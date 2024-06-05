1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Дели: must-see места и город за кулисами
Осознать величие древних храмов, открыть исконные традиции и взглянуть на столицу с разных ракурсов
«И, конечно, я познакомлю с историей строительства средневековой мечети Джама Масджид, где может одновременно молиться до 25 тысяч человек»
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
$120 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
Отправьтесь в Агру, чтобы увидеть Тадж-Махал и Агра-форт. Узнайте истории и легенды этих величественных сооружений
Начало: На ресепшен вашего отеля в Дели
«Вы полюбуетесь грандиозным храмом, который в память о своей супруге построил пятый правитель Могольской империи»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от $199 за всё до 20 чел.
Групповая
7 часов
Контрастный и многоликий Дели: Путешествие от Старого города к Нью-Дели
Погрузитесь в удивительный мир Дели, где историческое наследие и современность переплетаются в едином ритме жизни
Начало: У вашего отеля
«Вы посетите мечеть Джама Масджид, где я расскажу о национальном и религиозном достоянии всего индийского народа»
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$75 за человека
Индивидуальная
7 часов
Древний мегаполис Дели
Погружение в историю, архитектуру и колорит Старого и Нового Дели на авто-экскурсии
«В Новом Дели вы, конечно, узнаете о его застройке англичанами и увидите главные административные сооружения, религиозные объекты и районы, где живёт местная знать»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $115 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Весь Дели за 1 день: Старый и Новый город
Дели - это два мира в одном городе. Посетите древние мечети и современные храмы, Красный форт и Президентский дворец. Погрузитесь в атмосферу Индии
Начало: В лобби отеля
«Вы посетите мечеть Джама-Масджид и оцените со стороны Красный форт, который почти 200 лет был церемониальным и политическим центром Могольской империи»
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$126 за всё до 2 чел.
Групповая
5 часов
Достопримечательности Старого Дели: путеводитель по истории и культуре
За 5 часов погрузитесь в атмосферу Старого Дели, открыв для себя его исторические сокровища и культурное наследие
Начало: У вашего отеля
«посетите мечеть Джама Масджид, где гид расскажет о национальном и религиозном достоянии всего индийского народа»
Расписание: ежедневно в 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
$63 за человека
Индивидуальная
9 часов
Дели - полное погружение: от сикхских традиций до лазерного шоу
Познайте Дели во всем его многообразии: от величественных памятников до тайн древних религий
Начало: В лобби вашего отеля
«Вы увидите из окна автомобиля Красный форт и древнюю мечеть Джама Масджид»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
$145 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Погружение в мир религий Дели: от мечети до буддийского храма
Откройте великолепие духовного многообразия Дели, посетив пять религиозных святынь, каждая из которых расскажет свою уникальную историю
Начало: У вашего отеля
«Он стал ещё одним ярким примером религиозной толерантности Индии»
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$130 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Старый Дели: путешествие по ярким страницам истории Индии
Погрузитесь в атмосферу Старого Дели: от крупнейшей мечети Индии до уникальных исторических памятников
Начало: в лобби отеля
«Вы посетите крупнейшую мечеть Индии, внутренний двор которой может принять одновременно до 25 тысяч верующих»
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$129 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Дели: когда главное уже посмотрели
Если основные достопримечательности Дели уже изучены, эта экскурсия станет отличным продолжением вашего путешествия по индийской столице
Начало: У вашего отеля
«Это джайнский храм — я расскажу, каких принципов придерживаются последователи этой религии»
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$140 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дели - сердце Индии: индивидуальная экскурсия
Проведите целый день в Дели, посещая храмы трёх религий, музеи и исторические памятники. Прокатитесь на велорикше и насладитесь местной кухней
Начало: у вашего отеля
«Мечеть Джама-Масджид — крупнейшую мечеть Индии»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$115 за всё до 2 чел.
Групповая
12 часов
Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру
Погрузитесь в атмосферу древней Индии на групповой экскурсии в Агру. Тадж-Махал и Красный форт ждут вас! Вкусный обед в индийском ресторане включен
Начало: На ресепшене вашего отеля в Дели
«Вы полюбуетесь грандиозным храмом, который в память о своей супруге построил пятый правитель Могольской империи»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 02:30 и 03:00
Завтра в 02:30
10 июня в 02:30
$129 за человека
Индивидуальная
7 часов
Такой разный Дели: Индивидуальная экскурсия по историческим и культурным местам
Погрузитесь в мир древней и современной Индии, открывая для себя ее историю, архитектуру и кулинарные традиции в увлекательной экскурсии
Начало: у вашего отеля или в аэропорту
«А еще увидите Соборную мечеть, которая считается самой главной в Старом Дели»
10 июня в 14:00
11 июня в 08:00
$125 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Обзорная экскурсия «Один день в Дели»
Погрузитесь в атмосферу Дели за один день: дворцы, храмы, парки и фонтаны. Уникальные достопримечательности и культурное наследие ждут вас
«Этот ансамбль религиозных зданий восходит к началу исламского правления в Индии и хранит память о его взлётах и падениях»
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
$125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Колониальная архитектура Дели
Погрузитесь в историю Дели через его уникальную архитектуру. Оцените величие минарета Кутб-Минар и другие исторические памятники
Начало: У вашего отеля
«Вы посетите самую большую мечеть Индии, внутренний двор которой может принять одновременно до 25 тысяч верующих»
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$129 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Нетуристический Дели: эксклюзивное путешествие по скрытым тропам
Погрузитесь в атмосферу настоящего Дели, открыв для себя его скрытые кварталы и уникальные традиции
Начало: В лобби вашего отеля
«небольшую деревню Хауз Хас со старинным водохранилищем, мечетью и гробницей 13/14 века»
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$135 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Тадж-Махал и форт Агры: путешествие в сердце Индии
Вас ждет незабываемое путешествие к символу вечной любви - Тадж-Махалу и крепости Агры, воплощению могущества Индии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$192 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
По Нью-Дели на авто
Посетить самые яркие места Нового города и раскрыть их историю с профессиональным гидом
«Храм Бирла Мандир — мы посетим один из главных индуистских храмов Дели, посвященный богине Лакшми»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Вриндаван, Тадж-Махал и форт Агра: двухдневная экскурсия
Отправиться в путешествие по штату Уттар-Прадеш и познакомиться с памятниками двух знаковых городов
«На окраине города вы побываете в религиозном комплексе 2012 года»
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
$395 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Храмы священного Вриндавана: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в духовный мир Вриндавана, посетив его величественные храмы с русскоговорящим гидом. Узнайте больше о культуре и традициях вишнуизма
«На окраине города вы побываете в религиозном комплексе, построенном в 2012 году»
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
$285 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Дели: путешествие по 7 храмам - знакомство с 7 религиями
За один день познакомьтесь с уникальными храмами Дели, отражающими духовное многообразие города. Погрузитесь в истории разных вер
Начало: У вашего отеля
«Храм Лотоса, связанный с самой молодой религией в мире — бахайизмом»
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$129 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
11 часов
Тадж-Махал и Красный форт: путешествие из Дели в Агру на авто
Погрузитесь в историю Индии, посетив Тадж-Махал и Красный форт в Агре. Вас ждет незабываемое путешествие с личным гидом
Начало: В отеле
«Тадж-Махал — мечеть-мавзолей, возведённый по приказу падишаха империи Великих Моголов Шах-Джахана»
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
$250 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Дели в Джайпур: незабываемая двухдневная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Джайпура, изучая его исторические памятники и культурные сокровища в увлекательной двухдневной поездке
Начало: В отеле или аэропорту
«Если останется время, побываете в храме Обезьян»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$375 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из аэропорта - по утреннему Дели
Увидеть непривычно пустынный мегаполис и осмотреть достопримечательности без очередей
«Храм Лакшми-Нараян — вы полюбуетесь его ярким декором, а я расскажу о богах, в честь которых он назван»
10 июня в 02:00
11 июня в 05:00
$125 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Дели - в Ришикеш и Харидвар: Гималаи, Ганг, храмы
Отправляйтесь в предгорья Гималаев, посетите Ришикеш и Харидвар. Узнайте больше о духовных практиках и священных местах Индии
Начало: У вашего отеля
«Богиня Деви, которой посвящен храм, помогает индуистам контролировать ум и избавляться от тревожных мыслей»
10 июня в 05:00
11 июня в 05:00
$320 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Тайны индуизма в Дели: экскурсия по храмам и духовным местам
Погрузитесь в мир индуизма на индивидуальной экскурсии по храмам Дели. Узнайте о богах, ритуалах и архитектуре Индии
Начало: У вашего отеля
«Традиционный индийский храм середины 20 века, посвящённый двум богам»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
$135 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Великолепная Агра: путешествие из Дели на авто
Посетить Тадж-Махал, Красный форт, мечеть Джама и живописные сады в комфортном формате
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
«Это целый комплекс из дворцов, площадей, мечетей, бассейнов, садов и павильонов для отдыха»
10 июня в 14:00
11 июня в 08:00
$230 за всё до 9 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- YYury5 июня 2024Хотели бы выразить огромную благодарность за незабываемую экскурсию по золотому треугольнику гиду Мохаммаду. На всем протяжении маршрута Дели-Агра-Джайпур-Дели рассказы Мохаммада
- ППавел27 мая 2024Экскурсия по Дели были не на полный день, а, скорее, на половину дня - время между рейсами. Хотелось провести его
- ТТатьяна27 мая 2024Благодарим нашего гида Мухаммада за прекрасную экскурсию. Нам удалось посетить все запланированные места, гид считывал наш интерес, показал и рассказал
- ЕЕлена25 мая 2024У меня был только один свободный день при пересадке в аэропорту. Благодарю гида Мухаммада за содержательную экскурсию. Меня встретили в аэропорту,
- ВВладимир25 мая 2024Хариндра - отличный гид и приятный собеседник. Вместе с ним мы получили возможность открыть для себя много нового в культуре,
- ЕЕлена24 мая 2024Хочу выразить благодарность экскурсоводу Хариндре! Приятный, грамотный, с отличным чувством юмора парень, знающий своё дело и любящий свой город. С
- ИИван12 мая 2024Очень качественная экскурсия, ёмкая и информационная, много где был, с таким подходом столкнулся первый раз. Нам с сыном очень понравилось
- AAngelina12 мая 2024Кулдип потрясающий гид! Первый раз в Индии мы,гид рассказал и показал все очень интересно. Внимательно слушали даже дети😉Очень рекомендую 👌🏻
- ЮЮлия12 мая 2024Добрый день! Экскурсия прошла замечательно!: знакомство с символом Индии - прекрасным Тадж-Махалом произошло на рассвете, когда еще было не жарко
- ААнтон12 мая 2024Замечательная экскурсия, Людмила подстроилась под наш темп, рассказала о жизни в Индии, местных деталях. Посетили несколько достопримечательностей, а так же местное кафе с вкусной едой. Было очень приятно общаться и узнать о Дели от местного жителя.
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