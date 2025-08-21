Из Тбилиси в Батуми: 4 древних города, грузинская кухня и морской бриз
Вкусно завтракать и ужинать, посещать святыни Мцхеты и Кутаиси, говорить о Прометее и винах
Начало: Тбилиси, точное место и время по договорённости
Завтра в 08:00
22 авг в 08:00
55 000 ₽ за человека
Грузия: вино, горы и море из Владикавказа
Я хочу показать тебе Грузию такой, какой она предстала передо мной
27 сен в 10:00
от 128 052 ₽ за человека
В компании вина, моря и гор: экскурсии по Тбилиси, Боржоми и пляжный отдых в Батуми
Побывать в пещерном городе, увидеть древние крепости и расслабиться на морском побережье
Начало: Аэропорт Тбилиси, 14:00. Можем встретить вас в аэр...
25 авг в 08:00
1 сен в 08:00
94 875 ₽ за человека
