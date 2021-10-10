1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Покорить крепостные стены Дубровника
Покорите крепостные стены Дубровника и насладитесь захватывающими видами и историей города-крепости
Начало: У входа на крепостные стены
Завтра в 13:30
10 июня в 09:00
€131 за всё до 4 чел.
Квест
2 часа
Уникальная квест-экскурсия по Дубровнику: Тайны и загадки города
Погрузитесь в атмосферу средневекового Дубровника на увлекательной квест-экскурсии. Узнайте о жизни князей и ремесленников, разгадывая исторические загадки
Начало: У города-крепости "Pile", у входа в ресторан" Наут...
11 июня в 13:30
12 июня в 13:30
€196 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Дубровник: мистика и легенды
Отыскать местный «Алькатрас», увидеть дом масонов, и узнать, как раньше наказывали преступников
Начало: На остановке Бониново
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр10 октября 2021Лучший гид! Содержательно, ёмко, энергично. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо Елена! Обязательно вернёмся к вам.
Ответы на вопросы от путешественников по Дубровнику в категории «История и архитектура»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубровнике
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Дубровнику в июне 2024
Сейчас в Дубровнике в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 131 до 196. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубровнике (Хорватия 🇭🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «История и архитектура», 1 ⭐ отзыв, цены от €131. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Хорватии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август