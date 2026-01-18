Гостеприимная Грузия: от Тбилиси до Гори через Сигнахи, Мцхету и Казбеги с мастер-классом и вином
Побывать в пещерном городе, увидеть слияние Куры и Арагви и отведать сыра, вина и чурчхелы
Начало: Аэропорт Тбилиси, время по договорённости
20 янв в 08:00
21 янв в 08:00
$550 за человека
Молодёжный роуд-трип по Грузии в мини-группе
Проехать 1000 км от Тбилиси до Кахетии, продегустировать вина и научиться готовить хинкали
Начало: Тбилиси, 12:00
31 мая в 12:00
73 000 ₽ за человека
Все сокровища Грузии: столица, винный регион, высокогорные селения и берег моря
Прокатиться на лодке по каньону, побывать в атмосферном Ушгули и погулять по курортному Батуми
Начало: Аэропорт Тбилиси, время по договорённости
25 янв в 08:00
1 фев в 08:00
$2740 за человека
Новый Год в Грузии: праздник и мастер-классы
Начало: Площадь Свободы, Ул. Пушкина 1
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$2078 за всё до 4 чел.
Неспешное путешествие по Грузии с мастер-классом и дегустацией вина: Тбилиси, Казбеги и Кахетия
Научиться готовить традиционный хлеб, побывать в городе любви Сигнахи и увидеть храм Гергети
Начало: Аэропорт Тбилиси, время по договорённости
20 янв в 08:00
21 янв в 08:00
$600 за человека
Винная перезаГРУЗИЯ
Начало: Аэропорт Тбилиси, зона прилета
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$1100 за человека
-
20%
Грузия только для вас: девичник с мастер-классами, фотосессией и винной дегустацией
Произнести тост на грузинском застолье, создать украшение своими руками и слепить хинкали
Начало: Ваш отель в Тбилиси, 10:00 (летом) или 09:00 (зимо...
20 янв в 09:00
21 янв в 09:00
€772
€965 за человека
