3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения пиратского города Омиш - это летние месяцы с июня по сентябрь. В это время погода наиболее благоприятна, и можно насладиться тёплым солнцем и комфортной температурой. В апреле, мае и октябре также можно отправиться на экскурсию, однако стоит учитывать возможные дожди и прохладные вечера. В остальные месяцы, с ноября по март, экскурсия возможна, но стоит быть готовым к более прохладной погоде и меньшему количеству туристов, что может создать особую атмосферу уединения.

Романтичный Омиш, расположенный всего в получасе езды от Сплита, приглашает вас на увлекательное путешествие.Город с богатой историей и пиратским прошлым, уютные улочки и старинные крепости - всё это создаёт неповторимую

атмосферу. Путешествие по каньону реки Цетины на моторной лодке откроет перед вами захватывающие виды, а местная кухня порадует гурманов. Омиш - это место, где каждый уголок дышит историей и приключениями, и вы сможете почувствовать себя настоящим исследователем

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

По следам пиратов в Омише

Из Сплита поедем до холма Градац высотой 353 метра. Отсюда вы увидите волшебный город Омиш, который расположен в устье реки Цетины, остров Врач, а за спиной — горы древной Республики Польица. Также вы посетите историческое место, где выбирали князя и приняли присягу.

Оказавшись на узких улочках сказочного Омиша, мы отправимся исследовать старую часть города. Вы пройдете по уютным кварталам 12-13 веков, посетите церковь Святого Михаила и Святого Духа, а затем полюбуетесь восхитительной панорамой всего Омиша, поднявшись на стены старинной крепости Мирабелла. По пути поговорим о захватывающем пиратском прошлом города. Вы разберетесь, почему именно Омиш облюбовали хорватские пираты в Средневековье, узнаете, как выглядели старинные пиратские корабли. А главное — почувствуете сохранившийся даже спустя сотни лет дух авантюр и приключений!

Каньон Цетины и хорватская кухня

Из города мы отправимся к его живописным окрестностям: перед вами раскинутся пейзажи устья реки Цетины, которая завершает свой путь в скалистом каньоне и впадает в Адриатическое море. Самая красивая часть экскурсии: возможность покататься на моторной лодке по реке Цетине. Плавание по реке — это неповторимый сказочный опыт, в котором природа открывает вам всю свою красоту. Вы осмотрите места съемок фильма о Виннету, понаблюдаете за сплавляющимися лодками, увидите, как сверкает вода под лучами солнца.

А если захотите перекусить, я покажу, где можно отведать вкуснейшую паштицаду (маринованную говядину с клецками) или традиционное далматинское блюдо сопарник (овощной пирог) — с бокалом красного домашнего вина из Далмации.

Организационные детали