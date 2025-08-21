Мои заказы

На море – туры в Тбилиси

Найдено 3 тура в категории «На море» в Тбилиси, цены от 55 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Из Тбилиси в Батуми: 4 древних города, грузинская кухня и морской бриз
На машине
5 дней
1 отзыв
Из Тбилиси в Батуми: 4 древних города, грузинская кухня и морской бриз
Вкусно завтракать и ужинать, посещать святыни Мцхеты и Кутаиси, говорить о Прометее и винах
Начало: Тбилиси, точное место и время по договорённости
Завтра в 08:00
22 авг в 08:00
55 000 ₽ за человека
Грузия: вино, горы и море из Владикавказа
9 дней
2 отзыва
Грузия: вино, горы и море из Владикавказа
Я хочу показать тебе Грузию такой, какой она предстала передо мной
27 сен в 10:00
от 128 052 ₽ за человека
В компании вина, моря и гор: экскурсии по Тбилиси, Боржоми и пляжный отдых в Батуми
На машине
12 дней
В компании вина, моря и гор: экскурсии по Тбилиси, Боржоми и пляжный отдых в Батуми
Побывать в пещерном городе, увидеть древние крепости и расслабиться на морском побережье
Начало: Аэропорт Тбилиси, 14:00. Можем встретить вас в аэр...
25 авг в 08:00
1 сен в 08:00
94 875 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «На море»

Самые популярные туры этой рубрики в Тбилиси
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Из Тбилиси в Батуми: 4 древних города, грузинская кухня и морской бриз
  2. Грузия: вино, горы и море из Владикавказа
  3. В компании вина, моря и гор: экскурсии по Тбилиси, Боржоми и пляжный отдых в Батуми
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Кахетия
  2. Сигнахи
  3. Боржоми
  4. Монастырь Джвари
  5. Уплисцихе
  6. Казбеги
  7. Крепость Ананури
  8. Крепость Нарикала
  9. Алазанская долина
  10. Монастырь Бодбе
Сколько стоит тур в Тбилиси в августе 2025
Сейчас в Тбилиси в категории "На море" можно забронировать 3 тура от 55 000 до 128 052. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Забронируйте тур в Тбилиси на 2025 год на море, 3 ⭐ отзыва, цены от 55000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь