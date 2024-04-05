8 городов Грузии: от Тбилиси до Батуми
Авторский тур в Тбилиси

Узнать секреты виноделия, увидеть древние храмы и крепости и отдохнуть на побережье Чёрного моря

5
1 отзыв
Отправимся в винно-горное путешествие по самым знаковым достопримечательностям страны. Влюбимся в столицу, увидим первую христианскую церковь в Мцхете и «крепость господина» в Телави. Побываем на одной из лучших виноделен VIP-уровня и попробуем «Боржоми» из источника.

В Ахалцихе нас ждут на домашний грузинский ужин, а в Кахетии — на обед-застолье с традиционными блюдами.

Заедем в Кутаиси посмотреть на главный собор объединённого Грузинского царства и отдохнём на пляже в Батуми. Специально запланирован свободный день, чтобы вы смогли выбрать занятие на свой вкус. Например, возможно отправиться на шопинг в Турцию.
8 городов Грузии: от Тбилиси до Батуми
8 городов Грузии: от Тбилиси до Батуми
8 городов Грузии: от Тбилиси до Батуми
Ближайшие даты:
5
мая
12
мая
19
мая
26
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$717
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Обращаем внимание, что экскурсия по вечернему Батуми возможна только при благоприятных погодных условиях.

Проживание. В 3-звёздочных отелях в Тбилиси и Батуми, в гостевом доме в Ахалцихе. Размещение 2-местное в номере с двуспальной кроватью. Возможно 1-местное размещение и в номере на раздельных кроватях за доплату. Вы можете выбрать и 3-местный номер со скидкой, если путешествуете втроём (подселение чаще всего невозможно).

Питание. Включены завтраки со 2-го дня, традиционный грузинский обед во 2-й день, ужин в Ахалцихе, дегустация вин и чачи в Кахетии, дегустация аджарских вин и чачи в Батуми. Каждый день сможем пробовать блюда национальной кухни.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Детям от 0 до 5 лет бесплатно, без места в автобусе (в случае если родитель готов разместить ребенка на руках), потребность дополнительной кровати в отеле обсуждается отдельно. Для детей от 6 до 12 лет стоимость считается индивидуально.

Программа тура по дням

1 день

Тбилиси

Организуем трансфер под все авиарейсы до отеля. После размещения вы можете отдохнуть и выбрать занятие по душе. Встреча с гидом и остальными участниками тура состоится завтра.

ТбилисиТбилиси
2 день

Обзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город Мцхета

После завтрака в отеле отправимся на обзорную экскурсию по Тбилиси. Увидим статую основателя города — царя Вахтанга Горгасали. Прогуляемся по парку Рике и аллее вдоль крепостной стены Нарикала, осмотрим снаружи дворец царицы Дареджан, расположенный на вершине скалы. Полюбуемся с крепостной стены, красочными видами ботанического сада. Поднимемся по винтовой лестнице, которая приведёт нас к Инжировому ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом. Посмотрим на серные бани, театр кукол Габриадзе и рассмотрим архитектуру зданий и центральной площади.

Затем отправимся в древнюю Мцхету (20 км от Тбилиси). Наша цель — увидеть первую христианскую церковь в Грузии. Кафедральный собор Светицховели возвышается в самом центре города и виден с любой точки. Поднимемся в монастырь Джвари, датируемый 6-м веком. А ещё нас ждёт впечатляющая панорама слияния рек Куры и Арагви.

Далее нас ждёт традиционный грузинский обед в одном из лучших ресторанов, где вы сможете отведать национальных блюд под бокальчик белого или красного вина и насладиться колоритной атмосферой.

Вечером вернёмся в гостиницу. Общая длительность экскурсии — 7 часов.

Обзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город Мцхета
3 день

Кахетия, родина «Мимино» и грузинское виноделие

Сегодня посетим Кахетию, куда доберёмся по горному серпантину через перевал. Окажемся на родине «Мимино» — в Телави. Посмотрим на крепость Батонисцихе, что означает «крепость господина», и 900-летний платан (самое старое дерево в Грузии). Заедем в резиденцию кахетинских царей, усадьбу-музей Александра Чавчавадзе, где загадаем желание и узнаем историю семьи генерала.

Отправимся на одну из виноделен VIP-уровня, чтобы получше разобраться в секретах приготовления вина и попробовать несколько сортов. Продолжим гастротур кахетинским обедом с домашними грузинскими блюдами (оплата на месте). Затем прогуляемся вдоль крепостной стены и по уютным улочкам Сигнахи.

Общая длительность экскурсии — 10 часов.

Кахетия, родина «Мимино» и грузинское виноделиеКахетия, родина «Мимино» и грузинское виноделиеКахетия, родина «Мимино» и грузинское виноделиеКахетия, родина «Мимино» и грузинское виноделиеКахетия, родина «Мимино» и грузинское виноделие
4 день

Боржоми и Ахалцихе

Пора увидеть Боржоми и попробовать знаменитую минеральную воду! Курорт известен не только своими источниками, но и живописными местами вокруг. Мы прогуляемся в парке, полюбуемся обильной растительностью на холмах, рассмотрим архитектуру и узнаем чуть больше об истории «Боржоми».

Во второй половине дня окажемся в Ахалцихе, где остановимся на ночь. Посетим средневековую крепость Рабат и попробуем на ужин блюда домашней грузинской кухни. Общая длительность экскурсии — 7-8 часов.

Боржоми и АхалцихеБоржоми и АхалцихеБоржоми и АхалцихеБоржоми и АхалцихеБоржоми и Ахалцихе
5 день

Кутаиси и Батуми

Сегодня наш путь лежит в Аджарию в Батуми через Кутаиси. Посетим храм Баграта, который является главным собором объединённого Грузинского царства, и прогуляемся по улочкам Кутаиси. Запланирована остановка на обед в кафе.

Вечером приедем в Батуми, заселимся в отель. Общая длительность экскурсии — 8 часов.

Кутаиси и БатумиКутаиси и БатумиКутаиси и БатумиКутаиси и БатумиКутаиси и Батуми
6 день

Экскурсия по Батуми с дегустацией вин

Сегодня в первую половину дня вы сможете выбрать занятие по душе. В 16:00-17:00 мы вместе отправимся в один из лучших ресторанов города, где попробуем блюда национальной кухни и местное вино (оплата на месте).

Вечером прогуляемся по Батуми, увидим Старый город, три площади, колоритный турецкий квартал, мечеть Орта Джаме, улицу Руставели и набережную. Найдём бамбуковую рощу, японской уголок и Летний театр. Продегустируем аджарские вина, насладимся лазерным шоу поющих фонтанов и рассмотрим гигантскую скульптуру с подсветкой «Али и Нино», являющуюся символом союза мужчины и женщины из семей разных культур и религий.

Общая длительность экскурсии — 5 часов.

Экскурсия по Батуми с дегустацией винЭкскурсия по Батуми с дегустацией винЭкскурсия по Батуми с дегустацией винЭкскурсия по Батуми с дегустацией винЭкскурсия по Батуми с дегустацией вин
7 день

День в вашем распоряжении

Сегодня вы сможете выбрать развлечение на ваш вкус. Отдых на море, прогулка по городу, шопинг или дополнительная экскурсия по Аджарии — всё поможем организовать. Мы предлагаем однодневные фототуры на яхте и в горах (с подбором нарядов), поездки к водопадам, каньонам и арочным мостам, посещение пещер, крепости и даже экскурсию в Турцию в Трабзон.

День в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряжении
8 день

Отъезд

После завтрака проводим вас в аэропорт Батуми к вашему рейсу.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы, включая из/в аэропорт
  • Посещение всех локаций по программе
  • Проживание
  • Услуги гида
  • Завтраки со 2-го дня, 1 обед и 1 ужин
  • Дегустации вин и чачи в Аджарии
  • Дегустация вин со снеками в винном погребе в Сигнахи
  • Входные билеты на локации по программе
  • Подъёмники в Тбилиси
  • Утренний групповой сбор туристов из разных отелей
  • Вечерняя групповая развозка по отелям после экскурсий
  • Стоимость тура при размещении в 3-местном номере составит 771 доллар за человека
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Тбилиси и из Батуми
  • Трансфер из аэропорта Владикавказа и обратно (если нужно) - по запросу
  • Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) - доплата 32 доллара за человека
  • Остальные обеды и ужины
  • 1-местное размещение - 1000 долларов за человека за весь тур
  • Размещение в 2-местном номере на раздельных кроватях - 810 долларов за человека за весь тур
  • Групповая/индивидуальная экскурсия на выбор в 7-й день (по желанию)
  • Сувениры и личные расходы
  • Возможно организовать путешествие в другие даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
Завершение: Аэропорт Батуми, в течение дня под ваш рейс
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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5 апр 2024
Очень классный тур и организация. Ездили с 24 по 31 марта. Остались позитивные впечатления и куча красивых фотографий)))
Гиды в Тбилиси (Элла) и Батуми (Виолетта) прекрасные, очень интересно рассказывают. Машины комфортные и хорошие. Отели были хорошие, нам даже сделали апгрейд до 4* в Тбилиси и Батуми. По содержанию сами экскурсии тоже были насыщенные. На свободный день брали экскурсию по горной Аджарии и вообще не пожалели: увидели красивые водопады, поездили по горам и был классный обед с аджарскими танцами)))
Еще у нас была экскурсия в Казбеги - с потрясающими видами на горы, вкуснейшим обедом и мастер-классом по горным хинкали - оооочень было интересно посмотреть на процесс)
Тур - отличный вариант, чтобы впервые познакомиться с Грузией, но потом однозначно нужно вернуться, потому что как оказалось, есть очень много что посмотреть и куда поездить)) везде очень красиво, душевно, гостеприимно и вкусно.
В Боржоми не пожалели, что согласились всей группой еще на местной машине поехать наверх, где нам водитель показал два монастыря и дорожку, по которой спуститься вниз пешком через заповедник.
В Батуми большое количество казино - для тех, кого такой отдых тоже интересует.
В Уплисцихе и в горах очень сильно дуют ветры, так что куртка с капюшоном это маст-хэв)
Еще совет тем, кто поедет из Владикавказа - оценить риски закрытия границы из-за погодных условий, в марте-апреле по-прежнему бывают снега и риски схода лавин. Поэтому можно застрять на пару дней во Владикавказе. Но сама дорога из Владика в Тбилиси, конечно, красивая и колоритная, незабываемый опыт)
И предупреждение для тех, кто любит собак: в Грузии они на улицах вездеее, и хочется их всех погладить, почесать и поняшить)))) при этом они все чипированные, привитые, неагрессивные и оччень милые)
Отдельно хочется сказать большое человеческое спасибо координатору тура Владлене, она была все время на связи и помогала нам решить все вопросы и проблемы. Очень приятно такое внимательное и душевное отношение к гостям!:)

Тур входит в следующие категории Тбилиси

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхГастрономическиеМцхетаВыездныеКутаисиКахетияПопулярные местаБоржомиВсе турыСоборы и храмыСвятые местаМонастыри, церкви, храмы

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