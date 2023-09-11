От Дели до Варанаси: духовность, романтика, быт

Погулять по «Розовому городу», искупаться в Ганге, покормить слонов и увидеть Тадж-Махал

Описание
Программа по дням
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
За 9 дней мы погрузимся в культуру Индии и посетим самые яркие локации: Ришикеш или «Ворота в Гималаи», Дворец Ветров в Джайпуре и, конечно, Тадж-Махал в Агре.

Вы увидите скульптурные композиции селения Кхаджурахо, известные своими эротическими сюжетами, побываете в одном из древнейших городов мира Варанаси, почувствуете прилив сил после йоги и медитации на берегу Ганги. Вас ждут эффектный ритуал Ганга аарти, рафтинг и традиционная индийская кухня.
От Дели до Варанаси: духовность, романтика, быт
От Дели до Варанаси: духовность, романтика, быт
От Дели до Варанаси: духовность, романтика, быт
От Дели до Варанаси: духовность, романтика, быт
От Дели до Варанаси: духовность, романтика, быт
От Дели до Варанаси: духовность, романтика, быт
От Дели до Варанаси: духовность, романтика, быт
От Дели до Варанаси: духовность, романтика, быт
От Дели до Варанаси: духовность, романтика, быт
От Дели до Варанаси: духовность, романтика, быт
Ближайшие даты:
11
сен
18
сен
25
сен
2
окт
9
окт
16
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Отменить бронь можно в течение 14 дней после оплаты при условии, что до начала тура осталось не менее 30 дней.

Обмен производим после прилёта по актуальному официальному курсу.

Делаем под ключ или помогаем с оплатой уже оформленной визы. Оформление занимает от 3 до 7 дней. Стоимость рассчитывается индивидуально в зависимости от курса доллара. Виза оформляется на 30 дней, 1 год или 5 лет.

Советуем взять с собой портативную зарядку, головной убор, удобную обувь, подходящую для посещения мечетей одежду.

Программа тура по дням

1 день

Из Дели в Ришикеш. Ганга Аарти

Встречаемся в аэропорту Дели и едем в Ришикеш. Заселяемся в отель, отдыхаем после дороги. Вечером отправляемся на ежедневный ритуал Ганга аарти. Это церемония поклонения Ганге, в ходе которой участники делают подношения богине и реке, названной в её честь. По окончании захватывающего ритуала вернёмся в отель.

Из Дели в Ришикеш. Ганга АартиИз Дели в Ришикеш. Ганга АартиИз Дели в Ришикеш. Ганга АартиИз Дели в Ришикеш. Ганга Аарти
2 день

«Ворота в Гималаи»: йога и медитация на берегу Ганги, прогулки по Ришикешу

Утро начнём с йоги и медитации на берегу Ганги. После желающие смогут искупаться в реке. Затем нас ждёт прогулка по окрестностям Ришикеша в окружении Гималаев. Ближе к вечеру направимся в храм, чтобы самим приготовить ужин. Насладимся традиционной индийской кухней в компании местных жителей. После ужина вернёмся в отель.

«Ворота в Гималаи»: йога и медитация на берегу Ганги, прогулки по Ришикешу«Ворота в Гималаи»: йога и медитация на берегу Ганги, прогулки по Ришикешу«Ворота в Гималаи»: йога и медитация на берегу Ганги, прогулки по Ришикешу«Ворота в Гималаи»: йога и медитация на берегу Ганги, прогулки по Ришикешу
3 день

В объятиях «Розового города»: знакомство с Джайпуром, Дворец Ветров

Утром после завтрака и йоги вы сможете отправиться на рафтинг по Ганге. Мы обеспечим безопасный сплав, чтобы каждый смог получить удовольствие от процесса. После этого отдохнём в отеле и направимся в Джайпур. Заселимся, оставим вещи и пойдём знакомиться с «Розовым городом»: посетим Дворец Ветров и другие знаковые места, полюбуемся архитектурой. Ближе к вечеру вернёмся в отель.

В объятиях «Розового города»: знакомство с Джайпуром, Дворец ВетровВ объятиях «Розового города»: знакомство с Джайпуром, Дворец ВетровВ объятиях «Розового города»: знакомство с Джайпуром, Дворец ВетровВ объятиях «Розового города»: знакомство с Джайпуром, Дворец Ветров
4 день

Джайпур - Агра

Сегодня мы доберёмся до города Агра, но перед этим успеем посмотреть на слонов и покормить их. После этого нас ждёт обзорная экскурсия по Джайпуру: увидим местные форты, обсерватории и храмы. Вечером отправимся в Агру, по прибытии разместимся в отеле.

Джайпур - АграДжайпур - АграДжайпур - АграДжайпур - Агра
5 день

Тадж-Махал и романтика Агры

Сегодня увидим одно из чудес света — Тадж-Махал. Весь день проведём рядом с достопримечательностью, погуляем, пообедаем и поужинаем с видом на мечеть. Ночью отправимся в следующую точку нашего маршрута — Кхаджурахо.

Тадж-Махал и романтика АгрыТадж-Махал и романтика АгрыТадж-Махал и романтика АгрыТадж-Махал и романтика Агры
6 день

Храмовый комплекс Кхаджурахо

После завтрака начинаем знакомство с селением. Посетим уникальные храмы, полюбуемся барельефами на фасадах, на которых изображены божественные существа и сцены из их жизни. После экскурсии отправимся на ночной поезд или самолёт до Варанаси.

Храмовый комплекс КхаджурахоХрамовый комплекс КхаджурахоХрамовый комплекс КхаджурахоХрамовый комплекс Кхаджурахо
7 день

Религиозная столица Индии - Варанаси

Добро пожаловать в один из древнейших городов мира! Варанаси славится производством лучших сари и самыми загадочными ритуалами. Мы узнаем, как здесь останавливают колесо сансары, и погуляем по улицам города, атмосфера которого перенесёт нас на десятки веков назад. Переночуем в местном отеле.

Религиозная столица Индии - ВаранасиРелигиозная столица Индии - ВаранасиРелигиозная столица Индии - ВаранасиРелигиозная столица Индии - Варанаси
8 день

Достопримечательности Дели

Прилетаем в Дели из Варанаси и отдыхаем после дороги. Затем отправляемся изучать достопримечательности столицы. Посетим священные места, прогуляемся по районам. У вас будет достаточно свободного времени, чтобы самостоятельно исследовать интересные локации. Вечером вас ждёт прощальный ужин и сюрприз от организатора.

Достопримечательности ДелиДостопримечательности ДелиДостопримечательности ДелиДостопримечательности Дели
9 день

Окончание тура

Вас ждёт трансфер до аэропорта. До новых встреч!

Окончание тураОкончание тураОкончание тура

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Дели. Время зависит от вашего времени прибытия. Точное место встречи и контакты гида мы вышлем вам сразу после бронирования
Завершение: Аэропорт Дели. Время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дели

Групповые
На машине
Летние
Активный отдых
Выездные
Многодневные туры
Слоны
Животные

Похожие туры из Дели

Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
Увидеть Дворец Ветров, поторговаться на местных рынках и насладиться национальными танцами
Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
1 сен
8 сен
15 сен
22 сен
599$510 за человека
Все краски Индии за 15 дней: Дели, Джайпур, Агра, Варанаси, Мумбаи и Гоа
Авторский тур
15 дней
Все краски Индии за 15 дней: Дели, Джайпур, Агра, Варанаси, Мумбаи и Гоа
Провести ночь в бунгало, заглянуть в мумбайские трущобы и отдохнуть на берегу моря
Аэропорт Дели, время встречи зависит от прибытия в...
16 дек
2 янв
27 янв
24 фев
$1 355 за человека
В Индию на выходные в гости к местному другу: Дели и Агра
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
В Индию на выходные в гости к местному другу: Дели и Агра
Посетить Тадж-Махал на рассвете и погрузиться в индийскую культуру
Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
31 авг
1 сен
2 сен
3 сен
$399 за человека
У нас ещё много экскурсий в Дели. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Дели
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ