Лучшее время для посещения заповедника Крка из Сплита - с июня по сентябрь. В это время года погода наиболее комфортная, а природа раскрывается во всей красе. Однако стоит учитывать, что в летние месяцы здесь может быть многолюдно. В апреле, мае и октябре также можно насладиться красотой заповедника, но стоит быть готовым к переменчивой погоде и меньшему количеству туристов. В остальные месяцы посещение возможно, но погодные условия могут быть менее благоприятными для прогулок на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Костёл 18-го века
Городская ратуша
Церковь Маленькой Богородицы
Река Крка
Описание экскурсии
Автопутешествие: прогулка по Скрадину
От Сплита до заповедника Крка — 100 км, но наш путь будет скрашен остановкой в Скрадине. Первое поселение на месте этого города возникло в доримскую эпоху, однако вскоре его разрушили. Вы прогуляетесь по улочкам восстановленного города и увидите его главные места. Костёл 18-го столетия, городская ратуша — Скрадин порадует старинными постройками. На маленькой волшебной площади протекает вся жизнь города. На ней находится и местная церковь Маленькой Богородицы в которой вы увидите рисунок св. Иеронима Стридонского (как полагают историки, он родился в этом районе).
Кроме того, в городе нас ждёт перерыв на обед. Рагу из морского угря, скрадинский ризотто с телятиной, местное вино и торт из шоколада, орехов и инжира — здесь вы попробуете лучшие блюда хорватской кухни!
Заповедник Крка: природа и местный быт
После знакомства со Скрадином вас ждёт лодочное путешествие. Проплывая по реке Крка, давшей название парку, вы полюбуетесь пейзажами и услышите, как появился заповедник. Вы прогуляетесь в тени деревьев, растущих вдоль реки, а затем побываете на этнографической презентации. Поможете кузнецу сделать подкову, увидите, как раньше в водопадах стирали одежду, и рассмотрите хорватский национальный костюм. Я расскажу об укладе жизни прошлого и открою, как менялся быт местных на протяжении столетий.
Организационные детали
Дополнительные расходы по желанию: обед в Скрадине — от 20€ с человека
Вход в заповедник также оплачивается отдельно, а его стоимость зависит от сезона. В апреле и мае взрослый билет — 15€ с человека, детям до 18 лет — 11,25€, до 7 лет — бесплатно. Летом и в сентябре взрослый — 40€, детский — 28€ с человека. В октябре взрослый — 20€, детский билет — 15€.
Перерыв на обед может быть сделан по пути в заповедник или после его посещения
Купаться в реке не разрешается на законодательном уровне
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
ULICA MARINA DRŽIĆA 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анамария — ваш гид в Сплите
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1282 туристов
Добро пожаловать в Хорватию и мой родной город Сплит!
Меня зовут Анамария, и я с удовольствием буду вашим гидом в Средней Далмации. На побережье Адриатического моря действительно трудно найти более прекрасное читать дальшеуменьшить
место. Почему? Потому что Средняя Далмация — регион разнообразия! Море, острова, реки, каньоны, водопады, горы — всё это находится рядом. Шибенскую и Макарскю ривьеры невозможно ни с чем сравнить, а Сплит, который стоит между ними, известен даже и Гоше из фильма «Москва слезам не верит»!
Я закончила Филологический факультет Загребского университеты. Профессор мировой и сравнительной литературы. Увлекаюсь русской литературой! С 2008 года работаю в туризме, работаю в Сплите и Загребе. Также училась в Санкт-Петербургском государственном университете — в Центре русского языка и культуры.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
1
3
–
2
–
1
–
И
Ирина
Экскурсия в Национальный парк Крка - это экскурсия, которую просто обязательно нужно заказать. Потрясающая экосистема водопадов, горных речек и озера просто завараживают. Ну и, конечно, Скрадинский водопад - просто дух читать дальшеуменьшить
захватывает! Прямо возле водопада можно купаться - настоящее единение с природой. Дети очень довольны. Но ехать нужно обязательно пораньше - меньше людей, и потому будет ощущение, что вы одни в девственном лесу. Дорога к водопаду тоже живописна. Маршрут пролегает по реке Крка, который вы проплываете на катере. Здесь очень красивые виды, прямо с открытки. Городок Скрадин - старинный и милый город с живописными и узкими улочками. В общем, лучшей экскурсии для ознакомления с природой Хорватии нет!
Отдельно хочу сказать о гиде. Аннамария - просто незаменимый компаньон для любого путешествия! Она расскажет много интересного, подскажет необходимое, и при этом вы не будете чувствовать себя под избыточной опекой. С ней комфортно, легко и интересно. Вот с кем бы мы с удовольствием объехали все интересные места Хорватии!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Наталья
Экскурсия, благодаря Аннемарии, прошла самым лучшим образом. Аннамария забрала нас прямо из отеля, по дороге весело отвечала на самые разные вопросы детей и взрослых. Сам путь до заповедника оказался не читать дальшеуменьшить
таким же длинным и совершенно неутомительным - сначала на машине, потом на кораблике по прекрасным местам, а затем уже пешком по пешеходной части. Отлично проложенные дорожки позволили всей семье совершить отличную прогулку, Аннамария по дороге делилась своими знаниями и угощала местными деликатесами. В конце путешествия было свободное время для купания, очень удивило отсутствие минимальных удобств для переодевания купальников, но все желающие в итоге справляются и с такой задачей. Экскурсию рекомендуем и взрослым и детям. Абсолютно беспроигрышный вариант. А Аннамария - чудесный светлый человек, который будет Вам вспоминаться всегда как искорка тёплой гостеприимной Хорватии.
Вам был полезен этот отзыв?
V
Violetta
Содержательная, интересная поездка с множеством впечатлений. Гид забрала нас прямо с апартаментов, что очень удобно. Дорога туда прошла за разговорами с Анной так быстро, что мы не заметили прошедший час. читать дальшеуменьшить
Конечно сам заповедник восхищает своим великолепием натуральной не тронутой человеком природой, а запахами трав и деревьев невозможно надышаться. Совет: возьмите с собой что нибудь, чтобы кормить рыб, которая стоит в воде косяками и ждёт подкормки.
Вам был полезен этот отзыв?
Евгений
Великолепно проведенный день в заповеднике. Бесподобная природа, кристальная вода и свежий воздух. Аннамария- прекрасный рассказчик и очень позитивный человек. Спасибо за приятное общение и море полезной информации!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Олег
Анна замечательный гид и очень красивая девушка!
Вам был полезен этот отзыв?
Илья
Прекрасное место, Аннамария - замечательный человек, умница, тактичная, обходительная. Мне, как человеку творческому, немного не хватило захватывающих историй и перепетий. Цена экскурсии по нашем меркам - не дешёвая. .
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Сплита
Похожие экскурсии на «В заповедник Крка из Сплита»