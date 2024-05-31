D Dasha Дубровник как на ладони Великолепная экскурсия по улочкам старого Дубровника с интересными фактами

Р Рита Еврейская община Дубровника Нам с мужем очень понравилась экскурсия - Еврейская община Дубровника с гидом Наталья! Нам было очень интересно слушать и очень приятно общаться С Наташей. Спасибо ей огромное! Очень рекомендую

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Е Евгений Дубровник как на ладони Прекрасная обзорная экскурсия по старому городу. Без лишних дат и имен грузящих мозг и не запоминающихся в итоге. Все четко, ясно и понятно! Спасибо

E Ekaterina Ежедневная прогулка по Дубровнику Спасибо большое за экскурсию! Нам было очень интересно познакомиться с Дубровником поближе. Мы не только узнали историю Дубровника, но и получили ответы на все наши вопросы во время прогулки!

В Валерия Ежедневная прогулка по Дубровнику читать дальше правда со всей душой относится к своей работе. Это было очень увлекательно! Наталья спасибо за ваш быстрый ответ на запрос и уже в тот же день у нас состоялась встреча! Незабываемо!!! Спасибо огромное Наталье за столь увлекательную прогулку! Наталья очень хорошо знает город, каждый его камушек. Отвечает на все вопросы и

З Заур Дубровник вдоль и поперёк Замечательная экскурсия по красивому городу, за что спасибо нашему гиду Наталье! Кроме самой экскурсии получили так же несколько полезных советов по продолжению пребывания в Хорватии.

Э Элина Ежедневная прогулка по Дубровнику Прекрасный экскурсовод Наталья и замечательно организованная экскурсия. Спасибо большое, получили гораздо больше чем ожидали. Обязательно будем обращаться к вам снова и рекомендовать своим знакомым.

Т Татьяна О Дубровнике с любовью Очень понравилась экскурсия с Еленой - два часа пробежали незаметно. Было интересно и взрослым, и детям (13, 15 лет)! Елена умеет заинтересовать, привлечь внимание к деталям и вести интересный рассказ! До встречи в Дубровнике:)