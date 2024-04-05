Узнать секреты виноделия, увидеть древние храмы и крепости и отдохнуть на побережье Чёрного моря
В Ахалцихе нас ждут на домашний грузинский ужин, а в Кахетии — на обед-застолье с традиционными блюдами.
Заедем в Кутаиси посмотреть на главный собор объединённого Грузинского царства и отдохнём на пляже в Батуми. Специально запланирован свободный день, чтобы вы смогли выбрать занятие на свой вкус. Например, возможно отправиться на шопинг в Турцию.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$717
Описание
Организационные детали
Обращаем внимание, что экскурсия по вечернему Батуми возможна только при благоприятных погодных условиях.
Проживание. В 3-звёздочных отелях в Тбилиси и Батуми, в гостевом доме в Ахалцихе. Размещение 2-местное в номере с двуспальной кроватью. Возможно 1-местное размещение и в номере на раздельных кроватях за доплату. Вы можете выбрать и 3-местный номер со скидкой, если путешествуете втроём (подселение чаще всего невозможно).
Питание. Включены завтраки со 2-го дня, традиционный грузинский обед во 2-й день, ужин в Ахалцихе, дегустация вин и чачи в Кахетии, дегустация аджарских вин и чачи в Батуми. Каждый день сможем пробовать блюда национальной кухни.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Детям от 0 до 5 лет бесплатно, без места в автобусе (в случае если родитель готов разместить ребенка на руках), потребность дополнительной кровати в отеле обсуждается отдельно. Для детей от 6 до 12 лет стоимость считается индивидуально.
Программа тура по дням
Тбилиси
Организуем трансфер под все авиарейсы до отеля. После размещения вы можете отдохнуть и выбрать занятие по душе. Встреча с гидом и остальными участниками тура состоится завтра.
Обзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город Мцхета
После завтрака в отеле отправимся на обзорную экскурсию по Тбилиси. Увидим статую основателя города — царя Вахтанга Горгасали. Прогуляемся по парку Рике и аллее вдоль крепостной стены Нарикала, осмотрим снаружи дворец царицы Дареджан, расположенный на вершине скалы. Полюбуемся с крепостной стены, красочными видами ботанического сада. Поднимемся по винтовой лестнице, которая приведёт нас к Инжировому ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом. Посмотрим на серные бани, театр кукол Габриадзе и рассмотрим архитектуру зданий и центральной площади.
Затем отправимся в древнюю Мцхету (20 км от Тбилиси). Наша цель — увидеть первую христианскую церковь в Грузии. Кафедральный собор Светицховели возвышается в самом центре города и виден с любой точки. Поднимемся в монастырь Джвари, датируемый 6-м веком. А ещё нас ждёт впечатляющая панорама слияния рек Куры и Арагви.
Далее нас ждёт традиционный грузинский обед в одном из лучших ресторанов, где вы сможете отведать национальных блюд под бокальчик белого или красного вина и насладиться колоритной атмосферой.
Вечером вернёмся в гостиницу. Общая длительность экскурсии — 7 часов.
Кахетия, родина «Мимино» и грузинское виноделие
Сегодня посетим Кахетию, куда доберёмся по горному серпантину через перевал. Окажемся на родине «Мимино» — в Телави. Посмотрим на крепость Батонисцихе, что означает «крепость господина», и 900-летний платан (самое старое дерево в Грузии). Заедем в резиденцию кахетинских царей, усадьбу-музей Александра Чавчавадзе, где загадаем желание и узнаем историю семьи генерала.
Отправимся на одну из виноделен VIP-уровня, чтобы получше разобраться в секретах приготовления вина и попробовать несколько сортов. Продолжим гастротур кахетинским обедом с домашними грузинскими блюдами (оплата на месте). Затем прогуляемся вдоль крепостной стены и по уютным улочкам Сигнахи.
Общая длительность экскурсии — 10 часов.
Боржоми и Ахалцихе
Пора увидеть Боржоми и попробовать знаменитую минеральную воду! Курорт известен не только своими источниками, но и живописными местами вокруг. Мы прогуляемся в парке, полюбуемся обильной растительностью на холмах, рассмотрим архитектуру и узнаем чуть больше об истории «Боржоми».
Во второй половине дня окажемся в Ахалцихе, где остановимся на ночь. Посетим средневековую крепость Рабат и попробуем на ужин блюда домашней грузинской кухни. Общая длительность экскурсии — 7-8 часов.
Кутаиси и Батуми
Сегодня наш путь лежит в Аджарию в Батуми через Кутаиси. Посетим храм Баграта, который является главным собором объединённого Грузинского царства, и прогуляемся по улочкам Кутаиси. Запланирована остановка на обед в кафе.
Вечером приедем в Батуми, заселимся в отель. Общая длительность экскурсии — 8 часов.
Экскурсия по Батуми с дегустацией вин
Сегодня в первую половину дня вы сможете выбрать занятие по душе. В 16:00-17:00 мы вместе отправимся в один из лучших ресторанов города, где попробуем блюда национальной кухни и местное вино (оплата на месте).
Вечером прогуляемся по Батуми, увидим Старый город, три площади, колоритный турецкий квартал, мечеть Орта Джаме, улицу Руставели и набережную. Найдём бамбуковую рощу, японской уголок и Летний театр. Продегустируем аджарские вина, насладимся лазерным шоу поющих фонтанов и рассмотрим гигантскую скульптуру с подсветкой «Али и Нино», являющуюся символом союза мужчины и женщины из семей разных культур и религий.
Общая длительность экскурсии — 5 часов.
День в вашем распоряжении
Сегодня вы сможете выбрать развлечение на ваш вкус. Отдых на море, прогулка по городу, шопинг или дополнительная экскурсия по Аджарии — всё поможем организовать. Мы предлагаем однодневные фототуры на яхте и в горах (с подбором нарядов), поездки к водопадам, каньонам и арочным мостам, посещение пещер, крепости и даже экскурсию в Турцию в Трабзон.
Отъезд
После завтрака проводим вас в аэропорт Батуми к вашему рейсу.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы, включая из/в аэропорт
- Посещение всех локаций по программе
- Проживание
- Услуги гида
- Завтраки со 2-го дня, 1 обед и 1 ужин
- Дегустации вин и чачи в Аджарии
- Дегустация вин со снеками в винном погребе в Сигнахи
- Входные билеты на локации по программе
- Подъёмники в Тбилиси
- Утренний групповой сбор туристов из разных отелей
- Вечерняя групповая развозка по отелям после экскурсий
- Стоимость тура при размещении в 3-местном номере составит 771 доллар за человека
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Тбилиси и из Батуми
- Трансфер из аэропорта Владикавказа и обратно (если нужно) - по запросу
- Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) - доплата 32 доллара за человека
- Остальные обеды и ужины
- 1-местное размещение - 1000 долларов за человека за весь тур
- Размещение в 2-местном номере на раздельных кроватях - 810 долларов за человека за весь тур
- Групповая/индивидуальная экскурсия на выбор в 7-й день (по желанию)
- Сувениры и личные расходы
- Возможно организовать путешествие в другие даты
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Гиды в Тбилиси (Элла) и Батуми (Виолетта) прекрасные, очень интересно рассказывают. Машины комфортные и хорошие. Отели были хорошие, нам даже сделали апгрейд до 4* в Тбилиси и Батуми. По содержанию сами экскурсии тоже были насыщенные. На свободный день брали экскурсию по горной Аджарии и вообще не пожалели: увидели красивые водопады, поездили по горам и был классный обед с аджарскими танцами)))
Еще у нас была экскурсия в Казбеги - с потрясающими видами на горы, вкуснейшим обедом и мастер-классом по горным хинкали - оооочень было интересно посмотреть на процесс)
Тур - отличный вариант, чтобы впервые познакомиться с Грузией, но потом однозначно нужно вернуться, потому что как оказалось, есть очень много что посмотреть и куда поездить)) везде очень красиво, душевно, гостеприимно и вкусно.
В Боржоми не пожалели, что согласились всей группой еще на местной машине поехать наверх, где нам водитель показал два монастыря и дорожку, по которой спуститься вниз пешком через заповедник.
В Батуми большое количество казино - для тех, кого такой отдых тоже интересует.
В Уплисцихе и в горах очень сильно дуют ветры, так что куртка с капюшоном это маст-хэв)
Еще совет тем, кто поедет из Владикавказа - оценить риски закрытия границы из-за погодных условий, в марте-апреле по-прежнему бывают снега и риски схода лавин. Поэтому можно застрять на пару дней во Владикавказе. Но сама дорога из Владика в Тбилиси, конечно, красивая и колоритная, незабываемый опыт)
И предупреждение для тех, кто любит собак: в Грузии они на улицах вездеее, и хочется их всех погладить, почесать и поняшить)))) при этом они все чипированные, привитые, неагрессивные и оччень милые)
Отдельно хочется сказать большое человеческое спасибо координатору тура Владлене, она была все время на связи и помогала нам решить все вопросы и проблемы. Очень приятно такое внимательное и душевное отношение к гостям!:)