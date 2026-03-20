20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Индию невозможно представить без Тадж-Махала - храма любви, окутанного тайнами и легендами. Предлагается отправиться в Агру, чтобы воочию насладиться величественным сооружением.Вы узнаете детали из его судьбы и побываете у ещё

одной реликвии Средневековья - форта империи Великих Моголов. Полюбуетесь грандиозным храмом, который в память о своей супруге построил пятый правитель Могольской империи. Пройдёте в зал мавзолея и услышите историю любви, о которой говорят спустя столько столетий. Легенды о строительстве Тадж-Махала и реальные факты из жизни постройки. Оба объекта нашей поездки - воспоминания о владычестве империи Великих Моголов. Побываете в главной оборонительной крепости этого государства - Красном форте. В его залах узнаете, что находилось в них в прошлом. Разберётесь, чем жила крепость после падения империи и какую роль она играет сегодня. Обед в индийском ресторане: обычаи и традиции страны (по желанию за доплату)

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Описание экскурсии

Тадж-Махал: истории и предания мавзолея

Вы полюбуетесь грандиозным храмом, который в память о своей супруге построил пятый правитель Могольской империи. Пройдёте в зал мавзолея и услышите историю любви, о которой говорят спустя столько столетий. Я познакомлю вас с легендами о строительстве Тадж-Махала и реальными фактами из жизни постройки.

Агра-форт: судьба средневековой крепости

Оба объекта нашей поездки — воспоминания о владычестве империи Великих Моголов. Вы побываете в главной оборонительной крепости этого государства — Красном форте. Я проведу вас в его залы и расскажу, что находилось в них в прошлом. Вы разберётесь, чем жила крепость после падения империи и какую роль она играет сегодня.

Обед в индийском ресторане: обычаи и традиции страны (по желанию за доплату)

Конечно, вас ждёт знакомство с национальной кухней. Вы попробуете разнообразные блюда: несколько видов риса, баранину, лепёшки, традиционный чай. За обедом мы обсудим быт и привычки индусов. Вы узнаете о праздниках и буднях Индии и поймёте, какие традиции чтут местные жители.

Организационные детали