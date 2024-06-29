K Konstantin Дубровник - первое свидание Все очень понравилось, спасибо Евгении

А Анастасия Дубровник - первое свидание Экскурсию для нашей семьи из 5 человек (двое взрослых и трое детей)проводила Антония, милая девушка с хорошими знаниями истории и современной жизни Дубровника. Нам было интересно и увлекательно, всем понравилось!