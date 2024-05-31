Семейные развлекательные экскурсии Дубровника

Найдено 12 экскурсий в категории «Можно с детьми» в Дубровнике на русском языке, цены от €25, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дубровник как на ладони
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
36 отзывов
Дубровник как на ладони: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Дубровник с его мощеными улочками, бирюзовой бухтой и черепичными крышами. Посетите крепость Ловриенац и узнайте о менталитете хорватов
Начало: У ресторана Dubravka
11 июня в 16:30
12 июня в 14:30
100 за всё до 10 чел.
Ежедневная прогулка по Дубровнику
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
86 отзывов
Ежедневная прогулка по историческому Дубровнику: Старый город и съемочные локации
Узнайте о богатой истории Дубровника, пройдитесь по съемочным местам Игры престолов и познакомьтесь с традициями хорватов на групповой экскурсии
Начало: На площади Пиле
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
25 за человека
О Дубровнике с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
80 отзывов
О Дубровнике с любовью: индивидуальная экскурсия по Старому городу
Посетите Старый город Дубровника, узнайте его многовековую историю, архитектуру и легенды. Ощутите дух Средневековья и раскройте тайны этого чарующего места
Начало: вход в крепостные стены, ресторан «Наутика»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
139 за всё до 10 чел.
Душевная прогулка по Дубровнику
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
17 отзывов
Душевная прогулка по Дубровнику: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с историей и культурой Дубровника, посетите старинные храмы и знаменитые улицы. Уникальная экскурсия по самым интересным местам города
Начало: На улице Брсалье
Завтра в 12:30
10 июня в 08:30
133120 за всё до 9 чел.
Морское путешествие на сказочный остров Локрум
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Морское путешествие на сказочный остров Локрум
Погрузитесь в мир легенд и истории на острове Локрум в Дубровнике. Узнайте о его связи с Ричардом Львиное Сердце и Наполеоном Бонапартом
Начало: У входа в Старый город
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
120 за всё до 8 чел.
Дубровник - обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Дубровник - обзорная экскурсия
Самое интересное об истории, религии, гастрономии и ремеслах города на пешей прогулке
Начало: около ворот Старого города
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
120 за всё до 8 чел.
Еврейская община Дубровника
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
Еврейская община Дубровника
Знакомство с историей и бытом еврейского гетто на обзорной прогулке по старому городу
Начало: У ворот старого города
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
80 за всё до 6 чел.
Дубровник - первое свидание
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
Дубровник - первое свидание: индивидуальная экскурсия
Посетите один из красивейших уголков мира. Впечатляющая архитектура, многовековая история и душевная атмосфера ждут вас в Дубровнике
Начало: возле главных ворот Старого города
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
133100 за всё до 10 чел.
Ежедневная пешеходная экскурсия по Дубровнику
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
1 отзыв
Ежедневная пешеходная экскурсия по Дубровнику с русскоязычным гидом
Погрузитесь в атмосферу Дубровника, прогуливаясь по его историческим улицам с опытным русскоязычным гидом. Узнайте больше о богатой истории и культуре города
Расписание: Ежедневно в 15:15
25 за человека
Персональная прогулка с гидом по Дубровнику
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Экономичная персональная экскурсия по Дубровнику для семьи и друзей
Пешеходная экскурсия по Дубровнику с русскоязычным гидом. Узнайте историю города, насладитесь архитектурой и пейзажами. Идеально для семей и друзей
Расписание: Ежедневно в 11:00
100 за экскурсию
Квест-экскурсия «Тайны Дубровника»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
Уникальная квест-экскурсия по Дубровнику: Тайны и загадки города
Погрузитесь в атмосферу средневекового Дубровника на увлекательной квест-экскурсии. Узнайте о жизни князей и ремесленников, разгадывая исторические загадки
Начало: У города-крепости "Pile", у входа в ресторан" Наут...
11 июня в 13:30
12 июня в 13:30
196 за всё до 6 чел.
Дубровник: мистика и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Дубровник: мистика и легенды
Отыскать местный «Алькатрас», увидеть дом масонов, и узнать, как раньше наказывали преступников
Начало: На остановке Бониново
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
150 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • D
    Dasha
    31 мая 2024
    Дубровник как на ладони
    Великолепная экскурсия по улочкам старого Дубровника с интересными фактами
  • Р
    Рита
    27 мая 2024
    Еврейская община Дубровника
    Нам с мужем очень понравилась экскурсия - Еврейская община Дубровника с гидом Наталья! Нам было очень интересно слушать и очень приятно общаться С Наташей. Спасибо ей огромное! Очень рекомендую
  • Ю
    Юлия
    22 мая 2024
    Дубровник как на ладони
    Большое спасибо Наташе за организацию, советы, прекрасную подачу и знания, . Мы научились фотографировать по новому! Спасибо! Рекомендую сто процентов- получите массу советов и кучу лайф хаков!
    Большое спасибо Наташе за организацию, советы, прекрасную подачу и знания, . Мы научились фотографировать по новому!Большое спасибо Наташе за организацию, советы, прекрасную подачу и знания, . Мы научились фотографировать по новому!
  • Е
    Евгений
    17 мая 2024
    Дубровник как на ладони
    Прекрасная обзорная экскурсия по старому городу. Без лишних дат и имен грузящих мозг и не запоминающихся в итоге. Все четко, ясно и понятно! Спасибо
  • E
    Ekaterina
    21 апреля 2024
    Ежедневная прогулка по Дубровнику
    Спасибо большое за экскурсию! Нам было очень интересно познакомиться с Дубровником поближе. Мы не только узнали историю Дубровника, но и получили ответы на все наши вопросы во время прогулки!
  • В
    Валерия
    14 апреля 2024
    Ежедневная прогулка по Дубровнику
    Спасибо огромное Наталье за столь увлекательную прогулку! Наталья очень хорошо знает город, каждый его камушек. Отвечает на все вопросы и
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    правда со всей душой относится к своей работе. Это было очень увлекательно! Наталья спасибо за ваш быстрый ответ на запрос и уже в тот же день у нас состоялась встреча! Незабываемо!!!

    Спасибо огромное Наталье за столь увлекательную прогулку! Наталья очень хорошо знает город, каждый его камушек. ОтвечаетСпасибо огромное Наталье за столь увлекательную прогулку! Наталья очень хорошо знает город, каждый его камушек. ОтвечаетСпасибо огромное Наталье за столь увлекательную прогулку! Наталья очень хорошо знает город, каждый его камушек. ОтвечаетСпасибо огромное Наталье за столь увлекательную прогулку! Наталья очень хорошо знает город, каждый его камушек. ОтвечаетСпасибо огромное Наталье за столь увлекательную прогулку! Наталья очень хорошо знает город, каждый его камушек. ОтвечаетСпасибо огромное Наталье за столь увлекательную прогулку! Наталья очень хорошо знает город, каждый его камушек. ОтвечаетСпасибо огромное Наталье за столь увлекательную прогулку! Наталья очень хорошо знает город, каждый его камушек. ОтвечаетСпасибо огромное Наталье за столь увлекательную прогулку! Наталья очень хорошо знает город, каждый его камушек. Отвечает
  • Э
    Элина
    12 марта 2024
    Ежедневная прогулка по Дубровнику
    Прекрасный экскурсовод Наталья и замечательно организованная экскурсия. Спасибо большое, получили гораздо больше чем ожидали. Обязательно будем обращаться к вам снова и рекомендовать своим знакомым.
  • Т
    Татьяна
    23 февраля 2024
    О Дубровнике с любовью
    Очень понравилась экскурсия с Еленой - два часа пробежали незаметно. Было интересно и взрослым, и детям (13, 15 лет)! Елена умеет заинтересовать, привлечь внимание к деталям и вести интересный рассказ! До встречи в Дубровнике:)
  • М
    Марина
    13 октября 2023
    Морское путешествие на сказочный остров Локрум
    Нам очень понравилась экскурсия!!! Мы провели отличнейший день с Натальей на острове. С ней было очень интересно и познавательно. Самая лучшая экскурсия, которую мы брали в Дубровнике.
  • М
    Мария
    17 сентября 2023
    О Дубровнике с любовью
    Очень понравилась экскурсия с Еленой, два часа пролетели совсем незаметно: классная подача материала, увлекательные истории. И отдельное спасибо за адаптирование маршрута под особенности здоровья:)

Ответы на вопросы от путешественников по Дубровнику в категории «Можно с детьми»

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  5. Морское путешествие на сказочный остров Локрум
Сколько стоит экскурсия по Дубровнику в июне 2024
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