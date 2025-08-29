Город-крепость, город-сказка, город-быль — они все ждут нас на этой прогулке! В любимом Дубровнике я проведу вас по высоким крепостным стенам, помогу ощутить здешнюю атмосферу, открою архитектурное наследие. За 1,5 часа вы полюбуетесь яркими крышами и морским портом, увидите важные памятники. Распутаете хитросплетения истории Дубровника и узнаете о его гордых жителях.

Описание экскурсии

Погружение в прошлое на фоне чудесных видов

25-метровые крепостные стены Дубровника вмиг нарисуют перед вами картины из старинной жизни горожан, которые всегда гордились своим происхождением и местом на земле. Вы прикоснетесь к камням и хроникам 12-17 веков, изучая крепости Ревелин и Ловренац, башни Минчета и Бокар. А со всех сторон вас будут окружать лучшие виды Дубровника: на изумрудный остров Локрум, Элафитский архипелаг вдали, гору Срдж и терракотовое «море» крыш.

Главные достопримечательности на ладони

Мы не только полюбуемся живописными панорамами, но посмотрим на архитектуру города. Я покажу Старый порт и расскажу о мощном развитии флота и торговли в средневековом Дубровнике. О Дубровницкой республике и о том, как она 450 лет берегла свободу и независимость. Вы взглянете на главную улицу Страдун, фонтан Онофрио, Доминиканский монастырь, Дворец Князя. И конечно, сделаете сотни красочных фотографий.

Организационные детали