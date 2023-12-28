Дели на стыке веков: весь Дели за один день

Индивидуальная экскурсия в Дели
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по столице современной Индии! Вы исследуете историческое Старое Дели с Красным Фортом и величественной мечетью Джама Масджит, затем переместитесь в Новый Дели, чтобы увидеть Ворота Индии, Президентский Дворец и грандиозный храм Акшардхама.

Погрузитесь в культурное наследие с Колодцем Аграсен ки Баули и завершите день в великолепных храмах — Сихийском и храме Лотоса, а также увидите минарет Кутуб, признанный всемирным объектом ЮНЕСКО.
Дели на стыке веков: весь Дели за один день
Дели на стыке веков: весь Дели за один день
Дели на стыке веков: весь Дели за один день
Дели на стыке веков: весь Дели за один день
Дели на стыке веков: весь Дели за один день
Дели на стыке веков: весь Дели за один день
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Что вас ожидает:

  • Старый Дели (Чандани Чаук)
  • Красный форт (со стороны)
  • Мечеть Джама
  • Ворота Индии
  • Президентский дворец (со стороны)
  • Храм Акшардхам
  • Минарет Кутуб
  • Храм Лотоса (со стороны)
  • Аграсен ки баули (колодец со ступеньками)

Описание

Столица современной Индии

Экскурсия начинается с посещения Старого Дели, где вы увидите Красный Форт 17-го века, который напоминает о славе эпохи Моголов и мечеть Джама Масджит, одна из самых больших и важных мечетей Индии. Далее мы переедем из старого Дели в новый Дели, где посмотрим Ворота Индии, Президентский Дворц и здания правительства (со стороны), храм Акшардхама, один из самых грандиозных индуистких храмов в мире, который вошёл в книгу рекордов Гиннеса, построенный в 2005 году. Это не просто храм а целый храмовый комплекс. Далее увидим Колодец со ступеньками, Аграсен ки Баули, построенный в 15-16 веке. Глубина колодца 60 метров и толщина 15 метров. Этот Колодец когда-то использовали как водохранилище.

Сихийский храм и храм Лотоса

Следующий наш пункт — это Сихийский Храм, Гурудвара Бангла Сахиб. В этом храме сихистов находится пруд со святой водой. Здание храма построено из белого мрамора, а купол покрыт сусальным золотом. Затем нас ждет просмотр храма Лотоса, в котором люди всех религий могут помолиться. Кроме того увидим ещё одно культовое место – 72 метровый минарет Кутуб, построенный в 12-13 веках, украшенный каллиграфической вязью. Минарет Кутуб является всемирным объектом ЮНЕСКО. Важная информация:• Рекомендуем брать с собой бахилы или носки.
  • Чем меньше у вас собой будет вещей, тем легче и проще вам будет передвигаться во время экскурсии.
  • В связи с тем, что некоторые достопримечательности, такие как Храм Лотоса и Акшардхам закрыты в определённые дни недели, мы предложим вам посетить вместо них другие, не менее интересные и значимые.

Ежедневно в 9:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Машина с кондиционером
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Бутылки мениральной воды во время экскурсии
  • Личная забота и внимание
  • Трансфер из/до гостиницы
Что не входит
  • Входные билеты к памятникам
  • Прокат на велорикши
  • Все личные расходы
  • Чаевые гиду и водителю
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча состоится В отеле
Завершение: В отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Полезные советы:
  • Всегда брать носки или бахилы собой в Индии
  • Во время экскурсии чем меньше вещей, тем вам удобнее будет передвигаться во время экскурсии.
  • В связи с тем, что некоторые достопримечательности, такие как Храм Лотоса и Акшардхам закрыты в определённые дни недели, мы предложим вам посетить вместо них другие, не менее интересные и значимые
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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