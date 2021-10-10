Покорить крепостные стены Дубровника

Знакомство с городом, дух Средневековья и виды с открыток

5
1 отзыв
Город-крепость, город-сказка, город-быль — они все ждут нас на этой прогулке! В любимом Дубровнике я проведу вас по высоким крепостным стенам, помогу ощутить здешнюю атмосферу, открою архитектурное наследие.

За 1, 5 часа вы полюбуетесь яркими крышами и морским портом, увидите важные памятники.

Распутаете хитросплетения истории Дубровника и узнаете о его гордых жителях.
Покорить крепостные стены Дубровника
Покорить крепостные стены Дубровника
Покорить крепостные стены Дубровника
Покорить крепостные стены Дубровника
Покорить крепостные стены Дубровника
Покорить крепостные стены Дубровника
Покорить крепостные стены Дубровника
Покорить крепостные стены Дубровника
Покорить крепостные стены Дубровника
Покорить крепостные стены Дубровника
Покорить крепостные стены Дубровника
Покорить крепостные стены Дубровника

Что вас ожидает

Погружение в прошлое на фоне чудесных видов

25-метровые крепостные стены Дубровника вмиг нарисуют перед вами картины из старинной жизни горожан, которые всегда гордились своим происхождением и местом на земле. Вы прикоснетесь к камням и хроникам 12-17 веков, изучая крепости Ревелин и Ловренац, башни Минчета и Бокар. А со всех сторон вас будут окружать лучшие виды Дубровника: на изумрудный остров Локрум, Элафитский архипелаг вдали, гору Срдж и терракотовое «море» крыш.

Главные достопримечательности на ладони

Мы не только полюбуемся живописными панорамами, но посмотрим на архитектуру города. Я покажу Старый порт и расскажу о мощном развитии флота и торговли в средневековом Дубровнике. О Дубровницкой республике и о том, как она 450 лет берегла свободу и независимость. Вы взглянете на главную улицу Страдун, фонтан Онофрио, Доминиканский монастырь, Дворец Князя. И конечно, сделаете сотни красочных фотографий.

Организационные детали

  • Билеты на крепостные стены оплачиваются дополнительно (около 25€ за взрослого, около 7€ за ребенка)
  • Надевайте удобную обувь на плоской нескользящей подошве и головные уборы, возьмите с собой воду

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у входа на крепостные стены
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Елена
Елена
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Елена, я лицензированный гид по Хорватии. Я родилась и выросла в России, получила два высших гуманитарных образования, которые помогают мне быть разносторонним и профессиональным гидом и переводчиком. Оказавшись в Дубровнике, влюбилась в это сказочное место, и теперь оно навсегда в моем сердце. За 14 лет, которые я здесь прожила, я побывала практически в каждом укромном уголке города. С радостью поделюсь с вами своими знаниями и эмоциями. До скорой встречи в Дубровнике!
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1 реальный отзыв

Александр
10 окт 2021
Лучший гид! Содержательно, ёмко, энергично. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо Елена! Обязательно вернёмся к вам.

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