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Исследовать древний город, искупаться в водопаде и узнать о повседневной жизни хорватов

Anamarija
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Anamarija – ваш гид
Национальный парк Крка — идеальное место для знакомства с природными красотами Хорватии и её бытом.

Здесь вы поплаваете у каскадного водопада, полюбуетесь видами и прикоснётесь к местной жизни прошлого и настоящего.

А по пути в Крку прочувствуете очарование старинного города на берегу реки.
156 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча — ULICA MARINA DRŽIĆA
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У этой экскурсии1 отзыв
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В заповедник Крка из Сплита
В заповедник Крка из Сплита

Что вас ожидает

Автопутешествие: прогулка по Скрадину
От Сплита до заповедника Крка — 100 км, но наш путь будет скрашен остановкой в Скрадине. Первое поселение на месте этого города возникло в доримскую эпоху, однако вскоре его разрушили. Вы прогуляетесь по улочкам восстановленного города и увидите его главные места. Церковь святого Спиридона в неоготическом стиле, костёл 18-го столетия, городская ратуша — Скрадин порадует старинными постройками.

Кроме того, в городе нас ждёт перерыв на обед. Рагу из морского угря, скрадинский ризотто с телятиной, местное вино и торт из шоколада, орехов и инжира — здесь вы попробуете лучшие блюда хорватской кухни!

Заповедник Крка: природа и местный быт
После знакомства со Скрадином вас ждёт лодочное путешествие. Проплывая по реке Крка, давшей название парку, вы полюбуетесь пейзажами и услышите, как появился заповедник. Крка славится своими каскадными водопадами — вы окунётесь в воду и прогуляетесь в тени деревьев, растущих вдоль реки, а затем побываете на этнографической презентации. Поможете кузнецу сделать подкову, увидите, как раньше в водопадах стирали одежду, и рассмотрите хорватский национальный костюм. Я расскажу об укладе жизни прошлого и открою, как менялся быт местных на протяжении столетий.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: трансфер — 105€ с группы, по желанию: обед в Скрадине — от 30€ с человека.
  • Вход в заповедник также оплачивается отдельно, а его стоимость зависит от сезона. В апреле, мае, октябре взрослый билет — 14€ с человека, детям до 18 лет — 11€, до 7 лет — бесплатно. Летом и в сентябре взрослый — 27€, детский — 16€ с человека. Зимой и в ноябре взрослый — 4€, детский билет — 3€ с человека.
  • Перерыв на обед может быть сделан по пути в заповедник или после его посещения.
  • С собой рекомендую взять купальные костюмы и полотенца.
В заповедник Крка из Сплита
В заповедник Крка из Сплита
В заповедник Крка из Сплита
В заповедник Крка из Сплита
В заповедник Крка из Сплита
В заповедник Крка из Сплита
В заповедник Крка из Сплита
В заповедник Крка из Сплита
В заповедник Крка из Сплита
В заповедник Крка из Сплита
В заповедник Крка из Сплита
В заповедник Крка из Сплита
В заповедник Крка из Сплита

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — ULICA MARINA DRŽIĆA.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Anamarija
Anamarija
Добро пожаловать в Хорватию! Меня зовут Аннамария, и я с удовольствием буду вашим гидом в Средней Далмации. На побережье Адриатического моря действительно трудно найти более прекрасное место. Почему? Потому что Средняя Далмация — регион разнообразия! Море, острова, реки, каньоны, водопады, горы — всё это находится рядом. Шибенскую и Макарскю ривьеры невозможно ни с чем сравнить, а Сплит, который стоит между ними, известен даже и Гоше из фильма «Москва слезам не верит»! Я закончила Филологический факультет Загребского университеты. Профессор мировой и сравнительной литературы. Увлекаюсь русской литературой! С 2008 года работаю в туризме, работаю в Сплите и Загребе. Также училась в Санкт-Петербургском государственном университете — в Центре русского языка и культуры.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

23 июля 2019
Экскурсия, благодаря Аннемарии, прошла самым лучшим образом. Аннамария забрала нас прямо из отеля , по дороге весело отвечала на самые разные вопросы детей и взрослых. Сам путь до заповедника оказался не таким же длинным и совершенно неутомительным - сначала на машине, потом на кораблике по прекрасным местам, а затем уже пешком по пешеходной части. Отлично проложенные дорожки позволили всей семье совершить отличную прогулку, Аннамария по дороге делилась своими знаниями и угощала местными деликатесами. В конце путешествия было свободное время для купания, очень удивило отсутствие минимальных удобств для переодевания купальников, но все желающие в итоге справляются и с такой задачей. Экскурсию рекомендуем и взрослым и детям. Абсолютно беспроигрышный вариант. А Аннамария - чудесный светлый человек, который будет Вам вспоминаться всегда как искорка тёплой гостеприимной Хорватии.

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