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встретила нас прямо у трапа круизника,дорога длилась менее часа,но мы узнали много интересного о Хорватии,Дубровнике. История,события,культура и тд. - наш обаятельный и коммуникабельный гид Хелена сделала максимальный обзор! Далее Стон -менее туристический,но не менее интересный! И море-заливы с чистейшей водой,устричные фермы,мидии по домашнему рецепту. Хелена-настоящий профессионал: все детали мы оговорили в переписке,экскурсия организована на высшем уровне. Спасибо большое! Хорватия,благодаря Хелене, открылась с другой стороны!