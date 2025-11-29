Описание билетаНезабываемое путешествие в Тадж-Махал: минуйте очереди и погрузитесь в историю Не теряйте драгоценное время в очереди. Наш тур Skip the Line: Taj Mahal Sunrise Tour из Дели гарантирует, что у вас будет больше времени, чтобы погрузиться в великолепие этого архитектурного чуда. Посетите Тадж-Махал и Форт Агры, объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, за один день. Побалуйте себя восхитительным обедом в престижном 5-звездочном отеле и позвольте нашему знающему лицензированному гиду оживить историю во время вашего частного однодневного тура. Этот замечательный опыт предназначен исключительно для вас.
понедельник, вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тадж-Махал
- Форт Агры
Что включено
- Возьмите и доставьте из любой точки Дели NCR.
- Частный местный гид на английском / иностранном языке
- Помощь по приезду и отъезду
- Экскурсия на частном автомобиле с кондиционером и водителем.
- Все сборы за парковку, дорожные сборы, топливо и налоги
- Бесплатные бутылки с водой и зонтики
Что не входит в цену
- Любые другие блюда и дополнительные услуги
- Чаевые водителю и гиду
- Плата за камеру у памятников
- Элементы, не показанные во включенной части
Место начала и завершения?
Нью-Дели
Когда и как рано покупать?
Когда: понедельник, вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Дели
