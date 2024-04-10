9 дней
От Дели до Ришикеша: духовность, романтика, быт
Погулять по «Розовому городу», посетить Ганга аарти и увидеть Тадж-Махал
Начало: Аэропорт Дели. Время зависит от вашего времени при...
Завтра в 08:00
28 окт в 08:00
$1 550 за человека
5 дней
3 главных города Индии только для вас
Погрузиться в индийскую культуру и увидеть достопримечательности «Золотого треугольника»
Начало: Заберём вас из желаемого места (отеля/аэропорта) в...
22 окт в 08:00
27 окт в 08:00
$910 за человека
9 дней
Сокровищница Индии: Дели, Джайпур, Агра и эротический храм Кхаджурахо
Увидеть эротические скульптуры, объехать «золотой треугольник» Индии и покататься на слонах
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
22 окт в 08:00
23 окт в 08:00
$999 за человека
6 дней
Погружение в Индию: путешествие по городам и кулинарный мастер-класс
Узнать секреты могольской кухни, проводить закат в Тадж-Махале и познакомиться с ремёслами
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
22 окт в 08:00
23 окт в 08:00
$699 за человека
12 дней
Чарующая Индия: Дели, Агра, Джайпур и Гоа
Увидеть Тадж-Махал, побывать в «розовом городе» и отдохнуть на самых живописных пляжах Гоа
Начало: Аэропорт Дели, время зависит от времени вашего при...
22 окт в 08:00
2 ноя в 08:00
155 000₽ за человека
2 дня
Достопримечательности Агры и Дели и фотосессия в костюмах на фоне Тадж-Махала
Познакомиться с историей городов, насладиться ужином в роскошном ресторане и посмотреть лазерное шоу
Начало: Дели, отель или аэропорт, утро
22 окт в 08:30
23 окт в 08:30
$420 за человека
7 дней
Главные города Индии и древние храмы Кхаджурахо
Проехать по «Золотому треугольнику» страны и научиться рисовать хной узоры на руках
Начало: Дели, аэропорт, время встречи зависит от времени в...
2 ноя в 03:30
29 дек в 03:30
$950 за человека
9 дней
Индийский трип: праздник Дев Дипавали в Варанаси, Дели, Агра, Джайпур, Кхаджурахо и Орчха
Прокатиться на лодке по Гангу, увидеть храмы Камасутры и начать утро с йоги в Кхаджурахо
Начало: Аэропорт Дели. Поможем организовать трансфер
8 ноя в 08:00
$1 120 за человека
2 дня
Индивидуальное путешествие по Старому Дели и Агре: по следам Моголов
Побывать в Красном форте и Тадж-Махале, перенестись в прошлое и узнать истории правителей династии
Начало: Дели, у вашего отеля или в любом месте города по д...
31 окт в 10:00
2 ноя в 10:00
$400 за всё до 2 чел.
3 дня
Лучший выборИз Дели в Праяградж. Индивидуальный тур к месту слияния священных рек Ганга, Ямуны и Сарасвати
Увидеть одну из главных святынь индуизма и познакомиться с древним городом
Начало: Дели, аэропорт или ваш отель, утро
1 ноя в 10:00
8 ноя в 10:00
$800 за всё до 2 чел.
5 дней
Индивидуальный тур по городам Дели, Удайпур, Читторгарх
Познакомиться с достопримечательностями, узнать их историю и полюбоваться озером Пичола
Начало: Дели, у вашего отеля или в любом месте города по д...
16 ноя в 10:00
23 ноя в 10:00
$970 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на туры
- ААртем10 апреля 2024Спасибо большое Мохсину за прекрасную организацию тура. Он учёл все мои пожелания, поменял маршрут, предоставил отличного водителя и транспорт. В машине всегда был запас воды, что спасало в жару. Только положительные эмоции! Обязательно вернусь ещё!
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «В ноябре»
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