Столица современной Индии

Экскурсия начинается с посещения Старого Дели, где вы увидите Красный Форт 17-го века, который напоминает о славе эпохи Моголов и мечеть Джама Масджит, одна из самых больших и важных мечетей Индии. Далее мы переедем из старого Дели в новый Дели, где посмотрим Ворота Индии, Президентский Дворц и здания правительства (со стороны), храм Акшардхама, один из самых грандиозных индуистких храмов в мире, который вошёл в книгу рекордов Гиннеса, построенный в 2005 году. Это не просто храм а целый храмовый комплекс. Далее увидим Колодец со ступеньками, Аграсен ки Баули, построенный в 15-16 веке. Глубина колодца 60 метров и толщина 15 метров. Этот Колодец когда-то использовали как водохранилище.

Сихийский храм и храм Лотоса

Следующий наш пункт — это Сихийский Храм, Гурудвара Бангла Сахиб. В этом храме сихистов находится пруд со святой водой. Здание храма построено из белого мрамора, а купол покрыт сусальным золотом. Затем нас ждет просмотр храма Лотоса, в котором люди всех религий могут помолиться. Кроме того увидим ещё одно культовое место – 72 метровый минарет Кутуб, построенный в 12-13 веках, украшенный каллиграфической вязью. Минарет Кутуб является всемирным объектом ЮНЕСКО. Важная информация:• Рекомендуем брать с собой бахилы или носки.