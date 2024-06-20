Стон: Средневековье, соль и устричные фермы

Исследуйте средневековый Стон с его крепостными стенами, солевыми бассейнами и устричными фермами. Попробуйте свежие моллюски и домашнее вино
Стон известен своими солевыми бассейнами, крепостными стенами и устричными фермами.

Прогулка по уютным улочкам города и поездка на лодке к фермам, где можно попробовать свежие моллюски и домашнее вино. Экскурсия включает
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рассказ о виноделии и истории города, а также возможность посетить винодельню. На обратном пути можно заехать в винный погребок для дегустации местных вин.

Организована поездка на автомобиле Mercedes, возможны дополнительные расходы на устрицы и дегустацию вина

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🏰 Увидеть вторые по длине крепостные стены в мире
  2. 🧂 Узнать о средневековых методах добычи соли
  3. 🦪 Попробовать свежие устрицы прямо с фермы
  4. 🍷 Дегустировать местные вина в винодельне
  5. 🚗 Комфортная поездка на автомобиле Mercedes
Стон: Средневековье, соль и устричные фермы
Стон: Средневековье, соль и устричные фермы
Стон: Средневековье, соль и устричные фермы
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Крепостные стены
  • Солевые бассейны
  • Устричные фермы
  • Винодельня

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Из Дубровника — в милый Стон

Мы отправимся вдоль Адриатического побережья в очаровательный городок Стон, окружённый длинными крепостными стенами 14–16 веков. Вы увидите древние солевые бассейны и узнаете, как раньше использовали соль в медицине и магии. А ещё попробуете на вкус три вида этой приправы — от простой пищевой до дорогостоящей.

Я расскажу, как в Средневековье добывали кораллы, почему средних дочерей заключали в монастырь и зачем жители Стона обнесли полуостров стеной.

Устричная ферма

Ещё со времён римлян в Стоне разводят устриц. На небольшой лодке с капитаном мы отправимся к фермам. Капитан достанет моллюсков из моря и тут же подаст вам. А бокал домашнего вина ещё больше подчеркнёт вкус этого деликатеса.

Вы научитесь ловко открывать устриц и разберётесь, какие из моллюсков не годятся в пищу.

Винодельня (по желанию)

На обратном пути, если захотите, мы заедем в винный погребок. Вы продегустируете белые и красные вина, а хозяин заведения поделится интересными фактами о виноделии.

Организационные детали

  • На лодке вам будут предложены пять устриц и один бокал вина
  • Дополнительные расходы (по желанию): добавка устриц на лодке — €1,5/штука, винная дегустация — €7–15
  • Поездка проходит на автомобиле Mercedes
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек — до шести. Детали и цены уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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