Лучшее время для посещения заповедника Крка из Сплита - с июня по сентябрь. В это время года погода наиболее комфортная, а природа раскрывается во всей красе. Однако стоит учитывать, что в летние месяцы здесь может быть многолюдно. В апреле, мае и октябре также можно насладиться красотой заповедника, но стоит быть готовым к переменчивой погоде и меньшему количеству туристов. В остальные месяцы посещение возможно, но погодные условия могут быть менее благоприятными для прогулок на свежем воздухе.

Национальный парк Крка - это уникальное место, где можно познакомиться с природными красотами и культурой Хорватии.Путешествие начинается в Сплите и включает остановку в старинном городе Скрадин, где вы увидите костёл

18-го века и городскую ратушу. Затем вас ждёт лодочное путешествие по реке Крка, во время которого вы сможете насладиться живописными пейзажами и узнать историю заповедника. В парке вы увидите этнографическую презентацию, поможете кузнецу сделать подкову и узнаете о быте местных жителей. Обед в Скрадине предложит вам попробовать традиционные блюда хорватской кухни, такие как рагу из морского угря и скрадинский ризотто

Описание экскурсии

Автопутешествие: прогулка по Скрадину

От Сплита до заповедника Крка — 100 км, но наш путь будет скрашен остановкой в Скрадине. Первое поселение на месте этого города возникло в доримскую эпоху, однако вскоре его разрушили. Вы прогуляетесь по улочкам восстановленного города и увидите его главные места. Костёл 18-го столетия, городская ратуша — Скрадин порадует старинными постройками. На маленькой волшебной площади протекает вся жизнь города. На ней находится и местная церковь Маленькой Богородицы в которой вы увидите рисунок св. Иеронима Стридонского (как полагают историки, он родился в этом районе).

Кроме того, в городе нас ждёт перерыв на обед. Рагу из морского угря, скрадинский ризотто с телятиной, местное вино и торт из шоколада, орехов и инжира — здесь вы попробуете лучшие блюда хорватской кухни!

Заповедник Крка: природа и местный быт

После знакомства со Скрадином вас ждёт лодочное путешествие. Проплывая по реке Крка, давшей название парку, вы полюбуетесь пейзажами и услышите, как появился заповедник. Вы прогуляетесь в тени деревьев, растущих вдоль реки, а затем побываете на этнографической презентации. Поможете кузнецу сделать подкову, увидите, как раньше в водопадах стирали одежду, и рассмотрите хорватский национальный костюм. Я расскажу об укладе жизни прошлого и открою, как менялся быт местных на протяжении столетий.

Организационные детали