Anamarija проводит ещё 3 экскурсии

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Из Сплита - на Плитвицкие озера

Отправьтесь в путешествие мечты из Сплита на Плитвицкие озера! Водопады, озера, леса и карстовые пещеры ждут вас. Путешествие на лодке и поезде
Приглашаем вас на незабываемую экскурсию из Сплита на Плитвицкие озера.

Вас ждут 140 водопадов с кристально чистой водой, 16 волшебных озер, буково-хвойные леса и карстовые пещеры.

Вы прокатитесь на лодке и панорамном
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поезде, откроете для себя тайные живописные тропинки и узнаете, как эти места связаны с Никола Тесла. Начнем с Нижних озер и будем подниматься к Верхним, наслаждаясь умопомрачительными видами. Важно помнить, что входные билеты в парк необходимо приобрести заранее. Вся поездка пройдет на комфортабельном автомобиле, и все транспортные расходы включены в стоимость

5
1 отзыв

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 140 водопадов
  • 🏞️ 16 озер
  • 🌲 Буково-хвойные леса
  • 🛶 Путешествие на лодке
  • 🚂 Панорамный поезд
  • 🔍 Тайные тропинки
  • ⚡ Истории о Николе Тесле
Из Сплита - на Плитвицкие озера
Из Сплита - на Плитвицкие озера
Из Сплита - на Плитвицкие озера

Что можно увидеть

  • Велики Слап
  • Нижние озера
  • Верхние озера

Описание экскурсии

Все секреты заповедника

Плитвицкие озера условно разделены на две части — Верхние и Нижние. Мы начнем с Нижних и будем подниматься наверх, так намного живописнее. Уже в начале пути вам откроется умопомрачительный вид на Велики Слап — самый большой водопад Хорватии высотой 72 метра. Я расскажу, как он появился и какие известные люди его посещали. А еще раскрою интересные факты о регионе Лика, где находится заповедник, и о населяющих его животных, бабочках и экзотических растениях.

Сюрреалистические пейзажи

Погуляв под журчание воды по уютным тропинкам Нижнего заповедника, вы сядете на паром и отправитесь к Верхним озерам с гигантским количеством маленьких водоемов и водопадов разной силы и высоты. Перед вами откроются неописуемые словами виды, которые впечатлят даже самых искушенных путешественников. Но и это еще не все — назад к Нижним озерам мы поедем на панорамном поезде. Это маленькое путешествие станет завершающим аккордом знакомства с «визитной карточкой» Хорватии.

Организационные детали

  • ВАЖНО: Входные билеты в парк не включены в стоимость. Вам необходимо заранее (минимум за 2 дня до желаемой даты) купить их on-line на сайте заповедника. Без этого экскурсия не состоится.
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Dacia Duster. Все транспортные расходы включены в стоимость.
  • Время в пути из Сплита до Плитвицких озер — 3,5 часа в одну сторону. В заповеднике мы проведем 4-5 часов.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анамария
Анамария — ваш гид в Сплите
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1282 туристов
Добро пожаловать в Хорватию и мой родной город Сплит! Меня зовут Анамария, и я с удовольствием буду вашим гидом в Средней Далмации. На побережье Адриатического моря действительно трудно найти более прекрасное
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место. Почему? Потому что Средняя Далмация — регион разнообразия! Море, острова, реки, каньоны, водопады, горы — всё это находится рядом. Шибенскую и Макарскю ривьеры невозможно ни с чем сравнить, а Сплит, который стоит между ними, известен даже и Гоше из фильма «Москва слезам не верит»! Я закончила Филологический факультет Загребского университеты. Профессор мировой и сравнительной литературы. Увлекаюсь русской литературой! С 2008 года работаю в туризме, работаю в Сплите и Загребе. Также училась в Санкт-Петербургском государственном университете — в Центре русского языка и культуры.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Илья
Несмотря на прохладу и мелкий дождь в начале пути - превосходно провели время! Супер - экскурсия и супер гид!! Незабываемый день!! Спасибо Анамария!
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