Мы отправимся вдоль Адриатического побережья в очаровательный городок Стон, окружённый длинными крепостными стенами 14–16 веков. Вы увидите древние солевые бассейны и узнаете, как раньше использовали соль в медицине и магии. А ещё попробуете на вкус три вида этой приправы — от простой пищевой до дорогостоящей.
Я расскажу, как в Средневековье добывали кораллы, почему средних дочерей заключали в монастырь и зачем жители Стона обнесли полуостров стеной.
Устричная ферма
Ещё со времён римлян в Стоне разводят устриц. На небольшой лодке с капитаном мы отправимся к фермам. Капитан достанет моллюсков из моря и тут же подаст вам. А бокал домашнего вина ещё больше подчеркнёт вкус этого деликатеса.
Вы научитесь ловко открывать устриц и разберётесь, какие из моллюсков не годятся в пищу.
Винодельня (по желанию)
На обратном пути, если захотите, мы заедем в винный погребок. Вы продегустируете белые и красные вина, а хозяин заведения поделится интересными фактами о виноделии.
Организационные детали
На лодке вам будут предложены пять устриц и один бокал вина
Дополнительные расходы (по желанию): добавка устриц на лодке — €1,5/штука, винная дегустация — €7–15
Поездка проходит на автомобиле Mercedes
Экскурсию можно провести для большего количества человек — до шести. Детали и цены уточняйте в переписке
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хелена — ваш гид в Дубровнике
Здравствуйте! Меня зовут Хелена. Я родилась и выросла в Дубровнике — жемчужине Адриатического моря. Его красота и уникальная история очаровывали меня с детства. Я окончила музыкальную консерваторию в г. Загребе читать дальше
по классу фортепиано, совмещаю работу в туризме с работой концертмейстера в музыкальном училище. Я — вице-президент хорватско-русского общества «Искусство без границ», лицензированный гид. синхронных переводчик. В туризме с 1999 года. Если хотите посмотреть на Дубровник глазами местного жителя, влюблённого в свой город, и почувствовать себя частичкой местного колорита — обращайтесь ко мне. И неважно, сколько раз вы посетили Дубровник — я уверена, что вместе мы найдём то, что вы ещё не видели.