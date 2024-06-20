Стон известен своими солевыми бассейнами, крепостными стенами и устричными фермами.Прогулка по уютным улочкам города и поездка на лодке к фермам, где можно попробовать свежие моллюски и домашнее вино. Экскурсия включает

рассказ о виноделии и истории города, а также возможность посетить винодельню. На обратном пути можно заехать в винный погребок для дегустации местных вин. Организована поездка на автомобиле Mercedes, возможны дополнительные расходы на устрицы и дегустацию вина

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Из Дубровника — в милый Стон

Мы отправимся вдоль Адриатического побережья в очаровательный городок Стон, окружённый длинными крепостными стенами 14–16 веков. Вы увидите древние солевые бассейны и узнаете, как раньше использовали соль в медицине и магии. А ещё попробуете на вкус три вида этой приправы — от простой пищевой до дорогостоящей.

Я расскажу, как в Средневековье добывали кораллы, почему средних дочерей заключали в монастырь и зачем жители Стона обнесли полуостров стеной.

Устричная ферма

Ещё со времён римлян в Стоне разводят устриц. На небольшой лодке с капитаном мы отправимся к фермам. Капитан достанет моллюсков из моря и тут же подаст вам. А бокал домашнего вина ещё больше подчеркнёт вкус этого деликатеса.

Вы научитесь ловко открывать устриц и разберётесь, какие из моллюсков не годятся в пищу.

Винодельня (по желанию)

На обратном пути, если захотите, мы заедем в винный погребок. Вы продегустируете белые и красные вина, а хозяин заведения поделится интересными фактами о виноделии.

Организационные детали