахи, Бодбе и дегустации напитков
Сегодня утром отправляемся в путешествие по Кахетии — региону с многовековыми традициями виноделия. Первой остановкой станет крупнейший завод Грузии, где можно наблюдать весь процесс создания вина — от сбора винограда до выдержки в бочках. По дороге, если пожелаете, организуем пикник с хрустящим шоти-пури, ароматным сыром и домашним вином.
В городе любви Сигнахи прогуляемся по мощёным улочкам, посетим знаменитый круглосуточный ЗАГС и поднимемся на старинную крепостную стену, откуда открывается потрясающий вид на Алазанскую долину. Далее направимся в монастырь Бодбе — святыню, где покоятся мощи Святой Нино. Здесь же нас ждёт смотровая площадка с захватывающей панорамой Кавказских гор.
После обеда в ресторане с великолепным видом на долину отправимся на дегустацию грузинских вин, чачи и бренди у частного винодела. На обратном пути остановимся в живописных местах для фото и к вечеру вернёмся в Тбилиси.
Мцхета и традиционное застолье с тбилисской семьёй
В этот день отправимся в древнюю столицу Грузии — Мцхету — с великолепными храмами и памятниками, внесёнными в список наследия ЮНЕСКО. Начнём с посещения Тбилисского моря, на берегу которого возвышается величественный монумент «Хроники Грузии», часто называемый грузинским Стоунхенджем. Каменные колонны высотой 35 метров украшены барельефами, рассказывающими о грузинских царях и библейских сюжетах.
Затем посетим монастырь Джвари, расположенный на скале у слияния Арагви и Куры. Это место вдохновило М. Ю. Лермонтова на строки поэмы «Мцыри» и считается символом обращения Грузии в христианство. Продолжим экскурсию в кафедральном соборе Светицховели, где, по преданию, хранится хитон Господень.
Завершим экскурсию посещением монастыря Шиомгвиме, скрытого среди скал, а после вас ждёт традиционное застолье — грузинская супра с национальными блюдами, песнями и танцами в тёплой атмосфере тбилисской семьи.
Прогулка на катере, развлечение на выбор, мастер-класс и профессиональная фотосессия
Сегодня вас ждёт знакомство с Тбилиси через увлекательные активности. Начнём с прогулки на катере по реке Куре, после чего отправимся на чайную церемонию или дегустацию кофе в одной из лучших кофеен города.
Далее выберем одно из двух развлечений: поездку на фуникулёре или по канатной дороге к панорамной площадке с видом на Старый город или дегустацию вин или игристого в уютной винодельне.
Следующая часть программы — мастер-класс на выбор: приготовление хачапури и хинкали в сопровождении шеф-повара или создание керамических изделий в гончарной мастерской.
В течение дня мы будем гулять по знаковым местам Тбилиси и его укромным уголкам. А на час к нам присоединится профессиональный фотограф, чтобы запечатлеть атмосферные моменты. По завершении экскурсии можно посетить театр марионеток Габриадзе, студию йоги или бар — в зависимости от ваших предпочтений.
Достопримечательности Военно-Грузинской дороги, на джипах к Гергетской церкви, Степанцминда
Отправляемся в путешествие по знаменитой Военно-Грузинской дороге, соединяющей Тбилиси с Казбеги. Первая остановка — крепость Ананури на берегу Жинвальского водохранилища, когда-то служившая стратегическим оборонительным пунктом. Здесь можно сделать невероятные фотографии на фоне лазурной глади воды. Затем направимся в Пасанаури, где вы посмотрите на слияние рек Чёрной и Белой Арагви.
Далее нас ждёт курорт Гудаури и арка Дружбы народов, откуда открывается завораживающий вид на ущелье. Пересядем на внедорожники и поднимемся к храму Святой Троицы в Гергети, расположенному на высоте 2100 метров. Этот монастырь на фоне Казбека — один из самых узнаваемых символов Грузии.
После небольшой прогулки к водопаду отправимся в Степанцминду, где можно насладиться панорамными видами гор с террасы отеля и выпить чашечку кофе. В Тбилиси вернёмся к вечеру.
Отъезд
В удобное для вас время организуем трансфер в аэропорт, на железнодорожный или автовокзал Тбилиси, Кутаиси или Батуми.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€2250
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из/в аэропорт, ж/д и автовокзал
- Услуги гида и трансфер во время городских и загородных экскурсий
- Услуга тревел-консьержа 24/7 на время вашего пребывания
- Услуги гида-фотографа во время всех загородных и выездных экскурсий (в результате вы получите: 10-12 обработанных фотографий от профессионального фотографа, 5-7 обработанных фото и короткие видео после каждой экскурсии)
- Профессиональная фотосессия на 1 час во время экскурсии по Тбилиси
- Прогулка на катере во время экскурсии по Тбилиси
- Дегустация вина или игристого
- Чайная церемония или дегустация кофе в Тбилиси
- Мастер-класс по приготовлению хинкали и хачапури или мастер-класс по лепке глины
- Дегустация вина и сыра у частного винодела
- Поездка на внедорожниках к водопаду и к храму в Гергети
- Входные билеты на фуникулёр и канатную дорогу
- Пикник
Что не входит в цену
- Перелёт
- Проживание
- Питание, посещение ресторанов и баров
- Посещение театра марионеток Габриадзе, йога-студии
- Внимание: стоимость тура указана при трансферах на автомобилях класса «комфорт» (группа до 3 человек)
- Тур на автомобиле класса «премиум» (Mercedes-Benz S-Class, Mercedes-Benz Maybach) будет стоить €4000 с человека
- Тур на автомобиле класса «бизнес» (Mercedes-Benz E-Class, Mercedes-Benz G-Class Brabus, BMW 5 Series, Audi A6, Lexus ES, Tesla) будет стоить €2600 с человека
- Тур на минивэне класса «бизнес» (Mercedes-Benz V-Class, Mercedes-Benz Sprinter) будет стоить €3000 с человека