Найдено 3 экскурсии в категории « История и архитектура » в Дубровнике на русском языке, цены от €131. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Покорить крепостные стены Дубровника Покорите крепостные стены Дубровника и насладитесь захватывающими видами и историей города-крепости Начало: У входа на крепостные стены € 131 за всё до 4 чел. 🚶 Пешая Квест 2 часа Уникальная квест-экскурсия по Дубровнику: Тайны и загадки города Погрузитесь в атмосферу средневекового Дубровника на увлекательной квест-экскурсии. Узнайте о жизни князей и ремесленников, разгадывая исторические загадки Начало: У города-крепости "Pile", у входа в ресторан" Наут... € 196 за всё до 6 чел. 🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа Дубровник: мистика и легенды Отыскать местный «Алькатрас», увидеть дом масонов, и узнать, как раньше наказывали преступников Начало: На остановке Бониново € 150 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Дубровника Последние отзывы на экскурсии А Александр Покорить крепостные стены Дубровника Лучший гид! Содержательно, ёмко, энергично. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо Елена! Обязательно вернёмся к вам.

Ответы на вопросы от путешественников по Дубровнику в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубровнике Покорить крепостные стены Дубровника Квест-экскурсия «Тайны Дубровника» Дубровник: мистика и легенды В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Дубровнику в июне 2024 Сейчас в Дубровнике в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 131 до 196. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5

Экскурсии на русском языке в Дубровнике (Хорватия 🇭🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «История и архитектура», 1 ⭐ отзыв, цены от €131. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Хорватии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август