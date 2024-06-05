Погрузитесь в мир древней и современной Индии, открывая для себя ее историю, архитектуру и кулинарные традиции в увлекательной экскурсии

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«А еще увидите Соборную мечеть, которая считается самой главной в Старом Дели»