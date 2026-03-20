20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
Отправьтесь в Агру, чтобы увидеть Тадж-Махал и Агра-форт. Узнайте истории и легенды этих величественных сооружений
Индию невозможно представить без Тадж-Махала - храма любви, окутанного тайнами и легендами. Предлагается отправиться в Агру, чтобы воочию насладиться величественным сооружением.
Вы узнаете детали из его судьбы и побываете у ещё читать дальшеуменьшить
одной реликвии Средневековья - форта империи Великих Моголов.
Полюбуетесь грандиозным храмом, который в память о своей супруге построил пятый правитель Могольской империи. Пройдёте в зал мавзолея и услышите историю любви, о которой говорят спустя столько столетий. Легенды о строительстве Тадж-Махала и реальные факты из жизни постройки. Оба объекта нашей поездки - воспоминания о владычестве империи Великих Моголов. Побываете в главной оборонительной крепости этого государства - Красном форте. В его залах узнаете, что находилось в них в прошлом. Разберётесь, чем жила крепость после падения империи и какую роль она играет сегодня. Обед в индийском ресторане: обычаи и традиции страны (по желанию за доплату)
Вы полюбуетесь грандиозным храмом, который в память о своей супруге построил пятый правитель Могольской империи. Пройдёте в зал мавзолея и услышите историю любви, о которой говорят спустя столько столетий. Я познакомлю вас с легендами о строительстве Тадж-Махала и реальными фактами из жизни постройки.
Агра-форт: судьба средневековой крепости
Оба объекта нашей поездки — воспоминания о владычестве империи Великих Моголов. Вы побываете в главной оборонительной крепости этого государства — Красном форте. Я проведу вас в его залы и расскажу, что находилось в них в прошлом. Вы разберётесь, чем жила крепость после падения империи и какую роль она играет сегодня.
Обед в индийском ресторане: обычаи и традиции страны (по желанию за доплату) Конечно, вас ждёт знакомство с национальной кухней. Вы попробуете разнообразные блюда: несколько видов риса, баранину, лепёшки, традиционный чай. За обедом мы обсудим быт и привычки индусов. Вы узнаете о праздниках и буднях Индии и поймёте, какие традиции чтут местные жители.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на автомобиле с кондиционером из вашего отеля в Дели и обратно, плата за парковки и проезд на всех участках дороги.
Дополнительные расходы: вход в Тадж-Махал с посещением мавзолея — 1300 рупий с человека, Агра-форт — 600 рупий с человека, комплексный традиционный обед — 750 рупий с человека
При оплате банковской картой скидка — 50 рупий на входные билеты
Программу можно провести для большего количества человек. Стоимость для каждого дополнительного участника — $75
Дорога до Агры занимает 3 часа
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ресепшен вашего отеля в Дели
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али — ваша команда гидов в Дели
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2099 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Али. Я живу в городе Дели и работаю в туристической сфере уже более 6 лет в команде профессиональных гидов. Мой родной язык — хинди, но я свободно читать дальшеуменьшить
говорю на русском и английском языках. Работаю в разных уголках Индии. Выпускник факультета истории Индии Аграского государственного университета. Агра — мой родной город, о котором я очень много знаю, как и об истории всей моей страны. Со мной вы увидите настоящую Индию, например, местные колонии и школы. Узнаете про систему образования, увидите особенные и интересные локации в каждом городе. Приезжайте в Индию, с нами ваше путешествие будет незабываемым!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 84 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
Посетила Тадж Махал по пути в Кералу, задержавшись на сутки в Дели. Забрали прямо из аэропорта рано утром и на комфортабельной машине с коммуникабельным водителем домчались до Тадж Махала примерно читать дальшеуменьшить
за 3,5 часа. По дороге была 1 остановка, удалось выпить кофе. В Тадж Махале нас встретил гид Акбар, очень позитивный человек. Был организован скромный завтрак в одном из отелей. Далее отрпавились в Тадж Махал. Это грандиозное величественное сооружение нужно видеть своими глазами, ни одна фотография и ни одно видео не отражают той красоты и величия, которая свойственна этому сооружению. На территории Тадж Махала была организована профессиональная фотосессия. Рекомендую воспользоваться, так фотограф запечетлит вас в самых зачимых точках этого потрясающего об’екта и с’экономит массу вашего времени на экскурсии. Во время экскурсии Акбар рассказал мног интересных фактов об Агре и Тадж Махале. Это его родной город и он очень любит его и гордится им. Рассказал, что в городе построено метро, и предложил проехаться до форта. Так удалось познакомится с индийским метро. В Форте продолжили экскурсию и посмотрели самые значимые об’екты, про которые экскурсовод все подробно рассказал. После экскурсии заехали в сувенирный магазин, что тоже был удобно и полезно. На обратном пути доставили прямо в забронированный заранее отель. Экскурсия была отлично организовна! Спасибо Али, Акбару и водителю за незабываемую поездку‼️🥰
Али
Ответ организатора:
Добрый день! Уважаемая Светлана! Благодарим вас за то, что нашли время поделиться своими впечатлениями об экскурсии к Тадж-Махалу. Ваш подробный читать дальшеуменьшить
и положительный отзыв очень важен для нас.
Мы рады, что организация трансфера, работа водителя и профессионализм гида Акбара полностью соответствовали вашим ожиданиям. Наша цель — сделать путешествие максимально комфортным и информативным, и мы счастливы, что нам это удалось.
Отдельное спасибо за рекомендацию воспользоваться услугами фотографа и проехать по новой линии метро — мы ценим, когда гости замечают такие детали.
Спасибо за высокую оценку нашей работы и доверие. Всегда будем рады помочь вам в организации будущих поездок по Индии.
С уважением, Команда Али.
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Алексей
Всё было хорошо! Были изначально недопонимания по датам, но всё разрешилось благополучно, спасибо организатору, что пошел нам на встречу! Гид был классный, его зовут Акбар, очень веселый, добродушный, делал классные фото и всегда старался найти лучший ракурс! Очень внимательно относился к моей маме, за это отдельное Спасибо!
Али
Ответ организатора:
Здравствуйте! Благодарим вас за такой подробный и позитивный отзыв. Нам очень приятно знать, что в итоге все организационные вопросы были читать дальшеуменьшить
решены к вашему полному удовлетворению. Мы обязательно передадим вашу благодарность организатору за проявленную гибкость. Отдельное спасибо за тёплые слова в адрес гида Акбара. Обязательно сообщим ему о вашей высокой оценке его работы, профессионализма и внимательного отношения. Будем рады видеть вас снова!
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Кирилл
Все прошло прекрасно! Нас встретили утром у отеля в Дели! Очень комфортно довезли до Агры, где нас встретил Али! Все очень четко, душевно, интересно и с юмором! Отличные локации для фото) Получили огромное удовольствие от экскурсии! Также с комфортом доехали обратно в Дели
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Т
Татьяна
Поездка и организация очень понравились. Наш самолёт задержался, но водитель нас ждал 2 часа и не выказал ни капли раздражения по этому поводу. Прекрасно вел машину мы себя чувствовали полностью читать дальшеуменьшить
в безопасности. Вежливый и культурный, хорошо говорил по английски. Когда приехали в Агру нас ждал Али гид и организатор, он подробно объяснил все правила пребывания на территории храма и везде максимально нас оберегал. Рассказывал очень интересно, русский язык на высочайшем уровне. Отвечал на все наши вопросы. Создал максимально благоприятные условия для нахождения в Тадж Махале, и это при температуре +47. Было жарко но Али нас вел зелеными тропами, где много деревьев и подробно провел экскурсию. Нам очень понравилось
Али
Ответ организатора:
Добрый день Уважаемая Татьяна! Большое спасибо за такой развёрнутый и тёплый отзыв! Нам невероятно приятно читать ваши слова о поездке.
Мы читать дальшеуменьшить
очень рады, что наш водитель проявил такое терпение и профессионализм, дождавшись вас после задержки рейса. Безопасность и комфорт наших гостей — это абсолютный приоритет, а его знание английского языка, безусловно, сделало поездку ещё приятнее.
Отдельную благодарность передаём Али. Мы гордимся тем, что в нашей команде работают такие гиды, как он. Его глубокие знания, высокий уровень владения русским языком и умение интересно подать информацию действительно создают незабываемые впечатления. А то, что он позаботился о вас в такую жару (+47 градусов!), выбрав маршрут через зелёные аллеи, говорит о нём как о настоящем профессионале, для которого важен каждый гость.
Спасибо, что отметили слаженную работу всей команды. Будем счастливы видеть вас снова!
С наилучшими пожеланиями, [Команда Али]
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Е
Елена
Али молодец! Все было организовано интересно, познавательно, учтены наши пожелания. Отозвался на запрос по экскурсии очень быстро. Помог в дополнительных запросах. Рекомендую как русскоговорящего гида.
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С
Сергей
Замечательная экскурсия. Выезжали из Дели в 2:30 утра, дорога хоть и длинная (почти три часа), но асфальт ровный и машина хорошая, так что доехали бодрыми. Рано утром очереди меньше, так читать дальшеуменьшить
что не пришлось стоять. Плюс организатор купил все билеты заранее, что также сэкономило время. Завтрак в отеле хороший. По сувенирным лавкам специально не возят - только если попросить. Ну и сам Тадж Махал, конечно, великолепен, это место однозначно стоит посетить.
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