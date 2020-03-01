Anamarija проводит ещё 3 экскурсии

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  3. Из Сплита — на Плитвицкие озера!

Посетить одно из красивейших мест Европы и прикоснуться к сказочной дикой природе

Anamarija
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Anamarija – ваш гид
Приглашаю отправиться в путешествие мечты: вы увидите 140 невероятных водопадов с кристально чистой водой, 16 волшебных бирюзовых озер, буково-хвойные леса и карстовые пещеры.

А еще покатаетесь на лодочке и панорамном поезде, отыщете тайные живописные тропинки и услышите, как связан с этими местами Никола Тесла.
660 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 13 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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Из Сплита — на Плитвицкие озера!
Из Сплита — на Плитвицкие озера!

Что вас ожидает

Все секреты заповедника
Плитвицкие озера условно разделены на две части — Верхние и Нижние. Мы начнем с Нижних и будем подниматься наверх, так намного живописнее. Уже в начале пути вам откроется умопомрачительный вид на Велики Слап — самый большой водопад Хорватии высотой 72 метра. Я расскажу, как он появился и какие известные люди его посещали. А еще раскрою интересные факты о регионе Лика, где находится заповедник, и о населяющих его животных, бабочках и экзотических растениях.

Сюрреалистические пейзажи
Погуляв под журчание воды по уютным тропинкам Нижнего заповедника, вы сядете на паром и отправитесь к Верхним озерам с гигантским количеством маленьких водоемов и водопадов разной силы и высоты. Перед вами откроются неописуемые словами виды, которые впечатлят даже самых искушенных путешественников. Но и это еще не все — назад к Нижним озерам мы поедем на панорамном поезде. Это маленькое путешествие станет завершающим аккордом знакомства с «визитной карточкой» Хорватии.

Организационные детали

  • ВАЖНО: Входные билеты в парк не включены в стоимость. Вам необходимо заранее (минимум за 2 дня до желаемой даты) купить их on-line на сайте заповедника. Без этого экскурсия не состоится.
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Dacia Duster. Все транспортные расходы включены в стоимость.
  • Время в пути из Сплита до Плитвицких озер — 3,5 часа в одну сторону. В заповеднике мы проведем 4-5 часов.
Из Сплита — на Плитвицкие озера!
Из Сплита — на Плитвицкие озера!
Из Сплита — на Плитвицкие озера!
Из Сплита — на Плитвицкие озера!
Из Сплита — на Плитвицкие озера!
Из Сплита — на Плитвицкие озера!
Из Сплита — на Плитвицкие озера!
Из Сплита — на Плитвицкие озера!
Из Сплита — на Плитвицкие озера!
Из Сплита — на Плитвицкие озера!
Из Сплита — на Плитвицкие озера!
Из Сплита — на Плитвицкие озера!
Из Сплита — на Плитвицкие озера!
Из Сплита — на Плитвицкие озера!
Из Сплита — на Плитвицкие озера!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Anamarija
Anamarija
Добро пожаловать в Хорватию! Меня зовут Аннамария, и я с удовольствием буду вашим гидом в Средней Далмации. На побережье Адриатического моря действительно трудно найти более прекрасное место. Почему? Потому что Средняя Далмация — регион разнообразия! Море, острова, реки, каньоны, водопады, горы — всё это находится рядом. Шибенскую и Макарскю ривьеры невозможно ни с чем сравнить, а Сплит, который стоит между ними, известен даже и Гоше из фильма «Москва слезам не верит»! Я закончила Филологический факультет Загребского университеты. Профессор мировой и сравнительной литературы. Увлекаюсь русской литературой! С 2008 года работаю в туризме, работаю в Сплите и Загребе. Также училась в Санкт-Петербургском государственном университете — в Центре русского языка и культуры.
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