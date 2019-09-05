3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

По следам пиратов в Омише

Оказавшись на узких улочках сказочного Омиша, мы отправимся исследовать старую часть города. Вы пройдете по уютным кварталам 12 — 13 веков, посетите церковь Святого Михаила и Святого Духа, а затем полюбуетесь восхитительной панорамой всего Омиша, поднявшись на стены старинной крепости Мирабелла. По пути поговорим о захватывающем пиратском прошлом города. Вы разберетесь, почему именно Омиш облюбовали хорватские пираты в Средневековье, узнаете, как выглядели старинные пиратские корабли. А главное — почувствуете сохранившийся даже спустя сотни лет дух авантюр и приключений!

Каньон Цетины, водяные мельницы и хорватская кухня

Из города мы отправимся к его живописным окрестностям: перед вами раскинутся пейзажи устья реки Цетины, которая завершает свой путь в скалистом каньоне и впадает в Адриатическое море. На машине мы проедем между живописными склонами каньона к старым водяным мельницам — Радмановым Млиницам. Вы осмотрите места съемок фильма о Виннету, понаблюдаете за сплавляющимися лодками, выпьете кофе и понаблюдаете, как местные готовят хлеб под колпаком. А если захотите перекусить, я покажу, где можно отведать вкуснейшую паштицаду — маринованную говядину — с бокалом красного домашнего вина из Далмации. И всё это — в окружении волшебной природы окрестностей Цетины.