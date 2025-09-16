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Экскурсии по Дубровнику на машине с гидом

Найдено 4 экскурсии в категории «На машине» в Дубровнике на русском языке, цены от €450, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Стон: Средневековье, соль и устричные фермы
На машине
4 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Стон: Средневековье, соль и устричные фермы
Побывать в очаровательном городке на юге Хорватии и поесть вкуснейших устриц прямо из моря
8 июн в 10:00
9 июн в 10:00
€500 за всё до 3 чел.
Из Дубровника - в древний Цавтат
На машине
5 часов
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Дубровника - в древний Цавтат
Пропитаться духом Адриатики и познакомиться с историей и культурой хорватского побережья
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€450€500 за всё до 4 чел.
Дегустация вин и гастрономия региона Конавле - из Дубровника (18+)
На машине
5 часов
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Дегустация вин и гастрономия региона Конавле - из Дубровника (18+)
Погрузиться в атмосферу юга Хорватии через виноградники, семейные истории и местную кухню
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€500€555 за всё до 4 чел.
Вино и устрицы Адриатики
На машине
6 часов
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Вино и устрицы Адриатики
Гастрономическое путешествие из Дубровника
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€500€555 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Виолетта
Стон: Средневековье, соль и устричные фермы
Дубровник,старый город,историческая архитектура,жарища и мы,туристы,плечом к плечу! Что может быть лучше? Только поездка с гидом Хеленой в г. Стон! Хелена
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встретила нас прямо у трапа круизника,дорога длилась менее часа,но мы узнали много интересного о Хорватии,Дубровнике. История,события,культура и тд. - наш обаятельный и коммуникабельный гид Хелена сделала максимальный обзор! Далее Стон -менее туристический,но не менее интересный! И море-заливы с чистейшей водой,устричные фермы,мидии по домашнему рецепту. Хелена-настоящий профессионал: все детали мы оговорили в переписке,экскурсия организована на высшем уровне. Спасибо большое! Хорватия,благодаря Хелене, открылась с другой стороны!

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Т
Стон: Средневековье, соль и устричные фермы
Классная не напряжная экскурсия! Очень красивая! Посмотрели историческую часть и поплавали по устричной ферме. Выпили вина и поели устриц!
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с
Стон: Средневековье, соль и устричные фермы
Очень понравилась экскурсия. Хелена провела её интересно и легко. Водитель автомобиля - настоящий профессионал. Устрицы- невероятно вкусные. Атмосфера на лодке была домашняя и располагала к приятным беседам. Мы отлично провели время!
Очень понравилась экскурсия. Хелена провела её интересно и легко. Водитель автомобиля - настоящий профессионал. Устрицы- невероятно
Очень понравилась экскурсия. Хелена провела её интересно и легко. Водитель автомобиля - настоящий профессионал. Устрицы- невероятно
Очень понравилась экскурсия. Хелена провела её интересно и легко. Водитель автомобиля - настоящий профессионал. Устрицы- невероятно
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Владилена
Стон: Средневековье, соль и устричные фермы
Путешествие на устричную ферму прошло великолепно. Посетили старый город Стон и частную устричную ферму, где попробовали свежайшие устрицы с домашней наливкой, вином. Хозяева приготовили мидии в винном соусе. Всё было замечательно. Хелена прекрасный рассказчик. Спасибо за душевное общение👍🤝
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И
Стон: Средневековье, соль и устричные фермы
Экскурсия очень понравилась!!! Информативно,познавательно и организовано. Вау эффект от посещения устричных ферм и было конечно же очень вкусно. Хелена очень компетентный экскурсовод с которым очень интересно! Мы с мужем были в восторге. Рекомендуем!
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Всего 5 отзывов в Дубровнике в категории "На машине"

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Ответы на вопросы от путешественников по Дубровнику в категории «На машине»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубровнике
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Стон: Средневековье, соль и устричные фермы;
  2. Из Дубровника - в древний Цавтат;
  3. Дегустация вин и гастрономия региона Конавле - из Дубровника (18+);
  4. Вино и устрицы Адриатики.
Сколько стоит экскурсия по Дубровнику в июне 2026
Сейчас в Дубровнике в категории "На машине" можно забронировать 4 экскурсии от 450 до 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубровнике (Хорватия 🇭🇷) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2026 год на машине, 5 ⭐ отзывов, цены от €450. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Хорватии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август