От Дели до Ришикеша с комфортом: духовность, романтика, быт
Погулять по «Розовому городу», посетить Ганга аарти и увидеть Тадж-Махал
Начало: Аэропорт Дели. Время зависит от вашего времени при...
23 дек в 08:00
$1550 за человека
К вершинам духовности: большое паломничество по индийским Гималаям
Посетить резиденцию Далай-ламы и усадьбу Рериха, увидеть Ганга Аарти и узнать прогноз астролога
Начало: Аэропорт Дели, время зависит от вашего рейса
27 апр в 08:00
$1400 за человека
Наедине с богами и собой у берегов священного Ганга: ретрит в Ришикеше и окрестностях
Пройти духовный путь, заняться йогой и медитациями, окунуться в Ганг и взойти на Тунгнатх
Начало: Ретритный центр в Ришикеше, время зависит от вашег...
22 мар в 10:00
1 окт в 10:00
$1300 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Фитнес-туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Дели
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Дели
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит тур в Дели в декабре 2025
Сейчас в Дели в категории "Фитнес-туры" можно забронировать 3 тура от 1300 до 1550. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Туры на русском языке в Дели (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Фитнес-туры», 1 ⭐ отзыв, цены от $1300. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль