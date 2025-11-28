Отправьтесь в яркое путешествие по Агре на тук-туке — посетите легендарный Тадж-Махал и Форт Агры, откройте для себя мастерские ремесленников, традиционную кухню и шумные колоритные рынки. Экскурсия сочетает историю, культуру и атмосферу настоящей Индии.
Описание экскурсииТадж-Махал — жемчужина Индии Начните день с экскурсии по Тадж-Махалу, жемчужине могольской архитектуры и одному из семи чудес света. Узнайте романтическую историю Шаха Джахана и Мумтаз-Махал, сделайте незабываемые фотографии и полюбуйтесь сиянием белого мрамора. Форт Агры и ремесленные мастерские Продолжите своё путешествие посещением Форта Агры — впечатляющего памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. Прогуляйтесь по величественным залам и королевским покоям. После этого загляните в художественные мастерские, где мастера сохраняют искусство инкрустации мрамора и вышивки зардози, которыми славится Агра. Кухня, рынки и панорама Агры Насладитесь традиционным индийским обедом в местном ресторане, попробуйте знаменитые блюда Агры. Затем прокатитесь по рынкам Старого города, наполненным красками и ароматами специй, попробуйте уличные закуски — пета, чаат и джалеби. Завершить день можно видом на Тадж-Махал с другого берега реки Ямуна — в саду Мехтаб Баг открывается умиротворяющая панорама для финальных фото. Важная информация:
- Что взять с собой: удобная обувь, шляпа, камера, солнцезащитный крем, вода.
- Не подходит для: беременных женщин, людей с проблемами спины, пользователей инвалидных колясок.
- Не допускается: курение, алкоголь и наркотики, засорение.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тадж-Махал
- Форт Агры
- Старый город Агры
- Базар Кинари
- Рынок специй
- Рынок Раватпара
- Сады Мехтаб Баг
- Река Ямуна
Что включено
- Трансфер
- Автомобиль с кондиционером
- Услуги гида
- Прохладительные напитки
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер из отеля в Агре
Завершение: Трансфер в отель Агры
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
- Что взять с собой: удобная обувь, шляпа, камера, солнцезащитный крем, вода
- Не подходит для: беременных женщин, людей с проблемами спины, пользователей инвалидных колясок
- Не допускается: курение, алкоголь и наркотики, засорение
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Дели
Похожие экскурсии из Дели
Групповая
до 20 чел.
Путешествие в Агру: Тадж-Махал и Агра-форт в одном туре
Погрузитесь в атмосферу древней Индии на групповой экскурсии в Агру. Тадж-Махал и Красный форт ждут вас! Вкусный обед в индийском ресторане включен
Начало: На ресепшене вашего отеля в Дели
Сегодня в 03:45
Завтра в 16:00
$96 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Тадж-Махал и Красный форт: путешествие из Дели в Агру на авто
Погрузитесь в историю Индии, посетив Тадж-Махал и Красный форт в Агре. Вас ждет незабываемое путешествие с личным гидом
Начало: В отеле
Завтра в 08:00
30 ноя в 08:00
$254 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Тадж-Махал и Красный форт: путешествие на скоростном поезде из Дели
Отправьтесь в незабываемое путешествие из Дели в Агру и посетите Тадж-Махал и Красный форт. Узнайте историю этих величественных памятников
Сегодня в 05:30
Завтра в 16:00
от $179 за человека