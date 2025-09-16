Индивидуальная
до 3 чел.
Стон: Средневековье, соль и устричные фермы
Побывать в очаровательном городке на юге Хорватии и поесть вкуснейших устриц прямо из моря
8 июн в 10:00
9 июн в 10:00
€500 за всё до 3 чел.
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10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Дубровника - в древний Цавтат
Пропитаться духом Адриатики и познакомиться с историей и культурой хорватского побережья
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€450
€500 за всё до 4 чел.
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10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Дегустация вин и гастрономия региона Конавле - из Дубровника (18+)
Погрузиться в атмосферу юга Хорватии через виноградники, семейные истории и местную кухню
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€500
€555 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Вино и устрицы Адриатики
Гастрономическое путешествие из Дубровника
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€500
€555 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Дубровник,старый город,историческая архитектура,жарища и мы,туристы,плечом к плечу! Что может быть лучше? Только поездка с гидом Хеленой в г. Стон! Хелена
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Т
Классная не напряжная экскурсия! Очень красивая! Посмотрели историческую часть и поплавали по устричной ферме. Выпили вина и поели устриц!
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с
Очень понравилась экскурсия. Хелена провела её интересно и легко. Водитель автомобиля - настоящий профессионал. Устрицы- невероятно вкусные. Атмосфера на лодке была домашняя и располагала к приятным беседам. Мы отлично провели время!
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Путешествие на устричную ферму прошло великолепно. Посетили старый город Стон и частную устричную ферму, где попробовали свежайшие устрицы с домашней наливкой, вином. Хозяева приготовили мидии в винном соусе. Всё было замечательно. Хелена прекрасный рассказчик. Спасибо за душевное общение👍🤝
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И
Экскурсия очень понравилась!!! Информативно,познавательно и организовано. Вау эффект от посещения устричных ферм и было конечно же очень вкусно. Хелена очень компетентный экскурсовод с которым очень интересно! Мы с мужем были в восторге. Рекомендуем!
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Всего 5 отзывов в Дубровнике в категории "На машине"
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Ответы на вопросы от путешественников по Дубровнику в категории «На машине»
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