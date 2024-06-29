1 чел.
По популярности
скидка
25%
Индивидуальная
1.5 часа
Дубровник - первое свидание: индивидуальная экскурсия
Посетите один из красивейших уголков мира. Впечатляющая архитектура, многовековая история и душевная атмосфера ждут вас в Дубровнике
Начало: Возле главных ворот Старого города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
133€100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Дубровник: мистика и легенды
Отыскать местный «Алькатрас», увидеть дом масонов, и узнать, как раньше наказывали преступников
Начало: На остановке Бониново
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Стон: Средневековье, соль и устричные фермы
Исследуйте средневековый Стон с его крепостными стенами, солевыми бассейнами и устричными фермами. Попробуйте свежие моллюски и домашнее вино
Завтра в 11:00
8 июля в 16:00
€450 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- KKonstantin29 июня 2024Все очень понравилось, спасибо Евгении
- ААнастасия3 августа 2022Экскурсию для нашей семьи из 5 человек (двое взрослых и трое детей)проводила Антония, милая девушка с хорошими знаниями истории и современной жизни Дубровника. Нам было интересно и увлекательно, всем понравилось!
- ННаталья3 августа 2022Первый раз в Дубровнике и я была полностью покорена красотой этого города. Ну а наш экскурсовод Антония, сделала эту первую встречу незабываемой. Однозначно рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Дубровнику в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Дубровнику в июле 2024
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