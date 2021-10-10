Экскурсии Дубровника об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Дубровнике на русском языке, цены от €131. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Покорить крепостные стены Дубровника
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Покорить крепостные стены Дубровника
Покорите крепостные стены Дубровника и насладитесь захватывающими видами и историей города-крепости
Начало: У входа на крепостные стены
Завтра в 13:30
10 июня в 09:00
131 за всё до 4 чел.
Квест-экскурсия «Тайны Дубровника»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
Уникальная квест-экскурсия по Дубровнику: Тайны и загадки города
Погрузитесь в атмосферу средневекового Дубровника на увлекательной квест-экскурсии. Узнайте о жизни князей и ремесленников, разгадывая исторические загадки
Начало: У города-крепости "Pile", у входа в ресторан" Наут...
11 июня в 13:30
12 июня в 13:30
196 за всё до 6 чел.
Дубровник: мистика и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Дубровник: мистика и легенды
Отыскать местный «Алькатрас», увидеть дом масонов, и узнать, как раньше наказывали преступников
Начало: На остановке Бониново
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
150 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Дубровнику в категории «История и архитектура»

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  1. Покорить крепостные стены Дубровника
  2. Квест-экскурсия «Тайны Дубровника»
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Сколько стоит экскурсия по Дубровнику в июне 2024
Сейчас в Дубровнике в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 131 до 196. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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