3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения пиратского города Омиш - это летние месяцы с июня по сентябрь. В это время погода наиболее благоприятна, и можно насладиться тёплым солнцем и комфортной температурой. В апреле, мае и октябре также можно отправиться на экскурсию, однако стоит учитывать возможные дожди и прохладные вечера. В остальные месяцы, с ноября по март, экскурсия возможна, но стоит быть готовым к более прохладной погоде и меньшему количеству туристов, что может создать особую атмосферу уединения.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Город Омиш
Крепость Мирабелла
Церковь Святого Михаила
Церковь Святого Духа
Каньон реки Цетины
Описание экскурсии
По следам пиратов в Омише
Из Сплита поедем до холма Градац высотой 353 метра. Отсюда вы увидите волшебный город Омиш, который расположен в устье реки Цетины, остров Врач, а за спиной — горы древной Республики Польица. Также вы посетите историческое место, где выбирали князя и приняли присягу.
Оказавшись на узких улочках сказочного Омиша, мы отправимся исследовать старую часть города. Вы пройдете по уютным кварталам 12-13 веков, посетите церковь Святого Михаила и Святого Духа, а затем полюбуетесь восхитительной панорамой всего Омиша, поднявшись на стены старинной крепости Мирабелла. По пути поговорим о захватывающем пиратском прошлом города. Вы разберетесь, почему именно Омиш облюбовали хорватские пираты в Средневековье, узнаете, как выглядели старинные пиратские корабли. А главное — почувствуете сохранившийся даже спустя сотни лет дух авантюр и приключений!
Каньон Цетины и хорватская кухня
Из города мы отправимся к его живописным окрестностям: перед вами раскинутся пейзажи устья реки Цетины, которая завершает свой путь в скалистом каньоне и впадает в Адриатическое море. Самая красивая часть экскурсии: возможность покататься на моторной лодке по реке Цетине. Плавание по реке — это неповторимый сказочный опыт, в котором природа открывает вам всю свою красоту. Вы осмотрите места съемок фильма о Виннету, понаблюдаете за сплавляющимися лодками, увидите, как сверкает вода под лучами солнца.
А если захотите перекусить, я покажу, где можно отведать вкуснейшую паштицаду (маринованную говядину с клецками) или традиционное далматинское блюдо сопарник (овощной пирог) — с бокалом красного домашнего вина из Далмации.
Организационные детали
Дополнительные расходы: поездка на лодке — 10 евро/взрослые, 5 евро/дети (4-12 лет), вход в крепость (по желанию) — 5 евро с человека, еда и напитки
Поездка на лодке — групповая с другими путешественниками. Стоимость индивидуальной поездки на лодке составит 50 евро.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
ULICA MARINA DRŽIĆA
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анамария — ваш гид в Сплите
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1282 туристов
Добро пожаловать в Хорватию и мой родной город Сплит!
Меня зовут Анамария, и я с удовольствием буду вашим гидом в Средней Далмации. На побережье Адриатического моря действительно трудно найти более прекрасное читать дальшеуменьшить
место. Почему? Потому что Средняя Далмация — регион разнообразия! Море, острова, реки, каньоны, водопады, горы — всё это находится рядом. Шибенскую и Макарскю ривьеры невозможно ни с чем сравнить, а Сплит, который стоит между ними, известен даже и Гоше из фильма «Москва слезам не верит»!
Я закончила Филологический факультет Загребского университеты. Профессор мировой и сравнительной литературы. Увлекаюсь русской литературой! С 2008 года работаю в туризме, работаю в Сплите и Загребе. Также училась в Санкт-Петербургском государственном университете — в Центре русского языка и культуры.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
–
3
–
2
–
1
–
Ю
Юрий
Экскурсия очень интересная и информативная. Прошла в очень дружественной обстановке в ходе которой мы с семьей узнали много нового и интересного по истории не только г. Омиш,но и о г. читать дальшеуменьшить
Сплит и других городах Хорватии. Познакомились с бытом простых хорватов. Гид Anamarija предложила нам дополнительно частную прогулку по реке с остановкой в очень живописном месте,где мы смогли попробывать национальные блюда. Мы получили ответы на разнообразные вопросы,касающиеся не только самой экскурсии. Anamarija всестороннеразвитый человек,с которым очень интересно вести беседу,а так же имеет хорошее чувство юмора,что очень подкупает. Эта экскурсия оставила нам незабываемые впечатления о красе хорватской природы и ее истории-рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Александра
Хочется выразить огромную благодарность Anamarija за незабываемую экскурсию в Омиш и бесценные советы о том: что посмотреть, где поесть и побывать за время нашего недолгого отпуска в Сплите. Благодаря Аnamarija читать дальшеуменьшить
мы вернулись из Хорватии с желанием вернуться снова)). Anamarija - профессионал, красивая женщина, позитивный,душевный и тёплый человек! Однозначная рекомендация для тех, кто хочет узнать Хорватию с лучшей стороны. С благодарностью, Александра и Шамиль
Вам был полезен этот отзыв?
Женя
Прекрасная экскурсия; понравилась всем, от мала до велика (от 6-летних до взрослых). Анамария отлично знает материал и увлекательно его подает; умеет найти контакт со всеми. Также Анамария легко меняет планы, если надо; предлагает места, куда пойти в городе. Сам Омиш невероятен, комбинация гор, моря и реки очень редкая. Очень советую поехать вместе с Анамарией!
Вам был полезен этот отзыв?
Лариса
Добрый день! Хочу выразить огромную благодарность Анемарии за столь замечательную экскурсию!!! Нам было очень интересно и приятно с Вами общаться! У нас осталось очень яркое впечатление от посещенных нами мест и Вашими познаниями об этих местах! Желаю Вам успехов в дальнейшем! И всем моим знакомым, которые соберутся посетить Сплит буду рекомендовать именно Вас!
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Экскурсия прошла великолепно! Аннамария подъехала к нашим апартаментам и мы отправились на экскурсию в сказочный Омиш. Очень интересная экскурсия, красивейший городок и пейзажи. Мы никуда не спешили, гуляли сколько хотели, поднимались в крепость пиратов откуда открывается великолепная панорама города. Экскурсия и экскурсовод очень понравились. Спасибо!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Александра
Анамария отличный гид и очень приятная девушка. Открыла нам столько красивых и уютных мест, потрясающих панорам. Все успели, никуда не спешив. Захотели выпить кофе? Выпили!:) Мы не заметили, как пролетело время. Обязательно съездим ещё куда-то с Анамарией! Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Сплита
Похожие экскурсии на «Из Сплита в пиратский город Омиш»