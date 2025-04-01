Лотосовый храм – экскурсии в Дели

Найдено 3 экскурсии в категории «Лотосовый храм» в Дели на русском языке, цены от $95. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Эксклюзивная экскурсия по Старому и Новому Дели (всё включено)
11 часов
3 отзыва
Индивидуальная
Экскурсия по Дели: всё включено
Насладитесь уникальной экскурсией по Дели, где величие прошлого встречается с современностью. Посетите знаковые места и ощутите колорит Индии
Начало: Дели, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
30 мая в 08:30
$95 за человека
Обзорная экскурсия по Новому и Старому Дели на целый день
8 часов
Мини-группа
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Новому и Старому Дели на целый день
Начало: Отель, в котором вы остановились
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
30 мая в 09:00
$150 за человека
Сказочный «розовый» город Джайпур: из Дели и обратно
Пешая
14 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Сказочный «розовый» город Джайпур: из Дели и обратно
Индивидуальный трансфер в Дели: Амбер-форт, дворец Джал-Махал, обед в уютном кафе, Городской дворец, обсерватория Джантар-Мантар
Начало: Около вашего отеля в Дели
Расписание: Проводим каждый день индивидуально: оптимальное время с 9:00 до 17:00, но время можно поменять.
Сегодня в 22:00
Завтра в 09:00
$330 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Лотосовый храм»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дели
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Эксклюзивная экскурсия по Старому и Новому Дели (всё включено)
  2. Обзорная экскурсия по Новому и Старому Дели на целый день
  3. Сказочный «розовый» город Джайпур: из Дели и обратно
Какие места ещё посмотреть в Дели
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Самое главное
  2. Тадж-Махал
  3. Агра-форт
  4. Храм Лотоса
  5. Президентский дворец
  6. Кутб-Минар
Сколько стоит экскурсия по Дели в мае 2025
Сейчас в Дели в категории "Лотосовый храм" можно забронировать 3 экскурсии от 95 до 330. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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