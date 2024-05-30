Агра – экскурсии в Дели

Найдено 15 экскурсий в категории «Агра» в Дели на русском языке, цены от $129. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
65 отзывов
Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
Отправьтесь в Агру, чтобы увидеть Тадж-Махал и Агра-форт. Узнайте истории и легенды этих величественных сооружений
Начало: На ресепшен вашего отеля в Дели
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от $199 за всё до 20 чел.
Тадж-Махал: путешествие в Агру на скоростном поезде
🚗 На машине
🚉 На поезде
Индивидуальная
13 часов
16 отзывов
Тадж-Махал и Красный форт: путешествие на скоростном поезде из Дели
Отправьтесь в незабываемое путешествие из Дели в Агру и посетите Тадж-Махал и Красный форт. Узнайте историю этих величественных памятников
10 июня в 14:00
11 июня в 06:00
от $193 за всё до 5 чел.
Из Дели в Агру на скоростном поезде (всё включено)
🚗 На машине
🚉 На поезде
Индивидуальная
13 часов
16 отзывов
Индивидуальная экскурсия из Дели в Агру: Тадж-Махал, форт Агры
Путешествие на скоростном поезде из Дели в Агру с комфортом и удобством. Все включено: от трансферов до обеда
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$198 за человека
Два Тадж-Махала за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Два Тадж-Махала за один день в Дели
Погрузитесь в историю двух архитектурных чудес Индии - Тадж-Махала и его младшего брата Бэби Тадж-Махала, в компании опытного гида
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
$250 за всё до 2 чел.
Рассвет у Тадж-Махала
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
76 отзывов
Рассвет у Тадж-Махала: погружение в историю и культуру Индии
Встречайте первые лучи солнца у Тадж-Махала, наслаждайтесь завтраком в Агре и исследуйте Агра-форт в индивидуальной экскурсии
Завтра в 14:00
10 июня в 02:30
от $199 за всё до 20 чел.
Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру
🚗 На машине
Групповая
12 часов
5 отзывов
Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру
Погрузитесь в атмосферу древней Индии на групповой экскурсии в Агру. Тадж-Махал и Красный форт ждут вас! Вкусный обед в индийском ресторане включен
Начало: На ресепшене вашего отеля в Дели
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 02:30 и 03:00
Завтра в 02:30
10 июня в 02:30
$129 за человека
Из Дели - в Агру: путешествие в компании подруг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Из Дели в Агру: путешествие к Тадж-Махалу в компании подруг
Окунитесь в мир индийской культуры: от традиционных сари до ароматной кухни и величественного Тадж-Махала
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
от $199 за всё до 4 чел.
Тадж-Махал - реквием в мраморе
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
14 отзывов
Тадж-Махал и форт Агры: путешествие в сердце Индии
Вас ждет незабываемое путешествие к символу вечной любви - Тадж-Махалу и крепости Агры, воплощению могущества Индии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$192 за всё до 2 чел.
Вриндаван, Тадж-Махал и форт Агра: двухдневная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Вриндаван, Тадж-Махал и форт Агра: двухдневная экскурсия
Отправиться в путешествие по штату Уттар-Прадеш и познакомиться с памятниками двух знаковых городов
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
$395 за всё до 2 чел.
Тадж-Махал: путешествие из Дели в Агру на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Тадж-Махал и Красный форт: путешествие из Дели в Агру на авто
Погрузитесь в историю Индии, посетив Тадж-Махал и Красный форт в Агре. Вас ждет незабываемое путешествие с личным гидом
Начало: В отеле
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
$250 за всё до 2 чел.
Два Тадж-Махала, город-призрак и Красный форт: тур из Дели
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Два Тадж-Махала, город-призрак и Красный форт: уникальный тур из Дели
Вас ждет погружение в историю и культуру Индии: от заброшенного города Фатехпур-Сикри до величественного Тадж-Махала и Красного форта
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$440 за всё до 2 чел.
Яркое путешествие из Дели в Агру на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Яркое путешествие из Дели в Агру на авто
Оценить великий Тадж-Махал, погулять в национальных костюмах и украсить руки узорами мехенди
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от $214 за всё до 6 чел.
К Тадж-Махалу из Дели на поезде-экспрессе
🚗 На машине
🚉 На поезде
Индивидуальная
12 часов
К Тадж-Махалу из Дели на поезде-экспрессе
Путешествие к Тадж-Махалу из Дели на поезде-экспрессе - уникальная возможность увидеть одно из чудес света за один день
Начало: Аэропорт Нью-Дели
Завтра в 14:00
10 июня в 06:30
$149 за человека
Агра + трансфер в Джайпур: из Дели на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Агра + трансфер в Джайпур: из Дели на авто
Посетить главные места Агры и с комфортом добраться до Джайпура
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$230 за человека
Великолепная Агра: путешествие из Дели на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Великолепная Агра: путешествие из Дели на авто
Посетить Тадж-Махал, Красный форт, мечеть Джама и живописные сады в комфортном формате
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
10 июня в 14:00
11 июня в 08:00
$230 за всё до 9 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Яна
    30 мая 2024
    Тадж-Махал: путешествие в Агру на скоростном поезде
    Все понравилось. Огромное спасибо гиду, очень интересно рассказал про историю Тадж Махала.
    Все понравилось. Огромное спасибо гиду, очень интересно рассказал про историю Тадж Махала
  • Г
    Галина
    23 мая 2024
    Рассвет у Тадж-Махала
    Хорошо организованная экскурсия. Рады, что поехали к рассвету, не так жарко и многолюдно. Русскоговорящий гид, интересная экскурсия.
    Хорошо организованная экскурсия. Рады, что поехали к рассвету, не так жарко и многолюдно. Русскоговорящий гид, интересная экскурсияХорошо организованная экскурсия. Рады, что поехали к рассвету, не так жарко и многолюдно. Русскоговорящий гид, интересная экскурсия
  • Ю
    Юрий
    19 мая 2024
    Из Дели в Агру на скоростном поезде (всё включено)
    Из всех гидов, которым я написал по туру в Индии, Мосхин оказался самым внимательным и учел все пожелания. Буду рекомендовать друзьям и обращаться к нему дальше.
  • Ю
    Юлия
    12 мая 2024
    Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру
    Добрый день! Экскурсия прошла замечательно!: знакомство с символом Индии - прекрасным Тадж-Махалом произошло на рассвете, когда еще было не жарко
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    и мало туристов, поэтому получились отличные фото, а после был вкусный завтрак на рассвете. Также великолепие красного Форта, резьба по мрамору, ручная работа, и много национального колорита. Отдельно хочется отметить прекрасную работу гида, новые и чистые, большие машины- это важно! - а также питьевую воду в достаточном количестве, которой нас щедро снабжали. Увидела чудеса света! 🫠

  • П
    Павел
    4 мая 2024
    Рассвет у Тадж-Махала
    Экскурсия прошла замечательно Гид Анис рассказал и показал нам все Водитель так же вел машину аккуратно что является для нас большим плюсом Спасибо!
    Экскурсия прошла замечательноЭкскурсия прошла замечательно
  • Д
    Дмитрий
    2 мая 2024
    Из Дели в Агру на скоростном поезде (всё включено)
    Отличная возможность, если вы проездом в Дели, посетить великолепный Тадж Махал за один день, посмотреть форт, заехать на местные производства
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    и купить себе или близким подарки. День насыщенный, начинается с поездки на поезде Дели - Агра ранним утром. И заканчивается обратной поездкой на поезде в Дели. Впрочем все написано в описании инструкции и все соответствует на 100 процентов. Все организовано достаточно четко. Порадовал комфортный автомобиль и холодильник для воды. Интересно рассказывал гид Саадик. Из минусов: жара, но все достаточно терпимо. Из рекомендаций: в особенно жаркие дни иметь запас влажных, охлажденных полотенец. Рекомендую эту экскурсию когда у вас есть время и когда вы сильно ограничены. Тадж Махал - великолепен!!!

    Отличная возможность, если вы проездом в Дели, посетить великолепный Тадж Махал за один день, посмотреть форт
  • С
    Станислав
    1 мая 2024
    Два Тадж-Махала за один день
    Хариндра, спасибо Вам большое! Это была оч крутая и познавательна экскурсия. Очень френдли и максимум комфорта - ценно 🙏🙏😇
  • П
    Павел
    29 апреля 2024
    Тадж-Махал: путешествие в Агру на скоростном поезде
    Индийские железные дороги - интересный опыт, поэтому этот способ добраться до Агры был отличным выбором. Водитель привез на вокзал, довел
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    до поезда и посадил на наши места, поэтому нам не нужно было заботиться ни о чем. В поезде кормят, есть кондиционер. В Арге нас встретил гид с водителем и начался мир погружения в сказку. Мы были поражены масштабами и архитектуры и человеческих нравов, на которых эта архитектура и была возведена. Форт впечатлил не меньше, хотя все знают Агру в основном по Тадж-Махалу. Гид Рохит подробно рассказал нам все исторические факты (это не было скучно), помогал с хорошими фото ракурсами. Так же в экскурсию входил обед. Хоть это и было хоть туристическое место для групп, но еда была превосходной и без ограничения. Заехали в местные мануфактуры. Очень понравились сувениры, сделанные по традиционному способу местных мастеров - цены приемлемые. Обратный пусть прошел так же с комфортом и безопасно. Рекомендуем Али и команду как хороших организаторов. Что можно улучшить. Программа коротковата, пришлось убивать время до поезда.

    Индийские железные дороги - интересный опыт, поэтому этот способ добраться до Агры был отличным выбором. ВодительИндийские железные дороги - интересный опыт, поэтому этот способ добраться до Агры был отличным выбором. ВодительИндийские железные дороги - интересный опыт, поэтому этот способ добраться до Агры был отличным выбором. ВодительИндийские железные дороги - интересный опыт, поэтому этот способ добраться до Агры был отличным выбором. Водитель
  • P
    Pavel
    22 апреля 2024
    Рассвет у Тадж-Махала
    Али, спасибо большое! Мы очень благодарны за прекрасную организацию экскурсии 🤝
  • Е
    Екатерина
    22 апреля 2024
    Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
    Экскурсию вел сам Али Прекрасное владение русским языком, рекомендации местной кухни. Экскурсия без воды и вытягивания времени. Али учитывал очень жаркую
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    погоду, постоянно снабжал нас водой, ходил в тени и тд выехали в 6 из Дели, вернулись обратно в 17:30 Спасибо С радостью рекомендую

    Экскурсию вел сам АлиЭкскурсию вел сам АлиЭкскурсию вел сам АлиЭкскурсию вел сам АлиЭкскурсию вел сам АлиЭкскурсию вел сам АлиЭкскурсию вел сам Али

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Агра»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
  2. Тадж-Махал: путешествие в Агру на скоростном поезде
  3. Из Дели в Агру на скоростном поезде (всё включено)
  4. Два Тадж-Махала за один день
  5. Рассвет у Тадж-Махала
Какие места ещё посмотреть в Дели
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Тадж-Махал
  3. Храм Лотоса
  4. Президентский дворец
Сколько стоит экскурсия по Дели в июне 2024
Сейчас в Дели в категории "Агра" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 129 до 440. Туристы уже оставили гидам 196 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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