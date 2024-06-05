Религиозные экскурсии по святым местам Дели

Найдено 27 экскурсий в категории «Святые места» в Дели на русском языке, цены от $63. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дели: must-see места и город за кулисами
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
77 отзывов
Дели: must-see места и город за кулисами
Осознать величие древних храмов, открыть исконные традиции и взглянуть на столицу с разных ракурсов
«И, конечно, я познакомлю с историей строительства средневековой мечети Джама Масджид, где может одновременно молиться до 25 тысяч человек»
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
$120 за всё до 2 чел.
Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
65 отзывов
Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
Отправьтесь в Агру, чтобы увидеть Тадж-Махал и Агра-форт. Узнайте истории и легенды этих величественных сооружений
Начало: На ресепшен вашего отеля в Дели
«Вы полюбуетесь грандиозным храмом, который в память о своей супруге построил пятый правитель Могольской империи»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от $199 за всё до 20 чел.
Контрастный и многоликий Дели
🚗 На машине
Групповая
7 часов
5 отзывов
Контрастный и многоликий Дели: Путешествие от Старого города к Нью-Дели
Погрузитесь в удивительный мир Дели, где историческое наследие и современность переплетаются в едином ритме жизни
Начало: У вашего отеля
«Вы посетите мечеть Джама Масджид, где я расскажу о национальном и религиозном достоянии всего индийского народа»
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$75 за человека
Древний мегаполис Дели
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
96 отзывов
Древний мегаполис Дели
Погружение в историю, архитектуру и колорит Старого и Нового Дели на авто-экскурсии
«В Новом Дели вы, конечно, узнаете о его застройке англичанами и увидите главные административные сооружения, религиозные объекты и районы, где живёт местная знать»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $115 за всё до 4 чел.
Весь Дели за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Весь Дели за 1 день: Старый и Новый город
Дели - это два мира в одном городе. Посетите древние мечети и современные храмы, Красный форт и Президентский дворец. Погрузитесь в атмосферу Индии
Начало: В лобби отеля
«Вы посетите мечеть Джама-Масджид и оцените со стороны Красный форт, который почти 200 лет был церемониальным и политическим центром Могольской империи»
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$126 за всё до 2 чел.
Достопримечательности Старого Дели: программа-минимум
🚗 На машине
Групповая
5 часов
4 отзыва
Достопримечательности Старого Дели: путеводитель по истории и культуре
За 5 часов погрузитесь в атмосферу Старого Дели, открыв для себя его исторические сокровища и культурное наследие
Начало: У вашего отеля
«посетите мечеть Джама Масджид, где гид расскажет о национальном и религиозном достоянии всего индийского народа»
Расписание: ежедневно в 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
$63 за человека
Дели - полное погружение
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
9 отзывов
Дели - полное погружение: от сикхских традиций до лазерного шоу
Познайте Дели во всем его многообразии: от величественных памятников до тайн древних религий
Начало: В лобби вашего отеля
«Вы увидите из окна автомобиля Красный форт и древнюю мечеть Джама Масджид»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
$145 за всё до 4 чел.
Пять религий в Дели
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
1 отзыв
Погружение в мир религий Дели: от мечети до буддийского храма
Откройте великолепие духовного многообразия Дели, посетив пять религиозных святынь, каждая из которых расскажет свою уникальную историю
Начало: У вашего отеля
«Он стал ещё одним ярким примером религиозной толерантности Индии»
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$130 за всё до 2 чел.
Старый Дели: яркий и колоритный
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
6 отзывов
Старый Дели: путешествие по ярким страницам истории Индии
Погрузитесь в атмосферу Старого Дели: от крупнейшей мечети Индии до уникальных исторических памятников
Начало: в лобби отеля
«Вы посетите крупнейшую мечеть Индии, внутренний двор которой может принять одновременно до 25 тысяч верующих»
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$129 за всё до 4 чел.
Дели: когда главное уже посмотрели
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Дели: когда главное уже посмотрели
Если основные достопримечательности Дели уже изучены, эта экскурсия станет отличным продолжением вашего путешествия по индийской столице
Начало: У вашего отеля
«Это джайнский храм — я расскажу, каких принципов придерживаются последователи этой религии»
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$140 за всё до 2 чел.
Дели - сердце Индии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Дели - сердце Индии: индивидуальная экскурсия
Проведите целый день в Дели, посещая храмы трёх религий, музеи и исторические памятники. Прокатитесь на велорикше и насладитесь местной кухней
Начало: у вашего отеля
«Мечеть Джама-Масджид — крупнейшую мечеть Индии»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$115 за всё до 2 чел.
Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру
🚗 На машине
Групповая
12 часов
5 отзывов
Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру
Погрузитесь в атмосферу древней Индии на групповой экскурсии в Агру. Тадж-Махал и Красный форт ждут вас! Вкусный обед в индийском ресторане включен
Начало: На ресепшене вашего отеля в Дели
«Вы полюбуетесь грандиозным храмом, который в память о своей супруге построил пятый правитель Могольской империи»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 02:30 и 03:00
Завтра в 02:30
10 июня в 02:30
$129 за человека
Такой разный Дели
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
16 отзывов
Такой разный Дели: Индивидуальная экскурсия по историческим и культурным местам
Погрузитесь в мир древней и современной Индии, открывая для себя ее историю, архитектуру и кулинарные традиции в увлекательной экскурсии
Начало: у вашего отеля или в аэропорту
«А еще увидите Соборную мечеть, которая считается самой главной в Старом Дели»
10 июня в 14:00
11 июня в 08:00
$125 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия «Один день в Дели»
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Обзорная экскурсия «Один день в Дели»
Погрузитесь в атмосферу Дели за один день: дворцы, храмы, парки и фонтаны. Уникальные достопримечательности и культурное наследие ждут вас
«Этот ансамбль религиозных зданий восходит к началу исламского правления в Индии и хранит память о его взлётах и падениях»
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
$125 за всё до 4 чел.
Колониальная архитектура Дели
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Колониальная архитектура Дели
Погрузитесь в историю Дели через его уникальную архитектуру. Оцените величие минарета Кутб-Минар и другие исторические памятники
Начало: У вашего отеля
«Вы посетите самую большую мечеть Индии, внутренний двор которой может принять одновременно до 25 тысяч верующих»
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$129 за всё до 4 чел.
Нетуристический Дели: авто-пешеходная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
2 отзыва
Нетуристический Дели: эксклюзивное путешествие по скрытым тропам
Погрузитесь в атмосферу настоящего Дели, открыв для себя его скрытые кварталы и уникальные традиции
Начало: В лобби вашего отеля
«небольшую деревню Хауз Хас со старинным водохранилищем, мечетью и гробницей 13/14 века»
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$135 за всё до 2 чел.
Тадж-Махал - реквием в мраморе
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
14 отзывов
Тадж-Махал и форт Агры: путешествие в сердце Индии
Вас ждет незабываемое путешествие к символу вечной любви - Тадж-Махалу и крепости Агры, воплощению могущества Индии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$192 за всё до 2 чел.
По Нью-Дели на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
По Нью-Дели на авто
Посетить самые яркие места Нового города и раскрыть их историю с профессиональным гидом
«Храм Бирла Мандир — мы посетим один из главных индуистских храмов Дели, посвященный богине Лакшми»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$130 за всё до 4 чел.
Вриндаван, Тадж-Махал и форт Агра: двухдневная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Вриндаван, Тадж-Махал и форт Агра: двухдневная экскурсия
Отправиться в путешествие по штату Уттар-Прадеш и познакомиться с памятниками двух знаковых городов
«На окраине города вы побываете в религиозном комплексе 2012 года»
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
$395 за всё до 2 чел.
Храмы священного Вриндавана
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Храмы священного Вриндавана: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в духовный мир Вриндавана, посетив его величественные храмы с русскоговорящим гидом. Узнайте больше о культуре и традициях вишнуизма
«На окраине города вы побываете в религиозном комплексе, построенном в 2012 году»
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
$285 за всё до 2 чел.
Дели: 7 храмов - 7 религий
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
Дели: путешествие по 7 храмам - знакомство с 7 религиями
За один день познакомьтесь с уникальными храмами Дели, отражающими духовное многообразие города. Погрузитесь в истории разных вер
Начало: У вашего отеля
«Храм Лотоса, связанный с самой молодой религией в мире — бахайизмом»
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$129 за всё до 2 чел.
Тадж-Махал: путешествие из Дели в Агру на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Тадж-Махал и Красный форт: путешествие из Дели в Агру на авто
Погрузитесь в историю Индии, посетив Тадж-Махал и Красный форт в Агре. Вас ждет незабываемое путешествие с личным гидом
Начало: В отеле
«Тадж-Махал — мечеть-мавзолей, возведённый по приказу падишаха империи Великих Моголов Шах-Джахана»
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
$250 за всё до 2 чел.
Из Дели в «розовый город» Джайпур: двухдневная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Из Дели в Джайпур: незабываемая двухдневная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Джайпура, изучая его исторические памятники и культурные сокровища в увлекательной двухдневной поездке
Начало: В отеле или аэропорту
«Если останется время, побываете в храме Обезьян»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$375 за всё до 2 чел.
Из аэропорта - по утреннему Дели
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Из аэропорта - по утреннему Дели
Увидеть непривычно пустынный мегаполис и осмотреть достопримечательности без очередей
«Храм Лакшми-Нараян — вы полюбуетесь его ярким декором, а я расскажу о богах, в честь которых он назван»
10 июня в 02:00
11 июня в 05:00
$125 за всё до 3 чел.
Из Дели - в Ришикеш и Харидвар
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Из Дели - в Ришикеш и Харидвар: Гималаи, Ганг, храмы
Отправляйтесь в предгорья Гималаев, посетите Ришикеш и Харидвар. Узнайте больше о духовных практиках и священных местах Индии
Начало: У вашего отеля
«Богиня Деви, которой посвящен храм, помогает индуистам контролировать ум и избавляться от тревожных мыслей»
10 июня в 05:00
11 июня в 05:00
$320 за всё до 5 чел.
Тайны индуизма в Дели
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Тайны индуизма в Дели: экскурсия по храмам и духовным местам
Погрузитесь в мир индуизма на индивидуальной экскурсии по храмам Дели. Узнайте о богах, ритуалах и архитектуре Индии
Начало: У вашего отеля
«Традиционный индийский храм середины 20 века, посвящённый двум богам»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
$135 за всё до 2 чел.
Великолепная Агра: путешествие из Дели на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Великолепная Агра: путешествие из Дели на авто
Посетить Тадж-Махал, Красный форт, мечеть Джама и живописные сады в комфортном формате
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
«Это целый комплекс из дворцов, площадей, мечетей, бассейнов, садов и павильонов для отдыха»
10 июня в 14:00
11 июня в 08:00
$230 за всё до 9 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Y
    Yury
    5 июня 2024
    Дели: must-see места и город за кулисами
    Хотели бы выразить огромную благодарность за незабываемую экскурсию по золотому треугольнику гиду Мохаммаду. На всем протяжении маршрута Дели-Агра-Джайпур-Дели рассказы Мохаммада
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    были максимально интересными и познавательными. Он отлично знает все места, чувствуешь себя спокойно и в безопасности. Также всегда выбирал хорошие проверенные рестораны местной кухни, подсказывал как правильнее себя вести в той или иной ситуации, объяснял особенности местного быта. Проблем на протяжении маршрута не возникало вообще. Маршрут можно было немного корректировать в зависимости от предпочтений и самочувствия, все достаточно гибко. Все очень понравилось, всем рекомендуем.

  • П
    Павел
    27 мая 2024
    Весь Дели за 1 день
    Экскурсия по Дели были не на полный день, а, скорее, на половину дня - время между рейсами. Хотелось провести его
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    не просто в отеле, а хоть немного посмотреть город в той мере, насколько это возможно. Хариндра оказался правильным выбором благодаря гибкому подходу к запросам клиентов. Нас встретили у отеля, отвезли пообедать в отличный ресторан и далее была экскурсия по городу с учетом наших пожеланий. Заехали в несколько храмом, прогулялись по торговому кварталу британской застройки, купили местных сладостей в лучшем месте, где их делают и после этого нас отвезли в отель. Хариндра отлично говорит по-русски, интересно рассказывает о культурных и религиозных аспектах индийской культуры. Видно, что он на самом деле патриот своей страны и это замечательно, я считаю. Мои наилучшие рекомендации!

    Экскурсия по Дели были не на полный день, а, скорее, на половину дня - время междуЭкскурсия по Дели были не на полный день, а, скорее, на половину дня - время междуЭкскурсия по Дели были не на полный день, а, скорее, на половину дня - время междуЭкскурсия по Дели были не на полный день, а, скорее, на половину дня - время между
  • Т
    Татьяна
    27 мая 2024
    Дели: must-see места и город за кулисами
    Благодарим нашего гида Мухаммада за прекрасную экскурсию. Нам удалось посетить все запланированные места, гид считывал наш интерес, показал и рассказал
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    очень много, но не перегружал информацией. Экскурсия была сбалансирована и было время на отдых от жары (+46) в прекрасном месте (исключительно вкусная еда и уютный интерьер). Очень благодарны Мухаммаду за приятное дружеское общение и грамотно построенное путешествие по Дели. Рекомендуем друзьям.

  • Е
    Елена
    25 мая 2024
    Дели: must-see места и город за кулисами
    У меня был только один свободный день при пересадке в аэропорту. Благодарю гида Мухаммада за содержательную экскурсию. Меня встретили в аэропорту,
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    как договаривались, на автомобиле с кондиционером. При температуре воздуха + 41 градус, самое комфортное место, конечно, авто с прохладным климатконтролем. Зв время экскурсии мы посетили все запланированное объекты. Было интересно и необычно. Дели - город контрастов, посмотреть на жизнь города с разных сторон очень любопытно. Обед отличный в чистом и красивом ресторане с национальными блюдами. Рассказ гида был содержательным, узнала многое, о чем ранее не знала. Мухаммад, благодарю за отлично проведённый день!

  • В
    Владимир
    25 мая 2024
    Весь Дели за 1 день
    Хариндра - отличный гид и приятный собеседник. Вместе с ним мы получили возможность открыть для себя много нового в культуре,
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    истории и обычаях Индии. Приятным бонусом стало то, что Хариндра прекрасно владеет русским языком. Рекомендую всем провести знакомство с Дели именно с этим замечательным гидом.

  • Е
    Елена
    24 мая 2024
    Весь Дели за 1 день
    Хочу выразить благодарность экскурсоводу Хариндре! Приятный, грамотный, с отличным чувством юмора парень, знающий своё дело и любящий свой город. С
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    удовольствием отвечал на все вопросы, погрузил в атмосферу старого Дели, почувствовали колорит города, увидели бурлящую жизнь населения, посетили огромнейший рынок, закупались чаем и специями, прокатились по дорогам города, мероприятие, конечно, не для слабонервных 😂, осмотрели потрясающей красоты храмы, в одном из них даже попали на молитву и попробовали национальное угощение. Дал рекомендации, что ещё можно посмотреть самостоятельно, где по кушать, какие фрукты купить. Беспокоился, чтобы нам было максимально комфортно и интересно. Спасибо, Хариндра, за вашу работу, ответственность, интерес, доброжелательность и отзывчивость! Очень рады, что выбрали именно вас!

  • И
    Иван
    12 мая 2024
    Нетуристический Дели: авто-пешеходная экскурсия
    Очень качественная экскурсия, ёмкая и информационная, много где был, с таким подходом столкнулся первый раз. Нам с сыном очень понравилось
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    🙏🏼🙏🏼🙏🏼 Хариндра, спасибо, ты настоящий профи💪👍 Да и ещё, машина новая, чистая, водитель в белой рубашке, воды для такой погоды в машине в достатке! 🤝

    Очень качественная экскурсия, ёмкая и информационная, много где был, с таким подходом столкнулся первый раз. НамОчень качественная экскурсия, ёмкая и информационная, много где был, с таким подходом столкнулся первый раз. НамОчень качественная экскурсия, ёмкая и информационная, много где был, с таким подходом столкнулся первый раз. НамОчень качественная экскурсия, ёмкая и информационная, много где был, с таким подходом столкнулся первый раз. НамОчень качественная экскурсия, ёмкая и информационная, много где был, с таким подходом столкнулся первый раз. НамОчень качественная экскурсия, ёмкая и информационная, много где был, с таким подходом столкнулся первый раз. НамОчень качественная экскурсия, ёмкая и информационная, много где был, с таким подходом столкнулся первый раз. НамОчень качественная экскурсия, ёмкая и информационная, много где был, с таким подходом столкнулся первый раз. НамОчень качественная экскурсия, ёмкая и информационная, много где был, с таким подходом столкнулся первый раз. НамОчень качественная экскурсия, ёмкая и информационная, много где был, с таким подходом столкнулся первый раз. Нам
  • A
    Angelina
    12 мая 2024
    Достопримечательности Старого Дели: программа-минимум
    Кулдип потрясающий гид! Первый раз в Индии мы,гид рассказал и показал все очень интересно. Внимательно слушали даже дети😉Очень рекомендую 👌🏻
  • Ю
    Юлия
    12 мая 2024
    Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру
    Добрый день! Экскурсия прошла замечательно!: знакомство с символом Индии - прекрасным Тадж-Махалом произошло на рассвете, когда еще было не жарко
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    и мало туристов, поэтому получились отличные фото, а после был вкусный завтрак на рассвете. Также великолепие красного Форта, резьба по мрамору, ручная работа, и много национального колорита. Отдельно хочется отметить прекрасную работу гида, новые и чистые, большие машины- это важно! - а также питьевую воду в достаточном количестве, которой нас щедро снабжали. Увидела чудеса света! 🫠

  • А
    Антон
    12 мая 2024
    Такой разный Дели
    Замечательная экскурсия, Людмила подстроилась под наш темп, рассказала о жизни в Индии, местных деталях. Посетили несколько достопримечательностей, а так же местное кафе с вкусной едой. Было очень приятно общаться и узнать о Дели от местного жителя.

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Святые места»

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  2. Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
  3. Контрастный и многоликий Дели
  4. Древний мегаполис Дели
  5. Весь Дели за 1 день
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4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Тадж-Махал
  3. Храм Лотоса
  4. Президентский дворец
Сколько стоит экскурсия по Дели в июне 2024
Сейчас в Дели в категории "Святые места" можно забронировать 27 экскурсий и билетов от 63 до 395. Туристы уже оставили гидам 332 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Экскурсии на русском языке в Дели (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 27 экскурсий на 2024 год по теме «Святые места», 332 ⭐ отзыва, цены от $63. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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