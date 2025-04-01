Индивидуальная
Экскурсия по Дели: всё включено
Насладитесь уникальной экскурсией по Дели, где величие прошлого встречается с современностью. Посетите знаковые места и ощутите колорит Индии
Начало: Дели, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
30 мая в 08:30
$95 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Новому и Старому Дели на целый день
Начало: Отель, в котором вы остановились
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
30 мая в 09:00
$150 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Сказочный «розовый» город Джайпур: из Дели и обратно
Индивидуальный трансфер в Дели: Амбер-форт, дворец Джал-Махал, обед в уютном кафе, Городской дворец, обсерватория Джантар-Мантар
Начало: Около вашего отеля в Дели
Расписание: Проводим каждый день индивидуально: оптимальное время с 9:00 до 17:00, но время можно поменять.
Сегодня в 22:00
Завтра в 09:00
$330 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- VVinod1 апреля 2025The best tour with guide Sanjay very respectful and provide all the information about temples and fort and daily life in Delhi. Thankyou so much Abhinav for arranging the tour for you
- VVinod24 октября 2024Have no words to appreciate the way itinerary designed which resulted in enjoyable trip during peak season of tourists. The guide
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Лотосовый храм»
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Сколько стоит экскурсия по Дели в мае 2025
Сейчас в Дели в категории "Лотосовый храм" можно забронировать 3 экскурсии от 95 до 330. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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