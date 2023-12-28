Отправляйтесь в захватывающее путешествие по столице современной Индии! Вы исследуете историческое Старое Дели с Красным Фортом и величественной мечетью Джама Масджит, затем переместитесь в Новый Дели, чтобы увидеть Ворота Индии, Президентский Дворец и грандиозный храм Акшардхама.
Погрузитесь в культурное наследие с Колодцем Аграсен ки Баули и завершите день в великолепных храмах — Сихийском и храме Лотоса, а также увидите минарет Кутуб, признанный всемирным объектом ЮНЕСКО.
Погрузитесь в культурное наследие с Колодцем Аграсен ки Баули и завершите день в великолепных храмах — Сихийском и храме Лотоса, а также увидите минарет Кутуб, признанный всемирным объектом ЮНЕСКО.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Старый Дели (Чандани Чаук)
- Красный форт (со стороны)
- Мечеть Джама
- Ворота Индии
- Президентский дворец (со стороны)
- Храм Акшардхам
- Минарет Кутуб
- Храм Лотоса (со стороны)
- Аграсен ки баули (колодец со ступеньками)
Описание
Столица современной Индии
Экскурсия начинается с посещения Старого Дели, где вы увидите Красный Форт 17-го века, который напоминает о славе эпохи Моголов и мечеть Джама Масджит, одна из самых больших и важных мечетей Индии. Далее мы переедем из старого Дели в новый Дели, где посмотрим Ворота Индии, Президентский Дворц и здания правительства (со стороны), храм Акшардхама, один из самых грандиозных индуистких храмов в мире, который вошёл в книгу рекордов Гиннеса, построенный в 2005 году. Это не просто храм а целый храмовый комплекс. Далее увидим Колодец со ступеньками, Аграсен ки Баули, построенный в 15-16 веке. Глубина колодца 60 метров и толщина 15 метров. Этот Колодец когда-то использовали как водохранилище.
Сихийский храм и храм Лотоса
Следующий наш пункт — это Сихийский Храм, Гурудвара Бангла Сахиб. В этом храме сихистов находится пруд со святой водой. Здание храма построено из белого мрамора, а купол покрыт сусальным золотом. Затем нас ждет просмотр храма Лотоса, в котором люди всех религий могут помолиться. Кроме того увидим ещё одно культовое место – 72 метровый минарет Кутуб, построенный в 12-13 веках, украшенный каллиграфической вязью. Минарет Кутуб является всемирным объектом ЮНЕСКО. Важная информация:• Рекомендуем брать с собой бахилы или носки.
- Чем меньше у вас собой будет вещей, тем легче и проще вам будет передвигаться во время экскурсии.
- В связи с тем, что некоторые достопримечательности, такие как Храм Лотоса и Акшардхам закрыты в определённые дни недели, мы предложим вам посетить вместо них другие, не менее интересные и значимые.
Ежедневно в 9:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Машина с кондиционером
- Услуги русскоговорящего гида
- Бутылки мениральной воды во время экскурсии
- Личная забота и внимание
- Трансфер из/до гостиницы
- Что не входит
- Входные билеты к памятникам
- Прокат на велорикши
- Все личные расходы
- Чаевые гиду и водителю
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Встреча состоится В отелеЗавершение: В отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 9:30Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Полезные советы:
- Всегда брать носки или бахилы собой в Индии
- Во время экскурсии чем меньше вещей, тем вам удобнее будет передвигаться во время экскурсии.
- В связи с тем, что некоторые достопримечательности, такие как Храм Лотоса и Акшардхам закрыты в определённые дни недели, мы предложим вам посетить вместо них другие, не менее интересные и значимые
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.