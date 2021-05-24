Anamarija проводит ещё 3 экскурсии

Приглашаем вас на незабываемую экскурсию из Сплита на Плитвицкие озера.Вас ждут 140 водопадов с кристально чистой водой, 16 волшебных озер, буково-хвойные леса и карстовые пещеры.Вы прокатитесь на лодке и панорамном

поезде, откроете для себя тайные живописные тропинки и узнаете, как эти места связаны с Никола Тесла. Начнем с Нижних озер и будем подниматься к Верхним, наслаждаясь умопомрачительными видами. Важно помнить, что входные билеты в парк необходимо приобрести заранее. Вся поездка пройдет на комфортабельном автомобиле, и все транспортные расходы включены в стоимость

Описание экскурсии

Все секреты заповедника

Плитвицкие озера условно разделены на две части — Верхние и Нижние. Мы начнем с Нижних и будем подниматься наверх, так намного живописнее. Уже в начале пути вам откроется умопомрачительный вид на Велики Слап — самый большой водопад Хорватии высотой 72 метра. Я расскажу, как он появился и какие известные люди его посещали. А еще раскрою интересные факты о регионе Лика, где находится заповедник, и о населяющих его животных, бабочках и экзотических растениях.

Сюрреалистические пейзажи

Погуляв под журчание воды по уютным тропинкам Нижнего заповедника, вы сядете на паром и отправитесь к Верхним озерам с гигантским количеством маленьких водоемов и водопадов разной силы и высоты. Перед вами откроются неописуемые словами виды, которые впечатлят даже самых искушенных путешественников. Но и это еще не все — назад к Нижним озерам мы поедем на панорамном поезде. Это маленькое путешествие станет завершающим аккордом знакомства с «визитной карточкой» Хорватии.

Организационные детали