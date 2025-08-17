Индивидуальная
до 3 чел.
Из аэропорта - по утреннему Дели: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Дели на индивидуальной экскурсии по знаковым достопримечательностям столицы Индии
25 сен в 05:00
28 сен в 05:00
$155 за всё до 3 чел.
Билеты
Экскурсия на рассвете в Тадж-Махал без очереди из Дели
Начало: Нью-Дели
«На нашей экскурсии вы сможете окунуться в сагу о Тадже без очередей и узнать историю, сотканную исключительно из чистой любви»
Расписание: понедельник, вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье
25 сен в 03:00
27 сен в 03:00
$179 за билет
Билеты
Агра: экскурсия без очередей в Тадж-Махал и величественный Форт Агры
Начало: По договоренности
«Отправьтесь в увлекательное путешествие по Агре — посетите легендарный Тадж-Махал без очередей и исследуйте Форт Агры, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО»
Завтра в 05:00
25 сен в 05:00
$6.80 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина17 августа 2025Путешествие по Дели с Акашем было идеальным. Посмотрели все главные достопримечательности, попили очень вкусно пообедали, услышали ответы на все интересующие
- ИИлья3 марта 2025Нам заменили экскурсовода и наш новый экскурсовод Рафик хоть и старался, но очень плохо говорил по-русски. Понимать его было сложно.
Экскурсия
- ЕЕвгений28 февраля 2025Отличный вариант экскурсии, для тех, кто имеет ограниченное время при пересадке в Дели. Заранее списались и договорились с Акашем. Все
- ЛЛия13 февраля 2025Мы приняли решение о желании посмотреть Дели прямо после рейса в 4 утра внезапно, за день до прилета, и тем
- ТТатьяна22 января 2025Были с подругой на экскурсии по утреннему Дели. Акаш нас встретил в аэропорту и началось наше увлекательное, веселое, местами экстремальное
- ААлина11 января 2025Очень удобная и познавательная экскурсия, которая начинается прямо из аэропорта и дает первое представление о городе и стране. Акаш приятный
- ААнна10 января 2025Мы были в Дели проездом. Гид нас встретил в аэропорту и 5 часов показывал город. Узнали как живут в Дели
- ККирилл22 декабря 2024Экскурсия Утренний Дели из аэропорта очень понравилась. Быстро договорились с Акашем о том, как будет проходить экскурсия, обсудили все вопросы.
- ААлександр17 декабря 2024Были на утренней экскурсии по Дели с Акашем из аэропорта, очень понравилась организация! Акаш был с нами на связи, оперативно
