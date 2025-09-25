Билеты
Skip The Line: тур по Тадж-Махалу и Агре из Джайпура
Начало: Джайпур, ваш отель
«Благодаря приоритетному билету вы избежите скопления людей и сможете насладиться каждым моментом экскурсии в спокойствии и комфорте»
Расписание: Ежедневно (кроме пятницы) в 6:00
25 сен в 06:00
27 сен в 06:00
$170 за билет
Билеты
Экскурсия на рассвете в Тадж-Махал без очереди из Дели
Начало: Нью-Дели
«На нашей экскурсии вы сможете окунуться в сагу о Тадже без очередей и узнать историю, сотканную исключительно из чистой любви»
Расписание: понедельник, вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье
25 сен в 03:00
27 сен в 03:00
$179 за билет
Билеты
Агра: экскурсия без очередей в Тадж-Махал и величественный Форт Агры
Начало: По договоренности
«Отправьтесь в увлекательное путешествие по Агре — посетите легендарный Тадж-Махал без очередей и исследуйте Форт Агры, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО»
Завтра в 05:00
25 сен в 05:00
$6.80 за билет
Билеты
Тадж-Махал, Агра и Матхура: путешествие по святыням и наследию
Начало: Трансфер из отеля
Завтра в 05:00
25 сен в 05:00
$91 за билет
