За 9 дней мы погрузимся в культуру Индии и посетим самые яркие локации: Ришикеш или «Ворота в Гималаи», Дворец Ветров в Джайпуре и, конечно, Тадж-Махал в Агре. Вы увидите скульптурные композиции селения Кхаджурахо, известные своими эротическими сюжетами, побываете в одном из древнейших городов мира Варанаси, почувствуете прилив сил после йоги и медитации на берегу Ганги. Вас ждут эффектный ритуал Ганга аарти, рафтинг и традиционная индийская кухня.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Отменить бронь можно в течение 14 дней после оплаты при условии, что до начала тура осталось не менее 30 дней.

Обмен производим после прилёта по актуальному официальному курсу.

Делаем под ключ или помогаем с оплатой уже оформленной визы. Оформление занимает от 3 до 7 дней. Стоимость рассчитывается индивидуально в зависимости от курса доллара. Виза оформляется на 30 дней, 1 год или 5 лет.

Советуем взять с собой портативную зарядку, головной убор, удобную обувь, подходящую для посещения мечетей одежду.