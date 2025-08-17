Мои заказы

Без очередей в лучшие места Дели

Найдено 3 экскурсии в категории «Проход без очереди» в Дели на русском языке, цены от $6. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Из аэропорта - по утреннему Дели
На машине
5 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из аэропорта - по утреннему Дели: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Дели на индивидуальной экскурсии по знаковым достопримечательностям столицы Индии
25 сен в 05:00
28 сен в 05:00
$155 за всё до 3 чел.
Экскурсия на рассвете в Тадж-Махал без очереди из Дели
10 часов
3 отзыва
Билеты
Экскурсия на рассвете в Тадж-Махал без очереди из Дели
Начало: Нью-Дели
«На нашей экскурсии вы сможете окунуться в сагу о Тадже без очередей и узнать историю, сотканную исключительно из чистой любви»
Расписание: понедельник, вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье
25 сен в 03:00
27 сен в 03:00
$179 за билет
Агра: экскурсия без очередей в Тадж-Махал и величественный Форт Агры
Пешая
6 часов
Билеты
Агра: экскурсия без очередей в Тадж-Махал и величественный Форт Агры
Начало: По договоренности
«Отправьтесь в увлекательное путешествие по Агре — посетите легендарный Тадж-Махал без очередей и исследуйте Форт Агры, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО»
Завтра в 05:00
25 сен в 05:00
$6.80 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    17 августа 2025
    Из аэропорта - по утреннему Дели
    Путешествие по Дели с Акашем было идеальным. Посмотрели все главные достопримечательности, попили очень вкусно пообедали, услышали ответы на все интересующие
    читать дальше

    нас вопросы. Аркаш владеет русским языком практически в совершенстве. Нам с нашим гидом было очень легко, весело и приятно. Автомобиль, на котором за нами приехал Аркаш был очень чистым на вид просто новым, просторным с прекрасным кондиционированием. Мы остались очень довольны!!! Спасибо!!!

  • И
    Илья
    3 марта 2025
    Из аэропорта - по утреннему Дели
    Нам заменили экскурсовода и наш новый экскурсовод Рафик хоть и старался, но очень плохо говорил по-русски. Понимать его было сложно.
    Экскурсия
    Экскурсия
    читать дальше

    начинается после длительного перелета, поэтому экономьте силы. Из здания аэропорта раньше времени лучше не выходить, т к. обратно попасть будет невозможно, а попить чай так рано на улице просто негде.

  • Е
    Евгений
    28 февраля 2025
    Из аэропорта - по утреннему Дели
    Отличный вариант экскурсии, для тех, кто имеет ограниченное время при пересадке в Дели. Заранее списались и договорились с Акашем. Все
    читать дальше

    оперативно и понятно. В назначенное время встретили в аэропорту. Машина чистая и комфортная. В ограниченное время успели осмотреть основные достопримечательности и знаковые места Дели. Акаш интересно рассказывал и отвечал на все вопросы. Хороший уровень владения русским языком. Спасибо за возможность познакомиться с Дели!

  • Л
    Лия
    13 февраля 2025
    Из аэропорта - по утреннему Дели
    Мы приняли решение о желании посмотреть Дели прямо после рейса в 4 утра внезапно, за день до прилета, и тем
    читать дальше

    приятнее было внимание, с которым Акаш к нашей просьбе отнесся. Сам он был занят и экскурсию проводил его коллега Тарун. Все,начиная со встречи в аэропорту, посещения храмов и интересных мест, хорошего русского языка и заканчивая исполнением наших капризов (завтрак, старый город, велорикша…), было великолепно. Рекомендуем от души 🤝

  • Т
    Татьяна
    22 января 2025
    Из аэропорта - по утреннему Дели
    Были с подругой на экскурсии по утреннему Дели. Акаш нас встретил в аэропорту и началось наше увлекательное, веселое, местами экстремальное
    читать дальше

    путешествие по этому очень разному городу. С Акашем с самого начала было по-дружески комфортно. Он отлично говорит на русском языке. Конечно, весь Дели невозможно охватить за один день, но места, которые были в программе, были интересные и впечатлили нас до глубины души. В общем, нам все понравилось. Рекомендуем!

  • А
    Алина
    11 января 2025
    Из аэропорта - по утреннему Дели
    Очень удобная и познавательная экскурсия, которая начинается прямо из аэропорта и дает первое представление о городе и стране. Акаш приятный
    читать дальше

    в общении молодой человек, хорошо говорит по-русски, много знает и интересно рассказывает. Отвечает на любые вопросы, связанные с историей, культурой, политическим и экономическим устройством страны. Акаш внимателен к своим гостям, их настроению и состоянию Всегда можно изменить что-то по ходу экскурсии. Машина новая, комфортная, чистая. Все было отлично! 👍

  • А
    Анна
    10 января 2025
    Из аэропорта - по утреннему Дели
    Мы были в Дели проездом. Гид нас встретил в аэропорту и 5 часов показывал город. Узнали как живут в Дели
    читать дальше

    обычные люди, увидели разные районы Нью-Дели, метро и магазины, вкусно пообедали. это было наше пожелание. Акаш - хороший гид- очень доброжелательный, профессиональный, хорошо говорит по-русски. Отдельный респект - Отличная машина, санитайзер, вода и конфеты внутри..
    Очень рекомендую взять эту экскурсию (вместо ожидания рейса в аэропорту 6 часов)

  • К
    Кирилл
    22 декабря 2024
    Из аэропорта - по утреннему Дели
    Экскурсия Утренний Дели из аэропорта очень понравилась. Быстро договорились с Акашем о том, как будет проходить экскурсия, обсудили все вопросы.
    читать дальше

    Гид Акаш был на связи, встретил нас в аэропорту на хорошей, новой машине. Экскурсия отлично подходит тем, кто прилетает рано. Можно спокойно посмотреть Дели, посетить интересные места когда ещё мало народа. У гида хороший и понятный русский язык, рассказал много интересных фактов о Дели, Индии и обычной жизни. Экскурсию и гида рекомендуем. Рады, что выбрали именно его. Акаш, спасибо тебе!

  • А
    Александр
    17 декабря 2024
    Из аэропорта - по утреннему Дели
    Были на утренней экскурсии по Дели с Акашем из аэропорта, очень понравилась организация! Акаш был с нами на связи, оперативно
    читать дальше

    отвечал на все вопросы, все хорошо объяснил и про аэропорт и как подключить интернет и про встречу в аэропорту. Встретил с табличкой на хорошей машине, дал ценные советы. Очень приятно встречать таких профессиональных, любящих свою страну людей. Экскурсию провел на высоком уровне, мы полностью доверились ему и получали удовольствие от экскурсии. Все заботы взял на себя, контролировал время нашего следующего вылета и привез нас обратно в аэропорт во время. Прекрасное знание русского языка, как устного так и письменного, чуткое отношение к нашим запросам и прекрасное настроение гида зарядили нас на весь день! Успехов тебе Акаш и благодарных клиентов. Рекомендуем этого гида! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Проход без очереди»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дели
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из аэропорта - по утреннему Дели
  2. Экскурсия на рассвете в Тадж-Махал без очереди из Дели
  3. Агра: экскурсия без очередей в Тадж-Махал и величественный Форт Агры
Какие места ещё посмотреть в Дели
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Тадж-Махал
  2. Самое главное
  3. Агра-форт
  4. Храм Лотоса
  5. Президентский дворец
  6. Кутб-Минар
Сколько стоит экскурсия по Дели в сентябре 2025
Сейчас в Дели в категории "Проход без очереди" можно забронировать 3 экскурсии от 6 до 179. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Дели (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Проход без очереди», 12 ⭐ отзывов, цены от $6. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь