Из Тбилиси в Батуми: 4 древних города, грузинская кухня и морской бриз
Вкусно завтракать и ужинать, посещать святыни Мцхеты и Кутаиси, говорить о Прометее и винах
Начало: Тбилиси, точное место и время по договорённости
Завтра в 08:00
14 июл в 08:00
55 000 ₽ за человека
Через всю Грузию: виноградные долины, горы, море и «Боржом»
Проехать по всей стране, насладиться знаменитой кухней и отдохнуть на безлюдном пляже
Начало: Тбилиси, 16:00. Точное место и время встречи с гид...
13 сен в 08:00
€1100 за человека
-
10%
Все сокровища Грузии: столица, винный регион, высокогорные селения и берег моря
Прокатиться на лодке по каньону, побывать в атмосферном Ушгули и погулять по курортному Батуми
Начало: Аэропорт Тбилиси, время по договорённости
20 июл в 10:00
27 июл в 10:00
$2187
$2430 за человека
Последние отзывы на туры
- ДДарья4 июля 2025Тур прекрасный Организатор тура учла все наши пожелания: маршрут, проживание, дальнейшее передвижение Питание, проживание на высшем уровне Интересные экскурсии, комфортабельное передвижение Спасибо за все! Рекомендую! Классный отдых с опытным гидом!
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Ботанический сад»
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