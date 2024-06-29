Экскурсии выходного дня в Дубровнике

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Дубровнике на русском языке, цены от €100, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дубровник - первое свидание
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
Дубровник - первое свидание: индивидуальная экскурсия
Посетите один из красивейших уголков мира. Впечатляющая архитектура, многовековая история и душевная атмосфера ждут вас в Дубровнике
Начало: Возле главных ворот Старого города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
133100 за всё до 10 чел.
Дубровник: мистика и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Дубровник: мистика и легенды
Отыскать местный «Алькатрас», увидеть дом масонов, и узнать, как раньше наказывали преступников
Начало: На остановке Бониново
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
150 за всё до 6 чел.
Стон: Средневековье, соль и устричные фермы
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
Стон: Средневековье, соль и устричные фермы
Исследуйте средневековый Стон с его крепостными стенами, солевыми бассейнами и устричными фермами. Попробуйте свежие моллюски и домашнее вино
Завтра в 11:00
8 июля в 16:00
450 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • K
    Konstantin
    29 июня 2024
    Дубровник - первое свидание
    Все очень понравилось, спасибо Евгении
    Все очень понравилось, спасибо ЕвгенииВсе очень понравилось, спасибо ЕвгенииВсе очень понравилось, спасибо ЕвгенииВсе очень понравилось, спасибо ЕвгенииВсе очень понравилось, спасибо ЕвгенииВсе очень понравилось, спасибо ЕвгенииВсе очень понравилось, спасибо ЕвгенииВсе очень понравилось, спасибо Евгении
  • А
    Анастасия
    3 августа 2022
    Дубровник - первое свидание
    Экскурсию для нашей семьи из 5 человек (двое взрослых и трое детей)проводила Антония, милая девушка с хорошими знаниями истории и современной жизни Дубровника. Нам было интересно и увлекательно, всем понравилось!
  • Н
    Наталья
    3 августа 2022
    Дубровник - первое свидание
    Первый раз в Дубровнике и я была полностью покорена красотой этого города. Ну а наш экскурсовод Антония, сделала эту первую встречу незабываемой. Однозначно рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Дубровнику в категории «На выходные»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Дубровник - первое свидание
  2. Дубровник: мистика и легенды
  3. Стон: Средневековье, соль и устричные фермы
Сколько стоит экскурсия по Дубровнику в июле 2024
Сейчас в Дубровнике в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 450 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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