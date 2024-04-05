Обращаем внимание, что экскурсия по вечернему Батуми возможна только при благоприятных погодных условиях.

Проживание. В 3-звёздочных отелях в Тбилиси и Батуми, в гостевом доме в Ахалцихе. Размещение 2-местное в номере с двуспальной кроватью. Возможно 1-местное размещение и в номере на раздельных кроватях за доплату. Вы можете выбрать и 3-местный номер со скидкой, если путешествуете втроём (подселение чаще всего невозможно).

Питание. Включены завтраки со 2-го дня, традиционный грузинский обед во 2-й день, ужин в Ахалцихе, дегустация вин и чачи в Кахетии, дегустация аджарских вин и чачи в Батуми. Каждый день сможем пробовать блюда национальной кухни.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Детям от 0 до 5 лет бесплатно, без места в автобусе (в случае если родитель готов разместить ребенка на руках), потребность дополнительной кровати в отеле обсуждается отдельно. Для детей от 6 до 12 лет стоимость считается индивидуально.