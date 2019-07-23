Что вас ожидает

Автопутешествие: прогулка по Скрадину

От Сплита до заповедника Крка — 100 км, но наш путь будет скрашен остановкой в Скрадине. Первое поселение на месте этого города возникло в доримскую эпоху, однако вскоре его разрушили. Вы прогуляетесь по улочкам восстановленного города и увидите его главные места. Церковь святого Спиридона в неоготическом стиле, костёл 18-го столетия, городская ратуша — Скрадин порадует старинными постройками.

Кроме того, в городе нас ждёт перерыв на обед. Рагу из морского угря, скрадинский ризотто с телятиной, местное вино и торт из шоколада, орехов и инжира — здесь вы попробуете лучшие блюда хорватской кухни!

Заповедник Крка: природа и местный быт

После знакомства со Скрадином вас ждёт лодочное путешествие. Проплывая по реке Крка, давшей название парку, вы полюбуетесь пейзажами и услышите, как появился заповедник. Крка славится своими каскадными водопадами — вы окунётесь в воду и прогуляетесь в тени деревьев, растущих вдоль реки, а затем побываете на этнографической презентации. Поможете кузнецу сделать подкову, увидите, как раньше в водопадах стирали одежду, и рассмотрите хорватский национальный костюм. Я расскажу об укладе жизни прошлого и открою, как менялся быт местных на протяжении столетий.