Парк Рике

Найдено 7 туров в категории «Парк Рике» в Тбилиси, цены от $499. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Яркие краски грузинских просторов: Тбилиси+Батуми с TOP локациями
На автобусе
2 отзыва
6 дней
Яркие краски грузинских просторов: Тбилиси+Батуми с TOP локациями
Начало: Аэропорт Тбилиси
Расписание: Каждое воскресенье.
Завтра в 10:00
23 фев в 10:00
от $677 за человека
КАХЕТИНСКАЯ VIP СКАЗКА с отдыхом в загородном гольф - комплексе 5**
На автобусе
6 дней
КАХЕТИНСКАЯ VIP СКАЗКА с отдыхом в загородном гольф - комплексе 5**
Начало: Аэропорт Тбилиси
«Посещение современного архитектурного шедевра — Моста Мира и парка Рике»
Расписание: Даты заезда — каждое воскресенье с 18.02 по 22.12.24.
Завтра в 10:00
23 фев в 10:00
от $499 за человека
В объятиях таинственной Грузии с отдыхом в загородном VIP комплексе
На автобусе
1 отзыв
8 дней
В объятиях таинственной Грузии с отдыхом в загородном VIP комплексе
Начало: Аэропорт Тбилиси
Расписание: Каждую пятницу и воскресенье с 18.02.24 по 22.12.24.
Завтра в 10:00
21 фев в 10:00
от $755 за человека
Солнечные истории в Грузии - легкий тур от Тбилиси до Батуми
На автобусе
2 отзыва
8 дней
Солнечные истории в Грузии - легкий тур от Тбилиси до Батуми
Начало: Аэропорт Тбилиси
Расписание: Даты заезда — каждое воскресенье с 31.03 по 22.12.
Завтра в 10:00
23 фев в 10:00
от $655 за человека
Веселые каникулы по-грузински: 8-дневный тур
На автобусе
8 дней
Веселые каникулы по-грузински: 8-дневный тур
Начало: Аэропорт Тбилиси
Расписание: Каждое воскресенье с 21.04 по 20.10.
Завтра в 10:00
23 фев в 10:00
от $655 за человека
Волшебная неописуемая Грузия от Тбилиси до Батуми, через горы и пещеры
На автобусе
8 дней
Волшебная неописуемая Грузия от Тбилиси до Батуми, через горы и пещеры
Начало: Аэропорт Тбилиси
Расписание: См. расписание.
от $717 за человека
1001+1 восторг от красот чарующей Грузии - тур через всю Грузию, самые топо
На автобусе
1 отзыв
8 дней
1001+1 восторг от красот чарующей Грузии - тур через всю Грузию, самые топо
Начало: Аэропорт Тбилиси
Расписание: См. расписание.
Завтра в 10:00
23 фев в 10:00
от $955 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Мария
    20 ноября 2024
    Солнечные истории в Грузии - легкий тур от Тбилиси до Батуми
    Уже полтора месяца с радостью и благодарностью ко Владлене и Мераби я вспоминаю чудесные солнечные дни в Тбилиси и Батуми.
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    Экскурсионная программа продумана до мелочей (мелочей в туризме не бывает!) безупречно организована и выполнена. За весь путь не было ни одного для без солнца, ни одного дня штормящего моря. Об отелях, в которых забронированных для туристов, о гидах и экскурсиях можно рассказывать долго и каждый раз в превосходной степени. Дорогие Владлена и Мераби, спасибо Вам за вашу любовь к вашей прекрасной стране, которой вы так щедро делитесь с гостями, благополучия и процветания Capital Georgia Travei.

  • И
    Ирина
    1 июля 2024
    Яркие краски грузинских просторов: Тбилиси+Батуми с TOP локациями
    Красивейшая самобытная страна, гостеприимные люди, организация тура на высшем уровне! Забота о каждом туристе, комфортабельные автобусы. Складывалось ощущение, что все
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    организовано только для нас, не смотря на то, что в группе было 13 человек! Все продумано до мелочей и создано для отдыха и удобства туристов. Программа очень насыщенная и интересная. Много увидели, услышали, и конечно, попробовали)) Прекрасная Эка познакомила нас не только с достопримечательностями, но и традициями и жизнью Грузии. За неделю побывали и в горах и на море. Хочется возвращаться снова и снова. И мы обязательно вернемся! Спасибо Мераби и Владе! Всем очень рекомендую!

  • С
    Свиридова
    25 мая 2024
    ГРУЗИНСКИЙ МАСТ ХЭВ - ГРУЗИЯ ТВОЕЙ МЕЧТЫ! 8 топовых городов за 5 дней
    Добрый день, все понравилось, все четко по программе, отличный экскурсовод Галактион, на все вопросы отвечает с охотой, прекрасно эрудирован по вопросам истории Грузии, архитектуры, археологии и общих вопросов. Много интересного узнали, спасибо большое!!!
  • К
    Катерина
    28 марта 2024
    Экспресс-трип по колоритной Грузии на 4 дня
    Хочу сказать спасибо Мераби за прекрасную организацию, профессионально составленную программу и безупречную работу гида! Грузия прекрасна и всё это благодаря вам, потому что вы вкладываете в программу не только знания, но и душу! Спасибо Огромное, мы вернёмся обязательно!!!
  • Т
    Татьяна
    27 февраля 2024
    Яркие краски грузинских просторов: Тбилиси+Батуми с TOP локациями
    Великолепная Грузия. Мечтаю снова оказаться в этом райском уголке.
  • С
    Сергей
    12 февраля 2024
    Солнечные истории в Грузии - легкий тур от Тбилиси до Батуми
    Туристическая «ссылка» на Кавказ обернулась сказочным, ярким и незабываемым путешествием. Остались только приятные впечатления от исторических, культурных, религиозных и гастрономических
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    достопримечательностей. Отдельная благодарность Владлене и Мераби за продуманную программу и за вашу любовь к древней Грузии и прекрасными Тбилиси и Батуми, которые вы нам открыли. Мечтаю вернуться и посетить с вами новые локации и встретиться со старыми друзьями. Потому, что вы теперь точно мои друзья! У вас прекрасная команда, в каждом движении чувствуется профессионализм. Ребята, так держать! Рекомендуем и вернемся!

  • Н
    Наталья
    2 февраля 2024
    ГРУЗИНСКИЙ МАСТ ХЭВ - ГРУЗИЯ ТВОЕЙ МЕЧТЫ! 8 топовых городов за 5 дней
    Отличный тур по основным достопримечательностям Грузии! Нас приятно впечатлила дружелюбная атмосфера, увлекательные рассказы про историю Грузии, а также первоклассное сопровождение!
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    В компании профессионального гида Мераби мы провели замечательные дни, благодаря которым прониклись историей и культурой Грузии. Огромная благодарность за сказочную атмосферу и доброжелательность! Опытные водители легко перевозили нашу компанию на любые расстояния! Проживание в отеле Лива в Авлабари хочу отметить дружелюбием персонала и впечатляющими видами с террасы на крыше отеля. А из окон нашего номера можно было увидеть Троицкий собор. Все достопримечательности в центре Тбилиси были в шаговой доступности. Рекомендуем всем этот тур. Большое спасибо организаторам, Владлене и Мераби!

  • Л
    Лика
    7 января 2024
    1001+1 восторг от красот чарующей Грузии - тур через всю Грузию, самые топо
    Много фото, много красоты, много полезной информации, знакомства, общение. Спасибо за такой классный тур, собираюсь поехать снова, только уже на
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    Ртвели- сбор урожая и выжимка винограда ногами, это будет шоу! Уже знаю, уверена в его успехе! Едем всей семьей и только с Мераби!

  • В
    Виолетта
    19 октября 2023
    ГРУЗИНСКИЙ МАСТ ХЭВ - ГРУЗИЯ ТВОЕЙ МЕЧТЫ! 8 топовых городов за 5 дней
    В октябре 2023 года мы с друзьями(15 человек) посетили прекрасную Грузию. Воспользовались услугами организатора этого сайта. Огромная благодарность Владлене и
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    Мераби за организацию нашего тура. Всё было очень комфортно, пунктуально и позитивно. Владлена (супруга Мераби) лично сопровождала нас на экскурсиях. Ребята мы оценили Вашу готовность помочь советом и организацией что посетить и попробовать. Иногда планы менялись уже в дороге, но всё прошло гладко, без задержек и ожиданий. Спасибо за гибкость к пожеланиям туристов! Всего за пять дней мы увидели невероятно красивую Грузию. Познакомились с грузинской кухней и продегустировали вина на винодельнях. Отдельное спасибо гиду Михаилу (один из команды Мераби, так как в это время Мераби был в другом туре) за его невероятно интересные и познавательные рассказы, пропитанные любовью к своей стране. Успехов и процветания Вам! Всем рекомендуем! Надеемся вернуться и не раз!)))

  • Э
    Элеонора
    1 октября 2023
    В объятиях таинственной Грузии с отдыхом в загородном VIP комплексе
    Мераби! Спасибо за организацию тура по Грузии и незабываемые впечатления ❤️🇬🇪 За неделю мне удалось погрузиться в грузинскую культуру, насладиться
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    великолепными пейзажами, побывать в разных местах. От сердца Тбилиси до горных деревень, посетить древние монастыри и храмы, отдохнуть в Качрети, зарядиться энергией в каньонах Дашбаши, попробовать вина в Алазанской долины, почувствовать атмосферу любви в Сигнахи, попробовать самое вкусное хачапури возле Паравани, попить минеральной воды в знаменитом Боржоми и познакомиться с удивительно добрыми, душевными, простыми и открытыми людьми. Особая благодарность гиду Элле и водителю Мамуке! Группа тоже была отличная. Рекомендую. И еще вернусь!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Парк Рике»

Самые популярные туры этой рубрики в Тбилиси
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 7
  1. Яркие краски грузинских просторов: Тбилиси+Батуми с TOP локациями
  2. КАХЕТИНСКАЯ VIP СКАЗКА с отдыхом в загородном гольф - комплексе 5**
  3. В объятиях таинственной Грузии с отдыхом в загородном VIP комплексе
  4. Солнечные истории в Грузии - легкий тур от Тбилиси до Батуми
  5. Веселые каникулы по-грузински: 8-дневный тур
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Кахетия
  2. Сигнахи
  3. Боржоми
  4. Алазанская долина
  5. Казбеги
  6. Монастырь Джвари
  7. Мост мира
  8. Серные бани
  9. Крепость Нарикала
  10. Собор Светицховели
Сколько стоит тур в Тбилиси в феврале 2025
Сейчас в Тбилиси в категории "Парк Рике" можно забронировать 7 авторских туров от 499 до 955. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Купите самый интересный из 7 туров в Тбилиси на 2025 год по теме «Парк Рике», 6 ⭐ отзывов, цены от $499. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель