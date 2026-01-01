Мои заказы

Храм Акшардхам – экскурсии в Дели

Найдено 4 экскурсии в категории «Храм Акшардхам» в Дели на русском языке, цены от $112, скидки до 10%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Дели на стыке веков: весь город за один день
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Начало: Встреча состоится В отеле
Расписание: Ежедневно в 9:30
Завтра в 09:30
13 янв в 09:30
$128 за всё до 4 чел.
Полный день экскурсии по Дели на авто
9 часов
-
10%
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Начало: Отель или аэропорт в Дели
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
13 янв в 09:00
$112.50$125 за всё до 10 чел.
Золотой Треугольник (Дели, Агрa, Джайпур)
8 часов
-
5%
Индивидуальная
до 2 чел.
Начало: В любом месте Дели, как в аэропорту, так и в отеле
Расписание: Yes
Завтра в 09:00
13 янв в 09:00
$1034.60$1089 за всё до 2 чел.
Золотой Треугольник (Дели, Агрa, Джайпуру и Варанаси)
9 часов
-
10%
Индивидуальная
до 2 чел.
Начало: В любом месте Дели, как в аэропорту, так и в отеле
Расписание: Yes
Завтра в 09:00
13 янв в 09:00
$1484.10$1649 за всё до 2 чел.

