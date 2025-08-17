читать дальше

отвечал на все вопросы, все хорошо объяснил и про аэропорт и как подключить интернет и про встречу в аэропорту. Встретил с табличкой на хорошей машине, дал ценные советы. Очень приятно встречать таких профессиональных, любящих свою страну людей. Экскурсию провел на высоком уровне, мы полностью доверились ему и получали удовольствие от экскурсии. Все заботы взял на себя, контролировал время нашего следующего вылета и привез нас обратно в аэропорт во время. Прекрасное знание русского языка, как устного так и письменного, чуткое отношение к нашим запросам и прекрасное настроение гида зарядили нас на весь день! Успехов тебе Акаш и благодарных клиентов. Рекомендуем этого гида! Спасибо!