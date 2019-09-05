3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Пройти по следам хорватских пиратов и прокатиться по красивейшему каньону реки Цетины

Anamarija
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Anamarija – ваш гид
Всего в получасе езды от Сплита расположился романтичный и миниатюрный городок Омиш с его древними улочками, вдохновляющими пейзажами реки Цетины и средневековыми легендами о пиратах.

Вы проникнетесь духом приключений и историей Омиша, проедете по живописному каньону и выпьете чашечку кофе у знаменитых водяных мельниц.
170 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча — ULICA MARINA DRŽIĆA
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Из Сплита в пиратский город Омиш
Из Сплита в пиратский город Омиш

Что вас ожидает

По следам пиратов в Омише
Оказавшись на узких улочках сказочного Омиша, мы отправимся исследовать старую часть города. Вы пройдете по уютным кварталам 12 — 13 веков, посетите церковь Святого Михаила и Святого Духа, а затем полюбуетесь восхитительной панорамой всего Омиша, поднявшись на стены старинной крепости Мирабелла. По пути поговорим о захватывающем пиратском прошлом города. Вы разберетесь, почему именно Омиш облюбовали хорватские пираты в Средневековье, узнаете, как выглядели старинные пиратские корабли. А главное — почувствуете сохранившийся даже спустя сотни лет дух авантюр и приключений!

Каньон Цетины, водяные мельницы и хорватская кухня
Из города мы отправимся к его живописным окрестностям: перед вами раскинутся пейзажи устья реки Цетины, которая завершает свой путь в скалистом каньоне и впадает в Адриатическое море. На машине мы проедем между живописными склонами каньона к старым водяным мельницам — Радмановым Млиницам. Вы осмотрите места съемок фильма о Виннету, понаблюдаете за сплавляющимися лодками, выпьете кофе и понаблюдаете, как местные готовят хлеб под колпаком. А если захотите перекусить, я покажу, где можно отведать вкуснейшую паштицаду — маринованную говядину — с бокалом красного домашнего вина из Далмации. И всё это — в окружении волшебной природы окрестностей Цетины.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: трансфер на автомобиле (Dacia Duster) — 40 евро, вход на крепость (по желанию) — 5 евро на человека, еда и напитки.
  • Продолжительность экскурсии: 3-4 часа.
Из Сплита в пиратский город Омиш
Из Сплита в пиратский город Омиш
Из Сплита в пиратский город Омиш
Из Сплита в пиратский город Омиш
Из Сплита в пиратский город Омиш
Из Сплита в пиратский город Омиш
Из Сплита в пиратский город Омиш
Из Сплита в пиратский город Омиш
Из Сплита в пиратский город Омиш
Из Сплита в пиратский город Омиш
Из Сплита в пиратский город Омиш
Из Сплита в пиратский город Омиш

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — ULICA MARINA DRŽIĆA.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Anamarija
Anamarija
Добро пожаловать в Хорватию! Меня зовут Аннамария, и я с удовольствием буду вашим гидом в Средней Далмации. На побережье Адриатического моря действительно трудно найти более прекрасное место. Почему? Потому что Средняя Далмация — регион разнообразия! Море, острова, реки, каньоны, водопады, горы — всё это находится рядом. Шибенскую и Макарскю ривьеры невозможно ни с чем сравнить, а Сплит, который стоит между ними, известен даже и Гоше из фильма «Москва слезам не верит»! Я закончила Филологический факультет Загребского университеты. Профессор мировой и сравнительной литературы. Увлекаюсь русской литературой! С 2008 года работаю в туризме, работаю в Сплите и Загребе. Также училась в Санкт-Петербургском государственном университете — в Центре русского языка и культуры.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

5 сентября 2019
Экскурсия прошла великолепно! Аннамария подъехала к нашим апартаментам и мы отправились на экскурсию в сказочный Омиш. Очень интересная экскурсия, красивейший городок и пейзажи. Мы никуда не спешили, гуляли сколько хотели, поднимались в крепость пиратов откуда открывается великолепная панорама города. Экскурсия и экскурсовод очень понравились. Спасибо!!!
18 июля 2019
Анамария отличный гид и очень приятная девушка. Открыла нам столько красивых и уютных мест, потрясающих панорам. Все успели, никуда не спешив. Захотели выпить кофе? Выпили! :) Мы не заметили, как пролетело время. Обязательно съездим ещё куда-то с Анамарией! Спасибо!
20 июня 2019
Добрый день!
Хочу выразить огромную благодарность Анемарии за столь замечательную экскурсию!!! Нам было очень интересно и приятно с Вами общаться! У нас осталось очень яркое впечатление от посещенных нами мест и Вашими познаниями об этих местах! Желаю Вам успехов в дальнейшем! И всем моим знакомым, которые соберутся посетить Сплит буду рекомендовать именно Вас!

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