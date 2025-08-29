Знакомство с городом, дух Средневековья и виды с открыток
Город-крепость, город-сказка, город-быль — они все ждут нас на этой прогулке! В любимом Дубровнике я проведу вас по высоким крепостным стенам, помогу ощутить здешнюю атмосферу, открою архитектурное наследие. За 1,5 часа вы полюбуетесь яркими крышами и морским портом, увидите важные памятники. Распутаете хитросплетения истории Дубровника и узнаете о его гордых жителях.
25-метровые крепостные стены Дубровника вмиг нарисуют перед вами картины из старинной жизни горожан, которые всегда гордились своим происхождением и местом на земле. Вы прикоснетесь к камням и хроникам 12-17 веков, изучая крепости Ревелин и Ловренац, башни Минчета и Бокар. А со всех сторон вас будут окружать лучшие виды Дубровника: на изумрудный остров Локрум, Элафитский архипелаг вдали, гору Срдж и терракотовое «море» крыш.
Главные достопримечательности на ладони
Мы не только полюбуемся живописными панорамами, но посмотрим на архитектуру города. Я покажу Старый порт и расскажу о мощном развитии флота и торговли в средневековом Дубровнике. О Дубровницкой республике и о том, как она 450 лет берегла свободу и независимость. Вы взглянете на главную улицу Страдун, фонтан Онофрио, Доминиканский монастырь, Дворец Князя. И конечно, сделаете сотни красочных фотографий.
Организационные детали
Билеты на крепостные стены оплачиваются дополнительно (около € 40 за взрослого, около € 20 за ребенка)
Надевайте удобную обувь на плоской нескользящей подошве и головные уборы, возьмите с собой воду
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа на крепостные стены
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Дубровнике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1707 туристов
Я лицензированный гид по Хорватии. Родилась и выросла в России, получила два высших гуманитарных образования, которые помогают мне быть разносторонним и профессиональным гидом и переводчиком. Оказавшись в Дубровнике, влюбилась в читать дальшеуменьшить
это сказочное место, и теперь оно навсегда в моём сердце.
За то время, что я здесь прожила, я побывала практически в каждом укромном уголке города. С радостью поделюсь с вами своими знаниями и эмоциями. До скорой встречи в Дубровнике!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Маргарита
Елена просто замечательный экскурсовод) Интересно, четко, остроумно, на все вопросы отвечала вежливо, с интересом. Большое спасибо! Обязательно буду рекомендовать Елену!
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Александр
Лучший гид! Содержательно, ёмко, энергично. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо Елена! Обязательно вернёмся к вам.
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В
Виктория
Елена великолепно владеет материалом и умеет его подать. Дубровник нужно обязательно увидеть с высоты. Единственное пожелание увеличить время экскурсии. Полтора часа действительно очень мало.
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