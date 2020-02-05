20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Полюбоваться легендарным храмом-мавзолеем и узнать об эпохе Могольской империи

Ali
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Ali – ваш гид
Индию невозможно представить без Тадж-Махала — храма любви, окутанного тайнами и легендами.

Я предлагаю отправиться в Агру, чтобы воочию насладиться величественным сооружением.

Вы узнаете детали из его судьбы и побываете у ещё одной реликвии Средневековья — форта империи Великих Моголов.
$125 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
На автомобиле
Продолжительность 12 часов
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча на ресепшен вашего отеля в Дели
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У этой экскурсии20 отзывов
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Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии

Что вас ожидает

Тадж-Махал: истории и предания мавзолея
Вы полюбуетесь грандиозным храмом, который в память о своей супруге построил пятый правитель Могольской империи. Пройдёте в зал мавзолея и услышите историю любви, о которой говорят спустя столько столетий. Я познакомлю вас с легендами о строительстве Тадж-Махала и реальными фактами из жизни постройки.

Агра-форт: судьба средневековой крепости
Оба объекта нашей поездки — воспоминания о владычестве империи Великих Моголов. Вы побываете в главной оборонительной крепости этого государства — Красном форте. Я проведу вас в его залы и расскажу, что находилось в них в прошлом. Вы разберётесь, чем жила крепость после падения империи и какую роль она играет сегодня.

Обед в индийском ресторане: обычаи и традиции страны
Конечно, вас ждёт знакомство с национальной кухней. Вы попробуете разнообразные блюда: несколько видов риса, баранину, лепёшки, традиционный чай. За обедом мы обсудим быт и привычки индусов. Вы узнаете о праздниках и буднях Индии и поймёте, какие традиции чтут местные жители.

Организационные детали

  • В стоимость включено: встреча в аэропорту, трансфер на автомобиле с кондиционером из вашего отеля в Дели и обратно, плата за парковки и проезд на всех участках дороги, обед (бизнес-ланч).
  • Дополнительные расходы: вход в Тадж-Махал с посещением мавзолея — 1300 рупий с человека, Агра-форт — 600 рупий с человека.
  • При оплате банковской картой скидка — 50 рупий на входные билеты
  • Дорога до Агры занимает 3 часа
Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на ресепшен вашего отеля в Дели.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ali
Ali
Здравствуйте! Меня зовут Али. Я живу в городе Дели и работаю в туристической сфере уже 6 лет. Мой родной язык хинди, но я свободно говорю на русском и английском языках. Работаю в разных уголках Индии. Моё хобби — кататься на мотоцикле. Со мной вы тоже сможете этим насладиться. Я выпускник факультета истории Индии Аграского государственного университета. Агра — мой родной город , о котором я очень много знаю, как и об истории всей моей страны. Со мной вы увидите настоящую Индию, например, местные колонии и школы. Узнаете про систему образования, увидите особенные и интересные места в каждом городе. Приезжайте в Индию и со мной ваше путешествие будет незабываемым!
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20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 февраля 2020
Часть моих друзей были не очень уверены до экскурсии в том, что это будет и вправду неплохо, но благодаря Али всё прошло просто замечательно и все, абсолютно все из нас были в восторге от этой экскурсии и от того, как её провёл с нами Али.
3 февраля 2020
Великолепная организация экскурсии. Али прекрасно владеет русским языком. Сказка удалась, благодаря помощи Али. Большое спасибо. Всем рекомендую.
31 января 2020
Экскурсия с гидом Али очень понравилась. Али досконально нам все рассказал об истории создания этого шедевра архитектуры, показал Красный Форт, рассказал об укладе жизни в Индии, помог совершить памятные изделия местных мастеров. Огромная благодарность ему и его коллективу. Если собрались ехать в Индию обращайтесь к Али.
Владимир.
17 января 2020
Хочется поблагодарить Али за интересную, содержательную экскурсию : Агра Тадж-Махал. Али очень приятный человек, открытый, отзывчивый, улыбчивый, всегда на позитиве. Поддержит любой разговор. Ответит на все вопросы. Агра его родной город, он его любит, владеет большим количеством инфомации. От этого экскурсия ещё интереснее.

Отличный гид!!! Очень рекомендую!!!
9 января 2020
Спасибо Али за незабываемую экскурсию в Агру!
Все было очень хорошо организовано, начиная от встречи в гостинице и заканчивая трансфером в аэропорт.
Мы насладились не только самой экскурсией, но и просто общением с Али) Благодаря Али мы не только увидели одно из чудес света, но и узнали многого интересного о жизни в Индии.
Спасибо!
Ждем в Санкт-Петербурге :)
9 января 2020
Отлично и познавательно провели время в Агре! Времени было в обрез, так как прилетали в Дели из Гоа буквально на день, да еще и самолет опоздал на час. Однако водитель нас дождался и на комфортабельной машине довольно быстро довез до Агры, так что Тадж Махал в лучах утреннего солнца мы все-таки увидели. Правда, особенно нас впечатлил его вид со стены форта: просто сказочный дворец в дымке! Вместо Али с нами был гид из его команды, Тушар, чьи познания в истории Великих Моголов весьма обстоятельны. По-русски говорил хорошо, на вопросы отвечал, во всем помогал, подсказывал лучшие ракурсы и сам делал запоминающиеся фото. Для него Агра - это родной город, так что он там все и всех знает. Отдельно отметим профессионализм водителя, который довез нас обратно даже быстрее, чем мы ожидали, и произвел впечатление приятного собеседника (правда, общаться пришлось на английском). В общем, очень довольны!
7 января 2020
Тадж-Махал это сказка и очень важно, с кем попадёшь в эту сказку. Али изумительный рассказчик, обаятельный и воспитанный молодой человек. Перед экскурсией я прочитала инфо про Тадж-Махал, но Али рассказал много историй, про которых в интернете ни слова. Али заботился о нас с заказа экскурсии, сообщив про тёплые вещи - отдыхая на Гоа, мы не подумали, что в Дели может быть так холодно. Нас встретил водитель в аэропорту, мы успели на рассвет в Тадж-Махале и насладились экскурсией на одно из семи чудес света! Огромная благодарность Али за чудесную и познавательную экскурсию, за занимательные рассказы про Индию, за профессионализм и четкую организацию поездки. И отдельное спасибо за помощь в фотографировании - Али не только подсказывал, где лучше встать, чтоб фото было запоминающимся, но и фотографировал нас. Очень рекомендую экскурсию с Али - качество на высоте и цена разумная. Большое Вам спасибо, Али! Наша семья осталась очень довольна поездкой!
28 декабря 2019
Отличная обзорная экскурсия по Агре. Особенно подходит тем, кто хочет посмотреть город и его главные достопримечательности за один день. Али прекрасно владеет русским языком, и выступает не только как экскурсовод, хорошо подающий материал, но и просто как интересный собеседник. Крайне внимателен и заботлив. Рекомендую всем.
27 декабря 2019
Али отличный гид. Он не просто обладает глубокими знаниями истории, он еще и очень приятный собеседник. Рассказывает интересно, видно что ему самому это нравится, а увлеченных людей и слушать приятно. Очень вежлив, старается учесть все пожелания. Водителей находит таких же. С удовольствием воспользуюсь еще раз его услугами, если буду в Дели. Мы еще не все посмотрели.
12 декабря 2019
Спасибо нашему гиду Али за прекрасную экскурсию в Тадж-Махал. Нам очень понравилось!
Ещё 10 отзывов

Ali проводит ещё 4 экскурсии

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