2 день

Обзорная экскурсия по Тбилиси и поездка во Мцхета

Завтрак в отеле. Забираем вас из отеля.

Продолжительность экскурсии 7-8часов

Авторский тур по столице Грузии: экскурсия начнётся у памятника его основателю — царя Вахтанга Горгасали, у возвышающегося на холме храма Метехи. Вы полюбуетесь панорамой Старого города и узнаете о невероятных подвигах полководца.

Далее мы проследуем к единственному дворцу в Тбилиси, принадлежащему царице Дареджан. Тут мы сделаем красочные фото с панорамными видами на Мтацминда.

После неспешной прогулки по футуристическому современному парку Рике, прокатимся на канатной дороге, чтобы взглянуть на город с высоты птичьего полета, прогуляемся по аллее вдоль крепостной стены Нарикала и скажем привет Матери Грузии, которая встретит нас с вином и кинжалом. Полюбуемся красивейшим ботаническим садом Тбилиси. Прогуляемся по винтовой лестнице, которая приведет нас к Инжировому ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом.

А затем отправитесь к серным баням, где узнаете о Пушкине, Дюма, Хануме и смотринах в этих самых банях.

Тут же у вас будет шанс сделать ритуал на исполнение мечты — на символичном мосту Любви.

Мы будем прогуливаться по знаменитой площади Вахтанга Горгасали (она же Мейдан или Майдан) — старейший шопинг-центр Тбилиси.

Увидим знаменитый театр кукол Габриадзе, мы покажем вам самые маленькие часы в Тбилиси и сделаем умопомрачительные фото на Мосту Мира.

Далее выезд во Мцхета.

Там, где, сливаясь, шумят,

Обнявшись, будто две сестры,

Струи Арагви и Куры,

Был монастырь

Таким увидел Лермонтов Мцхета, таким его увидите и вы.

В Мцхета вас ждет приятный сюрприз: традиционный грузинский обед в национальном ресторане, где вы будете наслаждаться не только вкуснейшими национальными блюдами, но и самой колоритной атмосферой, под бокальчик белого или красного вина. Обед не более часа!

Мцхета древнейший город, первая столица Грузии, душа этой удивительной страны. Здесь у вас будет возможность ознакомиться с:

Кафедральным собором Светицховели (Xi в). Он же, собор 12-ти апостолов. В основании его покоится Хитон Господень. Благодаря этой святыне Мцхета называют вторым Иерусалимом. По легенде, этот храм был воздвигнут над источавшим благовонное масло (миро) пнём того кедра, под которым молилась просветительница Грузии Святая Нино.

Поднимемся в Монастырский храм Джвари (V в), откуда открывается прекрасная панорама древней столицы. Джвари стоит у самого края высокого утеса и чудесным образом гармонирует с окружающей суровой, но чрезвычайно живописной природой этого края. Внизу у подножия шумят Кура и Арагви две самые известные реки в Грузии. А напротив расстилается обширная панорама Мцхеты. На ветреных склонах у Джвари растет дерево Желаний, на который паломники завязывают ленточки, загадывая желания. Столь же гармонично и внутреннее пространство Джвари: чистая, полновесная и завершенная классика чарует своим совершенством.

Храм Джвари, увековеченный в литературе Михаилом Лермонтовым (поэма Мцыри). Здесь место невероятной силы и красоты, готовьтесь к мега фотоссесии.

Возвращение в отель Тбилиси. Свободное время. Ночь в отеле.

