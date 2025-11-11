Сегодня утром отправляемся в путешествие по Кахетии — региону с многовековыми традициями виноделия. Первой остановкой станет крупнейший завод Грузии, где можно наблюдать весь процесс создания вина — от сбора винограда до выдержки в бочках. По дороге, если пожелаете, организуем пикник с хрустящим шоти-пури, ароматным сыром и домашним вином.

В городе любви Сигнахи прогуляемся по мощёным улочкам, посетим знаменитый круглосуточный ЗАГС и поднимемся на старинную крепостную стену, откуда открывается потрясающий вид на Алазанскую долину. Далее направимся в монастырь Бодбе — святыню, где покоятся мощи Святой Нино. Здесь же нас ждёт смотровая площадка с захватывающей панорамой Кавказских гор.

После обеда в ресторане с великолепным видом на долину отправимся на дегустацию грузинских вин, чачи и бренди у частного винодела. На обратном пути остановимся в живописных местах для фото и к вечеру вернёмся в Тбилиси.