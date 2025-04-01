Мои заказы

Джайнский храм Лоди – экскурсии в Дели

Найдено 3 экскурсии в категории «Джайнский храм Лоди» в Дели на русском языке, цены от $95. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Частный эксклюзивный тур по Матхуре и Вриндавану из Агры (все включено)
9 часов
Индивидуальная
Начало: Агра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 6:00
Завтра в 06:00
25 сен в 06:00
$99 за человека
Эксклюзивная экскурсия по Старому и Новому Дели (всё включено)
11 часов
3 отзыва
Индивидуальная
Начало: Дели, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
25 сен в 08:30
$95 за человека
Сказочный «розовый» город Джайпур: из Дели и обратно
Пешая
14 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Начало: Около вашего отеля в Дели
Расписание: Проводим каждый день индивидуально: оптимальное время с 9:00 до 17:00, но время можно поменять.
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
$330 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Vinod
    1 апреля 2025
    Эксклюзивная экскурсия по Старому и Новому Дели (всё включено)
    The best tour with guide Sanjay very respectful and provide all the information about temples and fort and daily life in Delhi.
    Thankyou so much Abhinav for arranging the tour for you
  • V
    Vinod
    24 октября 2024
    Have no words to appreciate the way itinerary designed which resulted in enjoyable trip during peak season of tourists.
    The guide
    and driver both are good i like the service offered by abhinav and i will definitely book Taj Mahal tour with him again in future

Сколько стоит экскурсия по Дели в сентябре 2025
Сейчас в Дели в категории "Джайнский храм Лоди" можно забронировать 3 экскурсии от 95 до 330. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
